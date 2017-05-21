20:52 21 мая

Простые люди в адрес Порошенко: «Брехло», «Позор»

В интернете появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко покидает Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы» под свист людей, кричащих ему вслед: «Позор!», передает РИА Новости .



Как сообщило «Громадське радио», Порошенко прибыл к мемориальному комплексу в Быковне недалеко от Киева, чтобы помянуть жертв политических репрессий, День памяти которых ежегодно отмечается 21 мая.


Там он выступил с речью, в которой заявил, что «каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов».

Но когда президент собрался уходить, его окружили несколько десятков человек, чтобы задать волнующие их вопросы. В частности, один из присутствующих спросил, «почему в самом бедном государстве Европы самый богатый президент». Так же к нему обратились с просьбой «попридержать судей, чтобы не воровали». На эти вопросы президент отвечать не стал и покинул территорию заповедника вместе с супругой.

Вслед ему люди кричали: «Позор!», «Брехло!» и «В отставку!».


Использованы фотографии: ukrafoto.com
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Комментарии 12

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  1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 20:33
    Порошенко это говорящая голова американских спецслужб. С этой должностью он справляется блестяще. А мы и рады всякий раз тут писать, чего и сколько он выпил и чем обкурился.
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    1. cniza Сегодня, 20:34
      Это мертвая голова.
      cniza
      1. Zibelew Сегодня, 20:41
        Видимо Порошенко решает не те проблемы...
        Zibelew
    2. Подрезчик Сегодня, 20:36
      Да, знаете ли, людей не обманешь! Они жизнь повседневную, видят каждый день!
      Подрезчик
    3. Зяблицев Сегодня, 20:42
      Пусть, как утверждает, Роман Скоморохов, мной действительный уважаемый, я не лью воду на мельницу нациков, но "каждый народ заслуживает ту власть которую имеет"!Я больше, чем уверен, что те кто сегодня кричал "Ганьба!", вчера пек пирожки на Майдане и голосовали за Пороха на выборах президента...И совсем это не значит, что они поддерживают хорошие отношения с Россией!
      Зяблицев
      1. shellhound Сегодня, 20:47
        Досмотрите видео до конца, там прямое подтверждение ваших слов :)
        shellhound
      2. рич Сегодня, 20:52
        Сходил петр Алексеич в народ ....отметился. Впрочем тут ситуация - такая не повезло обоим, Петру Алексеевичу с народом, а украинцам с Порошенко.
        рич
  2. morpogr Сегодня, 20:41
    Неблагодарные, он им безвиз пробил , вражеские соцсети отключил ,а они ганьба позор . request
    morpogr
  3. Berkut24 Сегодня, 20:44
    А всё этому скоту масленица!
    Berkut24
  4. samarin1969 Сегодня, 20:45
    Раньше такое позволяли себе молодчики ПС. ...Теперь кто-то начинает запускать подобные ролики. Петра Порошенку начинают травить. ...Ждём "новогоднее обращение" лица "неоправдавшего надежд"....такой выход устроит всех, (почти всех).
    samarin1969
  5. uporov65 Сегодня, 20:52
    Президент Украины Порошенко, это какое-то недоразумение, вызывающие у всех нормальных людей полное недоумение. Как может у такого народа, быть такой Президент. Украина, это же не Сомали какое-то.
    uporov65
  6. Влад5307 Сегодня, 20:52
    Цитата: cniza
    Это мертвая голова.

    Это у народа произошло омертвление головы, когда граждане этого недогосударства допустили совершение переворота совершая беззакония на майдане! А потом требуют соблюдения законов от того,кого сами же и привели к власти незаконным путем. Пока не избавятся от майдана в головах - ничего хорошего у них в стране не случится! fool
    Влад5307
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