ФСВТС: российско-белорусский ЗРК будет создан за счёт Союзного государства

Проект по совместной разработке и созданию Россией и Белоруссией нового ЗРК ближнего радиуса действия находится в компетенции Союзного государства России и Белоруссии. В частности, финансирование данного предполагается за счет средств Союзного государства. В настоящий момент проект находится на стадии обсуждения,

Создание нового российско-белорусского зенитного комплекса ближнего действия будет финансироваться за счёт союзного государства, передает ТАСС сообщение директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.рассказал Шугаев на военной выставке «Милекс-2017».Кроме того, «с белорусскими партнерами обсуждается возможность создания совместного производства ручных противотанковых гранатометов (РПГ)», добавил он.По его словам, «в настоящее время проводится работа по созданию совместных российско-белорусских сервисных технических центров по восстановительному ремонту средств зенитного ракетного комплекса "Top", по обслуживанию и ремонту радиоэлектронного вооружения российского и советского производства, а также мобильного центра по ремонту российской бронетанковой техники».Глава ФСВТС сообщил также, что Беларусь в прошлом году вышла на 1-е место среди стран СНГ по объемам военно-технического сотрудничества с Россией. «За последние годы мы фиксируем более чем трехкратное увеличение объемов сотрудничества с белорусскими партнерами», – отметил он.Речь идет о поставках военной техники и совместных проектах в этой области. Шугаев напомнил, что «в 2016 году РФ завершила исполнение контракта 2014 года на поставку в Белоруссию четырех дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПС, в 2017 году завершились поставки Минску 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, также завершены поставки восьми учебно-боевых самолетов Як-130».«В случае обращения белорусской стороны по вопросу о приобретении дополнительной партии Як-130, российская сторона готова в установленном порядке проработать такую заявку», – сказал он.