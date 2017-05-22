19:47 22 мая

В Крыму замечены автомобили «Фалькатус»

В Севастополе «засветились» сразу пять «защищенных автомобилей» «Фалькатус». Об этом свидетельствует размещенный в сети видеоролик, отснятый 21 мая, сообщает блог bmpd .

В Крыму замечены автомобили «Фалькатус»


Указанный автомобиль используется Центром специального назначения (ЦСН) ФСБ России.


Это первое известное появление «Фалькатусов» в Крыму – до этого, с начала 2016 года, они были замечены только в ходе антитеррористических операций на Северном Кавказе, отмечается в комментарии.

Bmpd напоминает, что «"защищенный автомобиль" "Фалькатус" для Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ создан тесно связанным с ФСБ московским ЗАО "Форт Технология" в качестве дальнейшего развития разработки, начатой в свое время на АМО ЗИЛ по теме "Каратель" Министерства обороны России».



Согласно открытым данным, «Форт Технология» уже около 3-х лет выпускает штучные образцы «Фалькатуса» для спецназа ФСБ, выполняемые на двухосном шасси «раллийного» автомобиля КамАЗ-4911.

Использованы фотографии: www.youtube.com
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Комментарии 39

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  1. Tusv Сегодня, 15:48
    Тот же ЗиЛешник, что вошел в хит парады западных видеоигр, только в броне
    Tusv
    1. maxim947 Сегодня, 15:49
      Интересное конечно авто, но зачем этот зверинец наплодили (Рыси, тигры и тд.)? где унификация? Или каждое ведомство хочет что-то свое?, но это не эффективно. Исключительно имхо.
      maxim947
      1. Hammerlock Сегодня, 15:55
        вы, видимо, большой специалист
        Hammerlock
      2. 210окв Сегодня, 15:56
        Просто раньше было централизованное планирование и крупные производства.А сейчас даже не ведомство,а частная контора хочет из бюджета что то своё,любимое и неповторимое.Я не о качествах этой техники,а к подходу.Полностью поддерживаю идею унификации.Во время Великой Отечественной СССР выпускал сравнительно небольшой ассортимент вооружений,зато какой!
        Цитата: maxim947
        Интересное конечно авто, но зачем этот зверинец наплодили (Рыси, тигры и тд.)? где унификация? Или каждое ведомство хочет что-то свое?, но это не эффективно. Исключительно имхо.
        210окв
      3. НЕКСУС Сегодня, 15:59
        Цитата: maxim947
        Или каждое ведомство хочет что-то свое?, но это не эффективно.

        Для армии делают Тигры и более массовый легкий бронеавтомобиль Скрпион,который и заменит УАЗики,отчасти те же Тигры,ГАЗики и тд...

        Это ЛТА Скорпион,в котором заложена та самая модульность и унификация.
        А по поводу ролика в статье...я уже говорил-Это Каратель (русское название) и нефиг матрассовскую терминалогию применять.
        НЕКСУС
        1. 210окв Сегодня, 16:04
          Что бы в армии заменить УАЗики..При нынешних возможностях..Ого го сколько времени надо..Хотя согласен,менять на новую технику надо.
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: maxim947
          Или каждое ведомство хочет что-то свое?, но это не эффективно.

          Для армии делают Тигры и более массовый легкий бронеавтомобиль Скрпион,который и заменит УАЗики,отчасти те же Тигры,ГАЗики и тд...

          Это ЛТА Скорпион,в котором заложена та самая модульность и унификация.
          А по поводу ролика в статье...я уже говорил-Это Каратель (русское название) и нефиг матрассовскую терминалогию применять.
          210окв
          1. НЕКСУС Сегодня, 16:13
            Цитата: 210окв
            Что бы в армии заменить УАЗики..При нынешних возможностях..Ого го сколько времени надо.

            Поэтому Скорпион куда дешевле Карателей,Тигров,Волков и Рысей...
            НЕКСУС
            1. Монос Сегодня, 16:28
              Falcatus (лат. «снабжённый серпами») — род вымерших хрящевых рыб, похожих на акул, из семейства Falcatidae отряда Symmoriiformes.

              Ну, а что? Похожа.
              Монос
              1. НЕКСУС Сегодня, 16:42
                Цитата: Монос
                Falcatus (лат. «снабжённый серпами») — род вымерших хрящевых рыб, похожих на акул, из семейства Falcatidae отряда Symmoriiformes.

                Ну, а что? Похожа.

                А что это за мужская генеталия у нее на лбу то?
                НЕКСУС
                1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:51
                  Цитата: НЕКСУС
                  А что это за мужская генеталия у нее на лбу то?

                  Это ледоруб:)))
                  Андрей из Челябинска
                  1. НЕКСУС Сегодня, 16:53
                    Цитата: Андрей из Челябинска
                    Это ледоруб:)))

                    Да ну,мужским органом и лед колоть? wassat
                    НЕКСУС
                    1. Svarog51 Сегодня, 18:23
                      А "груши околочивать", когда делать нечего? laughing
                      Svarog51
                2. Монос Сегодня, 16:52
                  Цитата: НЕКСУС
                  А что это за мужская генеталия у нее на лбу то?

                  laughing Приветствую, Андрей hi
                  Ну, ладно, не нравиться Вам ископаемая акула с "мужской гениталией" на лбу laughing , пусть будет иберийский меч фальката. Тоже похоже:
                  Монос
                  1. НЕКСУС Сегодня, 17:11
                    Цитата: Монос
                    Приветствую, Андрей

                    Приветствую,Витя! hi
                    Цитата: Монос
                    Ну, ладно, не нравиться Вам ископаемая акула с "мужской гениталией" на лбу

                    Почему это? Свежо,современно,необычно. wassat А,извините,яйки как индюк с носа сдувает? wassat

                    Цитата: Монос
                    пусть будет иберийский меч фальката. Тоже похоже:

                    Похож...только больше это похоже на непальский нож Кукри...
                    НЕКСУС
                    1. Монос Сегодня, 17:28
                      Цитата: НЕКСУС
                      Похож...только больше это похоже на непальский нож Кукри...

                      Не удивительно. И кукри и фальката произошли от греческого кописа.

                      Монос
            2. Tusv Сегодня, 16:28
              Цитата: НЕКСУС
              Поэтому Скорпион куда дешевле Карателей

              Не соглашусь. Каратель это не автомобиль. Это Багги с подвешенными элементами защиты. Танк Путина это к аффтарам игр. Сам прототип известен с 2008, благодоря Омериканцам, иначе пылился бы на кульманах, или в корзинах компутора. Ну пондравились им обводы, подвеска
              Tusv
          2. hydrox Сегодня, 17:33
            Это, скорее новый тип, его правильнее назвать "ударный автомобиль для боя низкой интенсивности в городской застройке при выполнении спецопераций - коряво, конечно, сказал ...
            Весь вопрос в том, а почему он оказался в Крыму? Или есть подозрение, что турко-татары чего-то затевают?
            hydrox
        2. tolmachiev51 Сегодня, 16:58
          с последней строкой я очень согласен . любят наши "писатели" подтягивать под забугорные названия.
          tolmachiev51
      4. рич Сегодня, 16:06
        бронеавтомобиль «Фалькатус» (известный также под названиями «Каратель», «Клоп» и неофициальным прозвищем «бэтмобиль») окутан завесой секретности. Что немудрено — судя по сообщениям СМИ, основным заказчиком машины станет Центр специального назначения (ЦСН) Федеральной службы безопасности. По имеющимся данным, броневики «Фалькатус» строятся на базе шасси «КамАЗ-4911» с формулой 4×4. Боевая масса «Фалькатуса» достигает 12 тонн, в десантном отделении машины помещаются 10-12 человек. «Фалькатус» — это тот случай, когда внешний вид боевой техники обусловлен не только «функционалом», но и очевидными дизайнерскими изысками. Это касается и окраски машины- контрастная красная радиаторная решетка на фоне черного кузова, и линий некоторых элементов кузова — «морда» машины выполнена в модном ныне «акульем» стиле.

        рич
    2. Großer Feldherr Сегодня, 15:56
      С точностю до наоборот, машину явно создвали под впечатлением от армы)
      Großer Feldherr
      1. Zibelew Сегодня, 16:00
        "Каратель"- какое неоднозначное название! Лучше только у казахского бронеавтомобиля с интригующим и несколько провокационным названием "Мародёр".
        Zibelew
        1. Großer Feldherr Сегодня, 16:03
          Мне вот искренне все равно какое у нее название, лишь бы машина была хорошая и внутри все было свое.
          Großer Feldherr
        2. Svarog51 Сегодня, 16:14
          "Каратель"- какое хорошее название!
          good
          drinks soldier
          Svarog51
      2. Tusv Сегодня, 16:02
        Цитата: Großer Feldherr
        В точности до наоборот, машину явно создвали под впечатлением от армы)

        Сначала была статья, лет так более пятнадцати, о новом броневике Путина на попмехе, затем арм.
        Камаз, который вас дрючит, так же в ЗиЛе придумали
        Tusv
  2. Комментарий был удален.
    1. Tusv Сегодня, 15:49
      Рысь это Ивеко. Ненашенское
      Tusv
      1. maxim947 Сегодня, 15:56
        Это давно не новость. Но ведь есть еще медведи, волки и рыси, как бы достаточно для выбора.
        maxim947
  3. pjastolov Сегодня, 15:48
    Это первое известное появление «Фалькатусов» в Крыму – до этого, с начала 2016 года, они были замечены только в ходе антитеррористических операций на Северном Кавказе, отмечается в комментарии.
    ну значит будут или бандерлогов или скакуасов мочить, видать получили наводку bully
    pjastolov
    1. 210окв Сегодня, 15:58
      Это не армейская машина,а ФСБэшная.Отсюда-будут скрытых бандерлогов мочить.
      Цитата: pjastolov
      Это первое известное появление «Фалькатусов» в Крыму – до этого, с начала 2016 года, они были замечены только в ходе антитеррористических операций на Северном Кавказе, отмечается в комментарии.
      ну значит будут или бандерлогов или скакуасов мочить, видать получили наводку bully
      210окв
      1. pjastolov Сегодня, 16:01
        А какая разница: скрытый, не скрытый - бандерлог он и есть бандерлог - мочить и точка soldier
        pjastolov
  4. Walanin Сегодня, 15:52
    разработки, начатой в свое время на АМО ЗИЛ по теме "Каратель"

    какое говорящее название
    Walanin
  5. Злой 55 Сегодня, 16:00
    По виду "ФулГадус" какой-то..
    Злой 55
  6. Клон Сегодня, 16:30
    Ну, с чистой "механикой" данного объекта, лично мне, все понятно. Понятно в том смысле, что не сидел внутри... и обсуждать, окромя фантастического вида, нечего. winked
    Но это же не просто спецавто, а своего рода политический раздражитель для "братьев наших меньших", наиострейшее шило в "причинное место"... в сравнении с новейшими изысками украинской инженерной мысли. laughing
    Клон
  7. Умник Сегодня, 16:31
    У бэтмана разработку украли
    Умник
  8. Миротворец Сегодня, 17:10
    https://topwar.ru/79362-proekt-broneavtomobilya-f
    alkatus-sekretnost-intrigi-i-neobychnyy-dizayn.ht
    ml ВО обрезал ссылку на свою страницу...
    Миротворец
  9. ОТДЕЛ Сегодня, 17:38
    Ну не спроста там появились, явно...Очень загадочный броневичек ! Он одним видом ,всех чертей явно должен распугивать!
    ОТДЕЛ
    1. AUL Сегодня, 17:55
      Да, пугливый черт нынче пошел! Машин боится. И велосипедов тоже...
      AUL
  10. Бензорез Сегодня, 17:55
    Что это за машина апокалипсиса?!!
    Бензорез
  11. Sten Сегодня, 18:34
    Сегодня в Евпатории, помимо 5 Фалькатусов, в колонне ехало 4 или 5 Витязей. Вид у машин класс. Интересно куда и для чего они ехали.
    Sten
  12. RealTor Сегодня, 19:41
    ... начатой в свое время на АМО ЗИЛ по теме "Каратель" Министерства обороны России»...
    "Каратель" - неоднозначное название.
    RealTor
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