Мария Захарова об оскорблении Маккейном Сергея Лаврова: "У сенатора вырабатывается слишком много яда"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередной перл американского сенатора Джона Маккейна. По словам Маккейна, Трамп сделал большую ошибку, приняв в Белом доме «российского пропагандиста и марионетку Кремля». Такими «эпитетами» престарелый сенатор наградил главу министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
RT приводит перевод тирады бывшего лётчика, сбитого в небе Вьетнама:
Если Лавров – «пропагандист и марионетка Кремля», то кто же в таком случае Маккейн. Главное посмешище американского Сената?
НСН цитирует Марию Захарову:
Действительно, стоит ли воспринимать слова Маккейна всерьёз с его неизлеченным вьетнамским синдромом...
RT приводит перевод тирады бывшего лётчика, сбитого в небе Вьетнама:
Я не знаю, как это понимать… Я могу только сказать, что у меня нет слов… потому что я не знаю, как кто-нибудь мог сказать нечто подобное. Но я знаю следующее: Лавров — это марионетка бандита и убийцы, который использовал высокоточное российское оружие для ударов по больницам в Алеппо, нарушал права человека по всему региону, вторгся на Украину, забрал Крым. Он действовал самым вопиющим и разбойным образом, и ему нечего было делать в Овальном кабинете. При благоприятных обстоятельствах, если бы президент встретился с Путиным, это было бы в порядке вещей. Но не с этой марионеткой Лавровым, который всего лишь пропагандист.
Если Лавров – «пропагандист и марионетка Кремля», то кто же в таком случае Маккейн. Главное посмешище американского Сената?
НСН цитирует Марию Захарову:
Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало — яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости, Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций.
Действительно, стоит ли воспринимать слова Маккейна всерьёз с его неизлеченным вьетнамским синдромом...
Использованы фотографии: Joinfo
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