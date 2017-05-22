Мария Захарова об оскорблении Маккейном Сергея Лаврова: "У сенатора вырабатывается слишком много яда"

Я не знаю, как это понимать… Я могу только сказать, что у меня нет слов… потому что я не знаю, как кто-нибудь мог сказать нечто подобное. Но я знаю следующее: Лавров — это марионетка бандита и убийцы, который использовал высокоточное российское оружие для ударов по больницам в Алеппо, нарушал права человека по всему региону, вторгся на Украину, забрал Крым. Он действовал самым вопиющим и разбойным образом, и ему нечего было делать в Овальном кабинете. При благоприятных обстоятельствах, если бы президент встретился с Путиным, это было бы в порядке вещей. Но не с этой марионеткой Лавровым, который всего лишь пропагандист.

Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало — яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости, Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций.