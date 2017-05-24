08:57 24 мая

Россия-Индия: долгоиграющие лицензии на российскую военную технику

С середины 50-х годов прошлого века наша страна является главным поставщиком для вооруженных сил Индии. Все эти годы там закупали наше вооружение, а многие позиции производят сейчас на основе переданных лицензий. Какое значение имеет военно-техническое сотрудничество России и Индии для наших стран, какие совместные проекты предстоят в этой области, и что может помешать отношениям с многолетней историей?




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