09:58 22 мая

Японские СМИ: председатель КНР попросил у Трампа 100 дней для оказания давления на Пхеньян

Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в начале апреля попросил в течение ста дней не предпринимать жестких мер в отношении КНДР. За это время Пекин пообещал своими методами добиться изменения политики Пхеньяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Asahi.

Японские СМИ: председатель КНР попросил у Трампа 100 дней для оказания давления на Пхеньян


По данным газеты, председатель Си напомнил Трампу, что 90% внешней торговли КНДР приходится на Китай. Как раз это обстоятельство дает Пекину мощные рычаги воздействия на Пхеньян.


Но если в течение 100 дней Китаю не удастся добиться положительных результатов, то «США в одностороннем порядке введут санкции против ведущих китайских компаний, включая финансовые, которые сотрудничают с КНДР», пишет газета, ссылаясь на осведомленные источники.

Санкции против китайских компаний будут включать запрет на ведение дел с американскими компаниями и банками, что неизбежно нанесет удар по экономике КНР.

По словам источников, стороны также договорились о принятии решительных мер «в случае новой крупной провокации со стороны Пхеньяна». В частности Китай указал на возможность «введения ограничений на денежные переводы и на поставки нефти в КНДР».

Период в 100 дней истекает в июле, когда в Германии на саммите Группы двадцати возможна новая встреча лидеров Китая и США.

Между тем «КНДР проявляет некоторые признаки сдержанности – там, в частности, не проведено пока новое, шестое по счету, ядерное испытание», отмечает газета.

Использованы фотографии: AP Photo, Alex Brandon
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Комментарии 19

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  1. cniza Сегодня, 08:27
    Но если в течение 100 дней Китаю не удастся добиться положительных результатов, то «США в одностороннем порядке введут санкции против ведущих китайских компаний, включая финансовые, которые сотрудничают с КНДР», пишет газета, ссылаясь на осведомленные источники.


    Похоже на очередной фейк , кто то очень хочет представить Китай преклоненный перед США.
    cniza
    1. Чёрный Сегодня, 08:29
      типо 100 дней до приказа? wassat
      Похоже на очередной фейк
      Согласен....хорошо что не написали "стоя на коленях попросил" laughing
      Чёрный
      1. МПК105 Сегодня, 08:39
        А не переоценивайте Китай-вполне себе допускаю,что и на коленях просил...Только бизнес в нонешние времена,только бизнес...
        МПК105
        1. хрыч Сегодня, 09:16
          Цитата: МПК105
          А не переоценивайте Китай-вполне себе допускаю,что и на коленях просил...

          Абсолютно мистер Си на международной арене уСикался. Сделка карлика-Дена с Западом, была по традиции сделкой с Дьябло. Т.е. народ продан в рабство Корпораций задарма, конечно, возможно Ден хотел лучше, ему посулили Сибирь, он начал индустриализацию, но просчитался в конечном счете. Обратная сторона класс из нескольких сотен миллионов бесправных внутренних гастарбайтеров, лишенных социалки, да еще покинувших село и так вечно баллансируемый на грани голода Китай ушатал свое село окончательно. Мировой порядок обеспечил и сейчас обеспечивает КНР продуктами извне (причем основной США). Чем это чревато и так понятно. Тем более на опыте РФ, когда её проворонили и в мире опять появилось две сверхдержавы, китайцам устроят обструкцию. laughing
          хрыч
      2. yuriy55 Сегодня, 08:44
        Но если в течение 100 дней Китаю не удастся добиться положительных результатов, то «США в одностороннем порядке введут санкции против ведущих китайских компаний, включая финансовые, которые сотрудничают с КНДР», пишет газета, ссылаясь на осведомленные источники.

        Может и нам "подписаться" под этими попытками урегулирования? Хуже не будет, а лучше? Ну, если избытки пшеницы не в Турцию отправлять, а в КНДР? Эти товарищи наши самолёты не сбивали, да и общую границу не отменить...Авось урегулируют...
        Одно сомнительно, что товарищ Си уговорит товарища Кима забросить в дальний чулан ракетную и ядерную программу...Гарантия здесь одна - полный вывод американских военных из региона...??? belay Кто-то верит, что это возможно? Я - нет... no
        yuriy55
      3. aleksfill Сегодня, 09:18
        Англичанин говорит слуге китайцу:
        - Чен прости меня за то, что я тебя называл жёлтозадой косой обезьяной, прости, больше
        не буду.
        На что Чен отвечал:
        - Хорошо господин,я, тоже, больше, не буду пИсать в ваш чай.
        Предсказать, как поведёт себя Китай - невозможно.
        aleksfill
  2. 210окв Сегодня, 08:30
    Чушь полная..Особенно в отношении санкций против Китая..Скорее Китай свои санкции против заштатников организует ..И им мало не покажется..
    210окв
    1. pjastolov Сегодня, 08:38
      и госдеповские облигации предъявит к погашению lol
      pjastolov
    2. хрыч Сегодня, 08:52
      Цитата: 210окв
      Скорее Китай свои санкции против заштатников организует

      Он нееет, в торговле КНР и США огромный китайский профицит, т.е. дисбалланс в товарообороте, который уже перевалил полтриллиона в год, причем Китай экспортирует в США товаров под 400 млн, а импортирует товаров на более 120 млн в год. Страшное дело, но КНР проведя свою индустриализацию и урушив село, покупает в США рис и зерновые. Поэтому поставляя ширпотреб, покупает хоть и меньше, но более жизненно важный товар. Запад сам создавал такую ситуацию, для контроля. Если США закроет рынок ширпотребки для КНР, восполнить его невозможно ни при каких обстоятельствах, а если перекрыть поставку риса, то голод и смерть государства маоистов. И это не все, после США по товарообороту идет подчиненная Япония, Ю.Корея, Германия, Тайвань (тот самый) и следом Австралия. Везде картина та же. Убить КНР нет проблем, тем более на продажу ширпотреба стоит очередь из Индусов, тех же азиатских тигров и пр. Поэтому ушатать экономику КНР Западу нет проблем, они сами её делали таковой. С РФ не прокатило с голодом, т.к. РФ сделалась самодостаточной (вкладыванием нефтедолларов в агрохолдинги), с КНР с лихвой прокатит. От того Дзиньпинь такой неуверенный и слабый (внешне).
      хрыч
      1. Moskovit Сегодня, 09:15
        Все не так просто. Запрет поставок продовольствия приведет к краху сельского хозяйства США. Перевод производств обратно в Штаты или Японию приведет к гигантским издержкам и росту цен на товары. А сколько там совместных производств и импорт тоже немаленький. Тысячи и может миллионы людей потеряют работу. Такой вариант власти США и сателлитов вряд ли устроит. На следующих выборах они слетят, а может и пораньше, через импичмент))). Китай же может как и нарастить производство сельхозпродукции, так и переоринтироваться на других поставщиков. И будем мы пшеницу на балконах для них выращивать)).
        Moskovit
        1. хрыч Сегодня, 09:34
          Цитата: Moskovit
          Все не так просто.

          Мы говорим о войне, на свои потери тоже идут, главное, чтоб они были приемлемые. Когда они уничтожали СССР и делали нефть в убыток себе, они после победы с лихвой все окупили. У США также свои сельхозпроизводители - частники, сельхозрабочие - сезонные латиноамериканские гастеры, меньше их наймут и все, получат дотаций от государство, перенаправят поток товаров (они же его организуют), в мире полно полуголодных. Когда РФ слезла с ножек Буша и пр. никто там не погиб. Сейчас же санкциями они своих производителей бьют и ничего, правда уже поняли, что войну не выигрывают. Так это РФ, приличное, но не сверхмеры население, запасы ресурсов и пр. Дело то тут в том, что хунвейбины страшные очкуны, как и мистер Си, поэтому пойдут на все.
          Цитата: хрыч
          Китай экспортирует в США товаров под 400 млн, а импортирует товаров на более 120 млн в год.

          По цифрам я смотрел старье, на 2015 год товарооборот КНР и США, уже превысил 560 и конечно млрд, экспорт в США более 400 млрд, импорт оттуда более 150 млрд.
          хрыч
          1. Moskovit Сегодня, 09:51
            Недооцениваете вы Китай. Во-первых, у Трампа сейчас не такое положение, чтобы принимать такие судьбоносные решения. Если произойдет ухудшение благосостояния американцев, то это точно взорвет Америку, в том плане, что его указы не будут выполняться, демократы с радостью выведут миллионы на улицу, бизнес от него отвернется. Во-вторых, повторюсь, китайцы найдут замену Америке как поставщику продуктов. Сейчас это не проблема. В-третьих, китайцы сейчас внутренне сильны и самодостаточны. Кроме нефти они все делают сами.
            Был там много раз и плотно с ними работаем
            Moskovit
  3. keeper03 Сегодня, 08:34
    Ну что, товарищ Ким успеете завершить программу испытаний ЯО за 100 дней ?! Так точно, товарищ Си - будет сделано !!! fellow Враг будет повержен ! soldier
    keeper03
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:36
    ... чтобы Си "просил" Трампа?!... очень слабо верится...
    a.s.zzz888
    1. cniza Сегодня, 08:56
      Цитата: a.s.zzz888
      ... чтобы Си "просил" Трампа?!... очень слабо верится...


      Си никогда ему не простит "сирийский десерт" во время приема.
      cniza
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:01
        cniza Сегодня, 08:56 ↑
        Цитата: a.s.zzz888
        ... чтобы Си "просил" Трампа?!... очень слабо верится...
        Си никогда ему не простит "сирийский десерт" во время приема.

        ... вот это точно...
        a.s.zzz888
  5. Олег147741 Сегодня, 09:09
    Цитата: cniza
    Цитата: a.s.zzz888
    ... чтобы Си "просил" Трампа?!... очень слабо верится...

    Си никогда ему не простит "сирийский десерт" во время приема.

    Это Вы с Си обсуждали в бане за кружной чая?
    Олег147741
    1. cniza Сегодня, 09:11
      Нет , это история и психология Китая об этом говорит.
      cniza
  6. Старый26 Сегодня, 09:39
    Цитата: yuriy55
    Одно сомнительно, что товарищ Си уговорит товарища Кима забросить в дальний чулан ракетную и ядерную программу...Гарантия здесь одна - полный вывод американских военных из региона...??? belay Кто-то верит, что это возможно? Я - нет...

    Все возможно в этом мире. Никто не думал в 1989, что возможен развал Союза - однако произошел. Все надеялись, но никто не думал, что будет заключено соглашение "шасть плюс один" с Ираном - однако же заключили. Так и тут. Китай, к примеру, может потребовать прекращение ракетно-ядерной программы КНДР в обмен на 100% военную помощь в случае возникновения конфликтных ситуаций. Мы не знаем, какие козыри будут на руках (да и в рукавах).

    Цитата: 210окв
    Чушь полная..Особенно в отношении санкций против Китая..Скорее Китай свои санкции против заштатников организует ..И им мало не покажется..

    Заранее говорить, что это чушь, не зная всего, что говорилось - не лучший вариант.
    Старый26
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