«Аннексия Крыма» закончится дестабилизацией Европы

В майские дни мы вспоминаем победу в Великой Отечественной войне, однако последняя победа России (крымская) и война на Донбассе вряд ли имеют меньшее значение. Мы свидетели этих событий и не отдаём себе до конца отчёт в больших последствиях «аннексии Крыма»…«Россия должна как-то решить проблему Крыма», — взывают европейские санкционеры, чтобы получить повод отменить свои провалившиеся антироссийские санкции и спасти при этом лицо. Но Россия уже адаптировалась к санкциям, извлекает выгоду в сельском хозяйстве — ей особо спешить некуда. Дело обстоит ровно наоборот: Европа должна как-то решить проблему бандеровской пронацистской Украины, чтобы не разрушиться самой в уже обозримом будущем.Сегодня Европа понимает, что бандеровская Украина повисла камнем на её шее, поэтому и стенает об отмене санкций. Но понимает ли всю тяжесть этого камня, масштаб совершённой ею ошибки? Дело не только в Украине: Европа показала России своё настоящее лицо, причём всей массе российского народа, а не только московским политикам.Европа показала своё лицо практически: убийствами в Одессе и на Донбассе, которых легко отдала на поживу бандеровцам. Практически, Европа поощряет репрессии бандеровцев и политически их прикрывает до сих пор, что очень понятно для всего российского народа. За разговорами о демократических ценностях Европы скрывается бандеровский фашизм/нацизм. Отсюда родится запредельный рейтинг президента Владимира Путина.Европа по уши увязла в бандеровским нацистском болоте, и теперь ей нужно что-то с этим делать. Как со всем этим быть, она не знает, и взывает: «Россия должна как-то решить проблему Крыма»! И, добавим, Украины в целом…Однако, с какой стати России помогать Европе «решать проблему Крыма»? Да и не может она её «решить», как хотелось бы Западу. Кто ответственен за бандеровский фашизм на Украине? Европа и США!Запад не понимает, скорее, не хочет понимать, что имеет сегодня дело с посткрымской Россией, а поскольку она стала посткрымской, будирование западными партнёрами «темы Крыма» только укрепляет её фундамент. Крым, можно сказать, всё крепче «сшивает» путинскую Россию.Санкции «за Крым» — это и продолжение политики господства Запада в мире по праву сильного. Заявление Герберта Макмастера, помощника президента США Трампа, о том, что Россия должна «изменить своё поведение», ничем не отличается от политики Обамы санкционным давлением подчинить себе Россию.Запад не хочет признавать, что, совершив госпереворот в Киеве и приведя к власти своих бандеровских марионеток, он перешёл на Украине красную черту. И Россия «вежливо» перешла эту черту. По сути, на Украине Запад и Россия обменялись гибридными ударами.Сейчас Москва ставит вопрос очень просто: ставленники на Украине ваши? Евроассоциированные? Вот и разбирайтесь сами с бандеровским нацизмом. Россия же стала посткрымской и смогла, в основном, очиститься от наци-либерального мусора, который слился в бандеровские «Азовы» и «Айдары» и медиа-редакции. Вот что такое «Крым»!По большому счёту, Крым — это индикатор большой мировой политики, того, что Запад не отказывается от своей идеи мирового господства. Он настаивает на своей исключительности и непогрешимости, как папа Римский, поэтому «не видит» пятна бандеровского нацизма, свою сирийскую ложь, и думает продолжать решать все свои проблемы «Томагавками».Принцип: что позволено Юпитеру — то не позволено Быку, стал «ценностями Запада», его новой идеологией. Непрозападные референдумы, как в Крыму, — это не референдумы, токмо прозападные референдумы правильные. Что позволено Западу — не позволено России, Китаю, никому — вот такие западные демократические ценности.Однако, в этом случае посткрымская Россия не может стать стратегическим партнёром Запада против Китая и, вообще, Востока. В особенно сложном положении оказывается Европа, которая испытывает давление с Юга, разрушенного цветными революциями Ближнего Востока и Северной Африки.«Необходимо сотрудничество ЕС с Россией. Мир находится на грани конфликта Севера и Юга, справиться с которым Запад может только в стратегическом сотрудничестве с Россией. НАТО уже защищает больше свои южные рубежи», — заявляет немецкий политолог Александр Рар. Безвизовый режим с бандеровской Украиной добавит Европе проблем с Севера, причём проблем нацистского толка.Вашингтон понимает печальное положение Европы, но, поскольку во всех бедах Запада для него априори виновата Москва, Герберт Макмастер говорит о «подрывной деятельности Москвы в Европе», ему вторят высокие европейские политики: Россия дестабилизирует Европу. Чем же? Не решает «проблему Крыма», «не выполняет «Минск», не помогает Европе решать её проблемы на южных рубежах. Да, не помогает, санкции мешают.Вот так Крым стал рубиконом, который отделил Россию от деградирующей, опять скатывающейся к фашизму Европы. Вот что такое крымская победа России!