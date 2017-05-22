ФСВТС: российско-белорусский ЗРК будет создан за счёт Союзного государства
Создание нового российско-белорусского зенитного комплекса ближнего действия будет финансироваться за счёт союзного государства, передает ТАСС сообщение директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.
Дмитрий Шугаев
Кроме того, «с белорусскими партнерами обсуждается возможность создания совместного производства ручных противотанковых гранатометов (РПГ)», добавил он.
По его словам, «в настоящее время проводится работа по созданию совместных российско-белорусских сервисных технических центров по восстановительному ремонту средств зенитного ракетного комплекса "Top", по обслуживанию и ремонту радиоэлектронного вооружения российского и советского производства, а также мобильного центра по ремонту российской бронетанковой техники».
Глава ФСВТС сообщил также, что Беларусь в прошлом году вышла на 1-е место среди стран СНГ по объемам военно-технического сотрудничества с Россией. «За последние годы мы фиксируем более чем трехкратное увеличение объемов сотрудничества с белорусскими партнерами», – отметил он.
Речь идет о поставках военной техники и совместных проектах в этой области. Шугаев напомнил, что «в 2016 году РФ завершила исполнение контракта 2014 года на поставку в Белоруссию четырех дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПС, в 2017 году завершились поставки Минску 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, также завершены поставки восьми учебно-боевых самолетов Як-130».
«В случае обращения белорусской стороны по вопросу о приобретении дополнительной партии Як-130, российская сторона готова в установленном порядке проработать такую заявку», – сказал он.
Проект по совместной разработке и созданию Россией и Белоруссией нового ЗРК ближнего радиуса действия находится в компетенции Союзного государства России и Белоруссии. В частности, финансирование данного предполагается за счет средств Союзного государства. В настоящий момент проект находится на стадии обсуждения,рассказал Шугаев на военной выставке «Милекс-2017».
Кроме того, «с белорусскими партнерами обсуждается возможность создания совместного производства ручных противотанковых гранатометов (РПГ)», добавил он.
По его словам, «в настоящее время проводится работа по созданию совместных российско-белорусских сервисных технических центров по восстановительному ремонту средств зенитного ракетного комплекса "Top", по обслуживанию и ремонту радиоэлектронного вооружения российского и советского производства, а также мобильного центра по ремонту российской бронетанковой техники».
Глава ФСВТС сообщил также, что Беларусь в прошлом году вышла на 1-е место среди стран СНГ по объемам военно-технического сотрудничества с Россией. «За последние годы мы фиксируем более чем трехкратное увеличение объемов сотрудничества с белорусскими партнерами», – отметил он.
Речь идет о поставках военной техники и совместных проектах в этой области. Шугаев напомнил, что «в 2016 году РФ завершила исполнение контракта 2014 года на поставку в Белоруссию четырех дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПС, в 2017 году завершились поставки Минску 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, также завершены поставки восьми учебно-боевых самолетов Як-130».
«В случае обращения белорусской стороны по вопросу о приобретении дополнительной партии Як-130, российская сторона готова в установленном порядке проработать такую заявку», – сказал он.
Использованы фотографии: Артем Коротаев/ТАСС
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