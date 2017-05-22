15:19 22 мая

ФСВТС: российско-белорусский ЗРК будет создан за счёт Союзного государства

Создание нового российско-белорусского зенитного комплекса ближнего действия будет финансироваться за счёт союзного государства, передает ТАСС сообщение директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

ФСВТС: российско-белорусский ЗРК будет создан за счёт Союзного государства
Дмитрий Шугаев

Проект по совместной разработке и созданию Россией и Белоруссией нового ЗРК ближнего радиуса действия находится в компетенции Союзного государства России и Белоруссии. В частности, финансирование данного предполагается за счет средств Союзного государства. В настоящий момент проект находится на стадии обсуждения,
рассказал Шугаев на военной выставке «Милекс-2017».


Кроме того, «с белорусскими партнерами обсуждается возможность создания совместного производства ручных противотанковых гранатометов (РПГ)», добавил он.

По его словам, «в настоящее время проводится работа по созданию совместных российско-белорусских сервисных технических центров по восстановительному ремонту средств зенитного ракетного комплекса "Top", по обслуживанию и ремонту радиоэлектронного вооружения российского и советского производства, а также мобильного центра по ремонту российской бронетанковой техники».

Глава ФСВТС сообщил также, что Беларусь в прошлом году вышла на 1-е место среди стран СНГ по объемам военно-технического сотрудничества с Россией. «За последние годы мы фиксируем более чем трехкратное увеличение объемов сотрудничества с белорусскими партнерами», – отметил он.

Речь идет о поставках военной техники и совместных проектах в этой области. Шугаев напомнил, что «в 2016 году РФ завершила исполнение контракта 2014 года на поставку в Белоруссию четырех дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПС, в 2017 году завершились поставки Минску 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, также завершены поставки восьми учебно-боевых самолетов Як-130».

«В случае обращения белорусской стороны по вопросу о приобретении дополнительной партии Як-130, российская сторона готова в установленном порядке проработать такую заявку», – сказал он.

Использованы фотографии: Артем Коротаев/ТАСС
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Комментарии 10

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  1. МПК105 Сегодня, 13:48
    Я Вас умоляю....Какое там "Союзное Государство"...Что Вы слушаете очкарика этого......................
    МПК105
    1. 210окв Сегодня, 13:51
      Ну,для кого оно и Союзное..
      Цитата: МПК105
      Я Вас умоляю....Какое там "Союзное Государство"...Что Вы слушаете очкарика этого......................
      210окв
      1. su76a2 Сегодня, 13:55
        Оно, как вы говорите, для кого оно и Союзное, только потому, что вопреки общим интересам, все пытаются найти для себя личные интересы. По-моему, две страны, нужно завязывать так, что бы ни при каких обстоятельствах у белорусского руководства не было возможно вертеть своим седалищем!
        su76a2
        1. ИванИванов Сегодня, 14:02
          По факту означает либо одну страну, либо переформатирование элит и надувание собственных фигур типа макрона за 2 месяца. Учитывая наши проблемы с лидерством, 2 вариант маловероятен. Другие варианты безопасных "совместных разработок" как показал пример Украины - большой риск.
          ИванИванов
          1. Басарев Сегодня, 14:19
            А так ли нужно это союзное государство? С односторонней выгодой лишь одному союзнику.
            Басарев
  2. Анатоль Клим Сегодня, 14:03
    Проект по совместной разработке и созданию Россией и Белоруссией нового ЗРК ближнего радиуса действия находится в компетенции Союзного государства России и Белоруссии. В частности, финансирование данного предполагается за счет средств Союзного государства.

    Что-то не совсем понимаю необходимость создания ещё одного ЗРК ближнего действия. Ведь создан "Панцирь С1", "Сосна", разрабатывается "Морфей". Что деньги бюджета союзного государства уже разве не на что тратить?
    Анатоль Клим
    1. Постороннний Сегодня, 15:14
      В данном случае, думаю, речь о поддержке "штанов" Белоруссии. Наши разработки на их производственных мощностях и шасси. Поддержка производства - раз, Насыщение вооружениями республики - два. Как ни крутится Лукашенко, а усидеть на месте всё сложнее. Нужен какой-то задел на случай "майданского сценария", когда может потребоваться пригрозить гейропейцам, чтоб не совались во внутренние разборки.
      Постороннний
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:13
    А какой ЗРК -малой, средней дальности? Информация как всегда -"догодайся сам "!
    Изгоняющий либероидов
    1. Tusv Сегодня, 14:43
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А какой ЗРК -малой, средней дальности? Информация как всегда -"догодайся сам "!

      В статье прямым текстом пишут о ближнем
      Проект по совместной разработке и созданию Россией и Белоруссией нового ЗРК ближнего радиуса действия находится в компетенции Союзного государства России и Белоруссии.
      Tusv
  4. Zaurbek Сегодня, 14:50
    Ну Белоруссия может внести свой вклад в виде шасси и каких нибудь систем...У них есть ТОР в такой комплектации. Может нужен аналог панциря на МаЗовском шасси, прицелы свои установят, связь. Для них это существенная экономия.
    Zaurbek
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