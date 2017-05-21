20:57 21 мая

Украинские СМИ: Порошенко и Меркель будут вместе «давить» на Россию

На встрече президента Украины Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсуждался сценарий давления на Россию с целью выполнения руководством последней достигнутых в Минске договоренностей, передает RT сообщение канала «112 Украина».

Украинские СМИ: Порошенко и Меркель будут вместе «давить» на Россию


Значительная часть времени была посвящена координированию действий по имплементации Минских соглашений. Констатировано, что РФ не выполняет минские соглашения, и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь, касательно компонента безопасности,
цитирует телеканал украинского президента.


По его словам, необходимо сделать всё, «чтобы восстановить мир на украинской земле, чтобы закончилась оккупация». И в этом, уверен Порошенко, у Киева есть «полная поддержка со стороны Германии».

Он заявил, что «если минские договорённости не будут выполняться, то с высокой вероятностью санкции Евросоюза будут продолжены».

Очень важно, что эта встреча состоялась накануне саммита "Большой семёрки", где на Сицилии вопрос Украины будет высоко стоять в повестке дня, и этот вопрос будет также присутствовать на встрече "Большой двадцатки",
подчеркнул Порошенко.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 96

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 18:06
    Украинские СМИ: Порошенко и Меркель будут вместе «давить» на Россию
    животами друг-друга пусть давят...(если педро сможет...)
    андрей юрьевич
    1. Hammerlock Сегодня, 18:08
      и в итоге давилка треснет
      Hammerlock
      1. NIKNN Сегодня, 18:10
        Порошенко и Меркель будут вместе «давить» на Россию

        Блинннн страшно то как......аж жуть..а по отдельности пока слабо, хоть это усапокаивает....
        NIKNN
        1. iConst Сегодня, 18:24
          обсуждался сценарий давления на Россию

          Цитата: NIKNN
          Блинннн страшно то как.....

          А вы зря иронизируете. Если сценарий порнографический (а других "СМИ" Украины не пишут), то Порошенко и Меркель (как я понимаю) в главных ролях.— это зрелище не для слабонервных.

          Россия же на такие съемки, как обычно, не явится.
          iConst
          1. NIKNN Сегодня, 18:26
            Цитата: iConst
            это зрелище не для слабонервных.

            Думаю мои не смогут...хотя чего только не довелось видеть, а сдесь че то страшновато...такое ощущение, что в морг на экскурсию пришел... belay
            NIKNN
            1. iConst Сегодня, 18:32
              Цитата: NIKNN
              Цитата: iConst
              это зрелище не для слабонервных.

              Думаю мои не смогут...хотя чего только не довелось видеть, а сдесь че то страшновато...такое ощущение, что в морг на экскурсию пришел... belay

              laughing
              Они "пирожком" давить собрались? Типа они оба сверху? lol

              Влажные, влажные мечты... К Фрейду бы их всех...
              iConst
              1. NIKNN Сегодня, 18:33
                Цитата: iConst
                Они "пирожком" давить собрались? Типа они оба сверху?
                Влажные, влажные мечты... К Фрейду бы их всех..

                Ужус форменный... sad
                NIKNN
                1. iConst Сегодня, 18:34
                  Цитата: NIKNN
                  Ужус форменный... sad

                  Ну! Я ап том же! wassat
                  iConst
                  1. cniza Сегодня, 18:39

                    Очень важно, что эта встреча состоялась накануне саммита "Большой семёрки", где на Сицилии вопрос Украины будет высоко стоять в повестке дня, и этот вопрос будет также присутствовать на встрече "Большой двадцатки",
                    подчеркнул Порошенко.


                    Ну да , больше нет проблем , все будут "защищать" Украину от злой России.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 19:11
                      Порошенко и Меркель будут вместе «давить» на Россию

                      Ржунимагу . Вот они - убийцы отца моих детей ...
                      bouncyhunter
                      1. Svarog51 Сегодня, 19:23
                        Паша, не фулигань! Отца твоих детей - мы защитим всеми силами и средствами. drinks good laughing
                        Svarog51
                  2. Чёрный Сегодня, 19:32
                    Выпили, наревелись, обнялись да разошлись...Что изменится - то ? laughing
                    Чёрный
          2. тол100в Сегодня, 18:35
            Цитата: iConst
            Если сценарий порнографический (а других "СМИ" Украины не пишут), то Порошенко и Меркель (как я понимаю) в главных ролях.

            Даже немецким режиссерам ХХХ-фильмов такой сценарий и в голову не прийдет!
            тол100в
            1. cniza Сегодня, 18:40
              Если такое приснится , можно не проснуться.
              cniza
              1. cniza Сегодня, 20:43
                Цитата: Svarog51
                Паша, не фулигань! Отца твоих детей - мы защитим всеми силами и средствами. drinks good laughing


                От куда у него такой подход ? Вчера , видимо перепраздновал. Привет Мужики !
                cniza
          3. Васян1971 Сегодня, 20:30
            Цитата: iConst
            Если сценарий порнографический

            Я, я! Даст ист фантастишь!
            Васян1971
        2. Zibelew Сегодня, 18:32
          Лечится им всем надо. Европа вырождается. Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, первый министр Шотландии Никола Стерджен не имеют детей. Эммануэль Макрон женился на своей учительнице, детей у пары нет. Премьера-министра Нидерландов Марка Рютте женщины не интересуют. Жан-Клод Юнкер, являющийся председателем европейской комиссии, тоже не имеет детей. Действующий премьер Люксембурга Ксавье Беттель открытый гомосексуалист. Президент Литвы Даля Грибаускайте замужем никогда не была и детей она тоже не имеет.
          Zibelew
          1. iConst Сегодня, 18:36
            Цитата: Zibelew
            Лечится им всем надо. Европа вырождается. Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, первый министр Шотландии Никола Стерджен не имеют детей. Эммануэль Макрон женился на своей учительнице, детей у пары нет. Премьера-министр Нидерландов Марка Рютте женщины не интересуют. Жан-Клод Юнкер, являющийся председателем европейской комиссии, тоже не имеет детей. Действующий премьер Люксембурга Ксавье Беттель открытый гомосексуалист. Президент Литвы Даля Грибаускайте замужем никогда не была и детей она тоже не имеет.

            А-ФИ-ГЕТЬ! Респект за инфу!
            iConst
            1. NIKNN Сегодня, 18:40
              Цитата: iConst
              А-ФИ-ГЕТЬ! Респект за инфу!

              Тоже анализ не проводил и тоже спасибо, что за меня провели, интересно...Что Меркель не стандартная знал, остальные в новость... good
              NIKNN
          2. cniza Сегодня, 18:41
            Остается добавить "Да здравствует Европа" , а точнее закат её.
            cniza
            1. антивирус Сегодня, 19:57
              2 или 3 года распахивают, заброшенные с 90 гг, пустошы -- санкции нужны нам еще лет 10, КРС восстановить до уровня 12 пятилетки.и СЕНОКОСЫ!!!
              жизнь на селе ( ср полоса России) зависит от Меркель и Потрошенко???
              антивирус
          3. НЕКСУС Сегодня, 18:50
            Цитата: Zibelew
            Европа вырождается.

            А вот новости тоже из Европы...
            Сегодня, 21 мая, в Кишинёве прошел марш сексуальных меньшинств, который завершил неделю фестиваля ЛГБТ под девизом FĂRĂ FRICĂ («Без страха»), организованный неправительственной организацией Genderdoc-M.
            Шествие охранялось усиленными подразделениями столичной полиции. В Генеральном инспекторате рассказали, что для охраны гей-марша, который начался в 12:00 использовались дополнительные силы МВД.
            Правоохранители располагают сведениями о том, что в отношении участников некоторых мероприятий возможны провокации и насильственные действия.
            Православные активисты организовали контр-марш в поддержку традиционной семьи. Они выстроились у памятника Штефана чел Маре и выдвинулись на встречу представителям с.е.к.с-меньшинств. Негодующие горожане перегородили путь шествующему гей-сообществу, встав на пути их следования, и стали петь православные песни. Две противодействующие колонны разделил отряд полиции.
            Несколько десятков «бесстрашных» представителей ЛГБТ жители Кишинёва встретили криками «Стыдно!». Участникам манифестации, среди которых было значительное число иностранцев, говоривших на английском и румынском языках, заявили, что Молдавия не место для гей-парада, а священники принесли иконы и плакаты с надписями «Кишинев — не Содом».
            В итоге, немногочисленные участники ЛГБТ-марша сели в автобусы и уехали, не решившись противостоять воле большинства молдавского общества.
            Сегодня на площади Великого национального собрания проходит Фестиваль Семьи, проходящий под патронатом президента Молдавии Игоря Додона.
            «Для меня семья — это самое важное, что чего я добился в жизни. Это самое важное, что может быть в жизни», — сказал Додон. Глава государства подчеркнул — необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить в Молдавии традиционные семьи.
            Полиция рекомендует гражданам и гостям республики соблюдать законодательство, выполнять просьбы полицейских, не злоупотреблять алкоголем и не приносить оружие на мероприятия.
            В инспекторате полиции призвали участников мероприятий, если они заметят чьи-то неадекватные действия и попытки к насилию, сообщить об этом организаторам или ближайшему полицейскому.
            Как сообщало EADaily ранее, 16 мая в Молдавии начался фестиваль ЛГБТ-сообщества «Молдова прайд-2017. В его рамках организуются выставки, дебаты, спектакли, конференции и несколько вечеринок.
            Мероприятия, которые торжественно открыл посол США в Кишиневе Джеймс Петтит, продлились 6 дней, кульминацией их стал марш представителей сексуальных меньшинств по центральным улицам столицы.
            Игорь Додон выразил жесткий протест в отношении парада сексуальных меньшинств в молдавской столице. Он подчеркнул, что подобные действия противоречат «нашим традиционным ценностям, православной вере и морали».
            НЕКСУС
            1. Zibelew Сегодня, 18:52
              Цитата: НЕКСУС
              Мероприятия, которые торжественно открыл посол США в Кишиневе Джеймс Петтит, продлились 6 дней, кульминацией их стал марш представителей сексуальных меньшинств по центральным улицам столицы.

              Опять гейпарад по инициативе янкесов. Продавливают свою содомскую идеологию.
              Zibelew
          4. KAV Сегодня, 18:53
            И слава Богу, что они не имеют потомства! Их одних хватает сполна.
            Лечится им всем надо. Европа вырождается. Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, первый министр Шотландии Никола Стерджен не имеют детей. Эммануэль Макрон женился на своей учительнице, детей у пары нет. Премьера-министра Нидерландов Марка Рютте женщины не интересуют. Жан-Клод Юнкер, являющийся председателем европейской комиссии, тоже не имеет детей. Действующий премьер Люксембурга Ксавье Беттель открытый гомосексуалист. Президент Литвы Даля Грибаускайте замужем никогда не была и детей она тоже не имеет.
            KAV
          5. Киса77 Сегодня, 18:53
            Вот и славненько, побольше бы там питорасов и лгбтшников, пусть вырождаются, главное,чтоб еврорейх#4 не создали, хотя нато уже есть, но все равно, неплохо
            Киса77
        3. хрыч Сегодня, 18:37
          Цитата: NIKNN
          а по отдельности пока слабо

          Трамп требует с Меркель 350 млрд за безопасность, Петро приехал тоже просить подаяния. Счас, типа политику делать приехал. Чем давить, как давить, куда давить, бабка и так в ужасе...
          хрыч
          1. NIKNN Сегодня, 18:52
            Цитата: хрыч
            , бабка и так в ужасе.

            Это истинная правда...не хрена было комсомолкой по нудисским пляжам бегать ...:)))))
            NIKNN
        4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 18:48
          Как сейчас помню. Не так давно это было. Древляне корешились с готическими племенами. Зачем-то Князя Игоря убили, хотя и было за что ему отомстить, но если честно, то его тупо те же древляне и подставили. Потом, как известно, пришла Княгиня Ольга и всех их порешила. Скорее не всех, ибо с Киевской земли опять всякая мразь голову поднимает.
          ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        5. Подрезчик Сегодня, 19:43
          Теперь пьет вместе с Меркель? Скоро споит весь Евросоюз!
          Подрезчик
      2. Pirogov Сегодня, 18:14
        Цитата: Hammerlock
        и в итоге давилка треснет

        Не знаю как давилка но голову им нужно лечить срочно ,хотя судя по всему уже поздно ,поможет только кремация.
        Pirogov
    2. рич Сегодня, 18:12
      РФ давно пора в одностороннем порядке выходить из гарантов никем не выполняемых "минских соглашений". Это и нам самим руки развяжет.
      рич
      1. marlin1203 Сегодня, 18:16
        А немцы в курсе, что они с великоукрами на нас давить будут?
        marlin1203
        1. cniza Сегодня, 18:44
          Цитата: рич
          РФ давно пора в одностороннем порядке выходить из гарантов никем не выполняемых "минских соглашений". Это и нам самим руки развяжет.


          Так в политике не принято , а вот объявить дополнительные санкции , со стороны России , в отношении Франции и Германии , за не выполнение ими Минских соглашений , было бы правильно.
          cniza
        2. ДВ Комс Сегодня, 19:30
          Цитата: marlin1203
          А немцы в курсе, что они с великоукрами на нас давить будут?

          Думаю что немцы будут в шоке если узнают что их опять назначили быть "давилками" русских. Случаи суицидов в Германии резко возрастут. Уже жалко немчуру, опять их наглосаксы хотят под гильятину подвести.. Но как сказали в наших верхах - бить будем по штабам, у немцев остается шанс выжить.))
          ДВ Комс
      2. Верба Сегодня, 18:24
        Цитата: рич
        РФ давно пора в одностороннем порядке выходить из гарантов никем не выполняемых "минских соглашений". Это и нам самим руки развяжет.

        Полностью с вами согласен но мы с вами можем многое не понимать , политика такая грязная штука ,что нормальному человеку её трудно понять и осмыслить .
        Верба
        1. Офицер запаса Сегодня, 18:47
          А что мешает России обвинить Германию и Францию в невыполнении Минских соглашений? Такие же гаранты, как и Россия.
          Просто пущено все на самотек. Дескать - Европа очнется, граждане Украины прозреют и сами во всем разберутся. Как бы не так.
          Офицер запаса
    3. Зяблицев Сегодня, 18:44
      Самый интересный момент так называемых "Минских соглашений", это их, мягко говоря, профанация - просто нужно посмотреть чьи подписи стоят под этим соглашением...А вот под чем подписались Оланд, Меркель, Порошенка и ВВП, официальные и обладающие юридической силой лица, это отдельная тема разговора...
      Зяблицев
    4. злой партизан Сегодня, 19:04
      Цитата: андрей юрьевич
      животами друг-друга пусть давят

      belay
      Пошляк. sad
      Привет, пенсия! drinks
      Я чёт тут подумал вот что. Как известно Эллочка Щукина легко обходилась в быту 30 словами. По-ходу парашенка обходится ещё меньшим числом слов, а именно: Россия-агрессор, санкции, запретить, МВФ, транш, НАТО, будет, скоро, безвиз, Европа, весьмирснами. Вроде ничего не забыл... what
      злой партизан
      1. Офицер запаса Сегодня, 19:31
        Забыл. Есть у Порошнко еще пара выражений - "Верну Крым" и "наливай".
        Офицер запаса
    5. сибиралт Сегодня, 19:50
      Как можно серьезно обсуждать украинские СМИ? Если Меркель не вышла по итогам переговоров к своим СМИ, то это точно, что они ни о чем не договорились.
      сибиралт
  2. Svarog51 Сегодня, 18:06
    А "политического веса" хватит, чтобы на Россию давить?
    Svarog51
    1. андрей юрьевич Сегодня, 18:08
      Цитата: Svarog51
      А "политического веса" хватит, чтобы на Россию давить?

      Сергей, тут речь идёт я думаю о "жЫвом весе"... hi
      андрей юрьевич
      1. Svarog51 Сегодня, 18:23
        Андрей, hi Тут я согласен. Если "жЫвом весом", то пусть пробуют давить. Будем посмотреть, что у них получится. good
        Svarog51
        1. Смог Сегодня, 18:37
          Цитата: Svarog51
          Если "жЫвом весом", то пусть пробуют давить

          Вечер добрый hi , любители животноводы laughing !
          Пока вы тут по теориям рассуждаете, вот погуглил. Формулу нашел, ну что бы давление жЫвого веса правильно рассчитать! lol
          Смог
          1. Svarog51 Сегодня, 18:49
            Костя, hi У нас с Адерем Юрьевичем это служебное. Мы в ГСВГ срочную служили и не одна шавка тявкать на СССР не могла. А у И.В.Сталина было право победителя - стереть Германию как государство. Он не стал следовать примеру Гитлера. Германия осталась государством. Можешь поинтересоваться, что творили американцы в своей зоне с пленными, есть статья на ВО. Англичане сохраняли немецкие дивизии вместе с их вооружением для будущей войны с СССР. А американцы немцев гнобили хлесче, чем немцы в концлагерях. Германия нам обязана своим существованием. Про Украину - промолчу, сам всё знаешь. Прости за резкость в суждениях. drinks
            Svarog51
          2. ДВ Комс Сегодня, 19:36
            Чот фотография знакомая
            Цитата: Смог
            Эт Патрашенкина фотка в молодости? Ща он пожирнее стал.
            ДВ Комс
        2. cniza Сегодня, 18:45
          Все одно "жидковатый пресс" и Россия , как всегда , не почувствует.
          cniza
          1. Svarog51 Сегодня, 19:02
            Виктор, hi Россия всё чувствует и запоминает. Если не Россия, то я как её представитель и гражданин, не ошибусь, если скажу, что и ты тоже. Забыли эти "давители" кому существованием обязаны. Нет у меня к ним ненависти, но лучше пусть не злят. soldier
            Svarog51
            1. cniza Сегодня, 20:45
              Сергей , самое обидное , что это повторяется уже не однократно и видимо пришел очередной виток.
              cniza
  3. Orionvit Сегодня, 18:10
    Единственное решение вопроса Донбасса, это прекращение существования такого "государства", как украина. Всё сразу станет на свои законные места, как было, несмотря, на крики некоторых недовольных.
    Orionvit
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:11
      это прекращение существования такого "государства", как украина.Срочно прекращайте.
      ВЕРЕСК
      1. Orionvit Сегодня, 18:14
        Я бы с радостью, сам здесь живу (извиняюсь, выживаю), но к сожалению, не от меня это зависит. Может если вы так "умны", так может чего дельного подскажете, вместо того, чтобы ухмыляться.
        Orionvit
        1. evge-malyshev Сегодня, 18:32
          Цитата: Orionvit
          Может если вы так "умны", так может чего дельного подскажете, вместо того, чтобы ухмыляться.

          Зря Вы думаете, что кто-то ухмыляется. Наоборот, мы переживаем, что за сравнительно короткий период мы из друзей и братьев превратились в непримиримых врагов.
          evge-malyshev
        2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:41
          Тысча извинений.Единственное что могу-это только посоветовать.Валите в Россию.Был у меня корешь.Теперь-офицер СБУ.Заканчивал Киевское РЭБ(Точно уже не помню какое.КВРУРЭ,типа этого)).В далёких80-х.Как и я училище ВВС.АВАТУ.Сейчас не встречались.Не знаю чего он сделал.Судить не могу.Не думаю,что скурвился.В запасе сейчас.Отличный и надёжный парень был в нашей старлейской юности. 25 лет в историю.
          ВЕРЕСК
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:04
            OrionvitИзвините.Я тут целый опус Вам нарисовал.Сайт не пропустил.Может ещё читают.С Уважением. hi
            ВЕРЕСК
          2. Orionvit Сегодня, 19:51
            На Родину в Россию не свалил сразу в 91-м, а теперь уже тяжеловато, да и семья. Если совсем будет будет плохо, тогда уже оформлюсь беженцем, а там и семью перетащу. А вообще то, это не выход, вопрос с украиной надо решать на месте, причём радикально. Кое кто на майдане решил, что победил, но на самом деле, они просто подписали себе приговор.
            Orionvit
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 18:10
    С порошем-всё ясно.Меркель-не встанет (На неё)..На каком основании они будут давить.Прикол будет,если Россия надавит.Хотя по нонешним временам-однако у нас весна.Отстаньте от нас противные.Пахать-сеять.-не падали-же всякой доверять.
    ВЕРЕСК
  5. zGomeRz Сегодня, 18:15
    А где, уважаемые, в Минских соглашениях фигурирует, имеются ссылки, либо требования к Российской Федерации???
    Ладно Порох, но фрау...
    zGomeRz
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:23
      А чё фрау?Уже такая-же недалёкая.
      ВЕРЕСК
  6. sir_obs Сегодня, 18:15
    А сам-то чего? Не в состоянии? Как мелкий гопник, за спиной старших...кроме омерзения ничего не вызывает
    sir_obs
    1. рич Сегодня, 19:12
      Порошенко и Меркель будут вместе давить на Россию

      А ГИБДД куда смотрит?)))
      рич
  7. sabakina Сегодня, 18:16
    Констатировано, что РФ не выполняет минские соглашения, и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь, касательно компонента безопасности,
    цитирует телеканал украинского президента.

    Иногда у меня ощущение, что я живу в дурдоме, периодически сменяясь ощущением, что дурдом живёт во мне... wassat
    sabakina
    1. Svarog51 Сегодня, 18:27
      Слава, дурдом живёт вне тебя, но пытается тебя сожрать. Это его сущность, не поддавайся! laughing
      Svarog51
      1. cniza Сегодня, 18:48
        Это реалии нашего времени , выживает тот кто "дурдомом" может управлять или обходиться без него.
        cniza
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:27
      Вдздохни и спокойно выдохни.Сто грамм не помешает.Мы все живём в дурдоме.
      ВЕРЕСК
      1. sabakina Сегодня, 18:32
        Спасибо ребята за поддержку! С Вами не так страшен мир, как его малюют! drinks
        sabakina
        1. Svarog51 Сегодня, 19:31
          Слава, вот не поверю, что тебе теперешний мир страшен. lol У меня сложилось мнение, что к тебе можно за помощью обратиться. Поддерживаю! drinks drinks drinks
          Svarog51
    3. ДВ Комс Сегодня, 19:44
      Цитата: sabakina
      Иногда у меня ощущение, что я живу в дурдоме, периодически сменяясь ощущением, что дурдом живёт во мне...

      Только юмор поможет нам понять что происходит на Украине и в мире. Без него точно появится ощущение что мы попали в дурку....
      ДВ Комс
  8. volodya Сегодня, 18:18
    Куда они давить то собираются,у Порошенки и так во всём Москва виновата.Даже в том ,что солнце не с той стороны всходит!
    volodya
  9. vch Сегодня, 18:19
    И смешно и грустно одновременно..... Ну ладно еще бабушка Меркель.... Еще хоть как то понять можно.... Но этот шоколадный клоун..... Чем давить собирается? У него уже давилка от пьянства атрофировалось!! Блин. Надо выходить из этих "минских соглашений" под предлогом их систематическим невыполнением украинской стороной.
    vch
    1. Смог Сегодня, 18:41
      Цитата: vch
      Надо выходить из этих "минских соглашений" под предлогом их систематическим невыполнением украинской стороной.

      А так же невыполнением их другими гарантами.
      Смог
    2. evge-malyshev Сегодня, 19:18
      России
      Цитата: vch
      Надо выходить из этих "минских соглашений" под предлогом их систематическим невыполнением украинской стороной.

      Разумное предложение. Но почему-то его не слышат, или не хотят слышать.
      evge-malyshev
  10. Товарищ Глебов Сегодня, 18:19
    Может им пожениться? Две жабы. Пусть друг друга "давят". Как их много стало, этих мелких насекомоподобных политиканишек. Куда ушли богатыри? Что за эпоха...
    Товарищ Глебов
    1. Смог Сегодня, 18:43
      Цитата: Товарищ Глебов
      Может им пожениться?

      А я думаю чего это Марина Порошенко фитнес передачу по телику начала вести? А оно вона что. Глядишь и фигурку подправит, а на крайний случай и деньженок заработает
      Смог
  11. poquello Сегодня, 18:20
    старая новость, их "вместе" уже послали внимательно читать эти самые соглашения, никаких компонентов безопасности не будет без политической части, которая прописана выше
    poquello
    1. sgazeev Сегодня, 19:04
      Цитата: poquello
      старая новость, их "вместе" уже послали внимательно читать эти самые соглашения, никаких компонентов безопасности не будет без политической части, которая прописана выше

      Готовится сдавать зачёт в академии автомобильных трасс.Ведя Пеця уже не тот .
      sgazeev
  12. parusnik Сегодня, 18:21
    Порошенко, давилкой Меркель давить будет? У самого давилка-то есть?
    parusnik
  13. domnich Сегодня, 18:26
    Если украинские власти так настойчиво будут дискредитировать свою государственность, то «Минск-3», хочется верить, будет гарантировать уже неприкосновенность Новороссии. Возможно и гаранты останутся прежними. А вот с ними надо работать.
    domnich
  14. Mavrikiy Сегодня, 18:34
    Украинские СМИ: Порошенко и Меркель будут вместе «давить» на Россию
    Мдя. Велик и могуч, ноеще и правелен. Ибо:
    Давить- доить, суть одна - ДАЙ.
    Но так и хочется подать им на пропитание, типа "Идите с миром, бог подаст".
    Ну, у нас то много чего есть, так и самим сгодится, а нехристям то чеж?
    Mavrikiy
  15. Горный стрелок Сегодня, 18:36
    Что укросми скажут - это заранее известно laughing а вот что напишут германские СМИ - немного интереснее. Самое главное - не в этом. А в том, какое именно место Минских соглашений России КАСАЕТСЯ? Там и слово Россия не упоминается... А выполнять должна! Блин, не надо было Дебальцевскую операцию останавливать. Хотя, на окончательный разгром ВСУ у ополченцев резервов не хватило бы ( чтобы ВЕСЬ фронт опрокинуть), а локальный успех развивать - один черт, это не окончательная победа была бы.
    Горный стрелок
  16. bmv04636 Сегодня, 18:47
    Берлин поддерживает проект строительствва "Северный поток-2", поскольку он основан на рыночных механизмах, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в Вашингтоне.

    "Я поддерживаю (проект "Северный поток-2 – ред.). Почему? Потому что несколько лет назад, кстати, по совету американцев мы в Европе решили либерализировать рынок газа, вывести его из политики, из госрегулирования, (оставить) только рамки европейского регулирования", - приводит слова главы МИД Германии РИА Новости.

    Габриэль также добавил, что выбор источников поставок энергоносителей должен быть вопросом рынка, компании должны сами решать, из какой части мира они будут получать газ и нефть.
    Как то так
    bmv04636
  17. roskot Сегодня, 18:48
    Ну чем баба давит - ВСЕМ ИЗВЕСТНО. А вот У Потрошенко давилка, судя по пьяной рожи уже давно не давилка.
    roskot
  18. 1536 Сегодня, 18:51
    Цитата: Zibelew
    Лечится им всем надо. Европа вырождается. Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, первый министр Шотландии Никола Стерджен не имеют детей. Эммануэль Макрон женился на своей учительнице, детей у пары нет. Премьера-министра Нидерландов Марка Рютте женщины не интересуют. Жан-Клод Юнкер, являющийся председателем европейской комиссии, тоже не имеет детей. Действующий премьер Люксембурга Ксавье Беттель открытый гомосексуалист. Президент Литвы Даля Грибаускайте замужем никогда не была и детей она тоже не имеет.

    Поэтому вся эта свора может начать войну против России, так как человеческие ценности им не известны, а преступления против человечности они объявляют своими достижениями! Опасные люди.
    1536
  19. Govorun Сегодня, 18:52
    ...Констатировано, что РФ не выполняет минские соглашения, и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров...
    Я считаю ТАК...принудить всю Африку(от лиц этих двух карлсонов,что на фото семейном) сесть за стол переговоров... потому,что она НЕ ВЫПОЛНЯЕТ Минских соглашений.
    Govorun
  20. polev66 Сегодня, 18:56
    порошенко и "давить".... как то громко разлаились укросми
    polev66
  21. samarin1969 Сегодня, 18:57
    Что-то пропали комментарии про "Петю, которому деваться некуда. Европейские гаранты будут давить: "Выполняй Минск!". ...Россию будут давить и давить, чтобы республики сдали границу и разрешили ввести украинские войска на свою территорию. ...Сейчас только градус настроений в России и ЛДНР объясняет "упрямство" России.
    Если отключат СВИФТ, заблокируют как у Ирана активы, введут программу "газ в обмен на продовольствие.......
    В принципиальности наших "вождей" я не уверен.....Песков конечно, всё это как-то объяснит....
    samarin1969
  22. Berkut24 Сегодня, 18:58
    А Меркель готова это подтвердить?
    Berkut24
  23. sgazeev Сегодня, 18:58
    Давай Леця дави печень,у тётки уже в печёнках сидишь.
    sgazeev
  24. 3vs Сегодня, 19:08
    "Порошенко и Меркель будут вместе «давить» на Россию..."
    Массой что ли давить собираются?! lol
    Балкон бы на фото не обвалился...
    Давильщики, ...!
    3vs
  25. AID.S Сегодня, 19:16
    ....«чтобы восстановить мир на украинской земле, чтобы закончилась оккупация». И в этом........ есть «полная поддержка со стороны Германии».

    И опыт двух оккупаций....
    AID.S
  26. seregatara1969 Сегодня, 19:43
    а русские опять не пришли на войну
    seregatara1969
  27. Yuri11076 Сегодня, 19:46
    Вместе будут трескать первак и шнапс....
    Yuri11076
  28. Карельский Сегодня, 19:48
    Цитата: тол100в
    Даже немецким режиссерам ХХХ-фильмов такой сценарий и в голову не прийдет!

    Терезе Орловски-такой сюжет-как два пальца.......
    Карельский
  29. RealTor Сегодня, 19:54
    ...По его словам, необходимо сделать всё, «чтобы восстановить мир на украинской земле, чтобы закончилась оккупация»...

    Для этого надо ему и всему нынешнему кагалу покинуть оккупированную хунтой территорию.
    RealTor
  30. Litexa Сегодня, 20:03
    Главное, чтобы на Димоне это давление не отразилось, у него еще дел полно - виноградники рассадить, винцо изготовить, на лыжах покататься....
    Litexa
    1. ando_bor Сегодня, 20:15
      Цитата: Litexa
      Главное, чтобы на Димоне это давление не отразилось

      Однозначно скакать надо, как украинцы скакали, - теперь Украина, свободная и независимая
      страна, а главное с коррупцией навсегда покончено.
      Партнеры они такие, - плохого не посоветуют, и печенек еще дадут.
      ando_bor
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