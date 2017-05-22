Восточные успехи мистера Трампа: арабский орден, миллиарды и НАТО №2
Чтобы арабы могли противостоять террористам, фанатикам-радикалам, «преступникам-варварам», а также содействовать США в деле международной изоляции Ирана, президент США Трамп вооружит Саудовскую Аравию до зубов — на сотни миллиардов долларов. Пакет договорённостей уже подписан.
В ходе визита Дональда Трампа в Эр-Рияд Саудовская Аравия и США подписали пакет договорённостей на сумму в 380 миллиардов долларов. В частности, сумма договора о закупке Эр-Риядом американских вооружений превышает сто миллиардов долларов.
В Белом доме открыто отметили, что договор направлен против «иранской угрозы». Новые договорённости демонстрируют приверженность США безопасности в регионе, сообщает радио «Свобода» .
Что касается некоторых подробностей, то в Саудовской Аравии начнётся сборка вертолётов «Blackнawk». Будет дан старт и партнёрству в области развития систем ПВО.
Кроме того, саудиты начнут сотрудничать с американской компанией «Apple» в сфере информационных технологий.
Стороны подписали также договоры в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, авиаперевозок.
Столь успешный визит увенчался наградой. Дональду Трампу вручили высшую награду Саудовской Аравии — орден имени короля Абдель Азиза, основателя правящей династии. Награду Трампу вручил сам король Салман.
Заключённые договорённости, уточняет ТАСС , предусматривают модернизацию вооружённых сил саудовского королевства, в частности, усовершенствование систем ПВО и «умного оружия» с локализацией производства прочих видов вооружений. Оборонный контракт на сумму в 109,7 млрд. долл. — это не всё. США также подписали меморандум о намерении поставить Саудовской Аравии вооружений на сумму 350 млрд. долл. в течение десяти лет.
Одновременно с визитом президента в королевство проходил и американо-саудовский экономический форум. Во время мероприятия директоры пятидесяти компаний из США и сорока из Саудовской Аравии заключили ряд соглашений.
В тексте принятой декларации о долгосрочном партнёрстве говорится: «США и Саудовская Аравия приложат все усилия для укрепления стратегического партнерства в XXI веке, наметив новый путь к мирному Ближнему Востоку, где экономическое развитие, торговля и дипломатия являются критериями регионального и глобального взаимодействия. В этой связи страны приветствуют новый период в стратегическом партнёрстве, основанный на принципах доверия и общих интересах». Особым пунктом обозначено намерение государств противостоять вызовам, в первую очередь экстремизму, «ставящему под угрозу стабильность и безопасность на Ближнем Востоке». В этом контексте Вашингтон и Эр-Рияд подтверждают совместное стремление «приступить к реализации новой инициативы по развитию оборонного сотрудничества, противодействию экстремистской идеологии и предотвращению финансирования террористических группировок». Кроме того, два государства договорились сформировать консультативную группу. Она будет собираться не реже раза в год. Её задача — определять направления двустороннего сотрудничества. Курировать группу будут лично президент США и король Салман (либо лица, ими уполномоченные).
Одной из ключевых тем на прошедшей пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств США и Саудовской Аравии в Эр-Рияде стала тема иранской политики, отмечает ТАСС. Глава саудовского МИДа обвинил Тегеран в поддержке терроризма и вмешательстве в ситуацию в регионе: «Иран вмешивается в дела арабских государств и поддерживает терроризм («Аль-Каиду» и «Талибан», организации запрещены в РФ), он создал крупнейшую террористическую организацию: «Хезболлу». Министр считает, что Иран спонсирует террористов в Сирии и Йемене, а также совершал теракты. И это «не имеет ничего общего с принципами добрососедства, совершенно не соотносится с поведением государства, которое хочет нормальных отношений». «Мы будем рады видеть Иран, который уважает мир, международное право и не вмешивается в дела других, — заметил министр, — однако Иран, который мы видим сегодня, совершенно иной». По словам аль-Джубейра, против Тегерана необходимо ввести новые санкции за «поддержку терроризма».
Мистер Тиллерсон поддержал коллегу, сообщив, что США намерены укреплять оборонный потенциал аравийских монархий, чтобы те могли противостоять влиянию Ирана. С другой стороны, американский дипломат рассчитывает на то, что во время своего второго срока Роухани «ликвидирует сеть террористических организаций и прекратит оказывать финансовую поддержку экстремистским группам».
Арабо-американский саммит в Эр-Рияде стал масштабным международным мероприятием: по данным агентства «Рейтер», которые приводит Newsru.com , на встречу приехали представители пятидесяти пяти арабских государств, в том числе главные союзники США в Персидском заливе: Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт. На мероприятии также присутствовали президент Азербайджана и президент Казахстана.
Выступая на саммите, Дональд Трамп подчеркнул, что потенциал региона сдерживает террор: «Сегодня мы сталкиваемся с гуманитарной катастрофой, катастрофой в области безопасности в этом регионе, и она разрастается». В связи с этим мистер Трамп призвал государства «с большинством мусульманского населения» возглавить борьбу с радикализмом. «Самая большая доля смертей от фанатичного насилия приходится на арабские страны», — сказал он. «Террористы не поклоняются богу, они поклоняются смерти, — добавил мистер президент. — Если вы выбираете путь террора, то ваша жизнь будет пустой, ваша жизнь будет короткой… Это не борьба между разными вероисповеданиями, это борьба с преступниками-варварами, которые пытаются уничтожить жизнь». Не преминул он и вставить ремарку об Иране: призвал «все страны и народы мира» изолировать Иран — до тех пор, пока его правительство не пойдёт дорогой мира. «Иран поставляет оружие и тренирует боевиков, которые распространяют разрушение и хаос, — отметил Трамп. — Иранский режим несет ответственность за нестабильность, с которой столкнулся регион: в Ливане, Ираке, Йемене и, очевидно, в Сирии». По мнению президента, режим Асада в Сирии «совершил немыслимые преступления» именно при поддержке Ирана.
По сведениям «The Washington Post», которые приводит «Утро.ру» , президент Трамп и Эр-Рияд подготавливают «арабский аналог» НАТО.
Новый альянс будет построен на основе крупнейшей сделки по поставкам американского вооружения, о которой рассказывалось выше. К новой коалиции, вероятно, присоединятся ОАЭ, Иордания и Египет.
Как отмечает американское издание, идею создания такой оборонной структуры среди суннитских государств инициировала саудовская сторона. Ранее, при Обаме, Вашингтон этой идеей не интересовался. Наоборот, наблюдатели прогнозировали разворот США к Ирану. После победы на выборах Трампа ситуация кардинально переменилась. Теперь уже очевидно, что усилия американской администрации будут сконцентрированы на традиционных для США направлениях сотрудничества на Ближнем Востоке.
Об этом рассказал «Утру.ру» Эдуард Соловьёв, заведующий сектором теории политики ИМЭМО РАН. «Визиты в Саудовскую Аравию и Израиль — это развитие давних партнёрств, которые Трамп едет освежить в важном для американцев регионе, — сказал эксперт изданию. — У США и государств Персидского залива (в особенности Саудовской Аравии) обширные, налаженные, отработанные связи и союзнические отношения плюс хорошие личные контакты, и нет ничего парадоксального в том, что американцы пытаются придать импульс этим отношениям. Тем более что в увеличении оружейного экспорта заинтересован американский ВПК».
Мистер Трамп, сделавший ставку на «великую Америку» при помощи ускоренного развития военно-промышленного комплекса (подобно Рейгану), уже в первые месяцы своего правления сумел добиться рекордных зарубежных договорённостей с арабскими партнёрами, в том числе на долгосрочную перспективу.
Также он сумел вернуть США традиционных союзников (Саудовскую Аравию и другие местные монархии суннитского толка), которые во времена Обамы позицией Вашингтона по Ирану были весьма недовольны. Неудивительно, что мистера Трампа в Эр-Рияде встретили с распростёртыми объятиями.
У Обамы — Нобелевка, у Трампа — арабский орден.
Трамп танцует и поёт в Садовской Аравии. Источник скриншота
В ходе визита Дональда Трампа в Эр-Рияд Саудовская Аравия и США подписали пакет договорённостей на сумму в 380 миллиардов долларов. В частности, сумма договора о закупке Эр-Риядом американских вооружений превышает сто миллиардов долларов.
В Белом доме открыто отметили, что договор направлен против «иранской угрозы». Новые договорённости демонстрируют приверженность США безопасности в регионе, сообщает радио «Свобода» .
Что касается некоторых подробностей, то в Саудовской Аравии начнётся сборка вертолётов «Blackнawk». Будет дан старт и партнёрству в области развития систем ПВО.
Кроме того, саудиты начнут сотрудничать с американской компанией «Apple» в сфере информационных технологий.
Стороны подписали также договоры в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, авиаперевозок.
Столь успешный визит увенчался наградой. Дональду Трампу вручили высшую награду Саудовской Аравии — орден имени короля Абдель Азиза, основателя правящей династии. Награду Трампу вручил сам король Салман.
Заключённые договорённости, уточняет ТАСС , предусматривают модернизацию вооружённых сил саудовского королевства, в частности, усовершенствование систем ПВО и «умного оружия» с локализацией производства прочих видов вооружений. Оборонный контракт на сумму в 109,7 млрд. долл. — это не всё. США также подписали меморандум о намерении поставить Саудовской Аравии вооружений на сумму 350 млрд. долл. в течение десяти лет.
Одновременно с визитом президента в королевство проходил и американо-саудовский экономический форум. Во время мероприятия директоры пятидесяти компаний из США и сорока из Саудовской Аравии заключили ряд соглашений.
В тексте принятой декларации о долгосрочном партнёрстве говорится: «США и Саудовская Аравия приложат все усилия для укрепления стратегического партнерства в XXI веке, наметив новый путь к мирному Ближнему Востоку, где экономическое развитие, торговля и дипломатия являются критериями регионального и глобального взаимодействия. В этой связи страны приветствуют новый период в стратегическом партнёрстве, основанный на принципах доверия и общих интересах». Особым пунктом обозначено намерение государств противостоять вызовам, в первую очередь экстремизму, «ставящему под угрозу стабильность и безопасность на Ближнем Востоке». В этом контексте Вашингтон и Эр-Рияд подтверждают совместное стремление «приступить к реализации новой инициативы по развитию оборонного сотрудничества, противодействию экстремистской идеологии и предотвращению финансирования террористических группировок». Кроме того, два государства договорились сформировать консультативную группу. Она будет собираться не реже раза в год. Её задача — определять направления двустороннего сотрудничества. Курировать группу будут лично президент США и король Салман (либо лица, ими уполномоченные).
Одной из ключевых тем на прошедшей пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств США и Саудовской Аравии в Эр-Рияде стала тема иранской политики, отмечает ТАСС. Глава саудовского МИДа обвинил Тегеран в поддержке терроризма и вмешательстве в ситуацию в регионе: «Иран вмешивается в дела арабских государств и поддерживает терроризм («Аль-Каиду» и «Талибан», организации запрещены в РФ), он создал крупнейшую террористическую организацию: «Хезболлу». Министр считает, что Иран спонсирует террористов в Сирии и Йемене, а также совершал теракты. И это «не имеет ничего общего с принципами добрососедства, совершенно не соотносится с поведением государства, которое хочет нормальных отношений». «Мы будем рады видеть Иран, который уважает мир, международное право и не вмешивается в дела других, — заметил министр, — однако Иран, который мы видим сегодня, совершенно иной». По словам аль-Джубейра, против Тегерана необходимо ввести новые санкции за «поддержку терроризма».
Мистер Тиллерсон поддержал коллегу, сообщив, что США намерены укреплять оборонный потенциал аравийских монархий, чтобы те могли противостоять влиянию Ирана. С другой стороны, американский дипломат рассчитывает на то, что во время своего второго срока Роухани «ликвидирует сеть террористических организаций и прекратит оказывать финансовую поддержку экстремистским группам».
Арабо-американский саммит в Эр-Рияде стал масштабным международным мероприятием: по данным агентства «Рейтер», которые приводит Newsru.com , на встречу приехали представители пятидесяти пяти арабских государств, в том числе главные союзники США в Персидском заливе: Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт. На мероприятии также присутствовали президент Азербайджана и президент Казахстана.
Выступая на саммите, Дональд Трамп подчеркнул, что потенциал региона сдерживает террор: «Сегодня мы сталкиваемся с гуманитарной катастрофой, катастрофой в области безопасности в этом регионе, и она разрастается». В связи с этим мистер Трамп призвал государства «с большинством мусульманского населения» возглавить борьбу с радикализмом. «Самая большая доля смертей от фанатичного насилия приходится на арабские страны», — сказал он. «Террористы не поклоняются богу, они поклоняются смерти, — добавил мистер президент. — Если вы выбираете путь террора, то ваша жизнь будет пустой, ваша жизнь будет короткой… Это не борьба между разными вероисповеданиями, это борьба с преступниками-варварами, которые пытаются уничтожить жизнь». Не преминул он и вставить ремарку об Иране: призвал «все страны и народы мира» изолировать Иран — до тех пор, пока его правительство не пойдёт дорогой мира. «Иран поставляет оружие и тренирует боевиков, которые распространяют разрушение и хаос, — отметил Трамп. — Иранский режим несет ответственность за нестабильность, с которой столкнулся регион: в Ливане, Ираке, Йемене и, очевидно, в Сирии». По мнению президента, режим Асада в Сирии «совершил немыслимые преступления» именно при поддержке Ирана.
По сведениям «The Washington Post», которые приводит «Утро.ру» , президент Трамп и Эр-Рияд подготавливают «арабский аналог» НАТО.
Новый альянс будет построен на основе крупнейшей сделки по поставкам американского вооружения, о которой рассказывалось выше. К новой коалиции, вероятно, присоединятся ОАЭ, Иордания и Египет.
Как отмечает американское издание, идею создания такой оборонной структуры среди суннитских государств инициировала саудовская сторона. Ранее, при Обаме, Вашингтон этой идеей не интересовался. Наоборот, наблюдатели прогнозировали разворот США к Ирану. После победы на выборах Трампа ситуация кардинально переменилась. Теперь уже очевидно, что усилия американской администрации будут сконцентрированы на традиционных для США направлениях сотрудничества на Ближнем Востоке.
Об этом рассказал «Утру.ру» Эдуард Соловьёв, заведующий сектором теории политики ИМЭМО РАН. «Визиты в Саудовскую Аравию и Израиль — это развитие давних партнёрств, которые Трамп едет освежить в важном для американцев регионе, — сказал эксперт изданию. — У США и государств Персидского залива (в особенности Саудовской Аравии) обширные, налаженные, отработанные связи и союзнические отношения плюс хорошие личные контакты, и нет ничего парадоксального в том, что американцы пытаются придать импульс этим отношениям. Тем более что в увеличении оружейного экспорта заинтересован американский ВПК».
* * *
Мистер Трамп, сделавший ставку на «великую Америку» при помощи ускоренного развития военно-промышленного комплекса (подобно Рейгану), уже в первые месяцы своего правления сумел добиться рекордных зарубежных договорённостей с арабскими партнёрами, в том числе на долгосрочную перспективу.
Также он сумел вернуть США традиционных союзников (Саудовскую Аравию и другие местные монархии суннитского толка), которые во времена Обамы позицией Вашингтона по Ирану были весьма недовольны. Неудивительно, что мистера Трампа в Эр-Рияде встретили с распростёртыми объятиями.
У Обамы — Нобелевка, у Трампа — арабский орден.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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