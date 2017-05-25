Су-34: воздушный бой

Ведущий программы поднимается на борт Су-34, чтобы проверить, может ли фронтовой бомбардировщик догнать один из лучших истребителей в мире и победить его в воздушном бою. Увидим, на что способна эта грозная машина, и узнаем благодаря чему тяжелый "бомбер" получил маневренность легкого самолета, став многофункциональным авиационным комплексом. Настоящий воздушный бой в свежем выпуске программы.