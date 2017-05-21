Украинские СМИ: Порошенко и Меркель будут вместе «давить» на Россию
На встрече президента Украины Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсуждался сценарий давления на Россию с целью выполнения руководством последней достигнутых в Минске договоренностей, передает RT сообщение канала «112 Украина».
По его словам, необходимо сделать всё, «чтобы восстановить мир на украинской земле, чтобы закончилась оккупация». И в этом, уверен Порошенко, у Киева есть «полная поддержка со стороны Германии».
Он заявил, что «если минские договорённости не будут выполняться, то с высокой вероятностью санкции Евросоюза будут продолжены».
Значительная часть времени была посвящена координированию действий по имплементации Минских соглашений. Констатировано, что РФ не выполняет минские соглашения, и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь, касательно компонента безопасности,цитирует телеканал украинского президента.
По его словам, необходимо сделать всё, «чтобы восстановить мир на украинской земле, чтобы закончилась оккупация». И в этом, уверен Порошенко, у Киева есть «полная поддержка со стороны Германии».
Он заявил, что «если минские договорённости не будут выполняться, то с высокой вероятностью санкции Евросоюза будут продолжены».
Очень важно, что эта встреча состоялась накануне саммита "Большой семёрки", где на Сицилии вопрос Украины будет высоко стоять в повестке дня, и этот вопрос будет также присутствовать на встрече "Большой двадцатки",подчеркнул Порошенко.
Использованы фотографии: Reuters
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