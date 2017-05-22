СМИ: В Сирии погибли двое российских военнослужащих

3 мая 2017 года в ходе сражения капитан Евгений Константинов увидел, что его боевой товарищ получил ранение и не сможет отбиться от террористов. Он бросился на помощь. Но силы были не равны. Евгений получил шесть пулевых ранений. Второй военнослужащий тоже погиб.

Из Сирии пришло сообщение о гибели двух российских военнослужащих в этой стране. РИА Новости со ссылкой на совет регионального отделения ВОО ветеранов "Боевое братство" в Еврейской автономной области сообщает, что речь идёт о капитане ВС РФ Евгении Константинове. Российский офицер погиб 3 мая текущего года.Из материала:Имя второго военнослужащего при этом не называется. Министерство обороны пока информацию, представленную советом ветеранов Еврейской АО, не прокомментировало.Капитана Константинова похоронили со всеми воинскими почестями 7 мая в родном Новосибирске. Там живут его родители. Известно, что Евгений Константинов награждён Орденом Мужества посмертно. Ему было 32 года. О членах его семьи не сообщается, как пока нет данных и о том, где именно российские военнослужащие вступили в бой с террористами в Сирии.