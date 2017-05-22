В Крыму замечены автомобили «Фалькатус»
В Севастополе «засветились» сразу пять «защищенных автомобилей» «Фалькатус». Об этом свидетельствует размещенный в сети видеоролик, отснятый 21 мая, сообщает блог bmpd .
Указанный автомобиль используется Центром специального назначения (ЦСН) ФСБ России.
Это первое известное появление «Фалькатусов» в Крыму – до этого, с начала 2016 года, они были замечены только в ходе антитеррористических операций на Северном Кавказе, отмечается в комментарии.
Bmpd напоминает, что «"защищенный автомобиль" "Фалькатус" для Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ создан тесно связанным с ФСБ московским ЗАО "Форт Технология" в качестве дальнейшего развития разработки, начатой в свое время на АМО ЗИЛ по теме "Каратель" Министерства обороны России».
Согласно открытым данным, «Форт Технология» уже около 3-х лет выпускает штучные образцы «Фалькатуса» для спецназа ФСБ, выполняемые на двухосном шасси «раллийного» автомобиля КамАЗ-4911.
Указанный автомобиль используется Центром специального назначения (ЦСН) ФСБ России.
Это первое известное появление «Фалькатусов» в Крыму – до этого, с начала 2016 года, они были замечены только в ходе антитеррористических операций на Северном Кавказе, отмечается в комментарии.
Bmpd напоминает, что «"защищенный автомобиль" "Фалькатус" для Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ создан тесно связанным с ФСБ московским ЗАО "Форт Технология" в качестве дальнейшего развития разработки, начатой в свое время на АМО ЗИЛ по теме "Каратель" Министерства обороны России».
Согласно открытым данным, «Форт Технология» уже около 3-х лет выпускает штучные образцы «Фалькатуса» для спецназа ФСБ, выполняемые на двухосном шасси «раллийного» автомобиля КамАЗ-4911.
Использованы фотографии: www.youtube.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти