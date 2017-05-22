10:00 22 мая

Новое поколение российских дронов: всё выше, всё дальше

Главное разведывательное управление России — это элитная спецслужба, которая всегда готова решить даже самые трудные задачи. Естественно, для того, чтобы делать это качественно и в срок, ГРУ должно быть оснащено по последнему слову техники, ведь современные подходы к ведению боевых и разведывательных операций требуют от подразделений максимальной насыщенности высокотехнологичными средствами ведения боя и разведки, которые зачастую являются решающим аргументом в пользу победы. Именно поэтому в российском военном ведомстве ведется весьма активная работа по обеспечению разведчиков техническими новинками российского ВПК, в том числе стрелковым оружием, новой экипировкой, а также беспилотными летательными аппаратами.




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Комментарии 2

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  1. yuriy55 Сегодня, 07:41
    Славно, что появилось собственное производство...Как тут не вспомнить:
    Летят дроны, летят дроны...
    И приносят миллионы...
    good
    yuriy55
  2. НЕКСУС Сегодня, 09:31
    Пока мы еще серьезно отстаем от супостата в вопросе насыщения дронами армии,как количественно,так и качественно. Но хорошо,что начали наверстывать это отставание. Очень нужны в войсках ударные дроны до 5 тонн и до 20 тонн...
    НЕКСУС
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