17:43 21 мая

Поклонская ответила на предложение Transparency о проверке ее имущества

Глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, Наталья Поклонская заявила, что готова показать Transparency International свое имущество, если «громогласные борцы с коррупцией» готовы предоставить для проверки своё, передает РИА Новости .

Поклонская ответила на предложение Transparency о проверке ее имущества


Ранее депутат в интервью RNS‎ предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Заместитель гендиректора организации Илья Шуманов в ответ на ее слова написал в «Фейсбуке», что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».


Господин Шуманов собрался "пилить расследование". Но в России расследования проводят правоохранители. А лес пилят потом на Колыме фигуранты дел,
отметила Поклонская.

Есть встречное предложение. Я с удовольствием покажу, как и где я живу, покажу даже свой гардероб, служебную машину, служебное жилье, родительский дом. К сожалению, больше нечего. Но и вы, господа громкоголосые справедливые борцы с коррупцией, покажите, как и где вы живете, и ваши дети, и жены,
сказала она.

Депутат также попросила тех, кто собирается «пилить» в отношении нее расследование, показать затем ей «все найденные у нее богатства».

Если мне собираются припилить яхты, сказочные дворцы, самолеты, вертолеты, то хотелось бы, чтобы меня пригласили на просмотр. Вдруг богатой невестой окажусь, а я и не в курсе,
добавила она.

В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров расценил обещание Шуманова начать расследование в отношении Поклонской как провокацию и публичный шантаж. По его мнению, «такие организации должны закрываться».

Я на ближайшей неделе подам заявление в прокуратуру о признании Transparency International нежелательной организацией, потому что они проводят антироссийскую работу, шантаж и нарушение законов,
сказал Федоров корреспонденту РИА «Новости».

Использованы фотографии: РИА Новости / Максим Блинов
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Комментарии 69

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  1. LostCoast Сегодня, 16:04
    Каким-то корявым гомосячим Transparency готова показать,а как же я,человек простой laughing
    LostCoast
    1. Teberii Сегодня, 16:13
      Очередная попытка Навального обратить на себя внимание и отработать деньги.
      Teberii
      1. Zibelew Сегодня, 16:15
        Замуж надо Поклонской выйти. Рожай, воспитывай и будет тебе счастье. Зарплата депутата 450 тыс. руб., концы с концами свести можно. А то ведь фильмом "Матильда" занимается, царь мироточит во всех местах...
        Zibelew
        1. ИванИванов Сегодня, 16:27
          Замужем она чего беспокотьися, с матильдой непонятно вышло, но "правозащитные" конторы погонять решение верное
          ИванИванов
          1. cniza Сегодня, 16:34
            Это просто пиар Навального , а госпоже Поклонской надо больше заниматься своими делами и набираться мудрости , а то не солидно.
            cniza
            1. ИванИванов Сегодня, 16:36
              Пиара Навальному хватает, судя по митингам 26 марта. надо реагировать.
              ИванИванов
              1. cniza Сегодня, 16:52
                Цитата: ИванИванов
                Пиара Навальному хватает, .


                Пиара много не бывает , вот не реагировать на него и сдуется эта пустышка.
                cniza
                1. рич Сегодня, 17:01
                  Это Transparency берега попутали...раз так позволяют себе высказывать государственной власти-значит не боятся. Отдавить хвост нужно так показательно,чтоб другим неповадно было.
                  рич
        2. Аскет Сегодня, 17:14
          Цитата: Zibelew
          Замуж надо Поклонской выйти. Рожай, воспитывай и будет тебе счастье. Зарплата депутата 450 тыс. руб., концы с концами свести можно. А то ведь фильмом "Матильда" занимается, царь мироточит во всех местах...

          Так принцев и графьев у нас увы,даже менее статистической погрешности, вот и приходится булками хрустеть в мечтах об упоительных в России вечерах.. crying
          Аскет
    2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 16:16
      Кто такие Transparency International ??? Если кто-то считает, что это столпы борьбы с коррупцией, то у меня совершенно иное мнение. По мне все ростки демократии на постсоветском пространстве на самом деле ее махровые сорняки. Больше не верю ни в какую демократию западного розлива. Так что не только такая организация как Transparency International должна закрываться. А все все все. Ну и конечно все российские антироссийские СМИ.
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      1. Монос Сегодня, 16:38
        Я, конечно, не думаю, что все "белые и пушистые", но когда кто-то визгливо объявляет себя самым непримиримым "борцом с коррупцией", начинает всех налево и направо мазать грязью, провоцировать интерес к себе правоохранительных органов, а потом верещать на всех углах (в основном на западе) о притеснениях, мне очень хочется вернуть на годик 37 год.
        Монос
        1. Вас Влад Сегодня, 17:00
          Цитата: Монос
          Я, конечно, не думаю, что все "белые и пушистые", но когда кто-то визгливо объявляет себя самым непримиримым "борцом с коррупцией"

          Так они все Йельский университет заканчивали:Алексей Навальный, который проходил обучение в престижном американском университете "Йель" был отправлен на учебу разработчиками программы "Баланс России" Сергеем Гуриевым и Олегом (Айлой) Цывинским. Цель данной программы - обучение тех, кто в скором времени сможет управлять Россией. Данная информация не была общеизвестной до публикации в открытом доступе взломанной переписки сотрудников фонда USRF с сотрудниками фонда CSIS. Фонд USRF не был раньше широко известен, теперь же его называют "заменителем USAID" в России и обвиняют в нарушении целостности суверенитета страны. Не так давно в совет директоров USRF вошел бывший посол США в России Джон Байерли. Более известным можно считать Центр Исследований CSIS, одним из попечителей которого является Збигнев Бжезинский, широко известный в России как русофоб и сторонник идеологии мирового господства США. Кроме Бжезинского, в состав попечителей CSIS входит также Генри Киссинджер.

          Больше информации на http://voprosik.net/kto-i-zachem-otpravil-navalno
          go-v-jelskij-universitet/ © ВОПРОСИК
          Вас Влад
    3. Владимир 38 Сегодня, 16:28
      Она еще не успела.. Там к кормушке так просто не пускают)
      Владимир 38
    4. Зяблицев Сегодня, 16:30
      Я не в восторге от закидонов госпожи Поклонской, но уже тем более никогда не поддержу Навального и его шарашкины конторки! Вот организация "Тимур и его команда", это уважаемая организация, а "Transparency International" - это даже не Квакин и его дружки, это уже из другого произведения Гайдара:"Выдавать Мальчишу-Плохишу ежедневно: варенья – десять банок! печенья – двадцать пачек! халвы ореховой – полтора килограмма! А сгущённого молока – по двадцать четыре банки в сутки!" - все что нужно знать про Алешеньку и его поддельников... laughing
      Зяблицев
      1. iConst Сегодня, 16:34
        Цитата: Зяблицев
        Вот организация "Тимур и его команда", это уважаемая организация

        В России реально порезвились "Егор и его команда"... wassat

        Было-бы смешно, если-бы не было так печально...
        iConst
        1. Зяблицев Сегодня, 16:36
          "Сдох Максим, да и ... c ним!" laughing
          Зяблицев
      2. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 16:45
        Двадцать четыре банки сгущёнки?????
        Я конечно очень люблю сгущёнку( спасибо , напомнили, пойду из кладовки достану) но в таких количествах я скорее восприму это как наказание , а не бонус;)))) Бедный Плохиш Навальный , панкреатит у него будет )).
        А вообще, на такую новость о Поклонской кроме как шуткой и не прореагируешь ( прямо таки она свои чемоданы с зелёными будет транспаренсистам демонстрировать , обломятся))))) , да и на что они рассчитывали, прямо она такая идиотка на себя все записывать и позаграницам рассовывать ( находясь в санкционном списке) .
        За Родину , мать вашу ))
  2. Lancer Сегодня, 16:04
    О как.Значит есть чем шантажировать?Кстати,ФБК проверяют регулярно,об этом было сказано,как и о том что они готовы к любым проверкам.
    Lancer
    1. Макаров Сегодня, 16:25
      Откуда вывод о том что есть чем шантажировать? Пока НИ ОДНОГО факта коррупции Навальный не привел..а болтать о том что кто-то там где-то имеет дом или остров это для детей...
      Макаров
      1. iConst Сегодня, 16:31
        Цитата: Макаров
        Пока НИ ОДНОГО факта коррупции Навальный не привел..

        Смеётесь? Ололоша кроме как поливать грязью ничего, походу не умеет. Посмотрел пару его "выступлений", в частности наезды на Усманова. Низко, гадко, на уровне подростков не обезображенных интеллектом.

        Нрно аудитория такая. И, таки-да: он своим наёмным студенотам выдал 10 000 чего-том обещал?
        iConst
        1. Lancer Сегодня, 16:35
          Да,в самом деле,наехал,понимаешь,на Усманова,начал в его делах копаться.Простой олигарх,чего к нему цепляться?
          Lancer
          1. iConst Сегодня, 16:47
            Цитата: Lancer
            Да,в самом деле,наехал,понимаешь,на Усманова,начал в его делах копаться.Простой олигарх,чего к нему цепляться?

            А, типа, раз олигарх (и потом — кто сказал, что он олигарх), то все средства хороши?

            Не напомните, где это года три назад тоже "наехали" на олигархов? Только олигархи еще прибарахлились, а ребята с "деолигархизаторами" стали хаживать к обыкновенным гражданам?

            А, вспомнил — это было в другой Галактике...
            iConst
            1. Lancer Сегодня, 17:06
              А вы наберите в любом поисковике - "Усманов" и сразу узнаете олигарх ли он и весь его интересный послужной список.
              Lancer
        2. Вас Влад Сегодня, 16:44
          Цитата: iConst
          Смеётесь? Ололоша кроме как поливать грязью ничего, походу не умеет. Посмотрел пару его "выступлений", в частности наезды на Усманова. Низко, гадко, на уровне подростков не обезображенных интеллектом.

          Вот очередное выступление lol

          Задумчивость его меня радует!Заграница ему поможет am
          Вас Влад
          1. Александр War Сегодня, 17:07
            За видео спасибо ! За навального одни бараны ,мозгов нет вот он пастух и ведет своих баранов
            Александр War
      2. Lancer Сегодня, 16:38
        Ну как бы сам г-ин Васильев сказал про шантаж.Получается,есть чем шантажировать?Ну и насчёт материалов ,скажем,по Медведеву - вполне себе убедительно.Я понимаю,Запад враг всего прогрессивного человечества,но там после обнародования подобного расследования отставка случилась бы уже давно.
        Lancer
        1. ИванИванов Сегодня, 16:49
          Ну вот приехали. Что там убедительного? на основе знакомства с главой фонда делаются выводы о владении. Разве в других странах лидеры не используют инфраструктуру коммерческого сектора? На прекрасном западе манипуляции только так заходят. помните историю со Стросканом и ее окончание? Теперь оказалось что и Ассанж, вот удивительно,никого не насиловал. Даже приговоры разнообразить поленились
          ИванИванов
        2. Макаров Сегодня, 17:38
          для особо одаренных детей пустыни....По итогам публикации этого видео была организована комиссия, которая не смогла из этого ролика собрать достаточно материала для обращения в СК РФ...словами простыми "недостаточно материала", это значит что фактов а этом видео 0,0...
          Макаров
      3. yuriy55 Сегодня, 17:02
        Цитата: Макаров
        а болтать о том что кто-то там где-то имеет дом или остров это для детей...

        Вам рассказать, чем отличается болтовня от клеветы и дискредитации? belay
        Вышло видео Навального. В нём указаны места, факты и показаны конкретные вещи. belay Если всё это неправда. Через несколько дней должно быть публичное разоблачение этого "борца с коррупцией" с показом этих дворцов и сведений Росреестра о принадлежности. Затем идёт возбуждение дела либо о клевете, либо... request
        А тут всё просто...Выхватили Поклонскую. Давайте проверим её бельё. С чего собственно? Есть фигуры гораздо привлекательнее для простого собеседования с полиграфом... belay Есть аппарат, есть чиновники находящиеся на службе...Простите, но в целях обеспечения вас нужно проверить по конкретным вопросам...А то, что ты спонсор народный. Денег нет, вы держитесь, а где сам взял - молчок. belay Волнами намыло...
        Ещё один, возмутился со своими 12 млрд. долларов...Вы, уважаемый расскажите, как вы такой честный можете зарабатывать по 20 долларов в секунду?
        Кто хочет видеть факты коррупции, тот видит. Кто не хочет - он с ней борется...уже третий десяток лет... what
        yuriy55
    2. ИванИванов Сегодня, 16:28
      ..и не раз ловили на непонятных источниках, но тефлоновый, как и шеф ихний
      ИванИванов
  3. Pete Mitchell Сегодня, 16:07
    Конечно трясьти "крапивное семя" необходимо, но это прерогатива Государства, а не заказных наемников. И прав депутат: гнать надо подобные канторки из страны, потом на голову сядут, как всякие меньшинства в европе, слово им не скажи - заклюют.
    Pete Mitchell
    1. LostCoast Сегодня, 16:11
      Цитата: Pete Mitchell
      laughing
      а как там насчёт одной "демократически" выбранной и бессменной старушеньки?Не надо только сейчас гасить за VPN ссударь,ибо ник ваш слишком коленоприклонен.Короче я вас призераю,сэр
      LostCoast
    2. yuriy55 Сегодня, 17:10
      Цитата: Pete Mitchell
      гнать надо подобные канторки из страны, потом на голову сядут, как всякие меньшинства в европе

      Про заграничные конторки - правильно, надо закрывать. А про какие меньшинства, садящиеся на голову вы говорите? Чего вы нам тычите Европой? У нас своих "нахлебников" столько, сколько в СССР не было. Если контора работает, это видно. Если аппарат только сетует на санкции, а экономика зависит от курса доллара и цены на нефть, то надо проверять профпригодность этого аппарата и его количественную необходимость...
      yuriy55
  4. serega.fedotov Сегодня, 16:10
    Опять навального пиарят. Не будет скандалов с ним,народ его быстро забудет(его и сейчас-то вспоминают только когда зеленку покупают)А если одного забудут,новый может появится-и вдруг умным окажется,а это уже опасно....Так и правда оппозиция может завестись.....
    serega.fedotov
    1. тол100в Сегодня, 16:21
      Цитата: serega.fedotov
      .Так и правда оппозиция может завестись.....

      Вот такие оппозиции и появляются, когда их ли(пи)д(е)оры становятся в интересную позицию в сторону Запада за денюжку малую!
      тол100в
    2. barclay Сегодня, 16:22
      Даже сразу трудно сообразить, какой прохиндей опасней глупый или умный .
      barclay
    3. ИванИванов Сегодня, 16:31
      Народ забудет, Навальный напомнит очередным фильмом, зря что ли хлеб кушает, с самопиаром у них все ок, пора уже отвечать, иначе что делать потом с толпами детей на улицах ? он хитрый, представляя альтернативных олигархов, катается на теме соц. справедливости. дети ведутся.
      ИванИванов
    4. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 16:58
      О , Серёга, а я думал что я один такой , который догадался , что Навальный это подставной казачок, эдакий либеральный Гапон.
      Какая печаль , вы , Серёга Федотов , просто нехороший человек---- я тут понимашь выстроил сам себе репутацию проницательного политического аналитега--- и вы её жестоко разбили crying ; как мне теперь жить , я думал , я на всей планете один такой , гениально просек планы ФСБ.
      Пойду утоплюсь в пиве( благо время ещё есть- вечер воскресенья;))).
      А вообще пора топиться оперативникам ФСБ--- скоро уже и бабки на лавочках будут ржать над идиотами , которые верят Навальному. Пора ребятами в погонах перестать почивать на навальных лаврах( экак я ввернул :)). , и вводить в либеральные тела свежего агента.
      За Родину , мать вашу ))
    5. yuriy55 Сегодня, 17:15
      Цитата: serega.fedotov
      Так и правда оппозиция может завестись.....

      Да что, на Навальном свет клином сощёлся? Вот выступление Грудинина Павла Николаевича. Вы о нём слышали? Вам про него говорят по какому-нибудь каналу? Или вас устраивает то отребье, которое выискивают СМИ, чтобы вы могли сравнить "это" с элитой?
      yuriy55
  5. kouldoom Сегодня, 16:11
    Конечно Поклонская красивая девушка только странная немножко
    kouldoom
    1. iConst Сегодня, 16:26
      Цитата: kouldoom
      Конечно Поклонская красивая девушка только странная немножко

      Японцев пожалейте! Они за свою "няшку", не дай Бог, харакирей себе понаделают! Международный шкандал, панимаешь! laughing
      iConst
    2. ИванИванов Сегодня, 16:38
      может и необычная, но смелости на Крым в 14м у нее хватило, в отличие от многих
      ИванИванов
    3. yuriy55 Сегодня, 17:21
      Цитата: kouldoom
      Конечно Поклонская красивая девушка только странная немножко

      Конечно, странно красивая...Одни любят арбуз, другие - свиной хрящик. Кто-то воротит нос от Поклонской, кому-то нравится Дженнифер Псаки, кто-то сражён Хиллари Клинтон... lol
      yuriy55
  6. BlackMokona Сегодня, 16:13
    Интересно, Поклонная хоть знает значения слово коррупция. А то её слова выдают её незнание, ФБК будь даже самими дьяволами из ада, но коррупционерами быть не могут, потому, что не гос.служащие.

    Коррупция в Энциклопедическом словаре:
    Коррупция - (от. лат. corruptio - подкуп) - прямое использование должностным лицом своего служебного положения в целях личного обогащения. Как правило,сопровождается нарушением законности.
    BlackMokona
    1. LostCoast Сегодня, 16:18
      О laughing мочёной немцовщинки нам в ленту.Вы не дьяволы,вы черти
      Цитата: BlackMokona
      ФБК будь даже самими дьяволами из ада
      LostCoast
      1. BlackMokona Сегодня, 16:19
        О laughing мочёной немцовщинки нам в ленту.Вы не дьяволы,вы черти

        Т.е теперь даже приводить цитату из толкового словаря уже экстремизм ? wassat
        BlackMokona
        1. LostCoast Сегодня, 16:21
          laughing Найн,наш зокон самий спрафетлифий зокон...
          LostCoast
        2. askof Сегодня, 16:25
          Вы неправы. В коррупции всегда две стороны. С одной чиновник, а с другой ... все остальные - бизнесмены и пр. негосслужащие
          askof
    2. Б.Т.В. Сегодня, 16:23
      Цитата: BlackMokona
      ФБК будь даже самими дьяволами из ада, но коррупционерами быть не могут, потому, что не гос.служащие.


      Действительно, " грантососы" не могут быть коррупционерами, размерчик не тот.
      Б.Т.В.
    3. тол100в Сегодня, 16:24
      Цитата: BlackMokona
      но коррупционерами быть не могут, потому, что не гос.служащие.

      А люди с низкой социальной ответственностью, а если проще, то Б-ди или Пр-ки!
      тол100в
    4. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:36
      BlackMokona Сегодня, 16:13 Новый
      Интересно, Поклонная хоть знает значения слово коррупция. А то её слова выдают её незнание, ФБК будь даже самими дьяволами из ада, но коррупционерами быть не могут, потому, что не гос.служащие.

      Я не пойму проблемы, если "святым" из ФБК и Transparency International подают заявления на Поклонскую в Антикоррупционный Комитет РФ с приложением доказательств, что Поклонская живет не на трудовые доходы, во всех странах так делается, вина доказывается в Суде на основе собранных доказательств.
      Подали свое заявление, опубликовали в своей оппозиционное или иной прессе или электронных СМИ, приняли у них заявление опять опубликовались, объявили о начале расследования опять отметились в СМИ.
      А если просто в своих СМИ голословно всех называть взяточниками, то можно нарваться на уголовное дело о клевете.
      Можно проще сделать опубликовать доказательства вины Поклонской в СМИ, и по Закону Прокуратура на это должна отреагировать и начать расследование.
      Ранее депутат в интервью RNS‎ предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

      Вы уверены, что это слова самой Поклонской а не журналиста, можете представить видео интервью Поклонской?
      Глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, Наталья Поклонская заявила, что готова показать Transparency International свое имущество, если «громогласные борцы с коррупцией» готовы предоставить для проверки своё, передает РИА Новости .

      Это попахивает популизмом, т.к. Поклонская прекрасно знает, что она не обязана предоставлять сведения о своем имуществе, кроме тех случаев которые предусмотрены законом и наоборот частные "богадельни" не обязаны предоставлять непосредственно Поклонской сведения о своей деятельности и доходах, для этого есть налоговые органы, а если эти организации НКО, то и Минюсту.
      DOCTOR ZLO
    5. ИванИванов Сегодня, 16:40
      Цитата: BlackMokona
      но коррупционерами быть не могут, потому, что не гос.служащие.

      Вполне могут, например получая незаконное финансирование. Кроме того верно замечено у коррупции 2 стороны
      ИванИванов
    6. serega.fedotov Сегодня, 16:42
      Цитата: BlackMokona
      Интересно, Поклонная хоть знает значения слово коррупция. А то её слова выдают её незнание, ФБК будь даже самими дьяволами из ада, но коррупционерами быть не могут, потому, что не гос.служащие.

      Коррупция в Энциклопедическом словаре:
      Коррупция - (от. лат. corruptio - подкуп) - прямое использование должностным лицом своего служебного положения в целях личного обогащения. Как правило,сопровождается нарушением законности.

      Не знаю как по закону ,а по совести если ты занимаещся политикой,тем-более борешся с произволом (кстати ВСЕНАРОДНОЙ выбранной властью) должен как минимум быть "белее" чем средний чиновник!То-есть корупция это тоже про них! Кроме того все наши "либералы"так или иначе побывали во власти-и почему-то совсем не бедные!Да и наш экс-прокурор упомянул их родственников, а там госслужаших-мама не горюй!
      Меня вообще умиляет когда кто-то типа ксюши начинает рссказывать про чиновников-корупцыонеров! Сразу видно-с темой хорошо знакома,прямо та-ки прекрасно!
      Это было-бы смешно,если не помнить-что именно такие кадры сначала Российскую Империю в унитаз спустили,а потом СССР......
      serega.fedotov
  7. Громобой Сегодня, 16:19
    Надо засекретить доходы чиновников,чтобы не будоражить народ. ( σ)
    Громобой
    1. BlackMokona Сегодня, 16:20
      И запретить анти-коррупционные расследования, а то находят всякие завалы денег у полковников, народ будоражат. И вообще запрет на все плохие новости, чтобы народ не будоражить.
      BlackMokona
      1. Громобой Сегодня, 16:27
        Есть такой значок (с)---цитата.
        Предлагаю ещё значок ( σ)---сарказм(σαρκασμός).
        Считайте ,что он в первом моём посте есть yes
        Громобой
        1. Простой Сегодня, 16:34
          Цитата: Громобой
          Есть такой значок (с)---цитата.
          Предлагаю ещё значок ( σ)---сарказм(σαρκασμός).



          Я дальтоник в этом деле *цифирь маленькая и похожая.
          Лучше эту- (x)--- .
          Простой
        2. LostCoast Сегодня, 16:35
          Цитата: Громобой
          Громобой

          Нужен ещё значёк на латыни,для узбеков и казахов - пашульдэ называется.Замутите?
          LostCoast
        3. fif21 Сегодня, 16:42
          Цитата: Громобой
          Есть такой значок (с)---цитата.Предлагаю ещё значок ( σ)---сарказм(σαρκασμός).Считайте ,что он в первом моём посте есть
          Передача шифрованных сообщений преследуется по закону. wassat bully
          fif21
        4. Walanin Сегодня, 17:33
          Цитата: Громобой
          Есть такой значок (с)---цитата.

          Вообще то значок (c) означает "copyright" - знак охраны авторского права. Просвещайтесь Женевской конвецией об авторском праве.
          Walanin
      2. Банный Сегодня, 16:39
        И интернет пора по талонам и токо российский неча по всяким горячим сайтам бродить охальники ибо завербуют простодушных злые агенты и ваще любой чиновник это лицо России поэтому должен ездить на майбахе и иметь пару вилл в гейропах шоб угнетенные швейцарцы к примеру глядели бы на их и завидовали загранпаспорта у обычных людей отобрать стране денег нет а ты куды буржуй со свиным рылом в Турцию захотел?дык они наш самолет сбили неча к врагам ездить лучше на огороди ройтесь и ваще разбаловал нас наш темнейший пора трудовые армии восстанавливать неча на космодром бабло тратить з/к за пайку все в три счета нарисуют а на сэкономленные гроши передовику стройки купить автомобиль Москвич -новая модель)))
        Банный
  8. samarin1969 Сегодня, 16:33
    "Ранее депутат в интервью RNS‎ предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International".
    ...Замнут дело. Навальный - этакий "гапон" играющий свою роль "ритуального оппозиционера".
    samarin1969
    1. ИванИванов Сегодня, 16:41
      Будь он ритуальный, запад не вписался бы за него
      ИванИванов
    2. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 17:03
      Твою же мать , уже все знают , что Навальный- засланный казачок.
      Я думал , я один такой умный, а тут вас толпа;)))). Аж обидно crying
      А фсб- шникам позор , однако : они вовремя не сменили фигуру , как теперь с выборами , быстро мега оппозиционера не раскрутить , а выборы уже скоро.
      За Родину , мать вашу ))
  9. Александр War Сегодня, 16:38
    Видео по вчерашнему F-15 саудитов
    Александр War
    1. Zdishek Сегодня, 17:10
      Из чего сбили??? Вроде не ПЗРК?
      Zdishek
  10. Александр War Сегодня, 16:42
    эрдоган в Вашингтоне
    Александр War
    1. Простой Сегодня, 16:55
      Вышел "в народ" laughing

      Это ему не Германия.
      Простой
  11. Zdishek Сегодня, 17:08
    Хороший ход. Давно пора начать закрывать всю эту госдеповскую лавочку, которой за 90-е расплодилось как сорняков
    Zdishek
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