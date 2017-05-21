РФ не планирует поставку в Беларусь ракетных комплексов «Искандер»
Россия пока не планирует поставки ракетных комплексов «Искандер-М» в Беларусь, передает Интерфакс сообщение главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева.
Агентство отмечает, что в настоящее время идет процесс перевооружения на ОТРК "Искандер-М" ракетных соединений Сухопутных войск ВС РФ, и согласно существующей практике, до насыщения соответствующей техникой российских Вооруженных сил их аналоги за пределы России не поставляются.
Ранее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что КБ машиностроения ведет работы по модернизации комплекса. «После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М"», – сказал глава компании.
По данным Минобороны, перевооружение российских подразделений, оснащенных комплексами «Точка-У», на ОТРК «Искандер-М» завершится в текущем году.
В настоящий момент официальные обращения о приобретении указанных комплексов от белорусской стороны не поступали,сказал Шугаев на военной выставке MILEX-2017.
Агентство отмечает, что в настоящее время идет процесс перевооружения на ОТРК "Искандер-М" ракетных соединений Сухопутных войск ВС РФ, и согласно существующей практике, до насыщения соответствующей техникой российских Вооруженных сил их аналоги за пределы России не поставляются.
Ранее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что КБ машиностроения ведет работы по модернизации комплекса. «После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М"», – сказал глава компании.
По данным Минобороны, перевооружение российских подразделений, оснащенных комплексами «Точка-У», на ОТРК «Искандер-М» завершится в текущем году.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти