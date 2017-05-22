Новое поколение российских дронов: всё выше, всё дальше

Главное разведывательное управление России — это элитная спецслужба, которая всегда готова решить даже самые трудные задачи. Естественно, для того, чтобы делать это качественно и в срок, ГРУ должно быть оснащено по последнему слову техники, ведь современные подходы к ведению боевых и разведывательных операций требуют от подразделений максимальной насыщенности высокотехнологичными средствами ведения боя и разведки, которые зачастую являются решающим аргументом в пользу победы. Именно поэтому в российском военном ведомстве ведется весьма активная работа по обеспечению разведчиков техническими новинками российского ВПК, в том числе стрелковым оружием, новой экипировкой, а также беспилотными летательными аппаратами.