17:48 21 мая

На улицах Дубая появился первый робот-полицейский

В воскресенье официально приступил к несению службы в составе полиции Дубая первый робот-полицейский, передает РИА Новости сообщение делового журнала Arabian Business.

На улицах Дубая появился первый робот-полицейский


Рост нового полицейского 170 см, вес – 100 килограммов. Сообщается, что робот «оснащен "детектором эмоций ", который распознает жесты и сигналы руками на расстоянии до 1,5 метров. Также он способен распознавать эмоции и выражение лица собеседника».


По данным журнала, «патрулируя улицы, робот поможет полиции находить нарушителей порядка и предоставлять соответствующие видеозаписи».

Как заявил представитель полиции, робот «призван помогать людям на улицах, в общественных местах, а также бороться с преступностью и отвечать за городскую безопасность».

Люди будут иметь возможность задавать вопросы и подавать жалобы, они также получат удовольствие от взаимодействия с роботами,
добавил он.



Робот наделен способностью ориентироваться на местности – этому помогает встроенный в него навигатор. Он умеет общаться на шести языках, включая английский и арабский, и всегда готов предоставить жителям возможность посредством своего терминала произвести оплату услуг полиции.

Использованы фотографии: twitter.com/DXBMediaOffice
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Mavrikiy Сегодня, 17:39
    Мои поздравления Дубайцам. Теперь то их отдубаят.
    Mavrikiy
    1. cniza Сегодня, 17:44
      Моё мнение это попытка быть в чем то первыми и не более , обычные камеры не менее эффективны.
      cniza
    2. рич Сегодня, 17:44
      Первый шаг сделан....Вот это реально некорумпированный полицейский
      рич
    3. Alex_Rarog Сегодня, 17:44
      Терминатор: Начало)))) да не думаю все таки прикольно)))
      Alex_Rarog
    4. poquello Сегодня, 17:45
      произвести оплату услуг полиции

      а могли бы этому кассовому автомату на ножках разрешить принимать оплату за телефон и прочие услуги, полицейским обозвали вероятно чтоб его сильно не пинали и не тырили
      poquello
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:40
    Надеюсь-не русский чел на подработке. wassat
    ВЕРЕСК
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:46
      Если робот матерится и пьяный -то без наших не обойдется lol
      Изгоняющий либероидов
  3. san4es Сегодня, 17:44
    Хорошо, что он не при оружии.
    san4es
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:45
    А сколько настоящих полицейских его охраняют, чтобы не поломали, или не уволокли?
    Изгоняющий либероидов
Картина дня