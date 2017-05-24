Каспийский перекрёсток

Внешняя политика Азербайджана при президенте Ильхаме Алиеве может служить образцом эталонной выверенности. В самом деле, находясь в орбите сильнейшего влияния таких могучих геополитических игроков, как Россия, Турция и Иран, и будучи в фокусе неослабевающего внимания США, очень трудно удержать равновесие между центрами силы и не примкнуть к какому-нибудь лагерю, утратив свободу действий. Однако Азербайджану на сегодняшний день это вполне удается. Возможно, потому, что в бурном море внешней политики официальный Баку нашел свой прочный скалистый остров, свою "экологическую нишу". Роль Азербайджана на международной арене сейчас можно охарактеризовать одним словом — посредник. Многовековой опыт торговых связей сделал азербайджанскую элиту прирожденными дипломатами, извлекающими максимальную выгоду для страны не из конфронтации, а путем организации плодотворного диалога.Примером сказанному выше может служить организованная в августе 2016 года встреча президентов Ирана и России в Азербайджане с целью продвижения одного из самых важных и глобальных транспортных проектов в мировом масштабе — проекта "Север — Юг". Это логистический проект подразумевает создание транспортной артерии высокой пропускной способности (и, соответственно, прибыльности), которая соединит Европу и Азию. Миллиардный проект уже привлек к себе повышенное внимание многих государств, начиная с такого экономического гиганта, как Китай, ищущего в рамках концепции нового "Шелкового пути" возможности оперативного выхода на рынки Европы, и заканчивая странами Восточной Европы, например, Чехией и Венгрией, выразившими готовность принять участие в строительстве железной дороги на участке Решт — Астара. С точки зрения географии проекта очевидно, что именно "Север — Юг" вскоре станет транспортной осью целого региона, главным узлом которой будет как раз Азербайджан. Экономическое значение этого транспортного проекта трудно переоценить: только на первом этапе по коридору "Север — Юг" планируется транспортировать пять-шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн грузов.Примечательно и то, как умело руководство Азербайджана наладило и военно-техническое сотрудничество с различными государствами. Не желая попасть в зависимость от одного поставщика, Баку не только делает ставку на усиление национального ВПК, но и диверсифицирует закупки военной техники, активно контактируя с Израилем, Италией и Россией. При этом у последней есть все шансы резко увеличить свой военный экспорт в Азербайджан в среднесрочной перспективе. Ведь только российский ВПК способен в обозримом будущем предложить покупателям не модернизированные образцы бронетехники, а тяжелые боевые платформы нового поколения.