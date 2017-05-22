Италия развернула в Ираке 6-ой полк берсальеров
Италия развернула в Ираке свой первый боевой контингент из примерно 500 военнослужащих элитного 6-го полка берсальеров. Солдаты, отличительным знаком которых является плюмаж из черных перьев на каске, охраняют от джихадистов крупнейшую в стране Мосульскую дамбу.
Главная задача батальона берсальеров — не допустить повторного захвата высотной плотины боевиками ИГ (запрещена в РФ), которые ранее угрожали взорвать ее и затопить Багдад и расположенные вдоль реки Тигр провинции Ниневия, Киркук, Салахэддин. Итальянские военные также отвечают за безопасность примерно 300 итальянских специалистов, которые ведут работы по ремонту плотины, передают "Известия"
На случай маневренных действий у них есть бронированные внедорожники IVECO Lynx и Orso. Итальянцы также привезли с собой в Ирак минометы и противотанковые управляемые ракеты. Для более серьезной огневой поддержки туда были переброшены ударные вертолеты А-129 «Мангуста».
Общая численность итальянских войск в Ираке составляет около 1400 человек. Это второй по величине контингент в составе международной коалиции. Однако до прибытия берсальеров итальянские военные выступали в Ираке преимущественно в роли советников. Они обучали местную полицию и курдское ополчение, помогали со сбором разведывательной информации, обеспечивали эвакуацию раненых.
Берсальеры хорошо проявили себя во время войны за объединение Италии, именно они штурмовали папский дворец в Риме. Во время Первой мировой они стали символом упорства и храбрости, а также образцовой дисциплины. При Муссолини берсальерские полки понесли большие потери в боях с советскими войсками на восточном фронте и в Северной Африке. После Второй мировой войны берсальеры участвовали в различных миротворческих операциях. Перья глухаря на шляпе берсальера — дань традиции, а раньше они закрывали правый глаз стрелка от солнца. Число перьев доходит до сотни, часто и более. Длина перьев 35–45 см. Выглядят берсальеры в этой своей форме очень колоритно и часто вызывают усмешку у представителей армий других стран НАТО.
Главная задача батальона берсальеров — не допустить повторного захвата высотной плотины боевиками ИГ (запрещена в РФ), которые ранее угрожали взорвать ее и затопить Багдад и расположенные вдоль реки Тигр провинции Ниневия, Киркук, Салахэддин. Итальянские военные также отвечают за безопасность примерно 300 итальянских специалистов, которые ведут работы по ремонту плотины, передают "Известия"
На случай маневренных действий у них есть бронированные внедорожники IVECO Lynx и Orso. Итальянцы также привезли с собой в Ирак минометы и противотанковые управляемые ракеты. Для более серьезной огневой поддержки туда были переброшены ударные вертолеты А-129 «Мангуста».
Общая численность итальянских войск в Ираке составляет около 1400 человек. Это второй по величине контингент в составе международной коалиции. Однако до прибытия берсальеров итальянские военные выступали в Ираке преимущественно в роли советников. Они обучали местную полицию и курдское ополчение, помогали со сбором разведывательной информации, обеспечивали эвакуацию раненых.
Берсальеры хорошо проявили себя во время войны за объединение Италии, именно они штурмовали папский дворец в Риме. Во время Первой мировой они стали символом упорства и храбрости, а также образцовой дисциплины. При Муссолини берсальерские полки понесли большие потери в боях с советскими войсками на восточном фронте и в Северной Африке. После Второй мировой войны берсальеры участвовали в различных миротворческих операциях. Перья глухаря на шляпе берсальера — дань традиции, а раньше они закрывали правый глаз стрелка от солнца. Число перьев доходит до сотни, часто и более. Длина перьев 35–45 см. Выглядят берсальеры в этой своей форме очень колоритно и часто вызывают усмешку у представителей армий других стран НАТО.
Использованы фотографии: http://id77.livejournal.com/
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