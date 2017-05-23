Проект «ЗЗ». Объединение человечества под мировым правительством не состоится
Пока физик Стивен Хокинг призывает человечество объединиться под мировым правительством, горячие умы в Соединённых Штатах продолжают культивировать тезис о «враждебной» России, а мистер Трамп никак не может избавиться от «скованности» в отношениях с Путиным.
В преддверии Международного фестиваля науки и искусств Starmus IV, который пройдёт в июне в Тронхейме (Норвегия) знаменитый британский учёный Стивен Хокинг назвал главное условие выживания человечества.
«Я твёрдо верю, что мы должны начать искать альтернативные планеты для возможного проживания», — цитирует Хокинга «Лента.ру» со ссылкой на «The Independent».
Издание напоминает, что в марте текущего года физик поддержал идею создания мирового правительства. По мнению Хокинга, это позволит остановить человеческую агрессию, в том числе биологическую или ядерную войну, под угрозой которых живут люди.
Вероятно, объединение человечества под мировым правительством по сценарию Хокинга не состоится. Пока известный физик призывает человечество объединиться, в Соединённых Штатах продолжают культивировать тезис о «враждебной» России.
Публицист, аналитик Пол Стрит (Paul Street) в журнале «Counter Punch» разъяснил широкой публике, каким образом Россия снова стала «нашим» (то бишь американским) «противником».
Американцы постоянно слышат от своих политиков, специалистов по корпоративным СМИ и «говорящих голов» о том, что Россия является их врагом и даже «государством-противником». Это утверждение превратилось в нечто обыденное, его можно услышать на каждом углу. Никаких аргументов или оправданий уже не нужно.
Вместе с тем налицо «явное отсутствие каких-либо доказательств» для такого рода политических обвинений. По мнению публициста, следует рассмотреть «фундаментальный вопрос»: отчего же Россия Владимира Путина вдруг стала «нашим врагом»?
Определение России как ведущего глобального врага США содержит в себе «немалую иронию», поскольку берёт начало от большевистской революции 1917 года и оканчивается крахом марксистско-ленинского Советского Союза и его восточноевропейских сателлитов в начале 1990-х годов. До этих пор Россия действительно была идеологическим и политическим врагом западной капиталистической «элиты». Вместе с тем СССР вовсе не был раем для рабочих, отмечает аналитик. При всей своей «формальной преданности Марксу и Энгельсу» это было «воинствующее иерархическое классовое общество, управляемое тираническим правительством». После Второй мировой войны это правительство обладало «жестокой военной властью» над Восточной Европой и Восточной Германией. Были у СССР и достоинства: советская эпоха породила городское, промышленно развитое общество с реальными цивилизационными достижениями вне капитализма. Вот здесь-то и кроется политический и идеологический вызов так называемого социализма западному капитализму под руководством США.
«Честные холодные американские воины» знали: политическая угроза «коммунизма» представляет собой «призыв» СССР к бедным народам, а также гражданам низших классов в богатых странах, а не какую-либо серьёзную военную угрозу. В отличие от «доктрины сдерживания», принятой США после Второй мировой войны, правящая советская бюрократия была озабочена прежде всего сохранением «железной воли своей внутренней и региональной империи», а вовсе не глобальной экспансией и уж тем паче не «мировой революцией». При этом СССР сдерживал экспансию США путём оказания военной и прочей помощи странам «третьего мира» (включая Китай, Корею, Индонезию, Египет, Сирию, Кубу, Вьетнам, Лаос). Попутно Советский Союз стал примером независимого развития как бы вопреки капиталистической мировой системе. Наконец, у Союза были немалые естественные и человеческие ресурсы.
Всего это было более чем достаточно, чтобы пометить Советский Союз как глобального врага «номер один» для американской элиты.
«Советский сдерживающий фактор» рухнул раз и навсегда в начале 1990-х годов, напоминает автор. И что мы видим? Беспрецедентные американские вторжения в Панаму и Ирак. Насквозь пропитавшийся чужой кровью президент Джордж Буш-старший выражает восторг: мол, мы живём теперь в новом однополярном постсоветском мире. Запад сказал бывшим советским людям: «Наслаждайтесь своей новой свободой голодать и умирать молодыми». Былая «советская тирания», указывает публицист, превратилась «в страну чудес олигархов, неолиберальную пустыню, сочетающую несметные новые богатства для удачливого меньшинства с резким падением социального и жизненного уровня всех остальных». Россия стала «ареной капиталистического кошмара и плутократов».
И что же случилось? Как вышло, что это государство опять обратилось в суперврага времён холодной войны?
Суть в том, что Россия после поражения в холодной войне, после испытанных унижений и предательства со стороны Запада поднялась под руководством националистически ориентированного Путина (бывшего подполковника КГБ) и бросила вызов американской империи.
Поэтому для Дядюшки Сэма не имеет значения, «социалистическая» Россия, или капиталистическая. «Мы владеем миром» — вот лозунг Дядюшки Сэма. «Злой Путин» покусился на гегемонию США в Сирии и на Украине!
В итоге Путина решено было «демонизировать и высмеивать», а американскому народу стали внушать мысли о ненависти к России и ко всему русскому. Россию надо винить даже за её место под солнцем.
Именно поэтому Трампу не дали наладить отношения с Россией. Его власть попытались сделать нелегитимной, объявив его, попавшего в Белый дом без «верительных грамот от правящего класса», чуть ли не в сговоре с русскими.
Кроме того, Трамп глуп, полагает автор: он ведь призывал нормализовать отношения с этой «евразийской державой», которая «хлещет водку». Эта держава восстала из могилы, дабы снова оказаться для Вашингтона «универсальной грушей для битья» (цитата из Уитни).
В итоге русофобские сочинения о России оказались непреодолимым злом.
Такая извращённая политическая логика работает во имя нелепого неомаккартистского антироссийского безумия. По мнению публициста, оно коренится «в американской имперской повестке дня», а вовсе не во «влиянии» России на жизнь и политику США.
На тему не объединения, а разъединения США и РФ высказался в своей причудливой манере и советник президента США по национальной безопасности Г. Р. Макмастер (H. R. McMaster).
Мистер Макмастер заявил, что возможности Дональда Трампа по работе с Россией ограничены из-за расследования вероятных «связей» между Москвой и бывшим избирательным штабом кандидата в президенты.
Об этом пишет в «The Wall Street Journal» журналист Уильям Молдин.
По словам Макмастера, мистер Трамп хочет «противостоять России» по поводу её действий на Украине и в Сирии. Он также желал бы сотрудничать с Россией в борьбе против «Исламского государства» (запрещено в РФ). Однако, по мнению Макмастера, мистер Трамп «ощущает себя как бы скованным» в плане возможностей работы с Россией. Всё дело в новостях: очень уж «часто» эти темы «упоминаются». Трампу хотелось бы «отойти ото всех этих новостей», касающихся России, и двинуться наконец дальше, «найти сферы для сотрудничества».
Однако, добавим, если вернуться к той кампании, которую ведут против Трампа корпоративные СМИ, спецслужбы и демократы, а также часть республиканцев во главе с сенатором Маккейном, станет ясно: ни о каком «сотрудничестве» и тем более о «мировом правительстве», прекращающем в мире войны, и речи быть не может.
Да и сам Трамп, активно проводящий в жизнь идеи неорейганизма (подъём экономики США за счёт раздутого ВПК и гонки вооружений) нисколько не способствует миротворчеству на планете. Недавние многомиллиардные договорённости Трампа с саудитами на поставку вооружений и идеи об «изоляции Ирана» тому прекрасный пример. Расширение военного сотрудничества США с арабскими монархиями едва ли приведёт к миру на Ближнем Востоке.
Видимо, Хокинг прав, и человечеству пора присматривать новую планету для проживания. Но прав лишь наполовину: искать планету придётся не в дополнение к Земле, а ради спасения рода человеческого от кошмара ядерной войны.
Фото: Jim Campbell / Aero-News Network
В преддверии Международного фестиваля науки и искусств Starmus IV, который пройдёт в июне в Тронхейме (Норвегия) знаменитый британский учёный Стивен Хокинг назвал главное условие выживания человечества.
«Я твёрдо верю, что мы должны начать искать альтернативные планеты для возможного проживания», — цитирует Хокинга «Лента.ру» со ссылкой на «The Independent».
Издание напоминает, что в марте текущего года физик поддержал идею создания мирового правительства. По мнению Хокинга, это позволит остановить человеческую агрессию, в том числе биологическую или ядерную войну, под угрозой которых живут люди.
Вероятно, объединение человечества под мировым правительством по сценарию Хокинга не состоится. Пока известный физик призывает человечество объединиться, в Соединённых Штатах продолжают культивировать тезис о «враждебной» России.
Фото: Thierry Hermann
Публицист, аналитик Пол Стрит (Paul Street) в журнале «Counter Punch» разъяснил широкой публике, каким образом Россия снова стала «нашим» (то бишь американским) «противником».
Американцы постоянно слышат от своих политиков, специалистов по корпоративным СМИ и «говорящих голов» о том, что Россия является их врагом и даже «государством-противником». Это утверждение превратилось в нечто обыденное, его можно услышать на каждом углу. Никаких аргументов или оправданий уже не нужно.
Вместе с тем налицо «явное отсутствие каких-либо доказательств» для такого рода политических обвинений. По мнению публициста, следует рассмотреть «фундаментальный вопрос»: отчего же Россия Владимира Путина вдруг стала «нашим врагом»?
Определение России как ведущего глобального врага США содержит в себе «немалую иронию», поскольку берёт начало от большевистской революции 1917 года и оканчивается крахом марксистско-ленинского Советского Союза и его восточноевропейских сателлитов в начале 1990-х годов. До этих пор Россия действительно была идеологическим и политическим врагом западной капиталистической «элиты». Вместе с тем СССР вовсе не был раем для рабочих, отмечает аналитик. При всей своей «формальной преданности Марксу и Энгельсу» это было «воинствующее иерархическое классовое общество, управляемое тираническим правительством». После Второй мировой войны это правительство обладало «жестокой военной властью» над Восточной Европой и Восточной Германией. Были у СССР и достоинства: советская эпоха породила городское, промышленно развитое общество с реальными цивилизационными достижениями вне капитализма. Вот здесь-то и кроется политический и идеологический вызов так называемого социализма западному капитализму под руководством США.
«Честные холодные американские воины» знали: политическая угроза «коммунизма» представляет собой «призыв» СССР к бедным народам, а также гражданам низших классов в богатых странах, а не какую-либо серьёзную военную угрозу. В отличие от «доктрины сдерживания», принятой США после Второй мировой войны, правящая советская бюрократия была озабочена прежде всего сохранением «железной воли своей внутренней и региональной империи», а вовсе не глобальной экспансией и уж тем паче не «мировой революцией». При этом СССР сдерживал экспансию США путём оказания военной и прочей помощи странам «третьего мира» (включая Китай, Корею, Индонезию, Египет, Сирию, Кубу, Вьетнам, Лаос). Попутно Советский Союз стал примером независимого развития как бы вопреки капиталистической мировой системе. Наконец, у Союза были немалые естественные и человеческие ресурсы.
Всего это было более чем достаточно, чтобы пометить Советский Союз как глобального врага «номер один» для американской элиты.
«Советский сдерживающий фактор» рухнул раз и навсегда в начале 1990-х годов, напоминает автор. И что мы видим? Беспрецедентные американские вторжения в Панаму и Ирак. Насквозь пропитавшийся чужой кровью президент Джордж Буш-старший выражает восторг: мол, мы живём теперь в новом однополярном постсоветском мире. Запад сказал бывшим советским людям: «Наслаждайтесь своей новой свободой голодать и умирать молодыми». Былая «советская тирания», указывает публицист, превратилась «в страну чудес олигархов, неолиберальную пустыню, сочетающую несметные новые богатства для удачливого меньшинства с резким падением социального и жизненного уровня всех остальных». Россия стала «ареной капиталистического кошмара и плутократов».
И что же случилось? Как вышло, что это государство опять обратилось в суперврага времён холодной войны?
Суть в том, что Россия после поражения в холодной войне, после испытанных унижений и предательства со стороны Запада поднялась под руководством националистически ориентированного Путина (бывшего подполковника КГБ) и бросила вызов американской империи.
Поэтому для Дядюшки Сэма не имеет значения, «социалистическая» Россия, или капиталистическая. «Мы владеем миром» — вот лозунг Дядюшки Сэма. «Злой Путин» покусился на гегемонию США в Сирии и на Украине!
В итоге Путина решено было «демонизировать и высмеивать», а американскому народу стали внушать мысли о ненависти к России и ко всему русскому. Россию надо винить даже за её место под солнцем.
Именно поэтому Трампу не дали наладить отношения с Россией. Его власть попытались сделать нелегитимной, объявив его, попавшего в Белый дом без «верительных грамот от правящего класса», чуть ли не в сговоре с русскими.
Кроме того, Трамп глуп, полагает автор: он ведь призывал нормализовать отношения с этой «евразийской державой», которая «хлещет водку». Эта держава восстала из могилы, дабы снова оказаться для Вашингтона «универсальной грушей для битья» (цитата из Уитни).
В итоге русофобские сочинения о России оказались непреодолимым злом.
Такая извращённая политическая логика работает во имя нелепого неомаккартистского антироссийского безумия. По мнению публициста, оно коренится «в американской имперской повестке дня», а вовсе не во «влиянии» России на жизнь и политику США.
На тему не объединения, а разъединения США и РФ высказался в своей причудливой манере и советник президента США по национальной безопасности Г. Р. Макмастер (H. R. McMaster).
Мистер Макмастер заявил, что возможности Дональда Трампа по работе с Россией ограничены из-за расследования вероятных «связей» между Москвой и бывшим избирательным штабом кандидата в президенты.
Об этом пишет в «The Wall Street Journal» журналист Уильям Молдин.
По словам Макмастера, мистер Трамп хочет «противостоять России» по поводу её действий на Украине и в Сирии. Он также желал бы сотрудничать с Россией в борьбе против «Исламского государства» (запрещено в РФ). Однако, по мнению Макмастера, мистер Трамп «ощущает себя как бы скованным» в плане возможностей работы с Россией. Всё дело в новостях: очень уж «часто» эти темы «упоминаются». Трампу хотелось бы «отойти ото всех этих новостей», касающихся России, и двинуться наконец дальше, «найти сферы для сотрудничества».
Однако, добавим, если вернуться к той кампании, которую ведут против Трампа корпоративные СМИ, спецслужбы и демократы, а также часть республиканцев во главе с сенатором Маккейном, станет ясно: ни о каком «сотрудничестве» и тем более о «мировом правительстве», прекращающем в мире войны, и речи быть не может.
Да и сам Трамп, активно проводящий в жизнь идеи неорейганизма (подъём экономики США за счёт раздутого ВПК и гонки вооружений) нисколько не способствует миротворчеству на планете. Недавние многомиллиардные договорённости Трампа с саудитами на поставку вооружений и идеи об «изоляции Ирана» тому прекрасный пример. Расширение военного сотрудничества США с арабскими монархиями едва ли приведёт к миру на Ближнем Востоке.
Видимо, Хокинг прав, и человечеству пора присматривать новую планету для проживания. Но прав лишь наполовину: искать планету придётся не в дополнение к Земле, а ради спасения рода человеческого от кошмара ядерной войны.
Автор: Олег Чувакин
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