Сирийская армия готовится к наступлению, а граждане строят мирную жизнь

Так, в последние несколько дней «Тигры» успешно прорвали фронт ИГИЛ к востоку от Алеппо. Они заняли авиабазу Джира, с боями вышли на равнины Маскана и взяли под контроль населенные пункты Джарра Сагир, Махдума и Бейлонах после ожесточённых столкновений с боевиками. При этом их активно поддерживали добровольцы из местного племени Аль-Бакир (Баккара). Еще совсем недавно эти бедуины поддерживали ИГИЛ, но в результате боевых действий 2016 года структура бедуинских племен сильно изменилась, в том числе из-за странного отношения джихадистов даже к тем племенам, которые их поддерживали на раннем этапе войны. Бедуины истреблялись за «недостаточное мусульманство», вытеснялись с привычных мест кочевья и из старых оседлых деревень. Правительство Сирии смогло успешно сыграть на этом поле, переманив на свою сторону несколько крупных племён.

«Ещё до того, как поле проверили сапёры, крестьяне специально прогнали по пашне большие стада овец. Сотню баранов мы потеряли из-за мин. Но лучше пусть они гибнут, чем люди».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru