10:00 22 мая

«Аннексия Крыма» закончится дестабилизацией Европы

В майские дни мы вспоминаем победу в Великой Отечественной войне, однако последняя победа России (крымская) и война на Донбассе вряд ли имеют меньшее значение. Мы свидетели этих событий и не отдаём себе до конца отчёт в больших последствиях «аннексии Крыма»…



«Россия должна как-то решить проблему Крыма», — взывают европейские санкционеры, чтобы получить повод отменить свои провалившиеся антироссийские санкции и спасти при этом лицо. Но Россия уже адаптировалась к санкциям, извлекает выгоду в сельском хозяйстве — ей особо спешить некуда. Дело обстоит ровно наоборот: Европа должна как-то решить проблему бандеровской пронацистской Украины, чтобы не разрушиться самой в уже обозримом будущем.


Сегодня Европа понимает, что бандеровская Украина повисла камнем на её шее, поэтому и стенает об отмене санкций. Но понимает ли всю тяжесть этого камня, масштаб совершённой ею ошибки? Дело не только в Украине: Европа показала России своё настоящее лицо, причём всей массе российского народа, а не только московским политикам.

Европа показала своё лицо практически: убийствами в Одессе и на Донбассе, которых легко отдала на поживу бандеровцам. Практически, Европа поощряет репрессии бандеровцев и политически их прикрывает до сих пор, что очень понятно для всего российского народа. За разговорами о демократических ценностях Европы скрывается бандеровский фашизм/нацизм. Отсюда родится запредельный рейтинг президента Владимира Путина.

Европа по уши увязла в бандеровским нацистском болоте, и теперь ей нужно что-то с этим делать. Как со всем этим быть, она не знает, и взывает: «Россия должна как-то решить проблему Крыма»! И, добавим, Украины в целом…

Однако, с какой стати России помогать Европе «решать проблему Крыма»? Да и не может она её «решить», как хотелось бы Западу. Кто ответственен за бандеровский фашизм на Украине? Европа и США!

Запад не понимает, скорее, не хочет понимать, что имеет сегодня дело с посткрымской Россией, а поскольку она стала посткрымской, будирование западными партнёрами «темы Крыма» только укрепляет её фундамент. Крым, можно сказать, всё крепче «сшивает» путинскую Россию.

Санкции «за Крым» — это и продолжение политики господства Запада в мире по праву сильного. Заявление Герберта Макмастера, помощника президента США Трампа, о том, что Россия должна «изменить своё поведение», ничем не отличается от политики Обамы санкционным давлением подчинить себе Россию.

Запад не хочет признавать, что, совершив госпереворот в Киеве и приведя к власти своих бандеровских марионеток, он перешёл на Украине красную черту. И Россия «вежливо» перешла эту черту. По сути, на Украине Запад и Россия обменялись гибридными ударами.


Сейчас Москва ставит вопрос очень просто: ставленники на Украине ваши? Евроассоциированные? Вот и разбирайтесь сами с бандеровским нацизмом. Россия же стала посткрымской и смогла, в основном, очиститься от наци-либерального мусора, который слился в бандеровские «Азовы» и «Айдары» и медиа-редакции. Вот что такое «Крым»!

По большому счёту, Крым — это индикатор большой мировой политики, того, что Запад не отказывается от своей идеи мирового господства. Он настаивает на своей исключительности и непогрешимости, как папа Римский, поэтому «не видит» пятна бандеровского нацизма, свою сирийскую ложь, и думает продолжать решать все свои проблемы «Томагавками».

Принцип: что позволено Юпитеру — то не позволено Быку, стал «ценностями Запада», его новой идеологией. Непрозападные референдумы, как в Крыму, — это не референдумы, токмо прозападные референдумы правильные. Что позволено Западу — не позволено России, Китаю, никому — вот такие западные демократические ценности.

Однако, в этом случае посткрымская Россия не может стать стратегическим партнёром Запада против Китая и, вообще, Востока. В особенно сложном положении оказывается Европа, которая испытывает давление с Юга, разрушенного цветными революциями Ближнего Востока и Северной Африки.

«Необходимо сотрудничество ЕС с Россией. Мир находится на грани конфликта Севера и Юга, справиться с которым Запад может только в стратегическом сотрудничестве с Россией. НАТО уже защищает больше свои южные рубежи», — заявляет немецкий политолог Александр Рар. Безвизовый режим с бандеровской Украиной добавит Европе проблем с Севера, причём проблем нацистского толка.

Вашингтон понимает печальное положение Европы, но, поскольку во всех бедах Запада для него априори виновата Москва, Герберт Макмастер говорит о «подрывной деятельности Москвы в Европе», ему вторят высокие европейские политики: Россия дестабилизирует Европу. Чем же? Не решает «проблему Крыма», «не выполняет «Минск», не помогает Европе решать её проблемы на южных рубежах. Да, не помогает, санкции мешают.

Вот так Крым стал рубиконом, который отделил Россию от деградирующей, опять скатывающейся к фашизму Европы. Вот что такое крымская победа России!
Автор: Виктор Каменев


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33

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  1. Kenneth Сегодня, 06:42
    Что за бред. К чему мы адаптировались. Денег нет но вы держитесь. Автор спустись с небес.
    Kenneth
    1. Masya Masya Сегодня, 06:53
      не поняла, хуже жить стал? последний, извините, без соли доедаешь? соли дать?
      Masya Masya
      1. Kenneth Сегодня, 07:00
        Какая ты добрая. Соли незнакомому человеку не жалко. Небось у самой в холодильнике кроме соли ничего а вот делишься. А жить хуже стали все. Даже самые просветленные. Можешь опрос на форуме провести.
        Kenneth
        1. Masya Masya Сегодня, 07:07
          вот мне не надо говорить как я живу.... опрос проводить не буду... как жила 40 лет так ничего и не меняется.... руки есть- все будет... работать не пробовал?
          Masya Masya
          1. Kenneth Сегодня, 07:28
            Куда тебе опросы проводить. А я вот предложил ввести налог на армию. Так ни один не поддержал. Всем очень плохо жить. Вот и опрос. А работать я работаю. Не твое дело. Мне цены и выплаты сравнивать с 2013 грустно.
            Kenneth
        2. Rock_n_Roll Сегодня, 07:23
          Вот почему голодранцы так любят говорить за всех?) Говори за себя, например вот так "Я тёмный, ленивый, в школе плохо учился, трусливый и завистливый, потому живу плохо и бедно, а буду жить ещё хуже и беднее" вот это будет честно и может быть даст мотив что то изменить а себе и своей жизни. А будете на санкции, да на Путина всё валить, так в дерьме и останетесь...
          Rock_n_Roll
          1. проходящий Сегодня, 07:33
            ЕПРСТ а вы то светлые ,трудолюбивые,школа с золой медалью,смелые и бескорыстные,живете хорошо и богато.

            Вы наверное члены Единой России?!
            У остальных все таки жизнь ухудшилась
            проходящий
            1. Masya Masya Сегодня, 07:44
              ты за себя говори, что за всех то радуешь? золотой медали не досталось?
              Masya Masya
              1. проходящий Сегодня, 09:04
                ты за себя говори, что за всех то радуешь?

                Киса ты мне не тычь ,веди себя прилично
                Патриоты липовые
                проходящий
          2. Kenneth Сегодня, 07:37
            Это ты болезный о чем. А том что тебе в силу своей убогости больше сказать нечего как звиздеть о незнакомом человеке. Или ты в другой стране живешь где ЖКХ не подорожало и цены в магазинах третий год как падают. Может тебе с Масяней хорошо будет. Создадите крепкую ячейку терпил
            Kenneth
            1. Masya Masya Сегодня, 08:21
              вот за терпилу обидно стало.... не надо грузить... мне хватает того что зарабатываю, а отдохнуть на речку, на рыбалку... КАЙФ и Вам советую... такой релакс попробуйте...
              Masya Masya
              1. Kenneth Сегодня, 08:33
                Вам хватает это ключевое слово. Своей мерой других меряет не надо. Кому то стекломоя хватает а кому то лазурного берега. Люди разные. А коммунистов которые всходы под одну гребенку уже нет
                Kenneth
          3. Stas157 Сегодня, 07:58
            Цитата: Rock_n_Roll
            Вот почему голодранцы так любят говорить за всех?)

            Усманов разлогиньтесь!)) А вот бы всем голодранцам пасть заткнуть!!))) Правда?
            Цитата: Rock_n_Roll
            Говори за себя, например вот так "Я тёмный, ленивый, в школе плохо учился, трусливый и завистливый, потому живу плохо и бедно, а буду жить ещё хуже и беднее"
            В России напротив, всякая шушера и уголовщина типа Усманова, Керимова, Исмаилова и т.д. стали владельцами Черкизонов и нефтянных компаний. И им и их родственникам уже необязательно работать в поте лица. Они ведь обеспечили себя на много поколений вперед. Теперь наша элита(и неумные люди) с удовольствием вещают нам дурочкам, что мол не надо завидовать успешным людям(Работайте негры, солнце еще высоко!). Вот и отличники стараются работают в три погибели(отдавая половину с заработного Хозяину, а часть государству), всю жизнь с ипотекой, и автокредитами на шее. Стараясь не завидовать, и обвиняя в своей не успешности только лично себя.
            Кстати, давно замечено, что за одну и ту же работу в России работник получает на порядок меньше, чем на Западе. А вот их хозяева и топ менеджеры(если это гос предприятие) получают не меньше западных коллег. Не это ли является ответом на вопрос: - Почему в стране, с таким бедным населением, экстремальное количество миллиардеров?
            Stas157
            1. bk316 Сегодня, 09:04
              В России напротив ..... отличники стараются работают в три погибели(отдавая половину с заработного Хозяину, а часть государству), всю жизнь с ипотекой, и автокредитами на шее


              Это плач по тому что в РФ капитализм? Ну да капитализм дикий стадии первоначального накопления капитала, Вы можете либо продолжать плакать становясь все более и более голодранцем (и все более и более зависеть от президента, чиновника хозяина ), либо жить и работать (и в этом случае все менее и менее от них зависеть) Выбор Ваш, и судя по Вашим постам Вы его сделали.

              Кстати, давно замечено, что за одну и ту же работу в России работник получает на порядок меньше, чем на Западе.

              Смотря какой работник , нормальный молодой программист получает от 3 килобаксов, (не будем заморачиваться на паритет цен), Вы что реально думаете что в штатах он будет получать 30000 USD? Или что преподаватель университета в Испании получает в 10 раз больше чем в МГУ? Так что Вы соврамши.

              Теперь о ЖКХ и росте цен. Наверно они растут, но (даже не буду говорить что зарплата тоже растет), я этого не замечаю, это такой мизерный процент от моего дохода что мне по-барабану по ЖКХ у меня автоплатеж что-то там с меня снимают ну и бог с ним. Единственно что для меня значимо - это цены на жилье, действительно дорого, ну так они-то как раз и не растут.
              bk316
              1. Stas157 Сегодня, 09:34
                Цитата: bk316
                Смотря какой работник , нормальный молодой программист получает от 3 килобаксов, (не будем заморачиваться на паритет цен), Вы что реально думаете что в штатах он будет получать 30000 USD? Или что преподаватель университета в Испании получает в 10 раз больше чем в МГУ? Так что Вы соврамши.

                Простой врач стоматолог в США получает 100 тыс. долл. в год(475 тыс. рублей в месяц), а хирург уже по 300 тыс. долл. в год(1 млн. 425 тыс. рублей в месяц). И это правило! Сравните с нашими зарплатами врачей! Для справки, наш врач стоматолог получает около 30 тыс. в государственной поликлинике. А вот то что вы привели з/п программиста в 3 тыс долл. это скорее исключение! Приведите пожалуйста примеры, где можно простому программисту столько заработать! Желательно не в Москве, так как Москва это еще не вся Россия.(Мой родной брат программист, сей час без работы. Дайте вакансии! Это серьезно! Можно в личку. Он что то больше 50 тыс. найти не может.)
                Пенсия в России меньше даже, чем пособие по безработице на Западе. Это при открытой глобальной рыночной экономике! Сравнивать можно бесконечно... и это будет унижением для России.
                Stas157
    2. сибиралт Сегодня, 07:41
      Запад по Украине свои задачи выполнил и она ему больше не нужна. А вот с Крымом у них вышел неожиданный прокол. И именно, из-за дестабилизации самой Европы, предшествующей крымским событиям. Так что, не надо запрягать телегу впереди лошади. hi
      сибиралт
      1. василий50 Сегодня, 09:16
        Если читать комментарии то интересно получилось, переругались между собой и автору попеняли, но в отношении *запада* практически полный *консенсус*.
        Мне кажется что *запад* никак не менялся и меняться не собирается.
        Основа культуры - вера в собственную исключительность.
        В экономике - колонии и рабы.
        После ВМВ испуг за благополучие и за само существование заставил вести себя соблюдая приличия. Но в последнее время страх отступил и Европа и европейцы возвращаются к привычной для себя норме поведения что в быту, что в межгосударственных отношениях. Это и несоблюдение подписанных договоров и откровенное враньё, и поиски новой жертвы для экономического роста.
        василий50
    3. Венд Сегодня, 09:14
      Россия должна как-то решить проблему Крыма
      Россия уже решила проблему Крыма. Европа пусть решает свои проблемы.
      Венд
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:57
    Практически, Европа поощряет репрессии бандеровцев и политически их прикрывает до сих пор, что очень понятно для всего российского народа

    ... спит и видит гейропа, вместе с мериатосами, чтобы Россия вновь стала послушной им... НЕ БЫВАТЬ БОЛЬШЕ ТАКОМУ , г-да дерьмократы...
    a.s.zzz888
  3. Flinky Сегодня, 07:00
    Плохому танцору вечно яйца мешают.
    Flinky
  4. Prosha Сегодня, 07:22
    Даже взятое в кавычки — понятие аннексия Крыма не имеет права жить. Крым перешел к России на основе референдума, а это значит добровольно! Все остальное от лукавого, мы уже имеем примеры вольного употребления русского языка по поводу ВОВ. Хватит господа авторы, накушались, будьте любезны объясняется правильно!
    Prosha
    1. Kenneth Сегодня, 07:31
      А австрия к Германии перешла добровольно там воля народа учитывались ?
      Kenneth
      1. L10n77 Сегодня, 08:37
        А в Австрии был референдум, или в Судетах, ну или наконец в Косово, не было, так что не мешайте мягкое с тёплым.
        L10n77
        1. Kenneth Сегодня, 08:46
          Конечно был референдум . 10 апреля 1938. И в Германии кстати был тоже.

          Если мне не изменяет память то плебисциты имели место в Судетах и даже Тешенской области.
          Kenneth
      2. Бензорез Сегодня, 09:17
        "Даже взятое в кавычки — понятие аннексия Крыма не имеет права жить. Крым перешел к России на основе референдума, а это значит добровольно! Все остальное от лукавого, мы уже имеем примеры вольного употребления русского языка по поводу ВОВ."
        А вот тут я совершенно согласен. Предельно верная формулировка- ВОССОЕДИНЕНИЕ Крыма с Россией. И никак иначе.
        Что касаемо стенаний о катастрофическом падении уровня жизни, не смешите мои тапочки. Можно подумать, я раньше ездил на "Бентли," жрал икру черную ложками и шампанским запивал.
        Если вы не заметили примерно каждые восемь-десять лет происходит какой-нибудь "черный понедельник", "вторник" и прочие дни недели. После этого сообщают- завтра точно все помрём. Начинается большой " шухер", а потом всё как-то само рассасывается. Так что ничего особенно нового я не наблюдаю в этой жизни.
        Бензорез
      3. Norma Сегодня, 09:51
        Цитата: Kenneth
        австрия к Германии перешла добровольно

        Австрия никогда не была в составе Германии.
        Norma
  5. parusnik Сегодня, 08:07
    Дело не в "анекссии Крыма"..Хельсинское соглашение 1975 пущено под откос..западными державами..и вроде шло все по плану..А тут не срослось...с Крымом...и главное все в рамках международного права..Запущенный бумеранг, вернулся и ударил по темечку, больно, и обидно признавать...Но нужно, сохранить хорошую мину, при плохой игре, вот и блюдут...
    parusnik
    1. Stas157 Сегодня, 08:22
      Цитата: parusnik
      Запущенный бумеранг, вернулся и ударил по темечку, больно, и обидно признавать...

      Да никакой бумеранг никого не ударил. Это возможно только с равными партнерами. А Россия только стремится к этому, подобострастно называя Запад партнерами, они же нас - империей зла на уровне ИГИЛ. Крым не признали даже самые близкие к нам союзники, а вот неправомерный распад СССР, объединение двух Германий, отделение Косово, признал весь мир. Поэтому им даже мину делать не надо! Весь мир верит в то, что Крым был аннексирован, а Россия безуспешно старается доказать, что это было воссоединением. А может не надо уже доказывать, потому как не кому? И может быть пора перестать действовать в рамках международного права, которое и так ни кем не соблюдается?
      Stas157
      1. Norma Сегодня, 09:58
        Цитата: Stas157
        И может быть пора перестать действовать в рамках международного права, которое и так ни кем не соблюдается?

        Но напоследок надо обсудить (на высшем уровне) вопрос возвращения наших оккупационных войск в объединенную Германию - ведь союзники продолжают держать там свои оккупационные войска.
        Тот лепет о НАТО, которым они кормили Горбачева, оказался явной ложью.
        Значит, надо возвращаться, уже на правах таких же оккупантов, как и США, и разбираться с контрибуцией.
        Конечно, хорошо бы наше руководство оставить без копейки денег, чтоб соблазна дарить не было.
        Norma
  6. aba Сегодня, 08:38
    Откровенно?! Не понял на какого рассчитана данная статья... :(
    aba
  7. максим1987 Сегодня, 08:58
    Цитата: Kenneth
    Какая ты добрая. Соли незнакомому человеку не жалко. Небось у самой в холодильнике кроме соли ничего а вот делишься. А жить хуже стали все. Даже самые просветленные. Можешь опрос на форуме провести.


    ну не знаю. Нам например в этом году добавили в список бесплатных лекарства которые в аптеке стоили 13000 р (инвалидам)
    максим1987
    1. Kenneth Сегодня, 09:39
      Мои поздравления. Поинтересуйтесь списками лекарств изъяты из бесплатных. Можете поинтересоваться уменьшением числа койко мест. Да и просто оптимизацией больниц и фельдшерских пунктов. Кстати если повезет то по лекарствам даже дорогостоящим есть квоты.
      Kenneth
  8. 31rus4 Сегодня, 09:41
    Уважаемые,очень большая ошибка автора ,да и наших "элит",считать Украину только проблемой Европы,это прежде всего наша проблема,что касается санкций,не будь Крыма был бы другой повод.Крым это прежде всего наш как пишет автор Рубикон,а не Запада
    31rus4
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