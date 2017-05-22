15:23 22 мая

Мария Захарова об оскорблении Маккейном Сергея Лаврова: "У сенатора вырабатывается слишком много яда"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередной перл американского сенатора Джона Маккейна. По словам Маккейна, Трамп сделал большую ошибку, приняв в Белом доме «российского пропагандиста и марионетку Кремля». Такими «эпитетами» престарелый сенатор наградил главу министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Мария Захарова об оскорблении Маккейном Сергея Лаврова: "У сенатора вырабатывается слишком много яда"


RT приводит перевод тирады бывшего лётчика, сбитого в небе Вьетнама:
Я не знаю, как это понимать… Я могу только сказать, что у меня нет слов… потому что я не знаю, как кто-нибудь мог сказать нечто подобное. Но я знаю следующее: Лавров — это марионетка бандита и убийцы, который использовал высокоточное российское оружие для ударов по больницам в Алеппо, нарушал права человека по всему региону, вторгся на Украину, забрал Крым. Он действовал самым вопиющим и разбойным образом, и ему нечего было делать в Овальном кабинете. При благоприятных обстоятельствах, если бы президент встретился с Путиным, это было бы в порядке вещей. Но не с этой марионеткой Лавровым, который всего лишь пропагандист.



Если Лавров – «пропагандист и марионетка Кремля», то кто же в таком случае Маккейн. Главное посмешище американского Сената?

НСН цитирует Марию Захарову:
Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало — яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости, Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций.


Действительно, стоит ли воспринимать слова Маккейна всерьёз с его неизлеченным вьетнамским синдромом...

Использованы фотографии: Joinfo
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Комментарии 37

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  1. Чёрный Сегодня, 14:24
    У сенатора очень большие проблемы с головой...очень...
    Кстати в США смеются, что все годы своего "героического плена" во Вьетнаме МакКейн золотые часы- подарок папаши- в ж.опе прятал.Тяжело, неудобно, натирает...Вот с тех пор, у него повышенная раздражительность. smile
    Чёрный
    1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 14:26
      Когда он уже с Соросом встретится...
      Vasya_Piterskiy
    2. BATUHAN Сегодня, 14:27
      то кто же в таком случае Маккейн

      Собака брехливая. Возможно бешеная собака. Вот уж кого однозначно игнорировать нужно.
      Горбатого могила исправит.
      Он похож на петюню украинского, такой же блалбол на букву пи.
      BATUHAN
      1. NIKNN Сегодня, 15:20
        Цитата: BATUHAN
        Горбатого могила исправит.

        Вы про Горбачева???
        NIKNN
    3. LostCoast Сегодня, 14:37
      Маккейн такое-же ботало коровье, как наш Вольфычь...Тем более что нюхнул советскую ракету и вьетнамскую мотыгу
      LostCoast
    4. Владимир 38 Сегодня, 14:38
      Это чудо( Маккейн) угробил 3 самолета за свою карьеру летчика, может он на нас работал тогда? А сейчас мстит? )) СССР развалился, а ему так и не заплатили..
      Владимир 38
      1. 210окв Сегодня, 14:58
        У нас всегда жалели "убогих"..
        210окв
    5. сибиралт Сегодня, 14:59
      Это уже не обострение, это клиника. belay
      сибиралт
  2. salat Сегодня, 14:24
    Седой маразматик! лучше бы въетнамцы тогда все закончили!!
    salat
    1. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
  4. новичок Сегодня, 14:26
    ходячий ,разлагающийся, зловонный труп.
    новичок
    1. Александр романов Сегодня, 14:28
      Цитата: Чёрный
      У сенатора очень большие проблемы с голово

      Цитата: BATUHAN
      Собака брехливая.

      Цитата: новичок
      ходячий ,разлагающийся, зловонный труп

      Цитата: salat
      Седой маразматик!

      Кто еще не обосрал Маккеина сегодня?
      Александр романов
      1. новичок Сегодня, 14:31
        ваш выход, сударь.
        новичок
        1. BATUHAN Сегодня, 14:33
          Цитата: Александр романов
          Кто еще не обосрал Маккеина сегодня?

          О! Защитник нарисовался. Дедуля Ваш?
          BATUHAN
          1. Александр романов Сегодня, 14:50
            Цитата: BATUHAN
            О! Защитник нарисовался. Де

            Тебе сказали.что мимо меня проходил.Меня увидел,бегом мимо пробежал.Уже достал реально.
            Еще раз нарисуешься,я тебя открытым текстом пошлю
            Александр романов
      2. Комментарий был удален.
      3. Чёрный Сегодня, 14:35
        Кто еще не обосрал Маккеина сегодня?
        Я ещё и не начинал.... wassat ....так, привёл небольшой факт из его биографии laughing
        Чёрный
        1. Александр романов Сегодня, 15:00
          Цитата: Чёрный
          Я ещё и не начинал..

          А зря,сегодня его день laughing
          Александр романов
      4. роман66 Сегодня, 14:39
        а ведь все правильно - Лавров должности соответствует!!
        роман66
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:28
    Ну в маразме уже старик. Просто перестаньте обращать на него внимание, таким надо поддакивать и кивать головой, тогда они успокаиваются и засыпают.
    Горный стрелок
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:30
    О, нет стоит его слова воспринимать всерьез, ибо эта старая тухлятина там еще имеет политический вес, а Лаврову срочно нужно подать к этой нежети иск в защиту своей чести, по обвинению во лжи и оскарблении нанесенных ему ходячим манекеном в человечьем обличии. Можно эту старую крысу похитить, и засадить к уголовникам на время расследования. ..Но, реакция наша должна быть очень и очень жесткой, можно даже и грубой.
    Изгоняющий либероидов
    1. Goodmen Сегодня, 14:39
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      .Но, реакция наша должна быть очень и очень жесткой, можно даже и грубой.


      Согласен. Но, подозреваю, что наша реакция ограничится заявлениями Захаровой.
      Goodmen
  7. Stratilat Сегодня, 14:30
    Да простят меня партнеры "американцы", но дедушке Маккейну пора на пенсию. Так мешать свой маразм с любовью к России, нельзя. Политики такого уровня должны держать "марку", сохранять лицо, честь, достоинство, но к сожалению это не про Маккейна.
    Stratilat
  8. Tusv Сегодня, 14:34
    Действительно, стоит ли воспринимать слова Маккейна всерьёз с его неизлеченным вьетнамским синдромом...

    Не ну надо понять. Мужик честно заслужил 2 звезды героя Советского Союза. А тут.??? Нада вру'честь хирроу, ну и позывные сменить на ЛГБТешное . Заслужил
    Tusv
  9. pvv113 Сегодня, 14:35
    Действительно, стоит ли воспринимать слова Маккейна всерьёз с его неизлеченным вьетнамским синдромом...

    Адекватность Маккеши обратно пропорциональна его русофобии. Простим убогого. Ему и так уже давно прогулы на кладбище пишут
    pvv113
    1. Тульский пряник Сегодня, 14:54
      Черти на том свете с фонарями ищут. А вообще жалко этого старого, человека, зря прожившего жизнь и ничего в жизни не видевший, кроме патологической русофобии.
      Жизнь прошла мимо него. Комплексы дедушку мучают.
      Тульский пряник
      1. pvv113 Сегодня, 15:22
        Отдаю Вам должное - Вы великодушны! С уважением hi
        pvv113
  10. prior Сегодня, 14:36
    Маккейн - наглядный пример бравого американского вояки, однажды встретившегося с русским оружием.
    Результат такой встречи, обычно типичен и предсказуем - либо труп, либо пожизненный параноик.
    prior
    1. Tusv Сегодня, 15:09
      Цитата: prior
      Маккейн - наглядный пример бравого американского вояки, однажды встретившегося с русским оружием.

      Ну это побочный эффект. За это к званию Героя Советского Союза не представляют. Завалили своего по ошибке. Толи дело очистить палубу американского авианосца. Это суппер
      Tusv
  11. Подрезчик Сегодня, 14:38
    Цитата: Горный стрелок
    Ну в маразме уже старик. Просто перестаньте обращать на него внимание, таким надо поддакивать и кивать головой, тогда они успокаиваются и засыпают.

    Ядом брызжет, но это от бессилия! Физического, полового наверняка, да и политического возможно. Плюс воспоминания, их не сотрешь! Так что Вы правы!!!
    Подрезчик
  12. oldzek Сегодня, 14:38
    к старости многое теряешь,главное вовремя понять что пора уходить.но этот...кого Бог хочет наказать отбирает разум.
    oldzek
  13. Alex_59 Сегодня, 14:38
    Не-до-сбитый не-до-летчик.
    Alex_59
  14. НЕКСУС Сегодня, 14:42
    Лавров — это марионетка бандита и убийцы, который использовал высокоточное российское оружие для ударов по больницам в Алеппо, нарушал права человека по всему региону, вторгся на Украину, забрал Крым. Он действовал самым вопиющим и разбойным образом

    Если заменить фамилию Лаврова на любую фамилию американского президента,а вместо Алеппо написать скажем Мосул,Белград,Багдад и тд,то тогда фраза приобретет тот самый правдивый смысл .
    НЕКСУС
  15. twincam Сегодня, 14:42
    Маккейн вообще никто.
    Смысл реагировать на его изречения?
    twincam
  16. Shuttle Сегодня, 14:43
    Да эта, старая белая кобра, стопудово играет на бинарных опционах! Он же какой-никакой, а всё же ньюс-мейкер.
    Ставит небось на негодование российского МИДа, потом сам же троллит Лаврова и имеет свой маленьких гешефт.
    Тхунтх!
    Shuttle
  17. инженерный Сегодня, 14:45
    Подполковник в отставке Юрий Петрович Трушечкин был в составе ракетного расчета, уничтожившего в небе над Вьетнамом американский самолет, который пилотировал будущий кандидат в президенты США Джон Маккейн, и даже забрал в качестве трофея его личные документы.

    Ссылка:http://politikus.ru/articles/53344-russkiy
    -geroy-sbivshiy-vo-vetname-dzhona-makkeyna.html
    Он просто забыть и простить никак не может нам за то, что его так на всю жизнь опустили во Выетнаме, вот он и брызжет ядом.
    инженерный
    1. Slon_on Сегодня, 15:02
      Спасибо за информацию, не знал. Наградили его и расчет?
      Slon_on
  18. ушкуйник Сегодня, 14:52
    Сбитый и , видимо. неудачно приземлившийся и побывавший в плену летчик. Ребята из "вьетконга" сбитого летчика "недолечили". Вот он и "буйствует", требуя, таким образом,продолжение "лечения".
    ушкуйник
  19. 1536 Сегодня, 14:55
    Вообще-то, ду-ак не тот, кто сказал, а тот, кто повторил. Если задело, тогда надо ноту послать американскому Госдепу по дипломатическим каналам, вызвать посла на беседу в МИД, пропесочить его за всю СШАсию и Трампучию. А если всё хотят перевести в плоскость кухонных разборок с пьяным соседом, тогда возникает вопрос, а, собственно, чего с ним разбираться? Всё же ясно: мозги пропиты, болен человек алкоголизмом. Только это не так. Этот старый Мак выполняет свою функцию провокатора, а мы всё время клюём на его выходки, попадаемся. Для его нейтрализации давно пора открыть вьетнамские архивы, где наверняка все приключения сбитого летчика описаны в мельчайших подробностях, скольких он своих друзей сдал, сколько сведений выболтал. Да и всю войну из-за его показаний американцы проиграли, потому что, чтобы его вытащить из плена американцы должны были пожертвовать некой стратегической перспективой. Пару-тройку таких сообщений, подтвержденных документально, и товарищ пойдет в совет ветеранов значки раздавать, а не в Конгресс воздух портить. А если не хотим, так вообще внимания не обращать. Старость, как говориться, не радость.
    1536
  20. Govorun Сегодня, 15:05
    А слабо этому.....прямо в глаза сказать нашему дипломату,я уже не говорю о нашем президенте....у всех прозападных истеричек смелости хватает говорить когда из наших никого нету поблизости,а в глаза говорить так сразу 5-я точка сжимается и ноги подкашиваются....срочно Маккейна обратно в яму с ГО..ОМ .
    Govorun
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