Украинские СМИ: Порошенко и Меркель будут вместе «давить» на Россию

Значительная часть времени была посвящена координированию действий по имплементации Минских соглашений. Констатировано, что РФ не выполняет минские соглашения, и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь, касательно компонента безопасности,

Очень важно, что эта встреча состоялась накануне саммита "Большой семёрки", где на Сицилии вопрос Украины будет высоко стоять в повестке дня, и этот вопрос будет также присутствовать на встрече "Большой двадцатки",