"Ночь музеев - 2017". Донская "Аврора"

История Дня музеев началась в 1977 году, когда на XI Генеральной конференции Международного совета музеев в Москве советская делегация выдвинула предложение провести такой популяризаторский праздник.Похожая акция проводилась в Европе еще в 1970-х - в теплые майские дни музеи продлевали часы работы и делали посещение бесплатным. А уже в 1977 году в Берлине состоялась первая Lange Nacht der Museen - Ночь музеев. Акция имела удивительный успех и уже в следующем году к ней присоединились еще два десятка городов Германии. Затем был Париж - эстафету приобщения к культуре и истории подхватили и другие города.В нашей стране первое подобное мероприятие состоялось в 2002 году. Было это в городе Красноярске. С 2005 года "Ночь музеев" была утверждена Советом Европы. И в следующем году участниками акции стали тридцать восемь стран со всего мира.В ночь с 20 на 21 мая 2017 года в этой международной акции приняли участие 80 регионов России.Мы побывали на "ночи открытых дверей" в Ростовском областном музее краеведения. А экскурсию с уклоном в военную историю для нас проводил научный сотрудник этого музея Владимир Горовой (на фото).- Ростовский областной музей краеведения - самый крупный на Юге России. 350 тысяч экспонатов насчитывают наши фонды хранения, - рассказал он. - Поэтому лекцию практически на любую тему мы можем иллюстрировать реальными предметами времени, которое представляем. Около трех лет в нашем музее существует проект "Ожившая история". Мы создали его сами. Суть его в том, что к определенным историческим событиям мы проводим лекции и делаем небольшие миниатюры в исторических костюмах, реконструируем моменты истории. В нынешней год - юбилейный. Сто лет тому назад, в 1917 году произошло событие, которое в корне изменило судьбу нашей страны. Она распалась и после череды катаклизмов и братоубийственного противостояния, было создано новое государство - СССР, которое просуществовало до 1991 года. Как рассказать о нашей истории понятно и интересно? Эти задачи мы и пытаемся решить с помощью наглядности и простоты изложения фактов.В "Ночь музеев" старший научный сотрудник отдела истории Дона РОМК Вера Голошубова поведала слушателям увлекательную историю донской "Авроры" - яхты "Колхида", с которой на нашей южной земле был дан первый революционный залп.Мы тоже обратимся к этой теме. Но, чтобы не ошибиться в формулировках, представим читателю"Вряд ли найдется такой человек, который не знал бы, что орудийный залп крейсера "Авроры" возвестил миру о крушении старого строя, о начале новой эры в истории человеческого " общества, о победе трудящихся масс, взявших власть в свои руки. Но всем ли известно, что весть о победе Великого Октября на Дону возвестили выстрелы яхты "Колхиды", боевого революционного судна, которое по праву называют донской "Авророй". В честь этого исторического события на набережной города в Ростовском порту установлена мемориальная доска:"Здесь в 1917 году стояла яхта "Колхида". Ее радиостанция первой на Дону приняла весть о победе Октябрьского вооруженного восстания Петрограде. В дни борьбы с калединщиной на "Колхиде" размещался Донской ВРК. Яхта огнем своих орудий поддерживала боевые действия отрядов Красной гвардии".Долго о судьбе этого судна и его экипажа не было точных сведений. Много времени отдал молодой ученый Ю. К. Кириенко розыску участников тех героических событий, сбору документов, а также вещей, служивших революционным морякам. Лет 20 назад о судьбе "Колхиды" рассказала болгарская газета "Работническое дело". Болгарский поэт Владимир Голев написал поэму "Яхта "Колхида".Принадлежавшая царской семье яхта "Тамара" была спущена на воду в 1898 году. Через 15 лет за солидный куш ее продал военно-морскому ведомству великий князь Алексей Михайлович. Тогда же ее переименовали в "Колхиду". В годы первой мировой войны яхта использовалась как посыльное судно. Вооруженная орудиями и пулеметами, "Колхида" участвовала в боевых операциях Черноморского флота. А осенью 1916 года прибыла в Ростов на ремонт, где и застали ее бурные революционные события.Экипаж был настроен революционно. Команда установила связь с Ростово-Нахичеванским комитетом РСДРП (б), послала своего представителя в Совет рабочих и солдатских депутатов. Многие матросы в Ростове вступили в ряды большевистской партии. Вместе с рабочими и солдатами России они протестовали против продолжения империалистической войны. На общем собрании была принята резолюция: Мы, команда военного судна "Колхида", заявляем, что настоящая кровавая бойня ведется исключительно в интересах обогащения крупных капиталистов. Дружно сомкнем свои ряды в борьбе за мир между свободными народами... "Матросы "Колхиды" поддерживали требование ростовского пролетариата о передаче всей власти в руки Советов.Радиостанция "Колхиды", державшая постоянную связь с Петроградским Военно-революционным комитетом, принесла известие о свержении Временного правительства. По радио в Ростов покупали важные сообщения: об открытии съезда Советов, отчеты заседаний ВЦИК, а так же первые декреты Советской власти. Принимавшиеся радиостанцией сообщения печатались в большевистских газетах "Наше знамя", "Известия Ростово-Нахичеванского Совета рабочих и солдатских депутатов". Надо сказать и о том, что на яхте находился штаб ростовского пролетариата-Военно-революционный комитет Огнем своих орудий она поддерживала боевые действия красногвардейских отрядов.Когда казачьи части атамана Каледина стали окружать Ростов, большевики радировали в Севастополь: "Требуется помощь. Спешите неотложно". 27 ноября 1917 года на "Колхиду" прибыл по поручению Ленина член Центрального комитета РСДРП(б) А. С. Бубнов. Руководимая им Черноморская флотилия пришла на помощь рабочим Ростова. А. С. Бубнов регулярно информировал Совет Народных Комиссаров о ходе боев в городе. В радиограмме, переданной с "Колхиды" 27 ноября, он сообщал: "Нападение юнкеров на Совет, организованное генералом Потоцким в ночь на 26-е, явилось началом вооруженной борьбы. В Ростове весь день 27-го идут ожесточенные схватки... Настроение наших частей твердое и бодрое".Утром 28-го ноября в Ростове была установлена Советская власть. О победе ростовского пролетариата А.С.Бубнов сообщил Владимиру Ильичу: "В ночь на 28 ноября станция Нахичевань захвачена войсками Военно-революционного комитета. Юнкера отступили по направлению к Новочеркасску. Нами взяты броневые машины и различные припасы. Утром 28 ноября юнкера были выбиты со ст. Ростов. Казаки сдались. Генерал Потоцкий и его штаб арестованы.."Но Советская власть продержалась тогда недолго. 2 декабря калединцы заняли Ростов. Черноморская флотилия направилась к морю. У станицы Гниловской "Колхида" села на мель. Ее экипаж, за исключением нескольких матросов, на тральщике "Федор Феофани" прибыл в Севастополь.В начале 1918 года, когда белогвардейцы были разгромлены и на Дону установилась Советская власть, "Колхида", на которую вернулась часть команды, снова в революционном строго. Однако весной 1918 года матросы вновь покинули судно перед вступлением в Ростов беляков. Немало моряков вступило в смертельную схватку с белыми в гражданскую войну.Погибла "Колхида" в 1920 году у берегов Болгарии. Она затонула в Варненской бухте. Но об этом стало известно только через сорок лет после гибели. Водолазы, поднимавшие со дна затонувшие в годы войны суда, обнаружили и подняли на поверхность яхту, на борту которой сохранилась позолоченная надпись "Колхида". Это и было то легендарное революционное судно, красавица-яхта, славно послужившая трудовому народу в годину суровых испытаний, вошедшая в летопись героической борьбы ростовского пролетариата за Советскую власть".В память об этой Яхте в дар музею были переданы из Болгарии яхтенные часы, столовыне принадлежности, посуда. Каждый предмет стал вещественным напоминанием о том, что в судьбе нашей страны были поистине фантастические повороты.