Не допустить "Курск-2": спасение подводной лодки

Иван Лебедев попадает на борт спасательного судна "Георгий Титов", идущего на помощь подводной лодке, которая терпит бедствие в Баренцевом море. Впрочем, это лишь сценарий спасательной операции, во время которой можно получить ответы на многие вопросы. Например, как можно обнаружить залегшую на дно субмарину, каким образом подводники могут самостоятельно покинуть ее в случае аварии, а также какими подводными аппаратами оборудовано спасательное судно?