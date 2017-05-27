10:19 27 мая

Непробиваемый "Панцирь" России

Мы отправляемся на полигон ракетных войск "Капустин Яр", чтобы своими глазами узреть всю мощь новейшего комплекса ПВО ближнего действия - "Панцирь-С". Вы увидите, что может сделать со средствами воздушного нападения ракетно-пушечное вооружение этого комплекса, а также узнаете благодаря чему эта машина способна одновременно обстреливать четыре цели и вести стрельбу ракетами с ходу, побывав в знаменитом Тульском конструкторском бюро приборостроения.




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Комментарии 1

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:42
    Непробиваемый "Панцирь" России На полигоне-да.В боевых опробовать не получается.Хотя-наше усё самое!И на маленькую мишень тратить ракету!!! Это чисто по идиотски.
    ВЕРЕСК
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