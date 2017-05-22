Уникальный ракетный крейсер проекта 1080. Инфографика

В 1970-х годах велась разработка весьма специфического корабля, по своим ТТХ напоминавшего появившийся много позднее американский проект корабля-арсенала. Крейсер проекта 1080 предназначался для нанесения ударов по береговым целям. Его основным оружием должны были стать баллистические ракеты «Эльбрус-М», морской вариант ракет «Эльбрус», разрабатывавшийся на замену ракет «Темп-С».Компоновка корабля обещала быть весьма необычной. В центральной части, между двух надстроек, размещались шахтные ПУ ракет пакетами по 50 штук, всего 200 единиц. «Эльбрус-М» при стартовом весе 7,6 тонны мог поражать цели на удалении до 1000 км. Средства самообороны включали ЗРК «Кинжал» и артиллерийские установки АК-726. Кроме того на корабле базировалось 2 вертолёта. Однако разработка ракеты «Эльбрус» была в итоге прекращена, что привело и к прекращению проектирования крейсера 1080.