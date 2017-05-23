Триумф и трагедия дирижабля «Италия»
Дирижабль «Италия»
Вечером 3 июня 1928 года между 21 и 22 часами в поселке Вознесенье-Вохма Северо-Двинской губернии местный радиолюбитель киномеханик Николай Шмидт с помощью собственноручно собранного однолампового приемника сквозь треск помех услышал еле пробивающиеся обрывки радиограммы на эсперанто «ITALI... NOBILI... FRAN... SOS SOS SOS... TERRI TENO EHH». Из газет, которые приходили в поселок с большим опозданием, Шмидт знал о старте с острова Шпицберген итальянской полярной экспедиции на дирижабле «Италия» к Северному полюсу. Однако о том факте, что с воздушным кораблем на обратном пути была потеряна связь, радиолюбитель не подозревал. На следующий день он вновь принимал сигналы бедствия итальянцев и, хотя и был уверен, что местонахождение потерпевших катастрофу аэронавтов известно всем, все же решил отправить телеграмму в Москву в Общество друзей радио. Телеграфисту текст телеграммы показался несерьезным, и только после обращения к начальнику почты она была, наконец, отправлена. На следующий день провинциальный покой покинул почтовое отделение поселка Вознесенье-Вохма. Оно оказалось заваленным телеграммами не только от Общества друзей радио, но и от редакций множества газет и от таких внушительных организаций, как Наркомат иностранных дел и Осоавиахим СССР. Все они требовали подробностей о полученных сигналах. Шмидта попросили также продолжить прослушивание эфира, и в течение нескольких дней подряд он уверенно принимал сигналы бедствия. Новость об обнаружении потерпевших крушение членов экипажа «Италии» с быстротой радио и телеграфа облетела мир. Так увлечение радиоделом сыграло решающую роль в спасении жизни генерала Умберто Нобиле и его спутников.
Генерал и его дирижабли
Италия вышла из Первой мировой войны неудовлетворенной и обиженной на своих старших партнеров по Антанте. Ни Англия, ни Франция не собирались выполнять обещания, которые давались итальянцам, чтобы вовлечь их в войну против Центральных держав. На фоне увеличившегося социального напряжения и тяжелого бремени экономических проблем к власти в Италии в 1922 г. пришел Бенито Муссолини. Это был энергичный и очень амбициозный человек, стремящейся показать мощь и достижения своей страны всему остальному миру, которому до успехов «наследников древних римлян» не было никакого дела. И эти показательные выступления касались не только традиционной военной сферы.
Авиация в первое послевоенное десятилетие развивалась бурно, все еще оставаясь молодым направлением, но уже утратив налет экзотичности. Устанавливались и тут же бились рекорды, совершались с разной степенью успешности дальние и сверхдальние перелеты. Прошедшая Мировая война также продемонстрировала возможности дирижаблей, которые по некоторым параметрам превосходили тогдашние самолеты – в первую очередь в дальности полета и грузоподъемности. Эти факторы позволяли предположить успешное применение дирижаблей для пассажирских и грузовых авиалиний большой протяженности и в качестве транспорта для научных экспедиций в труднодоступные регионы.
В 1926 г. знаменитый полярный исследователь Руаль Амундсен разработал план экспедиции к Северному полюсу на дирижабле. К такому способу достижения поставленной цели его подвигнул неудачный исход недавней попытки достигнуть «макушки» планеты, предпринятой в 1925 г. на двух гидросамолетах «Дорнье». Кроме того, в 1924 году судьба свела Амундсена с набиравшим известность итальянским ученым и конструктором дирижаблей Умберто Нобиле.
Нобиле родился в 1885 г. в городишке Лауро в многодетной семье служащего. В 23 года он закончил инженерно-математический факультет Неаполитанского университета и поступил на работу в Генеральную инспекцию железных дорог. Однажды Умберто довелось увидеть взлетающий аэроплан, и с этих пор он увлекся воздухоплаванием. В 1911 г. Нобиле по объявленному военным министерством конкурсу поступает в только что созданное в Риме воздухоплавательное училище. Рядом с училищем находилось предприятие по постройке воздухоплавательных конструкций, что позволяло курсантам отрабатывать практические занятия.
Когда Италия в конце концов поддалась на уговоры Англии и Франции и вступила в войну на стороне Антанты, Нобиле в 1915 г. был направлен в инженерное подразделение, занимавшееся проектированием дирижаблей полужесткого типа для нужд флота. Первым результатом усилий Умберто Нобиле стал дирижабль серии «Е», предназначенный для поиска подводных лодок. В июле 1918 г. инженер вместе с тремя другими специалистами основали компанию по строительству дирижаблей. Первым проектом вновь образованной компании был дирижабль Т-34, созданный в 1919 году. Его под названием «Рома» приобрела сначала итальянская армия, а потом дирижабль был выкуплен вооруженными силами США.
Ободренный первыми успехами, Нобиле приступает в 1923 г. к созданию дирижабля N-1. Это был воздушный корабль полужесткой конструкции обтекаемой формы с тремя двигателями «Майбах» по 250 л. с. Именно в тот период итальянский конструктор попадает в поле зрения Руаля Амундсена. Потерпев неудачу в достижении полюса на гидросамолетах, что едва не стоило норвежцу жизни, он принимает и развивает идею Нобиле совершить арктический перелет на дирижабле. Дорогостоящие мероприятия по подготовке и снаряжению экспедиции взял на себя известный американский путешественник и миллионер Линкольн Эллсворт, получивший в наследство угольные шахты. В 1925 г. он выделил Амундсену около 100 тыс. долларов на организацию перелета к Северному полюсу при помощи гидросамолетов «Дорнье». Не остался безучастным богатый американец и к новому предприятию норвежского исследователя. После серии испытательных полетов детище Нобиле, N-1, был передан экспедиции и по настоянию Амундсена переименован в «Норвегию».
10 апреля под командованием самого Нобиле дирижабль покинул Рим и, сделав остановки в Англии, норвежской столице Осло и в Ленинграде, 7 мая прибыл на Шпицберген, в Ню-Олесунн, известный также как Кингс Бей (по названию норвежского государственного предприятия). Из этого места 11 мая «Норвегия» начала свой полет к Северному полюсу. В 1 час 30 минут ночи 12 мая 1926 г. воздушный корабль достиг самой северной точки земного шара – с борта «Норвегии» были сброшены норвежский, итальянский и американский флаги. 14 мая дирижабль опустился на Аляске, совершив перелет за 80 часов.
На родине Нобиле встретили как национального героя. На радостях ему присвоили звание генерала, он получил профессуру в Неаполитанском техническом колледже. Муссолини удостоил его титула почетного члена фашистской партии. Газетная шумиха, многократно усиленная итальянской пропагандой, в конце концов привела Нобиле и Амундсена к конфликту. Норвежец являлся руководителем экспедиции, а итальянец командиром дирижабля, вклад каждого был огромен, и все же лавровый венок победителя являлся величиной неделимой. В итоге отношения между двумя учеными совершенно испортились.
Нобиле почивать на лаврах не собирался. Он начал готовить проект новой масштабной полярной экспедиции. Хотя в ее состав планировалось привлечь иностранных ученых и специалистов, главенствующую роль в предприятии должна была играть Италия. Муссолини одобрил «покорение Арктики» и распорядился выделить средства на строительство нового дирижабля. Весомое участие в финансировании столь масштабного проекта оказало Королевское Географическое общество и город Милан, жителем которого на тот момент был Нобиле. Строительство дирижабля N-4 велось в Риме, на заводе воздухоплавательных конструкций, директором которого он являлся.
Новый воздушный корабль являлся усовершенствованной «Норвегией» – в отличие от нее он был чуть меньше, тихоходнее, зато имел возможность взять на борт больше топлива. В качестве двигателей предусматривалась установка трех моторов «Майбах» по 250 л. с. каждый. Вскоре N-4 получил имя собственное – «Италия». Его длина достигала 105,4 м, максимальный диаметр в миделевом сечении 19,4 м. Объем 18500 куб. м. Максимальная скорость равнялась 112,3 км/ч., крейсерская – 70,2 км/ч. Параллельно с постройкой дирижабля велись большие организационные работы.
Сам Нобиле встретился с прославленным норвежским исследователем Фритьофом Нансеном, у которого он консультировался по вопросам Арктики. Амбициозные итальянцы не скрывали своих замыслов: планировалось исследовать положение берегов Северной Земли, северные районы Гренландии и Канады и, наконец, достигнуть Северного полюса, на который рассчитывали осуществить высадку. В ходе экспедиции предполагалось произвести многочисленные астрономические, океанографические и магнитометрические измерения. Научные институты США, Англии, Чехословакии и Италии предоставили для этих целей специальную измерительную аппаратуру. В числе экспедиционного оборудования имелись сани, лыжи, надувные лодки, специально сшитая теплая одежда и запас провизии.
Экипаж дирижабля насчитывал 13 человек, из которых семеро, включая Нобиле, являлись участниками полета на «Норвегии». Были приглашены и иностранцы. Изучение вопросов атмосферного электричества взял на себя чешский ученый Франтишек Бегоунек. Метеорологические и океанографические исследования и измерения были возложены на шведа Финна Мальмгрена. Итальянский профессор Альдо Понтремолли должен был заниматься проблемами земного магнетизма. Деятельность полярной экспедиции предполагалось широко освещать в прессе. Для облегчения этой задачи в ее состав был включены итальянские журналисты Уго Лаго и Франческо Томазелли. Был и еще один пассажир «Италии» – неофициальный – маленький фокстерьер Титина, принадлежавший генералу Нобиле и являвшийся участником всех его путешествий.
На полюс
Папа Римский Пий XI вручает генералу Нобиле крест для установки на Северном полюсе
Дирижабль «Италия» отправился в полет к острову Шпицбергену из Милана 15 апреля 1928 года. Подготовка экспедиции и ее отбытие находилось под пристальным вниманием итальянской и международной прессы. Старалась и официальная пропаганда. 31 марта, когда работы по подготовке к отлету близились к завершению, Нобиле имел аудиенцию у Папы Римского Пия XI, вручившего генералу лично им освященный деревянный крест, который предполагалось установить на полюсе. За месяц до отлета из Специи к Шпицбергену вышел корабль итальянского военно-морского флота «Читта ди Милано», в задачи которого входило поддержание связи с дирижаблем.
С самого начала полет «Италии» сопровождался трудностями: в районе Альп он попал в шторм. Для устранения возникших неполадок пришлось совершить посадку в Штольпе в Германии (ныне Слупск, Польша). Ремонт воздушного корабля занял 10 дней, кроме того, из-за задержки «Читта ди Милано» вылет состоялся только 3 мая 1928 г. Пролетая над Стокгольмом, «Италия» по распоряжению Нобиле зависла над домом Мальмгрена, чтобы тот мог сбросить письмо матери. Во время ночной швартовки в Финляндии дирижабль вновь попал в шторм, но на этот раз все обошлось.
«Читта ди Милано» и «Браганца» на Шпицбергене
8 мая 1928 г. «Италия» прибыла в Кингс Бей, где встала на стоянку в ангар, специально построенный еще для экспедиции на «Норвегии». Далекий северный остров встретил Нобиле и его спутников плохой погодой. Первый полет «Италия» совершила уже 11 мая. Планировалось исследовать район между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа, где, как предполагалось, могла существовать так называемая Земля Джиллеса. Однако сильный ветер и сплошной туман оказались помехой и по совету Мальмгрена, опытного полярника, Нобиле приказал вернуться. Полет длился 7 часов. Никакой «Земли Джиллеса» обнаружить, естественно, не удалось.
Второй раз «Италия» поднялась в воздух 15 мая с задачей достигнуть Северной Земли. На этот раз полетное время составило 69 часов, однако сильный встречный ветер и недостаток горючего вновь заставили аэронавтов вернуться. В свой третий и, как оказалось, последний полет «Италия» отправилась 23 мая 1928 года. На борту дирижабля находилось 16 человек. Кроме того, радист Этторе Педретти из состава экспедиции находился на борту «Читта ди Милано». Журналисты отправлялись в полет на «Италии» по очереди, и в тот раз был черед Уго Лаго. Умберто Нобиле составил обширную программу: воздушный корабль должен был обследовать неизвестные районы между Шпицбергеном и Гренландией и, достигнув северной оконечности датского острова, направиться к Северному полюсу.
Катастрофа «Италии»
23 мая в 4 часа 28 минут итальянский дирижабль вылетел из Кингс Бей. До северных районов Гренландии полет протекал в нормальных условиях, при попутном ветре, однако ближе к полюсу погода начала портиться. Появилась облачность, задул сильный ветер. Тем не менее, несмотря на препятствия, в 00 часов 20 минут 24 мая 1928 г. «Италия» достигла Северного полюса. Об этом событии было незамедлительно сообщено на «Читта ди Милано», откуда в свою очередь передали радостное известие дальше. В Италии новость была встречена ликованием – передовицы газет запестрели портретами Нобиле и других участников экспедиции. Но далеко на севере обстановка была уже не столь радужной.
«Италия» начала снижаться, пытаясь пробить покров облачности. Это удалось сделать на высоте около 200 метров. Осмотр поверхности льда показал, что весь он пронизан трещинами и каналами, заполненными водой. От запланированной высадки на полюс пришлось отказаться. В торжественной обстановке крест, врученный Папой Римским, и итальянский флаг были сброшены с пассажирской гондолы в самую северную точку планеты. Сделав большой круг над полюсом и осуществив ряд метеорологических наблюдений, «Италия» взяла курс на базу.
На обратном пути трудности начались сразу. Дирижабль вошел в полосу густого тумана, для экономии горючего его скорость была снижена и выключен один из «Майбахов». Сильный ветер вызвал качку воздушного корабля – часто меняя высоту и скорость, Нобиле вел дирижабль практически вслепую. Обстановка на борту постепенно утрачивала оттенки эйфории, охватившей весь экипаж после достижения полюса. Их ждало трудное возвращение при все более ухудшающейся погоде. Так длилось почти 8 часов.
Чтобы более точно измерить скорость дирижабля и направление ветра, «Италия» снизилась до 300 метров. И тут выяснились малоприятные подробности: во-первых, истинная скорость воздушного корабля не превышала 30 км/час, а ветер изменил направление с южного на юго-восточное. Таким образом, дирижабль оказался гораздо восточнее заданной точки. Мальмгрен настоятельно советовал Нобиле быстрее покинуть район с неблагоприятной погодой – для этого был запущен третий двигатель. Однако из-за сильного встречного ветра скорость дирижабля увеличилась незначительно. Вдобавок ко всему, началось оледенение – куски льда срывались с винтов и производили мелкие пробоины в обшивке, которые, впрочем, удавалось быстро заделывать.
Еще через два часа полета заклинило руль высоты, и дирижабль быстро провалился на высоту 60 м. Экстренной остановкой всех работающих двигателей удалось предотвратить дальнейшее падение. Вскоре «Италия» поднялась на высоту 800 м, чтобы произвести необходимые измерения. Причиной отказа руля было оледенение, и вскоре он опять заработал. «Италия» снова нырнула в туман – на ней были запущены два двигателя из трех. Высота полета составляла около 200 метров – для более точных замеров высоты с борта сбрасывались специальные стеклянные шары, наполненные анилином, выкрашенным в красный цвет.
В 10 часов 30 минуту 25 мая Нобиле доложили, что дирижабль отяжелел и начинает оседать кормой. Была отдана команда запустить третий двигатель и увеличить обороты остальных, однако это ничего не дало. Падение продолжалось. Генерал в последнем отчаянном усилии приказал остановить все моторы и сбросить балласт. Но предотвратить катастрофу не удалось. В 10 часов 33 минуты «Италия» ударилась о лед кормовой мотогондолой, а после того как она отломилась и корма дирижабля приподнялась вверх, и носовой гондолой. Несколько десятков метров носовую гондолу волокло по льду, после чего она оторвалась от корпуса. Нобиле и 8 человек, находившихся с ним в рубке управления, оказались выброшенными на лед. Потерявший в массе и уже не управляемый дирижабль подбросило вверх и унесло на восток.
Красная палатка
На льдине среди обломков оказалось 9 членов экипажа «Италии», включая самого Нобиле. Некоторых из них изрядно потрепало во время крушения: Мальмгрен получил перелом правой руки, механик Чечоне – ноги. У генерала были сломаны голень и кисть руки. Еще один участник экспедиции, механик Помелла был обнаружен на льду мертвым. Он погиб во время удара дирижабля об лед. Через некоторое время в том направлении, куда унесло искореженную «Италию», был замечен столб дыма, однако что это было – пожар на борту неуправляемого воздушного корабля или, как полагают некоторые исследователи, попытка подать сигнал оставшимся на льдине товарищам – осталось неизвестным. Так же как и участь самого дирижабля и оставшихся на его борту 6 человек, так называемой группы Алессандрини, – их судьба осталась невыясненной.
Когда первое потрясение прошло, потерпевшие крушение начали поиски хоть какого-то полезного имущества. Среди разбросанных обломков удалось найти запаянные жестяные коробки с продовольствием. Его оказалось довольно много: 71 кг пеммикана, 45 кг шоколада, сухое молоко и галеты. Отыскалась четырехместная палатка, спальный мешок и навигационное оборудование, которое предназначалось для группы исследователей в случае посадки на полюсе. Но самой главной и значительной находкой стала коротковолновая рация. Радисту Джузеппе Бьяджи удалось наладить ее работу сначала только на прием, а потом и выйти в эфир и послать сигнал SOS.
Умберто Нобиле
К сожалению, сразу на призыв о помощи никто не откликнулся. Бьяджи отлично слышал работу радиостанции «Читта ди Милано», хорошо принимал далекий Рим, но работу его передатчика не слышал никто. Оптимизм, возникший после обнаружения рации, начал улетучиваться. В группе назревала идея пешего перехода до земли за помощью. Первоначально Нобиле был категорически против – он рассчитывал на поисковые самолеты со Шпицбергена. Первоначально зеленую палатку для лучшей заметности выкрасили красной краской, добытой из стеклянного шара, использовавшегося для замера высоты. Так временное жилище аэронавтов на льдине стало знаменитой впоследствии на весь мир Красной палаткой.
29 мая дежуривший на «Читта ди Милано» радист Педретти зафиксировал обрывок передачи группы Нобиле, но ошибочно принял его за работу стации в Могадишо (Итальянское Сомали). Молчание Большой земли убедило некоторых из потерпевших крушение покинуть льдину и идти за помощью. 30 мая штурманы Мариано, Цаппи и присоединившийся к ним Мальмгрен, взяв с собой запас продуктов, покинули лагерь.
Тем временем в Италии и в других странах росло беспокойство за судьбу экспедиции – все возможные и предполагаемые сроки возвращения дирижабля прошли. Началась спешная организация спасательных партий. Итальянским правительством были зафрахтованы два китобойных судна: «Браганца» и «Хобби». К поискам привлекли авиацию. Большим недостатком для комплекса спасательных мероприятий являлось отсутствие единого координационного штаба по спасению экипажа дирижабля. Представители каждой страны вели поиски по своему разумению и плану. Впоследствии сам Нобиле назвал эту неразбериху «духом благородного соперничества», однако такой дух хорош на охоте или Олимпийских играх, а не во время поисков затерявшихся среди полярных льдов людей, живущих в промерзлой палатке на скудном пайке.
Координация действий между спасателями была очень слабой и осуществлялась в основном за счет личных контактов. Недавний спутник Нобиле в совместной экспедиции на дирижабле «Норвегия» Руаль Амундсен узнал о потере связи с «Италией» на банкете, посвященном перелету американских летчиков с мыса Барроу (Аляска) на Шпицберген. Несмотря на очень сложные отношения с генералом, прославленный путешественник выразил немедленную готовность отправиться на поиски. 27 мая правительство Норвегии официально предложило Италии организовать масштабную экспедицию и поставить во главе международных спасательных сил Руаля Амундсена. Итальянцы отвергли это разумное предложение.
«Красин» идет на помощь
Ледокол «Красин»
За активностью итальянцев в Арктике наблюдали и в СССР. Первоначально экспедиция Нобиле вызывала настороженную реакцию. Дело в том, что темпераментная и многословная пресса Апеннинского полуострова незадолго до этого обмолвилась, что Рим имеет права на Землю Франца-Иосифа. Аргументировалось это очень просто: эту территорию открыла австро-венгерская экспедиция 1873 года, вышедшая из Триеста. После окончания Первой мировой войны этот город достался Италии и следовательно, по мнению ряда политиков из окружения дуче, теперь она имеет права на Землю Франца-Иосифа. Однако после того как стало очевидно, что с дирижаблем что-то случилось, итальянцам явно стало не до наследства.
Несмотря на непростые отношения с Италией, Институт по изучению Севера предложил снарядить на поиски экспедиции Нобиле два мощных ледокола и гидросамолеты. Идея была поддержана советским правительством. Дело было не только в благородстве и человеколюбии – требовалось показать возможности Советского Союза в Арктике на международном уровне. Пока шло обсуждение организационных вопросов, появилось неожиданное известие, что сигналы радиостанции лагеря выживших членов экипажа «Италии» были получены радиолюбителем в поселке Вознесенье-Вохма. Там же были указаны точные координаты. Немедленно при Осоавиахиме был создан Комитет помощи дирижаблю «Италия». Его руководителями стали два заместителя наркома по военным и морским делам Сергей Каменев и Иосиф Уншлихт.
«Красный медведь» отправляется в Арктику
5 июня Комитет принял решение направить спасательную экспедицию на стоявшем тогда в Ленинграде ледоколе «Красин». Предполагалось, что ему вполне по силам справиться с полярными льдами в районе между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа. Руководство возлагалось на директора института по изучению Севера Рудольфа Самойловича. В дополнение к «Красину» из Архангельска должен был выйти ледокольный пароход «Малыгин» – этой экспедицией командовал Владимир Визе, заместитель Самойловича. Стоявший на ремонте «Красин» готовили к походу в Арктику штурмовыми методами – на нем еще не закончился плановый ремонт. На корабль в спешном порядке грузилось продовольствие и снаряжение, личному составу пришлось уплотниться, поскольку на борт были приняты спасатели. На корме был смонтирован специальный деревянный помост, где поместили самолет «Юнкерс» ЮГ-1 (командир экипажа Борис Чухновский). Его планировали спускать на лед по дощатым помостам и приводить в полетнопригодное состояние.
12 июня «Малыгин» вышел из Архангельска и взял курс на север. «Красин» покинул Ленинград 16 июня. Такой ход событий был весьма кстати, поскольку у разношерстных международных спасательных партий на Шпицбергене не было ни одного крупного корабля, способного осуществлять плавание во льдах.
Спасенные и исчезнувшие
Пока советские корабли спешили на помощь Нобиле, Амундсен не оставлял намерений принять непосредственное участие в поисках. Через норвежское правительство он договорился с французскими властями о предоставлении в его распоряжение новейшего гидросамолета «Латам 47 G» под командованием опытного летчика капитана 3-го ранга и кавалера Почетного Легиона Рене Гильбо.
16 июня «Латам» вылетел из устья Сены и к вечеру дня после промежуточной посадки в Дувре прибыл в Берген, где его уже поджидал Амундсен и его спутник Дитрихсен. Полярник спешил, несмотря на сообщения о появлении между материком и Шпицбергеном области низкого давления. 18 июня «Латам» вместе с находящимися на его борту 4 членами экипажа и двумя норвежцами вылетел из Тромсё. Спустя два часа 45 минут самолет последний раз вышел на связь, и с тех пор его судьба, как и всех людей, находящихся на борту, точно не известна. 31 июля в Баренцевом море был найден поплавок с «Латама», а в начале октября – бензобак. Наиболее вероятной версией была признана вынужденная посадка на воду.
Эйнар Лундборг, шведский пилот
17 июня на Шпицберген прибыл итальянский гидросамолет «Савойя-Маркетти» S-35 под командованием Умберто Маддалены. Туда же прибыли и несколько самолетов шведских Королевских ВВС. После ряда вылетов 20 июня ему, наконец, удалось обнаружить лагерь Нобиле и сбросить измученным путешественникам продовольствие и батареи для рации. Чуть позже к полетам к Красной палатке присоединились и шведы. 23 июня лейтенант Эйнар Лундборг совершил посадку на льдину, доставив новый груз продовольствия. Обратным рейсом после непродолжительных препирательств был вывезен Нобиле – Лундборг отверг предложение забрать более серьезно пострадавшего механика Чечоне, ссылаясь на полученный приказ от итальянских властей и то, что механик имел больший вес, чем генерал. Нобиле вместе со своей собакой был доставлен сначала на шведский аэродром подскока, а потом и в Кингс Бей, где взял на себя руководство спасательными работами.
Потерпевший аварию самолет Лундборга у Красной палатки
При повторной попытке совершить посадку на льдину с лагерем самолет Лундборга скапотировал и перевернулся. Шведский летчик пополнил ряды обитателей Красной палатки. Тем временем идущий на всех парах «Красин» прибыл в Берген, где простоял два дня, принимая на борт уголь, и отправился к Шпицбергену. «Малыгину» повезло меньше. Еще 20 июня он был затерт в тяжелых льдах и в дальнейших поисках не участвовал. 6 июля Лундборг был вывезен своими коллегами на базу, после чего шведы прекратили полеты, мотивируя это «сильной усталостью».
Вскоре «Красин» встретил лед, и Чухновский начал готовить свой юнкерс, имевший позывной «Красный медведь», к полетам. 10 июля он достиг лагеря Красной палатки и сбросил там продовольствие. 11 июля Чухновский с воздуха обнаружил двух человек из так называемой группы Мальмгрена, которые еще 30 мая покинули лагерь и двинулись за помощью. Передав координаты, «Красный медведь» попал в густой туман и не смог найти ледокол. Экипаж пошел на вынужденную посадку, при которой самолет оказался поврежденным, однако Чухновский по радио отказался от помощи, настаивая, чтобы сначала спасли итальянцев.
Борис Григорьевич Чухновский, советский полярный летчик
12 июля «Красин» снял с льдины Цаппи и Мариано. Согласно их путаному рассказу, еще месяц назад обессиленный Мальмгрен отдал им свою теплую одежду и попросил оставить его умирать. Мариано к моменту спасения также находился в очень плохом состоянии, был обморожен и полураздет. Через пару дней советские врачи были вынуждены ампутировать ему ногу. Поведение Цаппи было подвергнуто впоследствии резкой критике, тем более что его состояние было гораздо лучшим, чем у его спутника, к тому же на итальянце было надето несколько комплектов одежды. Вечером 12 июля «Красин» достиг льдины с потерпевшими крушение. К этому времени их положение очень осложнилось, поскольку лед начал интенсивно таять. Пять человек – четыре итальянца и чех Бегоунек – были взяты на борт, им была оказана необходимая медицинская помощь. Чухновского и его экипаж благополучно эвакуировали 16 июля.
Схема маршрутов советских спасательных экспедиций во время поисков дирижабля «Италия»
По прибытии в Кингс Бей все члены экипажа дирижабля «Италия» перешли на «Читта ди Милано», который 25 июля отправился на родину. Попытки Нобиле организовать поиски группы Алессандрини – шесть аэронавтов, оставшихся на борту воздушного корабля, – были пресечены приказом из Рима. Там их уже считали однозначно погибшими. В конце августа – сентябре «Красин» осуществлял поиски возможного нахождения обломков дирижабля, достигнув Земли Короля Георга. Однако «Италию» найти так и не удалось. 22 сентября ледокол получил приказ возвращаться. 4 октября в торжественной обстановке «Красина» встречали в Ленинграде. Вклад советской стороны в спасение экспедиции Нобиле был признан во всем мире. Сам генерал был подвергнут на родине жесткой критике, подал в отставку и уехал в СССР, в город Дирижаблестрой, – заниматься дирижаблестроением. Там он пробыл 5 лет.
В конце 1960-х гг. в рамках советско-итальянского сотрудничества в кинематографии был снят замечательный фильм «Красная палатка». Кинолента изобилует отличными комбинированными съемками, где использовался 20-метровый буксируемый макет дирижабля «Италия». Роль перестроенного к этому времени в ГДР «Красина» исполнил ледокол «Сибиряков».
Автор: Денис Бриг
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