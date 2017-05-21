На улицах Дубая появился первый робот-полицейский

Люди будут иметь возможность задавать вопросы и подавать жалобы, они также получат удовольствие от взаимодействия с роботами,

В воскресенье официально приступил к несению службы в составе полиции Дубая первый робот-полицейский, передает РИА Новости сообщение делового журнала Arabian Business.Рост нового полицейского 170 см, вес – 100 килограммов. Сообщается, что робот «оснащен "детектором эмоций ", который распознает жесты и сигналы руками на расстоянии до 1,5 метров. Также он способен распознавать эмоции и выражение лица собеседника».По данным журнала, «патрулируя улицы, робот поможет полиции находить нарушителей порядка и предоставлять соответствующие видеозаписи».Как заявил представитель полиции, робот «призван помогать людям на улицах, в общественных местах, а также бороться с преступностью и отвечать за городскую безопасность».добавил он.Робот наделен способностью ориентироваться на местности – этому помогает встроенный в него навигатор. Он умеет общаться на шести языках, включая английский и арабский, и всегда готов предоставить жителям возможность посредством своего терминала произвести оплату услуг полиции.