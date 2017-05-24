Фатальная «игра» с Анкарой по С-400 на фоне визита Трампа в Эр-Рияд и ситуации в Сирии. Ошибка за ошибкой

Перспективный турецкий подвижный грунтовой ракетный комплекс KAAN с баллистической ракетой средней дальности «Bora» (фотомонтаж)

Одной из самых значительных покупок ВС Саудовской Аравии у США станут противоракетные комплексы территориальной ПРО «THAAD», способные перехватывать иранские баллистические ракеты средней дальности «Саджил-2». При нынешнем плачевном состоянии авиационной компоненты ВВС Ирана уничтожение данных комплексов в глубине территории Саудовской Аравии является невозможным. Для получения возможности адекватного ответного удара по «аравийской коалиции», ВВС ИРИ нуждаются в срочном приобретении 150 тактических истребителей типа J-10A и аналогичном количестве таких машин, как МиГ-35

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=17002

http://colonelcassad.livejournal.com/3429017.html

https://ria.ru/analytics/20170519/1494662862.html

https://ria.ru/world/20170520/1494706233.html

https://riafan.ru/category/syrianews