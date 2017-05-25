11:12 25 мая

Су-34: воздушный бой

Ведущий программы поднимается на борт Су-34, чтобы проверить, может ли фронтовой бомбардировщик догнать один из лучших истребителей в мире и победить его в воздушном бою. Увидим, на что способна эта грозная машина, и узнаем благодаря чему тяжелый "бомбер" получил маневренность легкого самолета, став многофункциональным авиационным комплексом. Настоящий воздушный бой в свежем выпуске программы.




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:50
    красивые самолёты,красивый полёт. "бой" конечно-никакой-на "зрителя". реальность 1943 года. winked был бы друг "Древний"тут- вот его послушать,я то-лошара...
    андрей юрьевич
    1. Касым Сегодня, 08:17
      Надо полагать ПГО помогает 34 быть более маневренным и не уступать 27 в ближнем бою - не зря ведь ее поставили на бомбер. Ну и также наличие гражданского сказывается - большую перегрузку 27-ой не позволял. hi
      Касым
  2. Wedmak Сегодня, 08:18
    Настоящий воздушный бой в свежем выпуске программы.

    Свежем? Этот выпуск вроде как около года назад(а то и больше) был.
    Wedmak
Картина дня