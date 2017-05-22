В Ираке смогли тронуться с места только 34 из 88 поставленных Украиной бронетранспортеров

Из 88 бронетранспортеров БТР-4, поставленных в Ирак и проверенных харьковскими специалистами, завести удалось только 56. Из 56 заведенных машин тронуться с места смогли лишь 34,

Иракские военные, получив в 2013 году партию из 88 украинских бронетранспортеров БТР-4, смогли завести только 56 машин, а с места сдвинулись лишь 34, сообщает Взгляд со ссылкой на письмо «Укрспецэкспорта», опубликованное украинским ресурсом «Зеркало недели».говорится в письме.Сообщается, что на 10-ти БТР были неисправны или вовсе отсутствовали стартеры. На 4-х машинах обнаружены дефекты прицелов. Также обнаружена неисправность в восьми панорамных устройствах, в 10 блоках системы управления огнем. Кроме того, «неисправными оказались 6 пушек, 8 пулеметов и 11 автоматических станковых гранатометов», говорится в материале.«Иракская сторона самостоятельно закупила и установила на БТР-4 АКБ китайского производства... Представителями ГП ХКБМ проведены фотофиксация и документирование трещин в броневых корпусах», – утверждается в письме, которое было составлено по итогам работы инспекционной группы «Харьковского конструкторского бюро машиностроения», прибывшей в 2014 году в Ирак для проверки претензий покупателя.Украинский ресурс отмечает, что опубликованное им письмо было направлено премьеру страны Владимиру Гройсману. Согласно документу, украинская сторона должна вернуть иракскому заказчику более $ 72 млн. из полученной предоплаты в размере $ 91,5 млн.Газета напоминает, что в 2013 году иракцы объявили, что 42 единицы поставленных Украиной бронетранспортеров имеют трещины в корпусе и признаны бракованными.