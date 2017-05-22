10:05 22 мая

В Ираке смогли тронуться с места только 34 из 88 поставленных Украиной бронетранспортеров

Иракские военные, получив в 2013 году партию из 88 украинских бронетранспортеров БТР-4, смогли завести только 56 машин, а с места сдвинулись лишь 34, сообщает Взгляд со ссылкой на письмо «Укрспецэкспорта», опубликованное украинским ресурсом «Зеркало недели».

В Ираке смогли тронуться с места только 34 из 88 поставленных Украиной бронетранспортеров


Из 88 бронетранспортеров БТР-4, поставленных в Ирак и проверенных харьковскими специалистами, завести удалось только 56. Из 56 заведенных машин тронуться с места смогли лишь 34,
говорится в письме.


Сообщается, что на 10-ти БТР были неисправны или вовсе отсутствовали стартеры. На 4-х машинах обнаружены дефекты прицелов. Также обнаружена неисправность в восьми панорамных устройствах, в 10 блоках системы управления огнем. Кроме того, «неисправными оказались 6 пушек, 8 пулеметов и 11 автоматических станковых гранатометов», говорится в материале.

«Иракская сторона самостоятельно закупила и установила на БТР-4 АКБ китайского производства... Представителями ГП ХКБМ проведены фотофиксация и документирование трещин в броневых корпусах», – утверждается в письме, которое было составлено по итогам работы инспекционной группы «Харьковского конструкторского бюро машиностроения», прибывшей в 2014 году в Ирак для проверки претензий покупателя.

Украинский ресурс отмечает, что опубликованное им письмо было направлено премьеру страны Владимиру Гройсману. Согласно документу, украинская сторона должна вернуть иракскому заказчику более $ 72 млн. из полученной предоплаты в размере $ 91,5 млн.

Газета напоминает, что в 2013 году иракцы объявили, что 42 единицы поставленных Украиной бронетранспортеров имеют трещины в корпусе и признаны бракованными.

Использованы фотографии: http://army-news.ru
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Комментарии 17

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  1. Чёрный Сегодня, 09:46
    Это феерично wassat ....цыгане со своим "золотом" курят в коридоре. Втюхать же сумели! Молодцы! wassat
    Чёрный
    1. LostCoast Сегодня, 09:49
      Вот что значит агрессивная хохлореклама и лохи с деньгами...а оплоты всё-таки ещё фееричней.Король их не дождался.помер
      LostCoast
      1. cniza Сегодня, 09:56
        " Вывсёврете" это будет ответ Украины , у них самое лучшее производство и т.д. , а США заплатили и теперь вычитают из помощи , которую планировали.
        cniza
        1. maxim947 Сегодня, 09:59
          Потому что, у современных ихних БТР два режима - езда задом или прыгание.. laughing . другого не дано.
          maxim947
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:02
          Витя , привет ! hi drinks Девиз ВСУ : "Чем больше в армии "дубов" , тем крепче наша оборона !" . wassat
          bouncyhunter
      2. 210окв Сегодня, 09:56
        Причем тут реклама?Заштатники приказали иракцам купить,те и купили что приказано.Стоять!Не рассуждать!
        Цитата: LostCoast
        Вот что значит агрессивная хохлореклама и лохи с деньгами...а оплоты всё-таки ещё фееричней.Король их не дождался.помер
        210окв
        1. LostCoast Сегодня, 09:58
          Как знать...Матрасоиды наверняка были не в восторге от покупки ираком наших штурмовиков и вертлётов.
          LostCoast
          1. 210окв Сегодня, 09:59
            Конечно не в восторге.Особенно когда эта техника Действует!
            Цитата: LostCoast
            Как знать...Матрасоиды наверняка были не в восторге от покупки ираком наших штурмовиков и вертлётов.
            210окв
    2. Зяблицев Сегодня, 10:03
      Кстати, это очень хороший показатель для ВПК Украины...,даже иракцы думали, что поедет штуки две... laughing
      Зяблицев
  2. sir_obs Сегодня, 09:47
    Но один украинский" полковник" сказал, что это лучший бтр и он с легкостью обратит этот недостаток в достоинство, просто закопаа бтр в землю.
    sir_obs
    1. Чёрный Сегодня, 09:49
      Занимательная арифметика. У мериканцев из 59 Томагавков долетело только 23. Результативность 39%. У укров тронулось с места тоже 39% !!! Так что их армия по степени деградации приближется к мериканской! Уверен, что по количеству алкоголиков укропские вояки намного превосходят мериканцев! Есть и на Нэньке чем гордиться! laughing
      Чёрный
      1. МПК105 Сегодня, 09:57
        А чё вы радуетесь... request Нет,если бы у нас ВСЁ гут было,я бы присоединился,дядьки,не вопрос...Но армия наша-
        Не вижу повода для счастья безмерного...
        МПК105
        1. LostCoast Сегодня, 10:01
          Да это-же настоящий "пыса".Круть laughing
          LostCoast
  3. Spartanez300 Сегодня, 09:57
    Сразу надо было понять с кем имеешь дело .
    Spartanez300
  4. Постороннний Сегодня, 09:58
    К чему эта информация трёх летней давности? Говорить больше не о чем?
    Постороннний
  5. san4es Сегодня, 10:00
    ...Горилкой надо было заправлять.
    san4es
  6. polev66 Сегодня, 10:02
    новость стара как моя тачка, смысл перепечатывать то, что уже было пару лет назад перепечатанно
    polev66
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