Фатальная «игра» с Анкарой по С-400 на фоне визита Трампа в Эр-Рияд и ситуации в Сирии. Ошибка за ошибкой
В то время как крайне неудовлетворённый несломимым духом Пхеньяна и слегка ошарашенный новым успешным испытанием БРСД Вашингтон снова направляет в акваторию Японского моря атомный авианосец CVN-76 USS «Ronald Reagan», ещё более тревожные детали начинают просматриваться во всей геостратегической «каше», заваренной на сирийском театре военных действий с помощью так называемой «умеренной оппозиции», ИГИЛ и прочего сброда. Как известно, породили данные многотысячные террористические формирования американские и израильские спецслужбы при дополнительной финансовой поддержке Катара и Саудовской Аравии, что подтвердилось из нескольких десятков источников.
Но если раньше Тель-Авив и Вашингтон действовали достаточно скрытно, применяя исключительно тактические рычаги своих «подопечных» в САР, то после безнаказанного удара «Томагавками» по авиабазе Шайрат, в момент которого сирийские и российские системы РЭБ и средства ПВО смогли «посадить» лишь 2/3 СКР RGM-109E, и американцы, и израильтяне, и даже их европейские союзники стали действовать в воздушном пространстве этого государства крайне развязно. То Хель Хаавир по складу «Хезболлы» близ аэропорта Дамаска МРАУ нанесут (а именно последняя прикладывает большие усилия для зачистки САР от игиловской нечисти), то ВВС США колонну бронетехники правительственных войск Сирии «покурочат», по-хитрому согласовав с командованием ВКС РФ полёт через «закрытые» зоны деэскалации, при этом умалчивая о истинной цели полёта.
В итоге наблюдается ситуация, где все действия нашего контингента и ВС Сирии по борьбе с террористическими оплотами благостно парируются подрывной деятельностью США и Израиля: большая часть работы идёт насмарку. Более того на сирийско-иорданской границе, в частности, севернее города Эль-Мафрак, формируются достаточно мощные бронетанковые и артиллерийские «костяки» КМП США, представленные более чем 1 тыс. морских пехотинцев и 400—500 ед. техники. Для артиллерийской поддержки и прикрытия с воздуха в район переброшены 155-мм полевые буксируемые гаубицы M777A2, пусковые установки M142 и M270 РСЗО/многоцелевых высокоточных ракетных комплексов HIMARS и MLRS, а также ЗРК «Patriot».
Для чего формируется такой мощный ударный «кулак»? Предельно понятно, что не для проведения 20-сторонних антитеррористических учений в Иордании с 7 по 18 мая. Лакмусовой бумажкой происходящего является ситуация с нанесением удара по бронетехнике ВС Сирии в районе Ат-Танфа. Здесь создан мощный укрепрайон ССА («Сирийской свободной армии»), на базе которого действуют тренировочный лагерь и комплекс материально-технического обеспечения различных повстанческих группировок Сирии, как говорят американцы, «проверенных партнёрских сил». «Накачка» этого укрепрайона вооружением и боеприпасами как раз и происходит от подразделений КМП США в северной части Иордании. Что может планироваться западной коалицией и ССА в ближайшем будущем?
Хорошо известно, что зашедшие на сирийскую территорию через погранпереход Ат-Танф «умеренные» боевики, совместно с ССА, американским спецназом и морскими пехотинцами начали развивать наступление из южных участков провинций Эс-Сувейда, Дамаск и Хомс в северо-восточном оперативном направлении. Первым значимым результатом данного наступления может стать взятие под контроль всей южной части Сирии, где ССА и другие повстанческие силы скорее всего сформируют временное правительство, оппозиционное легитимной власти Башара Асада. Сразу же после этого подконтрольный США и Израилю «огрызок» (который протянется от Эс-Сувейды до Дейр-эз-Зора) начнёт жестко диктовать свои условия действующему легитимному правительству Асада. Параллельно, американцы до зубов вооружат «умеренных» современным стрелковым и артиллерийским вооружением, должным образом обучат боевиков, а также развернут на этой территории крупные военные базы, способные поддержать наступательную операцию повстанцев в северо-западном (Дамаск и Хомс) направлении.
Далее Вашингтон может пустить в ход все доступные инструменты воздействия на ИГИЛ. В частности, джихадистам может быть передано дополнительное вооружение, с помощью которого они начнут наступление с южных подступов к Эль-Карьятейн в сторону Садада. На этом же направлении, под видом вытеснения игиловцев, начнут наступление и поддерживаемые Корпусом морской пехоты США «умеренные боевики». После проведения иллюзорных боёв с джихадистами в районе Садада, ССА и «умеренные», под прикрытием КМП и ВВС США получат возможность блокирования трассы «Хомс — Дамаск» близ ливанско-сирийской границы. В итоге Дамаск может «чудесным» образом оказаться в «тактическом котле», что по факту будет означать полный крах действующего правительства Асада, а также стратегических интересов России в союзнической Сирии.
Ярчайшим примером существования каналов взаимодействия между ИГИЛом и Вашингтоном можно считать нынешнюю оперативно-тактическую ситуацию западней Пальмиры. Этот участок представляет собой «тактический рог», направленный на освобождение северо-восточной части провинции Хомс в направлении Дейр-эзЗора. Как только с иорданской территории «нарисовалось» упреждающее наступление ССА и КМП США в направлении Дейр-эз-Зора, правительственные войска Сирии в районе Пальмиры встретили ещё более жёсткое сопротивление со стороны ИГИЛ. А это прямо указывает на то, что США, ССА и «умеренные» вполне способны опередить ВС Сирии в пробивании «коридора» в восточную часть страны. А HIMARS и другие высокоточные средства США готовят совсем не для уничтожения игиловских джихадистов, а для прикрытия ССА в возможных столкновениях с правительственными войсками. Многие сейчас спросят: а как же действия наших ВКС?
Здесь мы видим лишь прямолинейное нанесение ударов по инфраструктуре ИГИЛ. Что же касается таких показательных и фундаментальных вопросов, как защита союзнических нам ВС Сирийской Арабской Республики от варварских ударов со стороны ОВВС западной коалиции и Хель Хаавир, то раз за разом появляются всяческие препятствия и помехи в роде: «у сирийцев с нами нет договора об обороне их военных объектов». Ну что тут сказать: не являются выгодными решениями хранение капиталов в западных банках, а также солидная зависимость от ФРС США. В итоге факты: когда сближается автоколонна ВС Сирии с опорными пунктами в Ат-Танф, «по зубам» от ВВС США отхватывает неплохо, а когда разбомбят ОВВС коалиции пару мирных населённых пунктов в Сирии и склад боеприпасов ВС САР для борьбы с ИГИЛ, — наши Су-35С, Су-30СМ и, конечно же, МиГ-31БМ (куда без них) «тихо курят в сторонке»... просто накипело уже! Слава Богу, что хоть А-50У перебросили на Сирийский театр военных действий, в ином случае так и оставались бы в полном неведении всего происходящего на низковысотном участке сирийского воздушного пространства: теперь пересчитать количество низколетящих израильских «Адиров» и «Раамов» возможность будет. А не пора ли «научиться» их случайно сбивать за всё хорошее?!
РЕАЛЬНЫЕ МАСШТАБЫ УГРОЗ ОТ «КОНТРАКТНОЙ ИГРЫ» С ТУРКАМИ ПО ПРОДАЖЕ «ТРИУМФОВ»
Одновременно с очень негативными тенденциями, описанными выше, на горизонте появилась ещё одна активно обсуждаемая в сети новость, — возможный контракт с Турцией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», и это после трагического инцидента с нашим Су-24М. Уже только это может вызвать массу негативных эмоций, которым в аналитическом материале места быть не может, но дело здесь не только в этом. Все мы прекрасно осведомлены о том, что считать Анкару надёжным партнёром — себя не уважать. Это очередной довольно весомый «игрок» Североатлантического альянса, мощный боевой потенциал армии которого в любой подходящий момент может быть использован против ВС России на Кавказе, в той же Сирии, либо в Крыму. Это государство, уличенное в закупке иракской нефти у ИГИЛ и помощи грузинской армии в 2008-м, заручившись мощной поддержкой со стороны западноевропейских и скандинавских оборонных компаний, начало амбициозную программу по разработке собственных дальнобойных реактивных систем залпового огня, а также оперативно-тактических баллистических ракет и баллистических ракет средней дальности.
К одному из таких проектов относится баллистическая ракета средней дальности «Bora» (комплекс KAAN), разрабатываемая турецкой компанией «Roketsun» с 2009-го года. Опытный образец изделия прошёл испытания на черноморском побережье Турции 12 мая 2017-го года. Результатом испытаний стало уничтожение условной цели противника в Чёрном море на удалении 280 км (очень символичная дистанция — расстояние от турецкого Синопа до крымской Алупки). В будущем же дальность «Боры» будет доведена до 900—1000 км, что превратит её в баллистическую ракету средней дальности, способную достигать Крыма, Краснодарского края и Поволжья. Баллистическая ракета калибром в 610 мм имеет длину 7, массу в 2,5 тонны и массу боевой части в 470 кг, что немного компактней и легче, чем у ОТБР 9М723-1 комплекса «Искандер-М». Транспортировка и пуск осуществляются из двух квадратных ТПК длиной около 8 м и шириной около 1 м, размещённых на шасси МАЗ.
Перспективный турецкий подвижный грунтовой ракетный комплекс KAAN с баллистической ракетой средней дальности «Bora» (фотомонтаж)
Относительно лётно-технических параметров БР «Bora» на данный момент практически ничего неизвестно, но с уверенностью можно сказать, что изделие оснащается газоструйной системой отклонения вектора тяги, благодаря которой ракета обладает очень высокой маневренностью на начальном участке траектории, на конечном же участке используются хвостовые аэродинамические рули малого удлинения, которых вполне достаточно для маневрирования на сверхзвуковых/гиперзвуковых подлётных скоростях. Что же касается управления на маршевом участке траектории, который может проходить на высотах 130—150 км, здесь должны использоваться компактные 2-хсторонние модули газодинамических рулей, которых на нашей 9М723 «Искандер-М» целых 4 единицы.
По информации зарубежных источников, «Бора», равно как и американская ОТБР MGM-164B «ATACMS Block IIA», будет оснащаться лишь GPS-модулем спутниковой коррекции, а также инерциальной системой наведения (возможно, с применением кольцевых лазерных гироскопов), благодаря чему круговое вероятное отклонение (КВО) составит от 30 до 50 м. Благодаря диаметру корпуса в 610 мм, а также использованию радиопоглощающих покрытий, «Bora» обладает малой радиолокационной сигнатурой в пределах 0,05 м2. В то же время, проект «Bora» (KAAN) не является единственным активом амбициозной ракетной программы компании «Roketsun», которой принадлежат и проекты ОТБР и БРСД семейства «Йылдырым». К первому можно отнести баллистическую ракету малой дальности J-600T «Йылдырым-I» обладающую радиусом действия в 160—185 км.
Её конструкция представляет собой увеличенный и модернизированный вариант китайского неуправляемого реактивного снаряда WS-1B РСЗО «WeiShi-1B». Основными отличиями являются: на 98 мм больший диаметр корпуса (400 против 302 мм), в 1,7 раза большая масса, примерно на 170 мм меньшая длина, а также наличие хвостовых аэродинамических рулей. Масса боевой части может варьироваться в пределах 150—450 кг. Вторым проектом семейства является ОТБР «Йылдырым II» с дальностью в 300 км. И, наконец, к третьему и четвёртому проектам относятся баллистические ракеты средней дальности «Йылдырым III» и «Йылдырым IV». Их дальности составляют 900 и 2500 км соответственно, благодаря чему Турция, как член НАТО, вполне может участвовать в крупном региональном конфликте против России или Ирана. И на фоне таких интересных и «многообещающих» перспектив глава «Ростеха» Сергей Чемезов, а также помощник президента по ВТС Владимир Кожин заявляют об «отсутствии препятствий» для возможной продаже Турции лучших зенитно-ракетных комплексов ПВО-ПРО С-400 «Триум». Да, подобная поставка нескольких дивизионов С-400 Анкаре принесёт в казну Российской Федерации более 1 млрд. долларов, но ведь этот шаг может крайне негативно сказаться на оборонительном потенциале наших ВКС.
Здесь напрашивается очень актуальный вопрос: кто может дать гарантии Москве, что турки, вместе со своим американскими поводырями, не разберут до винтиков антенный пост МРЛС 92Н6Е, пункт боевого управления 55К6Е и приданный всевысотный обнаружитель ВВО 96Л6Е для детального выяснения их алгоритмов и режимов работы, а также не найдут их уязвимые места для подавления средствами РЭБ воздушного базирования? А именно так и произойдёт! Более того, один из закупленных С-400 станет для турецкой компании «Roketsun» настоящим эталонным противоракетным средством, ориентируясь на характеристики которого турецкие специалисты смогут поэтапно модернизировать боевое «снаряжение» перспективных БР «Bora» и «Йылдырым III/IV». Боевые ступени могут оснастить газодинамическими модулями двигателей поперечного управления для выполнения противозенитных манёвров, а также снабдить различными комплексами радиоэлектронного противодействия и контейнерами ложных целей.
Без толики сомнения, в будущем всё это будет направлено на повышение возможностей прорыва противоракетной обороны ВКС РФ, построенной на базе С-400, развёрнутых в южных регионах РФ, а также в окрестностях 102-й российской военной базы в армянском Гюмри. Все возможности «Четырхсотки» тщательно разложат по полочкам и американские специалисты, имеющие прямой доступ к турецким вооружениям. Следовательно, в момент эскалации грядущих военных конфликтов, где будет участвовать современное штатовское оружие, мы можем получить целый «пакет» очень неприятных сюрпризов. Впрочем, первая стратегическая ошибка с поставкой «Триумфов» Вооружённым силам Индии, тесно сотрудничающим со США, к сожалению, была допущена. Будем надеяться, что «стратегический актив» и надежда российской ПВО не попадёт в руки ещё и продажной Анкары.
ВИЗИТ ТРАМПА В ЭР-РИЯД КАК ПОДГОТОВКА К БОЛЬШОЙ «ПЕРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ЗАВАРУШКЕ», КУПИРУЮЩЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕГЕРАНА И ОТВЛЕКАЮЩЕЙ ВНИМАНИЕ МОСКВЫ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ УГРОЗ НА ЕВРОПЕЙСКОМ ТВД. «НАТО-2» В КАЧЕСТВЕ НОВОГО ПУНКТА УГРОЗ НА ЮЖНОМ ОПЕРАТИВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Повышенное внимание к милитаризации «аравийской коалиции» возникло ещё 29 июля 2013-го года, когда между ВС Катара и американской компанией «Raytheon», по ветке «Иностранных военных продаж» (FMS), наметился 1,07-миллиардный контракт возведение близ катарской авиабазы Эль-Удейд современной 2-хсторонней РЛС системы предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-132 Block 5. Заключение стратегически важной для стран Аравийского полуострова и Вашингтона сделки было подтверждено 10 марта 2017-го года; в этот же день стали известны и сроки прибытия в Катар сборного комплекта радара, представленного полотнами АФАР, системой охлаждения ППМ и пунктом управления. Ориентировочно данное событие должно произойти летом 2021 года, заступление же станции на дежурство — примерно к 2023 году. Эта дата станет переломным моментом в контроле Вашингтона за южными участками воздушно-космического пространства России и за воздушным пространством Ирана, в отношении которого администрация Д. Трампа вынашивает весьма недобрые планы. Более того, в Катаре создаётся и ещё один, не менее важный, объект сетецентрической увязки в задачах завоевания превосходства в воздухе над Персидским заливом — командный центр ПВО-ПРО регионального уровня. Над его строительством с декабря 2014-го года также работает компания «Рэйтеон». Операторский состав центра будет представлен американским офицерским составом.
C наземных позиций AN/FPS-132 Block 5 будет прикрыт несколькими батареями ЗРК «Patriot PAC-3», а с воздуха — 72 многоцелевыми тактическими истребителями F-15QA и 24 французскими «Rafale». Изначально всё указывало на подготовку к крупному военному конфликту с Ираном, техническое развитие и влияние которого на Переднюю Азию в корне не устраивает ни Вашингтон, ни Тель-Авив. Накачка стран «аравийской коалиции» современной тактической авиацией началась в момент положительной динамики становления иранской ПВО, что отчётливо указало на рассмотрение планов по нанесению массированного ракетно-авиационного удара по данному государству. И, судя по событиям ближайших дней, такой удар вполне возможен уже в ближайшие 5—7 лет.
Сколько бы такие известные личности, как шеф Агентства национальной безопасности США (АНБ) не причисляли Дональда Трампа к списку «полезных идиотов» для России в решающих раундах «Большой игры», в реальности всё выглядит совершенно по-иному. Доказательством тому служат детали первого зарубежного турне нового главы Белого дома в страны Передней Азии, Ближнего Востока и Европы. Чтобы понять будущую глобальную стратегию Вашингтона, совершенно нет необходимости пускаться в тяжкие аналитические изыскания. Как мы видим, Трамп абсолютно не считает нужным решать накопившиеся между Вашингтоном и Москвой разногласия по сирийскому вопросу, а также не стремится снять градус напряжённости, возникший в ходе продолжающейся активной переброски американских сухопутных подразделений в Румынию, Польшу, страны Балтии, а также к границам Новороссии, где за последнюю неделю разведкой ВС Донецкой Народной Республики были зафиксированы несколько подразделений ВС США численностью в несколько взводов на временно подконтрольной Киеву территории.
Вместо этого он благополучно отправляется в «сердце» «аравийской коалиции» Эр-Рияд, где инициирует заключение примерно 380-миллиардного контракта на продажу Вооружённым силам Саудовской Аравии сотен единиц современнейшей американской военной техники для будущей войны Ираном, естественно, с учётом вмешательства Российской Федерации и продажи Ирану нашего вооружения. Очень и очень хитрое и мудрое решение, относящееся к совершенно новой вехе установления геостратегического господства сначала над отдельными союзниками России, а затем и над всем континентом.
Одной из самых значительных покупок ВС Саудовской Аравии у США станут противоракетные комплексы территориальной ПРО «THAAD», способные перехватывать иранские баллистические ракеты средней дальности «Саджил-2». При нынешнем плачевном состоянии авиационной компоненты ВВС Ирана уничтожение данных комплексов в глубине территории Саудовской Аравии является невозможным. Для получения возможности адекватного ответного удара по «аравийской коалиции», ВВС ИРИ нуждаются в срочном приобретении 150 тактических истребителей типа J-10A и аналогичном количестве таких машин, как МиГ-35
На этом этапе «Большой игры» Трамп попытается убить сразу двух зайцев. Во-первых, это масштабное стравливание суннитского и шиитского миров Передней азии за счёт «накачки» вооружением первых (Королевства Саудовская Аравия, ОАЭ, Катара, Кувейта), что приведёт к уходу Тегерана с сирийского ТВД, а это ещё более усложнит возможности РФ по контролю над ситуацией. Также, любая эскалационная вспышка в Персидском заливе чревата остановкой нефтяных потоков по Южному морскому пути в Китай: такой ход способен жёстко подорвать экономику Поднебесной. Во-вторых, все военно-стратегические инструменты Тегерана будут направлены на спасение собственного государства от дикого «пресса» со стороны более чем 600 новейших тактических истребителей «аравийской коалиции», а также от ударов американскими «Томагавками» и имеющимися у Королевских Саудовских Стратегических Ракетных Сил БРСД семейств DF-3 и DF-21.
Для этого потребуется чрезвычайно слаженная работа действующей сегодня сетецентрической системы ПВО Ирана на базе ЗРК С-300ПМУ-2 и «Bavar-373». Для уменьшения интенсивности МРАУ со стороны «аравийской коалиции» и ВМС США Ирану потребуется нанести не один десяток упреждающих ударов БРСД семейства «Саджил» и другим управляемым ракетным оружием. Следовательно, для ответных действий против участвующего в войне Израиля у ВС Ирана может просто не хватить военных ресурсов, да и расположен он в 10 раз дальше, нежели, к примеру, Объединённые Арабские Эмираты, входящие в «аравийскую коалицию» и являющиеся одним из главных форпостов ВВС США в Передней Азии. Таким образом, Вашингтон спасает своего главного и наиболее мощного ближневосточного союзника — Израиль, который продолжит курировать все «тёмные делишки» в регионе. В качестве пищи для размышлений ещё раз напомню, что сразу после Эр-Рияда Трамп отправился в Тель-Авив.
Очень важным моментом в ходе визита Д. Трампа в Саудовскую Аравию стало обсуждение с лидерами ведущих государств полуострова возможности документального утверждения «аравийской коалиции» в полноценный военно-политический альянс, аналогичный Североатлантическому, который успели прозвать «арабским НАТО» или «НАТО-2». В случае его успешного формирования Россия получит ещё одну крайне опасную угрозу на южном стратегическом направлении, с которой придётся считаться. Более детальные выводы можно будет сделать на основе последних новостей, приходящих из Эр-Рияда и Тель-Авива в течение текущей недели.
Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=17002
http://colonelcassad.livejournal.com/3429017.html
https://ria.ru/analytics/20170519/1494662862.html
https://ria.ru/world/20170520/1494706233.html
https://riafan.ru/category/syrianews
Автор: Евгений Даманцев
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