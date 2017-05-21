Поклонская ответила на предложение Transparency о проверке ее имущества

Господин Шуманов собрался "пилить расследование". Но в России расследования проводят правоохранители. А лес пилят потом на Колыме фигуранты дел,

Есть встречное предложение. Я с удовольствием покажу, как и где я живу, покажу даже свой гардероб, служебную машину, служебное жилье, родительский дом. К сожалению, больше нечего. Но и вы, господа громкоголосые справедливые борцы с коррупцией, покажите, как и где вы живете, и ваши дети, и жены,

Если мне собираются припилить яхты, сказочные дворцы, самолеты, вертолеты, то хотелось бы, чтобы меня пригласили на просмотр. Вдруг богатой невестой окажусь, а я и не в курсе,

Я на ближайшей неделе подам заявление в прокуратуру о признании Transparency International нежелательной организацией, потому что они проводят антироссийскую работу, шантаж и нарушение законов,