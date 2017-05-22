СМИ: В Сирии погибли двое российских военнослужащих
Из Сирии пришло сообщение о гибели двух российских военнослужащих в этой стране. РИА Новости со ссылкой на совет регионального отделения ВОО ветеранов "Боевое братство" в Еврейской автономной области сообщает, что речь идёт о капитане ВС РФ Евгении Константинове. Российский офицер погиб 3 мая текущего года.
Из материала:
Имя второго военнослужащего при этом не называется. Министерство обороны пока информацию, представленную советом ветеранов Еврейской АО, не прокомментировало.
Капитана Константинова похоронили со всеми воинскими почестями 7 мая в родном Новосибирске. Там живут его родители. Известно, что Евгений Константинов награждён Орденом Мужества посмертно. Ему было 32 года. О членах его семьи не сообщается, как пока нет данных и о том, где именно российские военнослужащие вступили в бой с террористами в Сирии.
Из материала:
3 мая 2017 года в ходе сражения капитан Евгений Константинов увидел, что его боевой товарищ получил ранение и не сможет отбиться от террористов. Он бросился на помощь. Но силы были не равны. Евгений получил шесть пулевых ранений. Второй военнослужащий тоже погиб.
Имя второго военнослужащего при этом не называется. Министерство обороны пока информацию, представленную советом ветеранов Еврейской АО, не прокомментировало.
Капитана Константинова похоронили со всеми воинскими почестями 7 мая в родном Новосибирске. Там живут его родители. Известно, что Евгений Константинов награждён Орденом Мужества посмертно. Ему было 32 года. О членах его семьи не сообщается, как пока нет данных и о том, где именно российские военнослужащие вступили в бой с террористами в Сирии.
Использованы фотографии: Портал о льготах России
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