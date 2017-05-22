15:21 22 мая

Италия развернула в Ираке 6-ой полк берсальеров

Италия развернула в Ираке свой первый боевой контингент из примерно 500 военнослужащих элитного 6-го полка берсальеров. Солдаты, отличительным знаком которых является плюмаж из черных перьев на каске, охраняют от джихадистов крупнейшую в стране Мосульскую дамбу.
Главная задача батальона берсальеров — не допустить повторного захвата высотной плотины боевиками ИГ (запрещена в РФ), которые ранее угрожали взорвать ее и затопить Багдад и расположенные вдоль реки Тигр провинции Ниневия, Киркук, Салахэддин. Итальянские военные также отвечают за безопасность примерно 300 итальянских специалистов, которые ведут работы по ремонту плотины, передают "Известия"

На случай маневренных действий у них есть бронированные внедорожники IVECO Lynx и Orso. Итальянцы также привезли с собой в Ирак минометы и противотанковые управляемые ракеты. Для более серьезной огневой поддержки туда были переброшены ударные вертолеты А-129 «Мангуста».

Италия развернула в Ираке 6-ой полк берсальеров



Общая численность итальянских войск в Ираке составляет около 1400 человек. Это второй по величине контингент в составе международной коалиции. Однако до прибытия берсальеров итальянские военные выступали в Ираке преимущественно в роли советников. Они обучали местную полицию и курдское ополчение, помогали со сбором разведывательной информации, обеспечивали эвакуацию раненых.

Берсальеры хорошо проявили себя во время войны за объединение Италии, именно они штурмовали папский дворец в Риме. Во время Первой мировой они стали символом упорства и храбрости, а также образцовой дисциплины. При Муссолини берсальерские полки понесли большие потери в боях с советскими войсками на восточном фронте и в Северной Африке. После Второй мировой войны берсальеры участвовали в различных миротворческих операциях. Перья глухаря на шляпе берсальера — дань традиции, а раньше они закрывали правый глаз стрелка от солнца. Число перьев доходит до сотни, часто и более. Длина перьев 35–45 см. Выглядят берсальеры в этой своей форме очень колоритно и часто вызывают усмешку у представителей армий других стран НАТО.

Использованы фотографии: http://id77.livejournal.com/
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Комментарии 31

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  1. Govorun Сегодня, 13:23
    Перья глухаря на шляпе берсальера — дань традиции...
    Это они на дурачка расчитывают?!. Идут на войну с опасным противником,а наряжаются как на парад,ну посмотрим на долго ли этих берсальеров хватит...
    Govorun
    1. pjastolov Сегодня, 13:30
      петухи в гейропе это норма laughing
      pjastolov
      1. Банный Сегодня, 13:35
        наоборот петухам в округе надо шхериться бо какой берсальер за счет его хвоста может свой плюмаж подлохматить прикольная фенечка в натуре
        Банный
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:41
          Италия развернула в Ираке 6-ой полк берсальеров
          скоро "исключительные " берсерков введут,и пшеки,драгунов "с крыльями".... абзац...21 век... а ..да...каклы своих "орков" ещё привезут...(рука-лицо)
          андрей юрьевич
    2. svp67 Сегодня, 13:41
      Цитата: Govorun
      Перья глухаря на шляпе берсальера — дань традиции...

      Ага, так же как и их "фирменный" торжественный проход
      svp67
      1. faridg7 Сегодня, 14:28
        Так вот оно какое- "чудо в перьях"
        faridg7
        1. svp67 Сегодня, 14:36
          Цитата: faridg7
          Так вот оно какое- "чудо в перьях"

          Оно еще и таким бывает...

          И таким, лучшего способа, что бы показать где сейчас боец,чем прикрутить плюмаж на защитный шлем, видимо и придумать сложно....
          svp67
      2. notingem Сегодня, 14:28
        Это точно парад ?
        notingem
      3. notingem Сегодня, 14:31
        Напомнило фильм Веселые ребята. Только катафалка и пьяного кучера не хватает
        notingem
    3. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:50
      Цитата: Govorun
      Перья глухаря на шляпе берсальера — дань традиции...
      Это они на дурачка расчитывают?!. Идут на войну с опасным противником,а наряжаются как на парад,ну посмотрим на долго ли этих берсальеров хватит...


      Попробуй десантникам запретить носить тельник и увидишь что с тобой будет.
      Молодой_Коммунист
  2. Чёрный Сегодня, 13:24
    Как бы и там перья не поощипывали laughing
    Чёрный
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:44
      Цитата: Чёрный
      Как бы и там перья не поощипывали laughing

      впервые захотелось чтоб ЭТО сделали...задолбали гейропейцы своей театральностью...
      андрей юрьевич
  3. Andrey160479 Сегодня, 13:26
    У нас к "петухам" тоже предвзятое отношение. Это я так для заметки...... winked
    Andrey160479
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:27
    Выглядят берсальеры в этой своей форме очень колоритно

    ... и куда ГриньПис смотрит, глухари безхвостные летают... а снайперам хорошая примета, ясно, что это голова а не ... ...
    a.s.zzz888
  5. Govorun Сегодня, 13:32
    Берсальеры хорошо проявили себя во время войны за объединение Италии, именно они штурмовали папский дворец в Риме.
    Я после этой фразы долго смеялся,мне стало интересно,как долго папа Римский со своими иерархами оказывали сопротивление ,наверное сильный был противник папа римский которому под 70 лет было...
    Govorun
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:44
      Цитата: Govorun
      Берсальеры хорошо проявили себя во время войны за объединение Италии, именно они штурмовали папский дворец в Риме.

      там Макклауды одни что ли? what
      андрей юрьевич
  6. samarin1969 Сегодня, 13:39
    Берсальеры?...Опять найдут в Ираке свою "Хацапетовку" wink
    samarin1969
  7. faterdom Сегодня, 13:40
    Надо гетайров и гиспапистов напустить, как Македонский. А еще кондотьеров, гондольеров и фалангистов. Иначе удачи не видать.
    Не, я понимаю на парадке -хоть перья, хоть аксельбант, хоть эполеты, хоть латы если хочется. Но полевая форма - функциональности должно быть 100%, или больше, всего остального, включая понты 00%!
    faterdom
  8. 3vs Сегодня, 13:43
    Это сколько же глухарей ощипать надо на одну каску!? laughing
    Как дети прямо, в индейцев не наигрались...
    3vs
  9. soroKING Сегодня, 13:50
    хорошо бегают...
    на противника или от него? recourse
    soroKING
  10. Борчанин Сегодня, 14:18
    "Глухариные войска" ну что тут сказать - ГЕЙРОПА!
    Борчанин
  11. notingem Сегодня, 14:25
    А у итальянских разведчиков какая эмблема ? Букетик в попе
    notingem
  12. роман66 Сегодня, 14:35
    цитирую по памяти - : " воплощением красивой лжи войны явились кадеты сен-сира, которые поклялись не снимать своих цветных плюмажей до конца войны и были до одного перебиты стрелками в грязно- зеленой форме"
    роман66
    1. роман66 Сегодня, 14:36
      Ричард Олдингтон, если кто не в курсе
      роман66
  13. den3080 Сегодня, 14:42
    Берсальеры хорошо проявили себя во время войны за объединение Италии, именно они штурмовали папский дворец в Риме.

    воевали они против вот этих, так что все нормально wink

    папские гвардейцы smile
    den3080
  14. notingem Сегодня, 14:48
    Романтическая нация. Перья музыка макароны. С такими и воевать грешно
    notingem
  15. Altona Сегодня, 14:52
    Цитата: den3080
    папские гвардейцы

    ------------------------
    Папу охраняют швейцарские гвардейцы.
    Altona
    1. den3080 Сегодня, 14:55
      так это они и есть, кстати "хорошо проявили себя при штурме..." такая неоднозначная фраза, с учетом нынешних европейских ценностей wassat
      den3080
  16. Altona Сегодня, 14:56
    Цитата: Govorun
    Идут на войну с опасным противником,а наряжаются как на парад,ну посмотрим на долго ли этих берсальеров хватит...

    ------------------
    Перья на голове же и индейцы тоже носили. Ношение плюмажа из перьев является своеобразным знаком положения в обществе, место в иерархии. В бою же имело и утилитарную задачу защиты головы от меча или сабли.
    Altona
    1. den3080 Сегодня, 15:02
      индейцы в перьях не воевали так-то, да будет вам известно. Это киношный образ для зрелищности... чтобы: вах, вот он какой - Чингачгук Большой Змей!!
      мне довелось побывать в Аризоне, в Финиксе, в настоящем индейском музее.
      примерно, как и рогатые шлемы викингов, всемирный образ ничего общего неимеющий с реальностью
      den3080
  17. Altona Сегодня, 14:58
    Цитата: notingem
    Романтическая нация. Перья музыка макароны. С такими и воевать грешно

    -----------------------
    Самая качественная и удобная обувь в мире. Итальянские кроссовки Puma и въетнамские будут отличаться по цене раза в 4-5. Просто для примера говорю.
    Altona
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