Пекин или Вашингтон? Кто будет хозяином в Южно-Китайском море

США вновь пошли на обострение отношений с Китаем. Очередным эпизодом стало вторжение американского эсминца в территориальные воды КНР. Речь идет об инциденте близ архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Давайте подумаем, чем вызвана эта демонстративная игра на нервах Пекина, устроенная американцами, каких вариантов развития событий можно ожидать, и как это аукнется нашей стране.