Целая колонна бронемашин "Фалькатус" в Крыму попала на видео

На видеоролике, снятом 21 мая 2017 года в Севастополе, «засветились» сразу пять «защищенных автомобилей» «Фалькатус», используемых Центром специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Это первое известное появление данных бронеавтомобилей в Крыму — до того с начала 2016 года они отмечались только в ходе антитеррористических действий на Северном Кавказе.