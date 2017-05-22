15:22 22 мая

Целая колонна бронемашин "Фалькатус" в Крыму попала на видео

На видеоролике, снятом 21 мая 2017 года в Севастополе, «засветились» сразу пять «защищенных автомобилей» «Фалькатус», используемых Центром специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Это первое известное появление данных бронеавтомобилей в Крыму — до того с начала 2016 года они отмечались только в ходе антитеррористических действий на Северном Кавказе.




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Комментарии 1

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:15
    «Фалькатус»

    Какой это Фалькатус,если это КАРАТЕЛЬ? fool
    НЕКСУС
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