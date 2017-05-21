Поклонская ответила на предложение Transparency о проверке ее имущества
Глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, Наталья Поклонская заявила, что готова показать Transparency International свое имущество, если «громогласные борцы с коррупцией» готовы предоставить для проверки своё, передает РИА Новости .
Ранее депутат в интервью RNS предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Заместитель гендиректора организации Илья Шуманов в ответ на ее слова написал в «Фейсбуке», что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».
Депутат также попросила тех, кто собирается «пилить» в отношении нее расследование, показать затем ей «все найденные у нее богатства».
В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров расценил обещание Шуманова начать расследование в отношении Поклонской как провокацию и публичный шантаж. По его мнению, «такие организации должны закрываться».
Ранее депутат в интервью RNS предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Заместитель гендиректора организации Илья Шуманов в ответ на ее слова написал в «Фейсбуке», что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».
Господин Шуманов собрался "пилить расследование". Но в России расследования проводят правоохранители. А лес пилят потом на Колыме фигуранты дел,отметила Поклонская.
Есть встречное предложение. Я с удовольствием покажу, как и где я живу, покажу даже свой гардероб, служебную машину, служебное жилье, родительский дом. К сожалению, больше нечего. Но и вы, господа громкоголосые справедливые борцы с коррупцией, покажите, как и где вы живете, и ваши дети, и жены,сказала она.
Депутат также попросила тех, кто собирается «пилить» в отношении нее расследование, показать затем ей «все найденные у нее богатства».
Если мне собираются припилить яхты, сказочные дворцы, самолеты, вертолеты, то хотелось бы, чтобы меня пригласили на просмотр. Вдруг богатой невестой окажусь, а я и не в курсе,добавила она.
В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров расценил обещание Шуманова начать расследование в отношении Поклонской как провокацию и публичный шантаж. По его мнению, «такие организации должны закрываться».
Я на ближайшей неделе подам заявление в прокуратуру о признании Transparency International нежелательной организацией, потому что они проводят антироссийскую работу, шантаж и нарушение законов,сказал Федоров корреспонденту РИА «Новости».
Использованы фотографии: РИА Новости / Максим Блинов
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