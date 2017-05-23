08:10 23 мая

Проект «ЗЗ». Объединение человечества под мировым правительством не состоится

Пока физик Стивен Хокинг призывает человечество объединиться под мировым правительством, горячие умы в Соединённых Штатах продолжают культивировать тезис о «враждебной» России, а мистер Трамп никак не может избавиться от «скованности» в отношениях с Путиным.


Фото: Jim Campbell / Aero-News Network


В преддверии Международного фестиваля науки и искусств Starmus IV, который пройдёт в июне в Тронхейме (Норвегия) знаменитый британский учёный Стивен Хокинг назвал главное условие выживания человечества.


«Я твёрдо верю, что мы должны начать искать альтернативные планеты для возможного проживания», — цитирует Хокинга «Лента.ру» со ссылкой на «The Independent».

Издание напоминает, что в марте текущего года физик поддержал идею создания мирового правительства. По мнению Хокинга, это позволит остановить человеческую агрессию, в том числе биологическую или ядерную войну, под угрозой которых живут люди.

Вероятно, объединение человечества под мировым правительством по сценарию Хокинга не состоится. Пока известный физик призывает человечество объединиться, в Соединённых Штатах продолжают культивировать тезис о «враждебной» России.

Проект «ЗЗ». Объединение человечества под мировым правительством не состоится

Фото: Thierry Hermann


Публицист, аналитик Пол Стрит (Paul Street) в журнале «Counter Punch» разъяснил широкой публике, каким образом Россия снова стала «нашим» (то бишь американским) «противником».

Американцы постоянно слышат от своих политиков, специалистов по корпоративным СМИ и «говорящих голов» о том, что Россия является их врагом и даже «государством-противником». Это утверждение превратилось в нечто обыденное, его можно услышать на каждом углу. Никаких аргументов или оправданий уже не нужно.

Вместе с тем налицо «явное отсутствие каких-либо доказательств» для такого рода политических обвинений. По мнению публициста, следует рассмотреть «фундаментальный вопрос»: отчего же Россия Владимира Путина вдруг стала «нашим врагом»?

Определение России как ведущего глобального врага США содержит в себе «немалую иронию», поскольку берёт начало от большевистской революции 1917 года и оканчивается крахом марксистско-ленинского Советского Союза и его восточноевропейских сателлитов в начале 1990-х годов. До этих пор Россия действительно была идеологическим и политическим врагом западной капиталистической «элиты». Вместе с тем СССР вовсе не был раем для рабочих, отмечает аналитик. При всей своей «формальной преданности Марксу и Энгельсу» это было «воинствующее иерархическое классовое общество, управляемое тираническим правительством». После Второй мировой войны это правительство обладало «жестокой военной властью» над Восточной Европой и Восточной Германией. Были у СССР и достоинства: советская эпоха породила городское, промышленно развитое общество с реальными цивилизационными достижениями вне капитализма. Вот здесь-то и кроется политический и идеологический вызов так называемого социализма западному капитализму под руководством США.

«Честные холодные американские воины» знали: политическая угроза «коммунизма» представляет собой «призыв» СССР к бедным народам, а также гражданам низших классов в богатых странах, а не какую-либо серьёзную военную угрозу. В отличие от «доктрины сдерживания», принятой США после Второй мировой войны, правящая советская бюрократия была озабочена прежде всего сохранением «железной воли своей внутренней и региональной империи», а вовсе не глобальной экспансией и уж тем паче не «мировой революцией». При этом СССР сдерживал экспансию США путём оказания военной и прочей помощи странам «третьего мира» (включая Китай, Корею, Индонезию, Египет, Сирию, Кубу, Вьетнам, Лаос). Попутно Советский Союз стал примером независимого развития как бы вопреки капиталистической мировой системе. Наконец, у Союза были немалые естественные и человеческие ресурсы.

Всего это было более чем достаточно, чтобы пометить Советский Союз как глобального врага «номер один» для американской элиты.

«Советский сдерживающий фактор» рухнул раз и навсегда в начале 1990-х годов, напоминает автор. И что мы видим? Беспрецедентные американские вторжения в Панаму и Ирак. Насквозь пропитавшийся чужой кровью президент Джордж Буш-старший выражает восторг: мол, мы живём теперь в новом однополярном постсоветском мире. Запад сказал бывшим советским людям: «Наслаждайтесь своей новой свободой голодать и умирать молодыми». Былая «советская тирания», указывает публицист, превратилась «в страну чудес олигархов, неолиберальную пустыню, сочетающую несметные новые богатства для удачливого меньшинства с резким падением социального и жизненного уровня всех остальных». Россия стала «ареной капиталистического кошмара и плутократов».

И что же случилось? Как вышло, что это государство опять обратилось в суперврага времён холодной войны?

Суть в том, что Россия после поражения в холодной войне, после испытанных унижений и предательства со стороны Запада поднялась под руководством националистически ориентированного Путина (бывшего подполковника КГБ) и бросила вызов американской империи.

Поэтому для Дядюшки Сэма не имеет значения, «социалистическая» Россия, или капиталистическая. «Мы владеем миром» — вот лозунг Дядюшки Сэма. «Злой Путин» покусился на гегемонию США в Сирии и на Украине!

В итоге Путина решено было «демонизировать и высмеивать», а американскому народу стали внушать мысли о ненависти к России и ко всему русскому. Россию надо винить даже за её место под солнцем.

Именно поэтому Трампу не дали наладить отношения с Россией. Его власть попытались сделать нелегитимной, объявив его, попавшего в Белый дом без «верительных грамот от правящего класса», чуть ли не в сговоре с русскими.

Кроме того, Трамп глуп, полагает автор: он ведь призывал нормализовать отношения с этой «евразийской державой», которая «хлещет водку». Эта держава восстала из могилы, дабы снова оказаться для Вашингтона «универсальной грушей для битья» (цитата из Уитни).

В итоге русофобские сочинения о России оказались непреодолимым злом.

Такая извращённая политическая логика работает во имя нелепого неомаккартистского антироссийского безумия. По мнению публициста, оно коренится «в американской имперской повестке дня», а вовсе не во «влиянии» России на жизнь и политику США.

На тему не объединения, а разъединения США и РФ высказался в своей причудливой манере и советник президента США по национальной безопасности Г. Р. Макмастер (H. R. McMaster).

Мистер Макмастер заявил, что возможности Дональда Трампа по работе с Россией ограничены из-за расследования вероятных «связей» между Москвой и бывшим избирательным штабом кандидата в президенты.

Об этом пишет в «The Wall Street Journal» журналист Уильям Молдин.

По словам Макмастера, мистер Трамп хочет «противостоять России» по поводу её действий на Украине и в Сирии. Он также желал бы сотрудничать с Россией в борьбе против «Исламского государства» (запрещено в РФ). Однако, по мнению Макмастера, мистер Трамп «ощущает себя как бы скованным» в плане возможностей работы с Россией. Всё дело в новостях: очень уж «часто» эти темы «упоминаются». Трампу хотелось бы «отойти ото всех этих новостей», касающихся России, и двинуться наконец дальше, «найти сферы для сотрудничества».

Однако, добавим, если вернуться к той кампании, которую ведут против Трампа корпоративные СМИ, спецслужбы и демократы, а также часть республиканцев во главе с сенатором Маккейном, станет ясно: ни о каком «сотрудничестве» и тем более о «мировом правительстве», прекращающем в мире войны, и речи быть не может.

Да и сам Трамп, активно проводящий в жизнь идеи неорейганизма (подъём экономики США за счёт раздутого ВПК и гонки вооружений) нисколько не способствует миротворчеству на планете. Недавние многомиллиардные договорённости Трампа с саудитами на поставку вооружений и идеи об «изоляции Ирана» тому прекрасный пример. Расширение военного сотрудничества США с арабскими монархиями едва ли приведёт к миру на Ближнем Востоке.

Видимо, Хокинг прав, и человечеству пора присматривать новую планету для проживания. Но прав лишь наполовину: искать планету придётся не в дополнение к Земле, а ради спасения рода человеческого от кошмара ядерной войны.
Автор: Олег Чувакин


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Комментарии 6

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  1. Татьяна Сегодня, 05:47
    Хорошая статья и, главное, правильная!

    Спасибо автору!
    Татьяна
    1. сибиралт Сегодня, 06:31
      Поиски "всеобщего счастья" реально обозначились в начале 20 века и разделились на два основных вектора - народовластие с общественной собственностью на средства производства и демократию с частной. Чья победила говорить рано. Но есть этапы пути и исторические наработки. Не зря же теория конвергенции явно проявилась в развитии Китая. Что касается мирового управления глобальной экономикой, так это неизбежно. В этом соревновались две системы организации общества до развала СССР. Но этот развал не есть окончательная и бесповоротная победа мирового капитала. Какая же это победа, если "гегемон" цветет и пахнет при долге всему миру в 20 триллионов баксов? Избавиться от долга можно только путем развязывания Третьей Мировой. Другого способа в истории еще не придумано. Но не со своими кредиторами же воевать за принудительное списание долгов? В этом нет смысла в конечном итоге, потому как себе дороже. Вот и нужен кто-то третий и большой для пропитания, от которого бы все поимели свою сатисфакцию. И тут не важна его вина, главное что волку кушать надо. Такова его природа.
      сибиралт
      1. сибиралт Сегодня, 06:38
        Что касается Трампа, то он свой подход к экономике США обозначил - отсосать бабла и преференций от вассалов по полной без очередной Мировой, поправить свою экономику и выстроить новый мировой порядок. Абсолютно прагматичный подход! А при таковом с Россией придется ладить, иначе - всё пропало. hi
        сибиралт
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 05:53
    По мнению публицист, следует рассмотреть «фундаментальный вопрос»: отчего же Россия Владимира Путина вдруг стала «нашим врагом»?

    ... да потому что НАЗНАЧИЛИ врагом... а по сути, мы всегда были поперёк горла мерикатосам...
    a.s.zzz888
  3. тасха Сегодня, 06:35
    Мистер Трамп намерен вытягивать экономику США не только за счет ВПК. В планах американского президента возрождение сталелитейной промышленности, угольной, газо- и нефтедобывающих отраслей, автомобильного производства. "Покупай американское, нанимай американцев"...
    тасха
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 07:03
    Мнда.Трампу сейчас не гуд.Хотя-кто знает этого президента.Понять немогу.Скользкий он какой-то.А новая планета-Дык Россия им в тему.Статье-плюсик.По словам Макмастера, мистер Трамп хочет «противостоять России» по поводу её действий на Украине Ну,это посмотрим.
    ВЕРЕСК
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