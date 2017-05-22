Рассказы об оружии. Анонс нового цикла
Наверное, всем знатокам и ценителям военной техники доставит положительных эмоций эта новость. Условия позволяют создать новый цикл, или, как мы его сами назвали, энциклопедию.
Нужна ли на сайте такая энциклопедия? Наверное, нужна. И дело даже не в том, что «должна быть», а в том, что есть возможность ее создать, и сделать это весьма и весьма неплохо.
Рассказы, конечно, будут как о новом (и не очень), так и об откровенно историческом оружии. И, так как у нас есть время до того, как начнется работа на основной информационной площадке (форум «АРМИЯ-20…»), то начнем мы именно с исторической составляющей.
Пионерами в деле сотворения нашей энциклопедии стали волонтеры музея ВВС в Монино, где мы планируем весьма долгую и плодотворную работу, а также сотрудники Музея отечественной военной истории.
Об этом музее пара слов отдельно. Музей новый, ему около двух лет. Музей частный, но вход, ознакомление и экскурсии абсолютно бесплатны. Хозяин (вот именно хозяин, а не владелец, разница есть) музея зарабатывает не на показе экспонатов.
Экспозиция великолепна что по качеству, что по содержанию. Все отреставрировано просто бесподобно, и ВСЕ экспонаты на гусеницах или колесах находятся в рабочем состоянии и вполне в состоянии очень бодро перемещаться. Были тому свидетелями.
Коллекция стрелкового вооружения вызывает даже не оторопь. Благоговение. И удивление, как можно было собрать такое, не обладая возможностями ТОЗа или музея вооруженных сил.
И, самое главное, все экспонаты музея можно не просто отснять, просто отснять броневые коробки с заваренными люками можно в каждом городе. Они на памятниках есть повсеместно.
Но пройти по боевой машине не только снаружи, но и внутри — это приятно. И полезно в информативном плане. Подчеркну — оригинальной и в рабочем состоянии. Просто несколько экспонатов для затравки.
Тягач Т-20 "Комсомолец"
Легкий танк Т-26 образца 1933 года
Трактор С-65 "Сталинец"
Газогенераторный автомобиль ЗиС-21
И, что немаловажно, в экспозиции этого музея (как и в Монино) есть уникальные экспонаты. Некоторые существуют в одном-двух экземплярах в мире. И о них, естественно, будут отдельные рассказы.
Кроме того, мы планируем в этом году экспедицию в музейный комплекс "Сила Урала", который находится в Верхней Пышме с аналогичными намерениями.
Вот такие планы. Надеемся, что всем интересующимся понравится.
Автор: Роман Скоморохов
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