Бункин Борис Васильевич: человек, создававший систему противовоздушной обороны нашей страны

По материалам из открытых источников

22 мая 2007 года ушел из жизни Борис Васильевич Бункин — советский и российский ученый, конструктор и организатор производства зенитно-ракетных комплексов для системы ПВО страны. С 1968 по 1998 год Борис Васильевич был генеральным конструктором НПО «Алмаз», а с 1998 по 2007 гг. — научным руководителем предприятия, осуществлявшего разработку и серийное производство зенитно-ракетных комплексов, которые составляли основу отечественных войск ПВО: С-75, С-125, С-300, С-400. За свои успехи он был отмечен многочисленными наградами, был лауреатом Ленинской премии и дважды Героем Социалистического Труда (1958, 1982).Борис Бункин появился на свет 16 июля 1922 года в деревне Аксиньино-Знаменское Химкинского района Московской области. Его отец, Бункин Василий Федорович, был инженером-геодезистом, участником Первой мировой войны. Мать будущего конструктора Бункина Антонина Сергеевна была бухгалтером. Всего в семье Бункиных было трое детей — Борис, Валентина и Фёдор. Борис был старшим ребенком в семье. В Ховрине он окончил начальную школу, затем продолжил учебу в Лихоборах, каждый день отмеряя до школы по три километра туда и обратно. В дороге школьники коротали время за обсуждением самых разнообразных идей. В 1936 году отцу Бориса, который стал инженером, предоставили жилье в столице, семья перебралась в Москву. За год до начала Великой Отечественной войны Борис Бункин окончил среднюю общеобразовательную школу №471. Увлеченность радиоделом и математикой привела будущего конструктора в 1940 году на приборостроительный факультет Московского авиационного института (МАИ).День сдачи последнего экзамена за 1-й курс пришелся как раз на 22 июня 1941 года. Студенты сразу же бросились на призывные пункты, а многих из тех, кого не взяли на фронт, в их числе оказался и Борис Бункин, отправили работать на авиационные заводы. Борису предложили поработать на старейшем авиамоторном предприятии города — заводе № 24 (сегодня Московское машиностроительное производственное объединение «Салют»). В октябре 1941 года, когда столица страны перешла на осадное положение, Бункин эвакуируется с последней группой студентов и преподавателей МАИ в Алма-Ату, где оканчивает 2-й курс института и снова предпринимает попытку попасть на фронт, для того чтобы сражаться с немецко-фашистскими захватчиками, однако ему снова отказывают. Летом 1943 года вместе с институтом Бункин вернулся в Москву. При этом семья будущего конструктора бедствовала, тяжело больной отец умирает: сказывается контузия, которая была получена им на фронтах Первой мировой войны. А спустя еще 4 года уйдет из жизни и мать Бориса.В 1944 году в институте был объявлен набор на новый факультет — радиолокации. Борис Бункин подает заявление и с потерей года (так как старые программы обучения безнадежно устарели) начинает овладевать современными науками и новыми знаниями. В 1947 году Бункин завершает свое обучение, по результатам учебы ему рекомендуют поступить в аспирантуру. Одновременно с аспирантурой он работал в 108-й Центральном научно-исследовательском институте — главном институте СССР по радиолокации, здесь он работал старшим инженером. Уже на тот момент институт располагал опытными рабочими и конструкторскими кадрами. Именно во время работы в ЦНИИ-108 Борис Васильевич Бункин встретил свою любовь — дипломницу МАИ Татьяну Феничеву. В июле 1949 года молодые люди сыграли свадьбу. Вскоре в молодой семье появился первенец — сын Сергей (всего в семье было двое детей, дочь Татьяна появилась на свет в 1955 году). Это важное событие в их жизни совпало с принятием на самом высоком государственном уровне очень важных решений. После завершения аспирантуры Бункина направляют работать в специальное бюро СБ-1. Данное назначение было для него судьбоносным, определив дальнейшую судьбу ученого, создателя многочисленных комплексов и систем ракетного оружия противовоздушной обороны.Очень важные государственные решения, о которых Борис Бункин тогда, конечно, не мог ничего знать, заключались в том, что Иосиф Сталин сформулировал перед ведущими советскими учеными и военными задачу разработки в кратчайшие сроки системы надежной противовоздушной обороны. Советская разведка доносила в столицу, что за океаном разрабатываются новые носители ядерного оружия, вот-вот у США должны появиться стратегические бомбардировщики, обладающие большим радиусом действия. Поэтому Советскому Союзу требовались новые и адекватные средства защиты. Именно в этот период, в октябре 1950 года Борис Бункин устраивается на работу в Конструкторское бюро № 1. Здесь под руководством выдающихся советских ученых — Семена Алексеевича Лавочкина, Александра Андреевича Расплетина и Владимира Павловича Бармина — разрабатывалась первая в СССР зенитная ракетная система. Именно Бориса Васильевича, в составе четверки специалистов, трудившихся в ЦНИИ-108, выбрали А. А. Расплетин и А. Н. Щукин для работы в КБ-1. Позднее, вспоминая данное время, Бункин писал: «Как мы трудились! Бешеный темп практически все время, как в войну, работали по 11-12 часов в сутки! На головной завод, расположенный в Кунцево, отправляли документацию вместе с технологией...».Разрабатывавшуюся в КБ-1 зенитно-ракетную систему назовут «Беркутом». Кандидат технических наук Борис Васильевич Бункин, назначенный ведущим инженером тематической лаборатории КБ-1, оказался в эпицентре всех основных событий, связанных с данной системой. ЗРС получила шифр С-25, в мае 1955 года она была официально принята на вооружение. Душой данного амбициозного проекта был будущий академик А. А. Расплетин, которого Бункин справедливо считал своим главным учителем.После разработки стационарной зенитно-ракетной системы С-25 перед руководством Советского Союза встала задача создания системы ПВО, которая позволила бы обеспечить защиту не только столицы страны, но и территории остального СССР. Задача эта была продиктована действиями американцев, которые «терроризировали» страну с воздуха, совершая многочисленные разведывательные полеты. Их провокации вынудили советское правительство идти на ответные шаги, одним из таких шагов стала разработка мобильного комплекса ПВО С-75, который можно было достаточно легко развернуть возле любого стратегически важного объекта страны по типу «кочующих» артиллерийских батарей на фронте. Для того чтобы создать подобный комплекс, требовался принципиально новый подход к вопросам маневренности, к конструированию системы. В конце 1953 года молодой кандидат технических наук Б. В. Бункин по поручению А. А. Расплетина занялся разработкой первой мобильной системы зенитного управляемого ракетного оружия, которая вошла в историю под обозначением С-75 «Двина». Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») от 25 июля 1958 года за выдающиеся заслуги в области создании новых средств специальной техники (за создание ЗРК С-75) Бункину было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».Но работы над комплексом С-75 стали лишь началом долгого пути. Уже весной 1958 года главный конструктор А. А. Расплетин поставил задачу по созданию новой системы ПВО, так называемой «длинной руки», которая могла бы поражать крупноразмерные воздушные цели на больших дальностях. Предварительная проработка будущей зенитно-ракетной системы была поручена коллективу под руководством Бориса Бункина. В июле 1958 года Совет Министров Советского Союза принимает постановление о создании зенитно-ракетной системы С-200, способной поражать на больших дальностях самолеты-носители, а в ближней зоне — беспилотные средства нападения вероятного противника. Ведущий по данной системе тематический отдел возглавил Бункин.В конце декабря 1961 года А. А. Расплетин был назначен ответственным руководителем и генеральным конструктором КБ-1, а расплетинское ОКБ было передано под руководство Бункину. Под его непосредственным руководством была развернута модернизация систем ПВО С-75 и С-25, а также крупносерийное производство новой зенитно-ракетной системы С-125 «Нева», способной уничтожать самолеты противника на малых высотах.В этот же период в стране широким фронтом шла разработка системы большой дальности под названием С-200 «Ангара» с ракетой В-860. Также начинаются работы по созданию системы «Азов» и модификации «Ангары» (система С-200 с ракетой В-880), ведутся работы по новым направлениям. 22 февраля 1967 года система С-200 была официально принята на вооружение Войск ПВО Советского Союза. За создание данной системы Борис Васильевич был награжден орденом Ленина. Зенитно-ракетная система С-200 в дальнейшем подвергалась неоднократной модернизации. За эту работу Борис Бункин был удостоен Государственной премии.После смерти А. А. Расплетина, 30 апреля 1968 года Бункин, который работал под его непосредственным руководством на протяжении практически 17 лет и занимавший особое, важное место в его научной школе, становится преемником своего наставника на посту генерального конструктора «Алмаза». Осенью того же года он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. В это время Бункин плотно занимается реализацией идеи, оставленной А. А. Расплетиным в качестве своего завещания. Идея гениального конструктора заключалась в разработке новой зенитно-ракетной системы С-300П — многоканального зенитно-ракетного комплекса средней дальности, предназначенного для поражения различных средств воздушного нападения на всех высотах полета, включая предельно малые высоты, а также обладающего минимальным временем приведения в полную боевую готовность. Но, пожалуй, самой главной особенностью комплекса должна была стать его максимальная унификация для всех видов и родов войск ВС СССР.По воспоминаниям Бориса Бункина разработка ЗРС С-300 сопровождалась преодолением многочисленных инженерных и научных проблем. Конструкторам пришлось, без преувеличения, еще раз всколыхнуть все отрасли советской промышленности: так как в С-300 использовались новые технологии и материалы, цифровая техника и электронные интегральные схемы, основные боевые функции системы были автоматизированы, наведение ракет на цель в свою очередь, строилось на абсолютно иных методах. В комплекс изначально закладывалась способность обстреливать одновременно 6 различных целей с наведением на каждую из них до 2-х ракет. Причем поражаемость воздушных целей обеспечивалась на всех высотах полета, начиная с 25 метров. Важным было и то, что благодаря вертикальному старту ракет С-300 мог обстреливать воздушные цели, приближающиеся с любого направления, без разворота пусковых установок, в отличие от американских систем ПВО.Большое внимание конструкторов было уделено и вопросу мобильности и живучести комплекса. Все составные части ЗРС С-300 были смонтированы на самоходных шасси высокой проходимости, а не на прицепах, как это было у американцев. В боевое положение комплекс можно было легко развернуть на любой выбранной площадке буквально за 5 минут, за такое же время комплекс можно было свернуть. Специально для С-300 была создана уникальная ракета 5В55, и впервые для данного типа ракет был использован так называемый катапультный вертикальный старт из транспортно-пускового контейнера (ТПК). В конструкцию ракеты 5В55 был заложен, и также впервые, принцип гарантированной надежности — ракета могла находиться в ТПК десять с лишним лет без проведения каких-либо проверок, после чего ее можно было использовать по прямому назначению.В 1970 году Борис Васильевич Бункин стал первым лауреатом Золотой медали имени академика А. А. Расплетина с формулировкой «За выдающиеся работы в области радиотехнических систем управления». 22 июля 1982 года Бункин уже во второй раз был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Он был награжден за выдающие заслуги в области создания новых средств специальной техники (за создание ЗРС С-300) и в связи с 60-летием со дня рождения. Помимо этого, Борис Васильевич был награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью Министерства обороны России «За укрепление боевого содружества», знаком «Почетный радист», Золотой медалью имени академика В. Ф. Уткина, золотым нагрудным знаком имени академика А. И. Берга. Имя конструктора было занесено в Большую советскую, а затем и в Российскую энциклопедии. Он являлся действительным членом Академии естественных наук (1992 год), Академии инженерных наук имени A. M. Прохорова (1996 год), Академии военных наук, Академии криптографии, Международной академии связи, а также был почетным членом (академиком) Российской академии ракетных и артиллерийских наук (1997 год).За годы своей работы Бункин принял участие в создании и модернизации ЗРС С-25, был главным конструктором ЗРК С-75, ЗРС С-200, а также генеральным конструктором ЗРС С-300ПМУ и С-300ПМУ1. Под его непосредственным руководством были выработаны основные научно-технические решения по наиболее современному на данный момент времени комплексу ПВО С-400 «Триумф». Также Бункиным были созданы научные школы по разработке современных зенитно-ракетных систем, автоматизированным методам проектирования и изготовления больших интегральных схем и радиоэлектронной аппаратуры. Полученные им научные результаты были опубликованы в более чем 400 научно-технических работах, а также 33 патентах на изобретения и авторских свидетельствах.Борис Васильевич Бункин ушел из жизни десять лет назад 22 мая 2007 года, был похоронен на Троекуровском кладбище российской столицы. Лучшей памятью о генеральном конструкторе, академике Борисе Васильевиче Бункине после его ухода из жизни стала задуманная им самая современная в мире зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». Жизнь Бункина стала одной из самых ярких страниц в истории развития отечественной науки и техники в интересах обеспечения обороноспособности страны.