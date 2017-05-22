Японские СМИ: председатель КНР попросил у Трампа 100 дней для оказания давления на Пхеньян
Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в начале апреля попросил в течение ста дней не предпринимать жестких мер в отношении КНДР. За это время Пекин пообещал своими методами добиться изменения политики Пхеньяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Asahi.
По данным газеты, председатель Си напомнил Трампу, что 90% внешней торговли КНДР приходится на Китай. Как раз это обстоятельство дает Пекину мощные рычаги воздействия на Пхеньян.
Но если в течение 100 дней Китаю не удастся добиться положительных результатов, то «США в одностороннем порядке введут санкции против ведущих китайских компаний, включая финансовые, которые сотрудничают с КНДР», пишет газета, ссылаясь на осведомленные источники.
Санкции против китайских компаний будут включать запрет на ведение дел с американскими компаниями и банками, что неизбежно нанесет удар по экономике КНР.
По словам источников, стороны также договорились о принятии решительных мер «в случае новой крупной провокации со стороны Пхеньяна». В частности Китай указал на возможность «введения ограничений на денежные переводы и на поставки нефти в КНДР».
Период в 100 дней истекает в июле, когда в Германии на саммите Группы двадцати возможна новая встреча лидеров Китая и США.
Между тем «КНДР проявляет некоторые признаки сдержанности – там, в частности, не проведено пока новое, шестое по счету, ядерное испытание», отмечает газета.
По данным газеты, председатель Си напомнил Трампу, что 90% внешней торговли КНДР приходится на Китай. Как раз это обстоятельство дает Пекину мощные рычаги воздействия на Пхеньян.
Но если в течение 100 дней Китаю не удастся добиться положительных результатов, то «США в одностороннем порядке введут санкции против ведущих китайских компаний, включая финансовые, которые сотрудничают с КНДР», пишет газета, ссылаясь на осведомленные источники.
Санкции против китайских компаний будут включать запрет на ведение дел с американскими компаниями и банками, что неизбежно нанесет удар по экономике КНР.
По словам источников, стороны также договорились о принятии решительных мер «в случае новой крупной провокации со стороны Пхеньяна». В частности Китай указал на возможность «введения ограничений на денежные переводы и на поставки нефти в КНДР».
Период в 100 дней истекает в июле, когда в Германии на саммите Группы двадцати возможна новая встреча лидеров Китая и США.
Между тем «КНДР проявляет некоторые признаки сдержанности – там, в частности, не проведено пока новое, шестое по счету, ядерное испытание», отмечает газета.
Использованы фотографии: AP Photo, Alex Brandon
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