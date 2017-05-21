Простые люди в адрес Порошенко: «Брехло», «Позор»
В интернете появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко покидает Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы» под свист людей, кричащих ему вслед: «Позор!», передает РИА Новости .
Как сообщило «Громадське радио», Порошенко прибыл к мемориальному комплексу в Быковне недалеко от Киева, чтобы помянуть жертв политических репрессий, День памяти которых ежегодно отмечается 21 мая.
Там он выступил с речью, в которой заявил, что «каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов».
Но когда президент собрался уходить, его окружили несколько десятков человек, чтобы задать волнующие их вопросы. В частности, один из присутствующих спросил, «почему в самом бедном государстве Европы самый богатый президент». Так же к нему обратились с просьбой «попридержать судей, чтобы не воровали». На эти вопросы президент отвечать не стал и покинул территорию заповедника вместе с супругой.
Вслед ему люди кричали: «Позор!», «Брехло!» и «В отставку!».
Как сообщило «Громадське радио», Порошенко прибыл к мемориальному комплексу в Быковне недалеко от Киева, чтобы помянуть жертв политических репрессий, День памяти которых ежегодно отмечается 21 мая.
Там он выступил с речью, в которой заявил, что «каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов».
Но когда президент собрался уходить, его окружили несколько десятков человек, чтобы задать волнующие их вопросы. В частности, один из присутствующих спросил, «почему в самом бедном государстве Европы самый богатый президент». Так же к нему обратились с просьбой «попридержать судей, чтобы не воровали». На эти вопросы президент отвечать не стал и покинул территорию заповедника вместе с супругой.
Вслед ему люди кричали: «Позор!», «Брехло!» и «В отставку!».
Использованы фотографии: ukrafoto.com
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