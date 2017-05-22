Кому торит дорогу на Украину президент Порошенко?

В последние дни киевские власти предприняли ряд мер, направленных на разрушение «русского мира». Президент Украины Пётр Порошенко издал указ о введении санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц, предусматривающий, в частности, блокирование доступа к сайту Mail.ru, соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и к сервисам «Яндекса». В свою очередь Верховная Рада приняла к рассмотрению законопроекты № 4128 и № 4511, нацеленные, по мнению экспертов, на дискриминацию Украинской православной церкви Московского патриархата.Смысл всех этих действий — разорвать духовные и общечеловеческие связи народов наших стран. Такие цели постмайданная киевская власть и её покровители ставили ещё три года назад. Для этого даже развязали войну против русскоязычного Донбасса. Тогда националисты прямо обращались к президенту Порошенко с требованием запретить на Украине деятельность Русской Православной Церкви. (Так они именуют Украинскую православную церковь Московского патриархата. Между прочим, церковь, независимую и самостоятельную в управлении. Её Предстоятель избирается Украинским епископатом и только благословляется Патриархом Московским.)С поводом для антицерковной акции никто сильно не заморачивался. Припомнили, что РПЦ не проявила должной активности на Майдане, а теперь «ведет преступную деятельность, связанную с поддержкой и спонсированием сепаратистов и террористов на востоке страны». Понятно, что доказательств этого обвинения никто не предъявил, да их и не требовалось.Потому что, с одной стороны — майданные поскакуны взяли за правило решать свои хотелки, основываясь не на реальных потребностях людей, а на «революционной целесообразности». С другой — идеологи новой власти не особенно стремились к усилению раскола внутри страны. Вопрос подвис в воздухе, уступив место более масштабной задаче — столкнуть в войне народы Украины и России. С ней, как видим, вышла неувязочка. Россия на войну так и не пришла.Тлеющий конфликт на Донбассе с годами изрядно утомил не только его участников, но и спонсоров. И вот теперь межнациональному напряжению придан новый импульс. В отношения народов вброшена новая бомба, которая может оставить тяжелый след и не только в душах верующих. Изгнание из Украины приходов Московского патриархата, а именно так сегодня ставится вопрос, ведёт к нарушению фундаментальных церковных канонов, сложившихся за тысячелетнюю историю христианства.Это очень тонкая материя. Общеизвестно, что религиозные православные организации территориальны (или поместны). Однако верующих объединяют не государственные границы или национальные и политические пристрастия, а отношение к Богу, сопутствующие этому обряды и традиции. Так сложился иной, более расширительный, уровень взаимоотношений церковных общин. На нём сформировался диптих православной иерархии, в котором Русская православная церковь (Московский патриархат) стоит на почётном пятом месте (из пятнадцати), уступая лишь более древним — Константинопольской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской православным церквам.Украинской церкви в этом каноническом диптихе нет. Попытки украинских политиков создать Киевский патриархат привели лишь к церковному расколу. Возникшая в 1992 году стараниями руководства независимой Украины Украинская православная церковь Киевского патриархата так и осталась канонически непризнанной православным миром.Впрочем, это не помешало киевским властям серьёзно потеснить на Украине влияние Московского патриархата. Изъять из его «духовного водительства» храмы и даже целые приходы. Особенно активно эта работа велась в столице и западных регионах страны. По оценкам экспертов, в настоящее время примерно четверть украинских православных прихожан уже перешла под окромление Киевского патриархата. Новая законодательная инициатива вопреки церковным канонам призвана окончательно разорвать связи верующих Украины с Московским патриархатом. Кто в этом заинтересован?Принято считать, что бенефициарами Майдана являются Соединённые Штаты и Германия. Они и в самом деле приложили силы для переформатирования Украины под свои цели. Меньше обращают внимание на то, что эти усилия пришли на уже подготовленную почву. Годами её готовила украинская диаспора Канады.За океан украинцы потянулись ещё в конце позапрошлого века. На просторах Северной Америки искали счастье жители Галичины и Буковины, тогда австро-венгерских. Однако самая большая волна переселенцев пришла в Канаду после второй мировой войны. О ней раньше говорили так: «Это украинцы, которые не захотели возвращаться из Европы в СССР». Теперь подобный политес уже неуместен. Всем ясно, что в массе своей переселенцы второй волны противостояли в той великой войне советским людям и потерпели в ней поражение, от которого укрылись в Америке.С годами украинская диаспора в Канаде превысила миллион человек, стала играть заметную роль в экономике и политике страны. Развал Советского Союза открыл для неё новые возможности. Прежде всего, канадские украинцы оказали серьёзную методическую, организационную и финансовую помощь возрождающимся националистическим организациям на Западе Украины и в её столице. Затем поучаствовали в редактировании школьных учебников, используя спорные работы канадского историка украинского происхождения Ореста Субтельного.Вскоре наладилось сотрудничество и на межгосударственном уровне. Весной 1994 года была подписана «Совместная Декларация об особом партнёрстве Украины и Канады». К концу того же года стороны заключили «Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Канадой», регламентирующее отношения двух стран в культурной, общественно-политической и экономической сферах.Влияние Канады во многом сказалось на уступчивости киевских властей к претензиям националистов, приведших в итоге к кровавым событиям Майдана. Канада оказалась в их тени, уступив первые роли более влиятельным партнёрам по НАТО. Мир даже не заметил, как Оттава прислала 200 своих военных инструкторов на Яворовский полигон Львовской области для подготовки бойцов добровольческих батальонов и ударных подразделений вооруженных сил Украины.Канада поставила Украине на миллион долларов приборы ночного видения, а также мобильный полевой госпиталь, высокочастотные радиостанции, оборудование для обезвреживания взрывчатых веществ и другое нелетальное снаряжение. Эта работа не особо афишируется. Как осталось вне внимания западной общественности и подписание соглашения между Канадой и Украиной о создании полноценной зоны свободной торговли. На прошлой неделе канадский Сенат ратифицировал этот документ.Сотрудничество такого уровня Запад Киеву даже не обещает, ограничившись куцыми квотами беспошлинной торговли и безвизовым режимом для туристов. Серьёзно продвинулась Канада и в военном сотрудничестве с Украиной. В апреле министры обороны двух стран подписали соглашение, предусматривающее взаимодействие в сфере оборонных исследований и оборонной политики, материального обеспечения вооруженных сил и военного образования.Канада плотно входит во все сферы жизни и деятельности Украины. В этой связи эксперты заговорили о том, что Запад переложил на Канаду ответственность за будущее Украины. Оттава, якобы, берёт на себя не только бремя экономической и политической поддержки, но и формирует определённый патернализм канадской диаспоры над украинским обществом.В эту, казалось бы, конспирологическую версию вполне вписываются новая атака на Украинскую православную церковь Московского патриархата и блокировка общения граждан России и Украины через социальные сети. Примечательно, что западные борцы за демократию и свободу слова на запрет российских соцсетей на Украине никак не прореагировали.Мелькнуло было сообщение, что американский госдепартамент осудил антидемократические указы Петра Порошенко. Потом пришло уточнение, что это не официальная позиция США, а частное мнение отдельных второстепенных персон из ведомства Рекса Тиллерсона. В Старом Свете тоже вышел конфуз.Генеральный секретарь Совета Европы, норвежец Турбьёрн Ягланд выразил озабоченность блокированием на Украине социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных сайтов. По мнению Ягланда, это противоречит европейскому «общему пониманию о свободе слова и СМИ». Позже выяснилось, что никакого противоречия нет. Брюссельские чиновники удовлетворились объяснением министра иностранных дел Украины Павла Климкина, что Россия использует социальные сети в «гибридной войне».На фоне этих пертурбаций возник спор о собственных возможностях Украины создать альтернативу российским социальным сетям и новостным сайтам. Аналитики бросились перебирать возможные варианты. Сошлись на том, что в какой-то мере проблему можно решить расширением действующей с 2009 года социальной сети «Украинцы» и постмайданного проекта Ц.УКР («Це Україна»). Ц.УКР даже предложил украинским пользователям «ВКонтакте» автоматически перенести на его платформу все свои фотографии и даже видео и аудиозаписи. Благо интерфейс Ц.УКР во многом повторяет своего российского предшественника.Разгоревшийся спор завершился самым неожиданным образом. Киевские власти увлекло предложение программистов канадской IT-компании StartupSoft создать соцсеть Ukrainians. Заявка сделана на этакий международный украиноязычный ресурс, возможно, с базовым центром в Киеве. Сейчас разработчики собирают подписи, чтобы убедиться в востребованности такой сети, и обещают: «Если к 1 июня количество подписчиков достигнет 50,000+, StartupSoft разработает продукт в течение 4-х месяцев».Этот пример показывает заинтересованность канадских украинцев в разрушении «русского мира» Украины. В жертву этим целям приносятся каноническое православие, русский язык и даже контакты между народами двух стран. При активной поддержке киевских властей канадская диаспора уже добилась некоторых успехов. Скорее всего, кратковременных. Как ни крути, за многие века сожительства русских и украинцев прочно связала одна родовая пуповина. Она должна удержать народы от катастрофы размежевания.