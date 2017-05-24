Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
Каспийский перекрёсток
Внешняя политика Азербайджана при президенте Ильхаме Алиеве может служить образцом эталонной выверенности. В самом деле, находясь в орбите сильнейшего влияния таких могучих геополитических игроков, как Россия, Турция и Иран, и будучи в фокусе неослабевающего внимания США, очень трудно удержать равновесие между центрами силы и не примкнуть к какому-нибудь лагерю, утратив свободу действий. Однако Азербайджану на сегодняшний день это вполне удается. Возможно, потому, что в бурном море внешней политики официальный Баку нашел свой прочный скалистый остров, свою "экологическую нишу". Роль Азербайджана на международной арене сейчас можно охарактеризовать одним словом — посредник. Многовековой опыт торговых связей сделал азербайджанскую элиту прирожденными дипломатами, извлекающими максимальную выгоду для страны не из конфронтации, а путем организации плодотворного диалога.
Примером сказанному выше может служить организованная в августе 2016 года встреча президентов Ирана и России в Азербайджане с целью продвижения одного из самых важных и глобальных транспортных проектов в мировом масштабе — проекта "Север — Юг". Это логистический проект подразумевает создание транспортной артерии высокой пропускной способности (и, соответственно, прибыльности), которая соединит Европу и Азию. Миллиардный проект уже привлек к себе повышенное внимание многих государств, начиная с такого экономического гиганта, как Китай, ищущего в рамках концепции нового "Шелкового пути" возможности оперативного выхода на рынки Европы, и заканчивая странами Восточной Европы, например, Чехией и Венгрией, выразившими готовность принять участие в строительстве железной дороги на участке Решт — Астара. С точки зрения географии проекта очевидно, что именно "Север — Юг" вскоре станет транспортной осью целого региона, главным узлом которой будет как раз Азербайджан. Экономическое значение этого транспортного проекта трудно переоценить: только на первом этапе по коридору "Север — Юг" планируется транспортировать пять-шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн грузов.
Примечательно и то, как умело руководство Азербайджана наладило и военно-техническое сотрудничество с различными государствами. Не желая попасть в зависимость от одного поставщика, Баку не только делает ставку на усиление национального ВПК, но и диверсифицирует закупки военной техники, активно контактируя с Израилем, Италией и Россией. При этом у последней есть все шансы резко увеличить свой военный экспорт в Азербайджан в среднесрочной перспективе. Ведь только российский ВПК способен в обозримом будущем предложить покупателям не модернизированные образцы бронетехники, а тяжелые боевые платформы нового поколения.
Автор: MRCOMMISSAR
Внешняя политика Азербайджана при президенте Ильхаме Алиеве может служить образцом эталонной выверенности. В самом деле, находясь в орбите сильнейшего влияния таких могучих геополитических игроков, как Россия, Турция и Иран, и будучи в фокусе неослабевающего внимания США, очень трудно удержать равновесие между центрами силы и не примкнуть к какому-нибудь лагерю, утратив свободу действий. Однако Азербайджану на сегодняшний день это вполне удается. Возможно, потому, что в бурном море внешней политики официальный Баку нашел свой прочный скалистый остров, свою "экологическую нишу". Роль Азербайджана на международной арене сейчас можно охарактеризовать одним словом — посредник. Многовековой опыт торговых связей сделал азербайджанскую элиту прирожденными дипломатами, извлекающими максимальную выгоду для страны не из конфронтации, а путем организации плодотворного диалога.
Примером сказанному выше может служить организованная в августе 2016 года встреча президентов Ирана и России в Азербайджане с целью продвижения одного из самых важных и глобальных транспортных проектов в мировом масштабе — проекта "Север — Юг". Это логистический проект подразумевает создание транспортной артерии высокой пропускной способности (и, соответственно, прибыльности), которая соединит Европу и Азию. Миллиардный проект уже привлек к себе повышенное внимание многих государств, начиная с такого экономического гиганта, как Китай, ищущего в рамках концепции нового "Шелкового пути" возможности оперативного выхода на рынки Европы, и заканчивая странами Восточной Европы, например, Чехией и Венгрией, выразившими готовность принять участие в строительстве железной дороги на участке Решт — Астара. С точки зрения географии проекта очевидно, что именно "Север — Юг" вскоре станет транспортной осью целого региона, главным узлом которой будет как раз Азербайджан. Экономическое значение этого транспортного проекта трудно переоценить: только на первом этапе по коридору "Север — Юг" планируется транспортировать пять-шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн грузов.
Примечательно и то, как умело руководство Азербайджана наладило и военно-техническое сотрудничество с различными государствами. Не желая попасть в зависимость от одного поставщика, Баку не только делает ставку на усиление национального ВПК, но и диверсифицирует закупки военной техники, активно контактируя с Израилем, Италией и Россией. При этом у последней есть все шансы резко увеличить свой военный экспорт в Азербайджан в среднесрочной перспективе. Ведь только российский ВПК способен в обозримом будущем предложить покупателям не модернизированные образцы бронетехники, а тяжелые боевые платформы нового поколения.
Автор: MRCOMMISSAR
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти