15:19 22 мая

СМИ: В Сирии погибли двое российских военнослужащих

Из Сирии пришло сообщение о гибели двух российских военнослужащих в этой стране. РИА Новости со ссылкой на совет регионального отделения ВОО ветеранов "Боевое братство" в Еврейской автономной области сообщает, что речь идёт о капитане ВС РФ Евгении Константинове. Российский офицер погиб 3 мая текущего года.

СМИ: В Сирии погибли двое российских военнослужащих


Из материала:
3 мая 2017 года в ходе сражения капитан Евгений Константинов увидел, что его боевой товарищ получил ранение и не сможет отбиться от террористов. Он бросился на помощь. Но силы были не равны. Евгений получил шесть пулевых ранений. Второй военнослужащий тоже погиб.


Имя второго военнослужащего при этом не называется. Министерство обороны пока информацию, представленную советом ветеранов Еврейской АО, не прокомментировало.

Капитана Константинова похоронили со всеми воинскими почестями 7 мая в родном Новосибирске. Там живут его родители. Известно, что Евгений Константинов награждён Орденом Мужества посмертно. Ему было 32 года. О членах его семьи не сообщается, как пока нет данных и о том, где именно российские военнослужащие вступили в бой с террористами в Сирии.

Использованы фотографии: Портал о льготах России
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Комментарии 35

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  1. Чёрный Сегодня, 13:41
    Сам погибай , а товарища выручай......Царствие Небесное Героям.Поклон их матерям, воспитавшим Воинов.
    Чёрный
    1. Alex_Rarog Сегодня, 14:08
      Земля пухом! и Вечная Память....
      Alex_Rarog
    2. андрей юрьевич Сегодня, 14:09
      . Известно, что Евгений Константинов награждён Орденом Мужества посмертно. Ему было 32 года.
      почему так...дипломату-Героя,а действительно Герою-орден..? присоединяюсь к Чёрному...
      андрей юрьевич
  2. seti Сегодня, 13:42
    Опять потери и опять офицеры. Светлая память.
    seti
    1. Чёрный Сегодня, 13:43
      Цитата: seti
      Опять потери и опять офицеры. Светлая память.

      К сожалению воин без потерь не бывает...просто одни подыхают как собаки, стреляя в свой народ, а другие умирают , как Люди, спасая боевых товарищей.
      Чёрный
    2. Zibelew Сегодня, 13:44
      Вечная тебе память Евгений Константинов. На таких офицерах и держится Россия. Мои соболезнования родным и близким...
      Zibelew
    3. 210окв Сегодня, 13:44
      Это война..И на ней ,к великому сожалению гибнут наши люди..Вечная память Героям!...
      210окв
    4. vanek77 Сегодня, 14:30
      ССО,, "Вымпел", "Альфа", состоят из офицеров, туда пробиваются уже имея офицерское звание. Уровень задач, которые они выполняют, занебесный, рядовым это просто не по зубам. Царствие Небесное парням.
      vanek77
  3. Lexa-149 Сегодня, 13:42
    Вечная память героям! Земля им пухом...
    Lexa-149
    1. гурт Сегодня, 14:03
      Цитата: Lexa-149
      Вечная память героям! Земля им пухом...

      спецназ погибает,что бы мы жили .....мир вам други
      гурт
  4. g1v2 Сегодня, 13:43
    Вечная память! Земля - пухом!
    g1v2
  5. nik-karata Сегодня, 13:43
    Вечная память воинам... Что-то последнее время новости одна другой не лучше, и погибших всё больше и больше((( sad
    nik-karata
  6. новичок Сегодня, 13:44
    жаль ребят. Константинов Герой, спасал раненого товарища. погибли геройски наши воины. ццарствие небесное нашим воинам.
    новичок
  7. Tusv Сегодня, 13:47
    Пора повторить салют Героям из Калибров и с пилонов Ту-160, Ту-95, Ту -22.
    Tusv
    1. Evgenijus Сегодня, 14:06
      можно и с палубы ...
      Evgenijus
      1. Tusv Сегодня, 14:22
        Цитата: Evgenijus
        можно и с палубы ...

        Про подводников еще забыл
        Tusv
      2. faridg7 Сегодня, 14:39
        Цитата: Evgenijus
        можно и с палубы ...

        Пожалуй даже нужно, а не можно
        faridg7
  8. Соломон Кейн Сегодня, 13:52
    "﻿Высока, высока над землёй синева,
    Это мирное небо над Родиной,
    Но простые и строгие слышим слова -
    Боевым награждается орденом."
    М. Муромов
    Соломон Кейн
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:00
    Господа -товарищи модераторы и администрация сайта, уберите пожалуйста рейтинги такой новости, ибо гибель наших военных это трагедия для семьи, родных и близких, друзей....не надо на этом горе делать себе рейтинг, мне прошу плюсы здесь не ставить, а погибшим наше последние "простите " soldier hi soldier
    Изгоняющий либероидов
    1. Вадим Коровин Сегодня, 14:09
      Не в этом главный вопрос...
      Вопрос почему наши Офицеры и просто Военнослужащие гибнут в Сирии и за какие-такие интересы России, а главное чьи интересы!?
      Так же не понять за чьи интересы гибнут Ребята в Донбассе.
      Какая Падла и сколько зарабатывает на крови Русских?
      Вопросов больше чем ответов..., а точнее, ответов нет!
      Вадим Коровин
      1. Tusv Сегодня, 14:59
        Цитата: Вадим Коровин
        Вопрос почему наши Офицеры и просто Военнослужащие гибнут в Сирии и за какие-такие интересы России, а главное чьи интересы!?

        За наш бюджет и против этого.
        Tusv
  10. Злой эльф Сегодня, 14:07
    Царствие небесное. Героям Слава
    Злой эльф
  11. 108- гвардейский пдп Сегодня, 14:08
    Светлая память павшим.Глубокие соболезнования родным и близким.
    108- гвардейский пдп
  12. Валерий Запотылок Сегодня, 14:17
    Вечная память нашим погибшим воинам! Дорогую цену платим в войне с ИГИЛ и это еще долго будет продолжаться...
    Валерий Запотылок
  13. Александр War Сегодня, 14:17
    Царствие -небесное .Соболезнования Родным и Близким.
    Александр War
  14. Александр War Сегодня, 14:19
    Вот что падает в Латакии
    Александр War
  15. Александр War Сегодня, 14:21
    Найдено у зелени в Сувейде
    Александр War
    1. Арон Заави Сегодня, 15:05
      Цитата: Александр War
      Найдено у зелени в Сувейде

      Это из трофеев 2000го года. Тогда после развала АЮЛ к Хезболле попало полно боеприпасов и оружия.
      P.S. мои соболезнования гражданам России.
      Арон Заави
  16. МИЛАР Сегодня, 14:22
    Светлая память герою!Пусть земля будет пухом ему.Соболезнования и благодарность родным.
    МИЛАР
  17. boboss Сегодня, 14:25
    Воины....России
    boboss
  18. PANCHO KIT VENDETA Сегодня, 14:33
    Коровин ты прекрати свою тическую политику зачем и почему военный человек это государственный человек хотя тебе ому это не понять потому как ты любишь диван и оттуда пиз..ть
    PANCHO KIT VENDETA
  19. рус-5819 Сегодня, 14:36
    Цитата: Злой эльф
    Царствие небесное. Героям Слава

    Героям слава не нужна, они и так уже герои! Это в 404-й слава липовая и герои сомнительные!
    Мои соболезнования родным и близким. Чтобы Россия, за которую погибли наши ребята, всегда была с Вами!
    рус-5819
  20. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:48
    Настораживет только то, что вроди все нормально, все задачи в Сирии, как сказли Шойги и Путин, мы выполнили, основну часть аиации вывели, а гробы все идут и идут тихой сапой... Земля пухом.
    Молодой_Коммунист
    1. Govorun Сегодня, 14:57
      К сожалению-это ВОЙНА и никуда от потерь не деться,но они погибают за то,что бы здесь,на нашей земле не гибли десятки,сотни мирных жителей,увы,но это так, а нам главное жить и ценить их подвиги и,что бы их гибель не была напрасна,это всегда так было,есть и будет...вечная память.
      Govorun
  21. rpuropuu Сегодня, 15:05
    Цитата: Вадим Коровин
    Не в этом главный вопрос...
    Вопрос почему наши Офицеры и просто Военнослужащие гибнут в Сирии и за какие-такие интересы России, а главное чьи интересы!?
    Так же не понять за чьи интересы гибнут Ребята в Донбассе.
    Какая Падла и сколько зарабатывает на крови Русских?
    Вопросов больше чем ответов..., а точнее, ответов нет!

    Все что там сейчас происходит, уже было в 1938 году. Почитайте про Мюнхенское соглашение.
    Тогда Советский союз не смог помочь Чехословакии. Итог : Нацисты получили мощную промышленность, а Советский союз от 25 до 30 млн погибших в ВОВ. Сейчас РФ пытается хоть что то сделать, к сожалению это приводит к потерям. Мы должны сказать спасибо нашим военным и быть благодарны им за то что у нас дома относительно спокойно.
    rpuropuu
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