20:50 21 мая

РФ не планирует поставку в Беларусь ракетных комплексов «Искандер»

Россия пока не планирует поставки ракетных комплексов «Искандер-М» в Беларусь, передает Интерфакс сообщение главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева.



В настоящий момент официальные обращения о приобретении указанных комплексов от белорусской стороны не поступали,
сказал Шугаев на военной выставке MILEX-2017.


Агентство отмечает, что в настоящее время идет процесс перевооружения на ОТРК "Искандер-М" ракетных соединений Сухопутных войск ВС РФ, и согласно существующей практике, до насыщения соответствующей техникой российских Вооруженных сил их аналоги за пределы России не поставляются.

Ранее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что КБ машиностроения ведет работы по модернизации комплекса. «После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М"», – сказал глава компании.

По данным Минобороны, перевооружение российских подразделений, оснащенных комплексами «Точка-У», на ОТРК «Искандер-М» завершится в текущем году.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 28

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  1. болот Сегодня, 19:53
    Искандер у Батьки smile Он Европу принятую для них в позицию поставит. laughing
    болот
    1. Alex_Rarog Сегодня, 20:03
      Ну хз... батька у них чет последнее время заигрывать с праааказниками....
      Alex_Rarog
      1. болот Сегодня, 20:06
        Цитата: Alex_Rarog
        Ну хз... батька у них чет последнее время заигрывать с праааказниками....

        Грошей нема за то аргумент появится,можно и по торговаться,хотя цыган дело знает. smile
        болот
        1. Zibelew Сегодня, 20:31
          У батьки есть своя альтернатива Искандеру. Новая ракета для «Полонеза» полетит на 500 километров. Особенно радует, что со слов конструкторов она может достать до Москвы. Первая батарея поступила на дежурство не на границе с натовскими Польшей и Литвой, а вблизи границы с Россией. Наверное батька за нас беспокоится..
          Сам по себе «Полонез» - уже не новинка, его показали в 2015 году. Реактивная система залпового огня способна поражать цели на расстоянии 200 километров. Комплекс сделан на базе четырехосного шасси «Астролог» производства нашего МЗКТ. С ракетами помогли китайцы. А недавно стало известно: белорусским ученым поставлена амбициозная задача - разработать ракеты, которые полетят на 300 километров. И сегодня эту ракету показали широкой публике. Ее сделали на Заводе точной электромеханики в Дзержинском районе. Длина ракеты - почти 8 метров, а масса - 4 тонны. Мощность боевой части - 560 килограмм в тротиловом эквиваленте.
          - По официальной версии эта ракета летит на 280 километров, - рассказал Александр Алесин. - Но в частных разговорах конструкторы намекнули: на самом деле ее дальность - 500 километров. На это же указывают косвенные признаки - размер самой ракеты и диаметр ее сопел. Если это действительно так, то новая ракета - безусловный лидер среди новинок белорусского военпрома. По сути - это евростратегическое оружие. С белорусской территории она достанет до Москвы, Киева, Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллинна. Я думаю, что три четверти комплектующий в ракете - белорусского производства, остальное - китайское. В любом случае - это, безусловно, лучшая новинка этой выставки.

          Zibelew
          1. болот Сегодня, 20:38
            Цитата: Zibelew
            У батьки есть своя альтернатива Искандеру. Новая ракета для «Полонеза» полетит на 500 километров

            Ну да есть такое но и Искандер не пальцем деланный у них есть ракета и на 2000км.
            Хотя Белоруссия оружия на лярд зелени в год продает,кое что интересное у них есть даже "вкусное" но все станет если санкции введут,ведь в основном они сборкой занимаются,как ранние при союзе.
            болот
          2. Inok10 Сегодня, 20:46
            Цитата: Zibelew
            У батьки есть своя альтернатива Искандеру. Новая ракета для «Полонеза» полетит на 500 километров.

            ... при помощи двух кочегаров постоянно подкидывающих в котел бульбу ... laughing
            ... особо хороши основания полета на 500 км.
            Но в частных разговорах конструкторы намекнули: на самом деле ее дальность - 500 километров. На это же указывают косвенные признаки - размер самой ракеты и диаметр ее сопел.
            ... как это не ново под Луной, хвалиться длиной и диаметром ... laughing
            Inok10
    2. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 20:20
      Вони опять от буржуев на весь мир будет
      Мальчиш Кибальчиш
      1. болот Сегодня, 20:25
        Цитата: Мальчиш Кибальчиш
        Вони опять от буржуев на весь мир будет

        А что вонять то будут,просто дайте кредиты под низкий процент и покупайте белорусскую продукцию.
        Херово жить с промышленной Европой и нет возможности предложить того чего у них нет,лучше быть Королевой Бензоколонки.
        болот
    3. Зяблицев Сегодня, 20:36
      Политическому руководству Белоруссии давно уже понятно, что если не приобрести С-300 и "Искандер", то шанс,что прилетят демократизаторы в виде "Томогавков" немного увеличиваются... laughing
      Зяблицев
      1. болот Сегодня, 20:42
        Цитата: Зяблицев
        Политическому руководству Белоруссии давно уже понятно, что если не приобрести С-300 и "Искандер", то шанс,что прилетят демократизаторы в виде "Томогавков" немного увеличиваются...

        Противники фигачить Синеокую вряд ли будут,даже майданы устраивать не будут ,дождутся смерти их лидера.Это по умному.Да и Китай не разрешит,он по тихоньку приходит.
        болот
  2. Svarog51 Сегодня, 19:54
    Как же так? Нужны в Беларуси Искандеры!
    Svarog51
    1. Подрезчик Сегодня, 19:58
      Запросов нет, так как нет денег! Батька ждет наверное, что дадут в кредит. А вообще то они здесь нужны были бы!
      Подрезчик
      1. Подрезчик Сегодня, 20:00
        Забыл!Нужны, чтобы всякие здесь под боком не тренировались, и не создавали усиленных батальонов и территориальных войск!
        Подрезчик
        1. Svarog51 Сегодня, 20:05
          Александр, hi Конечно нужны! Тут, под боком у Беларуси шляются всякие нехорошие личности. Надо их держать на дистанции. good
          Svarog51
          1. cniza Сегодня, 20:37
            Вот и надо их шугануть , чтобы не отирали пороги.
            cniza
            1. Svarog51 Сегодня, 20:40
              Виктор, и я о том толкую. Полностью согласен и с Андреем и Дмитрием, что ниже написАли. hi
              Svarog51
        2. рич Сегодня, 20:09
          РФ не планирует поставку в Беларусь ракетных комплексов «Искандер»

          Может быть по тому, что в Беларуси имеются собственные "Полонезы", которые Лукашенко назвал "Длинная рука" Беларуси
          рич
        3. НЕКСУС Сегодня, 20:19
          Цитата: Подрезчик
          Забыл!Нужны, чтобы всякие здесь под боком не тренировались, и не создавали усиленных батальонов и территориальных войск!

          Это надо было сделать давно...более того,там бы еще выстроить РЭБ комплекс на манер Мурманска-БН. Я так понимаю,перевооружаемся не только сами,но и союзников подтягиваем. Решение правильное...
          НЕКСУС
  3. Olegater Сегодня, 19:56

    Агентство отмечает, что в настоящее время идет процесс перевооружения на ОТРК "Искандер-М" ракетных соединений Сухопутных войск ВС РФ, и согласно существующей практике, до насыщения соответствующей техникой российских Вооруженных сил их аналоги за пределы России не поставляются.

    Сейчас во главу ставиться собственная безопасность, а затем уже предоставление другим вооружение и при этом если поступит такой запрос. Раз уж Белорус играет в государство, то пусть и ведет себя как государство. А предоставлять вооружение насильно никто не будет.
    Olegater
  4. штурм Сегодня, 20:02
    Агентство отмечает, что в настоящее время идет процесс перевооружения на ОТРК "Искандер-М" ракетных соединений Сухопутных войск ВС РФ, и согласно существующей практике, до насыщения соответствующей техникой российских Вооруженных сил их аналоги за пределы России не поставляются.


    Интересно, а откуда взялись Искандеры в Армении, не сами же они их построили....
    штурм
    1. новичок Сегодня, 20:11
      купили. причём экпортную версию. и это искандер, без м. так что не вижу связи между цитированием вами отрывка статьи о перевооружении войск рф на искандеры м и покупкой ра искандеров.
      новичок
  5. NUR Сегодня, 20:06
    У Белорусов Полонез Огинского есть им хватит.
    NUR
  6. Mavrikiy Сегодня, 20:11
    РФ не планирует поставку в Беларусь ракетных комплексов «Искандер»
    ВОТ СОМО ПО СЕБЕ ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ , ставит столько вопросов, что кто кого слил, даже не обсуждается. Возникает вопрос, кто кого подставил, очень мягко говоря.
    Кому и что мы будем поставлять это наша ВОЕННАЯ ТАЙНА, и пусть все теперь спят спокойно.
    Mavrikiy
  7. Горный стрелок Сегодня, 20:13
    Белоруси не "Искандеры" нужны, а президент вменяемый. Вот как появится нормальный - так и "Искандеры" появятся. ИМХО. wassat
    Горный стрелок
    1. Лекс. Сегодня, 20:50
      Вообще то белорусы сами разберутся их вполне и Лукашенко устраивает
      Лекс.
  8. Veteran Сегодня, 20:27
    Уважаемые форумчане и модераторы! Вопрос общего плана: у меня уже давно перестали открываться сайты из рубрик "Политика" и "Экономика" - соответственно politobzor.net и finobzor.net, причём ни с компьютера, ни со смартфона - нет доступа. Не в курсе, в чём дело?
    Veteran
  9. NUR Сегодня, 20:32
    Неплохо было бы С-400 сделать универсальным, чтобы мог калибром стрелять.
    NUR
  10. Подрезчик Сегодня, 20:39
    Цитата: Svarog51
    Александр, hi Конечно нужны! Тут, под боком у Беларуси шляются всякие нехорошие личности. Надо их держать на дистанции. good

    Да, Сергей! Думающих людей здесь давно напрягает увеличение ВС соседей! Кто знает что в башку взбредет дальше?
    Подрезчик
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