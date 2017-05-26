07:33 26 мая

Пекин или Вашингтон? Кто будет хозяином в Южно-Китайском море

США вновь пошли на обострение отношений с Китаем. Очередным эпизодом стало вторжение американского эсминца в территориальные воды КНР. Речь идет об инциденте близ архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Давайте подумаем, чем вызвана эта демонстративная игра на нервах Пекина, устроенная американцами, каких вариантов развития событий можно ожидать, и как это аукнется нашей стране.




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