Сирийская армия готовится к наступлению, а граждане строят мирную жизнь
По мнению некоторых российских аналитиков, сирийская армия ведёт подготовку к крупной наступательной операции на новом участке фронта. Вероятно, есть планы разблокировки трассы Дамаск — Багдад. Кроме того, приходят сообщения о восстановлении в Сирии мелкого производства и сельского хозяйства, несмотря на разрушенные боевиками системы орошения.
Появились признаки подготовки к крупной наступательной операции на новом участке фронта. Амбициозная задача включает в себя разблокировку стратегической трассы Дамаск — Багдад, полагает обозреватель «Взгляда» Евгений Крутиков. Автор напоминает о прибытии колонн военной техники правительственных сил в провинцию Сувейда и Восточный Каламун. Одновременно войска ведут продвижение с боями у района Бадия. Кроме того, едут к фронту подкрепления правительственной армии, национальных сил обороны и ополченцев Ирака: после создания ударного кулака планируется взять под контроль границы с Иорданией и Ираком, которые находятся в сотне километров от блокпоста Заза у трассы Дамаск — Багдад.
Если командование правительственной армии сумеет решить задачу и открыть принципиально значимую магистраль, это позволит возобновить полноценное сотрудничество сирийской армии и сил Ирака, а также восстановит наземный маршрут в Иран. Ни для кого не секрет, что от Ирана президент Асад получает значительную часть военной и денежной поддержки. Эта поддержка и позволила Сирии выдержать годы страшной войны.
При этом некоторые источники указывает на коммерческую заинтересованность Ирана в скорейшем проведении операции в Сувейде. Мол, Тегеран стремится бросить газопровод через Дейр-эз-Зор и Сувейду на Дамаск, а затем — к портам Средиземного моря. Аналитик отвергает эту версию как конспирологическую. К тому же одно из наиболее боеспособных подразделений сирийской армии («Тигры») в сторону Сувейды не выдвинулось. Эти части по-прежнему атакуют позиции «ИГ» (запрещено в РФ) на востоке провинции Алеппо. Крутиков считает, что боеспособность САА «значительно возросла за последние полгода, в первую очередь за счёт подразделений, прошедших подготовку у российских военных советников и сформированных заново». А вот и аргументы:
Кроме того, племя Шейтат организовало милицию «Уссуд аль-Шаркия» и вместе с сирийской армией успешно воюет в районе Дейр-эз-Зора. Наконец, племена Шарабин и Тай «вращаются» на орбите военных инструкторов Ирана.
И последнее: относительно новым подразделением в составе правительственной коалиции является батальон «Туран», известный как «спецназ СССР» (он, напоминает обозреватель, сформирован из выходцев из Средней Азии, с российского Северного Кавказа и Закавказья). Батальон специализируется на контрпартизанской борьбе, что представляет собой «совершенно новое слово в тактике правительственной коалиции».
После прорыва фронта «ИГ» «Тиграми» на востоке Алеппо планируется, что сирийская армия пойдёт на юг вдоль озёр Асада и Джаббул — в направлении на Ракку.
Тем временем разрушенная войной Сирия восстанавливает сельское хозяйство, разорённое террористами.
До войны в стране производилось четыре миллиона тонн зерна каждый год. Сейчас показатель упал на порядок, до 400 тысяч тонн, напоминает РИА «Новости» .
Несмотря на массу проблем, в стране собирают первый урожай. Например, в деревне Аль-Сфире в провинции Алеппо убирают ячмень. «Сейчас в нашем районе хлебом засеяно двадцать тысяч гектаров сельхозземель. Это очень маленькая площадь по сравнению с довоенными объёмами. Основная сложность, с которой мы сталкиваемся, — это нехватка воды для орошения полей», — приводит агентство слова начальника районного департамента сельского хозяйства Махмуда Думаа.
Если до войны этот район кормил всю провинцию, то с появлением боевиков сельхозпроизводство прекратилось. Террористы разрушили всё, в том числе систему орошения. Каналы использовали как окопы. Арыки сухие. Другая проблема — большинство полей пока не разминировано.
Местный житель Ибрагим Махмуд рассказал, что разминировать поля пришлось, пожертвовав овцами и баранами:
Восстановлению страны мешают и западные санкции против Сирии. «Ремонт приходится делать, что называется, на коленке, используя подручные материалы и кустарные детали. Комбайн произведён в одной из стран Евросоюза. Из-за санкций заказать оригинальные запчасти невозможно», — пожаловался корреспонденту фермер Ахмад Жрад.
Наконец, мешают и действия боевиков. «Понимая, что через несколько дней правительственные войска выбьют, их отсюда, боевики вывезли с элеватора всё зерно. Примерно 60 тысяч тонн. Куда они его увезли, неизвестно. Возможно, продали. А может быть, попросту сожгли», — сообщил журналистам Джихад Джумаа.
Сообщается, что уже спустя две недели в районе начнут уборку пшеницы. Затем поля будут засеяны кукурузой, подсолнечником, арахисом, индийским сорго. По несколько урожаев каждый год собирают в этой провинции.
И ещё одна позитивная новость из страны: среди руин в Сирии возрождается производство.
В ноябре в Алеппо шли бои, а теперь кипит жизнь, сообщает канал «РЕН ТВ» .
Вот железный куб — оказывается, это готовая пекарня. «Это пекарня для производства вкусных булочек. Конструкция у нее такова, что внутренняя часть вращается, и из-за этого выпечка получается особенно вкусной. Сейчас мы её [пекарню] упакуем и отправим заказчику в Латакию», — поведал журналистам предприниматель Хасан Абдулла.
На площади в семьдесят квадратных метров шумит станками производство ниток.
Далее — завод: работают токарный и фрезерный цеха. Ещё дальше — автомастерская.
Х. Абдулла рассказывает, что спрос на его пекарни для булочек растёт. Жизнь в Сирии понемногу налаживается. Пожелаем сирийцам мира и скорейшего восстановления страны!
Появились признаки подготовки к крупной наступательной операции на новом участке фронта. Амбициозная задача включает в себя разблокировку стратегической трассы Дамаск — Багдад, полагает обозреватель «Взгляда» Евгений Крутиков. Автор напоминает о прибытии колонн военной техники правительственных сил в провинцию Сувейда и Восточный Каламун. Одновременно войска ведут продвижение с боями у района Бадия. Кроме того, едут к фронту подкрепления правительственной армии, национальных сил обороны и ополченцев Ирака: после создания ударного кулака планируется взять под контроль границы с Иорданией и Ираком, которые находятся в сотне километров от блокпоста Заза у трассы Дамаск — Багдад.
Если командование правительственной армии сумеет решить задачу и открыть принципиально значимую магистраль, это позволит возобновить полноценное сотрудничество сирийской армии и сил Ирака, а также восстановит наземный маршрут в Иран. Ни для кого не секрет, что от Ирана президент Асад получает значительную часть военной и денежной поддержки. Эта поддержка и позволила Сирии выдержать годы страшной войны.
При этом некоторые источники указывает на коммерческую заинтересованность Ирана в скорейшем проведении операции в Сувейде. Мол, Тегеран стремится бросить газопровод через Дейр-эз-Зор и Сувейду на Дамаск, а затем — к портам Средиземного моря. Аналитик отвергает эту версию как конспирологическую. К тому же одно из наиболее боеспособных подразделений сирийской армии («Тигры») в сторону Сувейды не выдвинулось. Эти части по-прежнему атакуют позиции «ИГ» (запрещено в РФ) на востоке провинции Алеппо. Крутиков считает, что боеспособность САА «значительно возросла за последние полгода, в первую очередь за счёт подразделений, прошедших подготовку у российских военных советников и сформированных заново». А вот и аргументы:
Так, в последние несколько дней «Тигры» успешно прорвали фронт ИГИЛ к востоку от Алеппо. Они заняли авиабазу Джира, с боями вышли на равнины Маскана и взяли под контроль населенные пункты Джарра Сагир, Махдума и Бейлонах после ожесточённых столкновений с боевиками. При этом их активно поддерживали добровольцы из местного племени Аль-Бакир (Баккара). Еще совсем недавно эти бедуины поддерживали ИГИЛ, но в результате боевых действий 2016 года структура бедуинских племен сильно изменилась, в том числе из-за странного отношения джихадистов даже к тем племенам, которые их поддерживали на раннем этапе войны. Бедуины истреблялись за «недостаточное мусульманство», вытеснялись с привычных мест кочевья и из старых оседлых деревень. Правительство Сирии смогло успешно сыграть на этом поле, переманив на свою сторону несколько крупных племён.
Кроме того, племя Шейтат организовало милицию «Уссуд аль-Шаркия» и вместе с сирийской армией успешно воюет в районе Дейр-эз-Зора. Наконец, племена Шарабин и Тай «вращаются» на орбите военных инструкторов Ирана.
И последнее: относительно новым подразделением в составе правительственной коалиции является батальон «Туран», известный как «спецназ СССР» (он, напоминает обозреватель, сформирован из выходцев из Средней Азии, с российского Северного Кавказа и Закавказья). Батальон специализируется на контрпартизанской борьбе, что представляет собой «совершенно новое слово в тактике правительственной коалиции».
После прорыва фронта «ИГ» «Тиграми» на востоке Алеппо планируется, что сирийская армия пойдёт на юг вдоль озёр Асада и Джаббул — в направлении на Ракку.
Тем временем разрушенная войной Сирия восстанавливает сельское хозяйство, разорённое террористами.
До войны в стране производилось четыре миллиона тонн зерна каждый год. Сейчас показатель упал на порядок, до 400 тысяч тонн, напоминает РИА «Новости» .
Несмотря на массу проблем, в стране собирают первый урожай. Например, в деревне Аль-Сфире в провинции Алеппо убирают ячмень. «Сейчас в нашем районе хлебом засеяно двадцать тысяч гектаров сельхозземель. Это очень маленькая площадь по сравнению с довоенными объёмами. Основная сложность, с которой мы сталкиваемся, — это нехватка воды для орошения полей», — приводит агентство слова начальника районного департамента сельского хозяйства Махмуда Думаа.
Если до войны этот район кормил всю провинцию, то с появлением боевиков сельхозпроизводство прекратилось. Террористы разрушили всё, в том числе систему орошения. Каналы использовали как окопы. Арыки сухие. Другая проблема — большинство полей пока не разминировано.
Местный житель Ибрагим Махмуд рассказал, что разминировать поля пришлось, пожертвовав овцами и баранами:
«Ещё до того, как поле проверили сапёры, крестьяне специально прогнали по пашне большие стада овец. Сотню баранов мы потеряли из-за мин. Но лучше пусть они гибнут, чем люди».
Восстановлению страны мешают и западные санкции против Сирии. «Ремонт приходится делать, что называется, на коленке, используя подручные материалы и кустарные детали. Комбайн произведён в одной из стран Евросоюза. Из-за санкций заказать оригинальные запчасти невозможно», — пожаловался корреспонденту фермер Ахмад Жрад.
Наконец, мешают и действия боевиков. «Понимая, что через несколько дней правительственные войска выбьют, их отсюда, боевики вывезли с элеватора всё зерно. Примерно 60 тысяч тонн. Куда они его увезли, неизвестно. Возможно, продали. А может быть, попросту сожгли», — сообщил журналистам Джихад Джумаа.
Сообщается, что уже спустя две недели в районе начнут уборку пшеницы. Затем поля будут засеяны кукурузой, подсолнечником, арахисом, индийским сорго. По несколько урожаев каждый год собирают в этой провинции.
И ещё одна позитивная новость из страны: среди руин в Сирии возрождается производство.
В ноябре в Алеппо шли бои, а теперь кипит жизнь, сообщает канал «РЕН ТВ» .
Вот железный куб — оказывается, это готовая пекарня. «Это пекарня для производства вкусных булочек. Конструкция у нее такова, что внутренняя часть вращается, и из-за этого выпечка получается особенно вкусной. Сейчас мы её [пекарню] упакуем и отправим заказчику в Латакию», — поведал журналистам предприниматель Хасан Абдулла.
На площади в семьдесят квадратных метров шумит станками производство ниток.
Далее — завод: работают токарный и фрезерный цеха. Ещё дальше — автомастерская.
Х. Абдулла рассказывает, что спрос на его пекарни для булочек растёт. Жизнь в Сирии понемногу налаживается. Пожелаем сирийцам мира и скорейшего восстановления страны!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Воскресенский