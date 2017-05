Флот из 355 кораблей. Мнение Дж. Ричардсона и оценки Бюджетного управления Конгресса

Адмирал Дж.М. Ричардсон и экипаж корабля USS Coronado (LCS-4). Фото US Navy

В настоящее время командование военно-морских сил Соединенных Штатов занимается формированием планов по дальнейшему развитию флота. В обозримом будущем численность ВМС должна быть увеличена. Планируется иметь в строю 355 боевых кораблей и подлодок разных классов и типов. Для достижения таких целей требуется составить ряд новых программ, найти нужное финансирование и разработать определенные технологии. Как следует из последних сообщений, командование военно-морских сил уже имеет определенные соображения на эту тему, и готово использовать их при составлении программ развития корабельной группировки.17 мая руководитель военно-морских операций ВМС США адмирал Джон Майкл Ричардсон опубликовал новый доклад под названием The Future Navy («Флот будущего»). Темой этого доклада стали пути и способы дальнейшего развития военно-морских сил, направленного на наращивание численности кораблей и подлодок с целью выполнения поставленных задач. Автор документа рассмотрел имеющиеся задачи, вызовы, проблемы и возможности, а также высказал определенные идеи, касающиеся реализации имеющихся планов.В тот же день адмирал выступил перед представителями средств массовой информации и огласил основные положения своего доклада. Ввиду иного формата выступления Дж. Ричардсон не стал останавливаться на массе подробностей, однако все же сумел раскрыть основные детали своих планов и предложений. Все новые идеи должны привести к более быстрому и эффективному развитию военно-морских сил.Задача в виде увеличения боевого состава флота и доведения его численности до 355 кораблей связана с определенными трудностями. Прежде всего, адмирал отметил, что достижение таких целей требует особого подхода. Простое линейное наращивание военно-морской мощи путем строительства новых кораблей, по его мнению, уже не отвечает требованиям времени и не позволяет своевременно реагировать на существующие глобальные угрозы.Затронув тему сроков реализации имеющихся планов, Дж. Ричардсон заметил, что новую программу необходимо запускать безотлагательно. Только в этом случае можно будет получить требуемый результат за минимально возможное время. Кроме того, к середине следующего десятилетия необходимо отказаться от используемых в настоящее время т.н. линейных способов наращивания корабельной группировки. Вместо этого следует использовать альтернативные варианты наращивания, такие как экспоненциальный, ступенчатый и т.д. Традиционные методы, в свою очередь, позволят получить нужные результаты, но на это понадобится гораздо больше времени.Еще в прошлом году Конгресс поручил командованию военно-морских сил провести несколько исследований, прямо связанных с дальнейшим развитием флота. Следовало изучить среднесрочные перспективы ВМС с точки зрения их размеров и состава. Конгрессмены желали увидеть оценку развития флота с получением результатов в период с 2035 по 2040 годы. Однако руководитель военно-морских операций не согласен с такими временными рамками. По его словам, военно-морские силы не могут позволить себе ждать так долго.По данным Дж.М. Ричардсона, в настоящее время ВМС США приближаются к достижению отметки в 310 боевых кораблей и подводных лодок. Тем не менее, это все еще меньше требуемого количества, и необходимо продолжение строительства. Более того, флот должен расти гораздо быстрее, поскольку имеющиеся темпы строительства далеко не в полной мере отвечают поставленным задачам.Очевиднейшим способом наращивания боевого состава адмирал считает строительство новых кораблей необходимых типов. Одновременно с этим необходимо сократить темпы списания устаревающих кораблей. Всеми доступными способами следует продлевать жизненный цикл имеющейся техники. Для выполнения поставленных задач, отличающихся особой сложностью, необходимо идти на разные меры, и только это позволит увеличить корабельную группировку до нужных размеров.Дж. Ричардсон определил круг кораблей и подводных лодок, представляющих наибольший интерес в контексте развития и наращивания военно-морских сил. По его мнению, наиболее удобными инструментами решения имеющихся задач являются эсминцы типа Arleigh Burke, универсальные десантные корабли проекта America, авианосцы Gerald R. Ford и многоцелевые атомные подводные лодки Virginia. Эти корабли и подлодки адмирал назвал хорошей инвестицией в будущее.Адмирал хорошо оценил возможности судостроительной промышленности США, хотя и не обошелся без замечаний. По его словам, существующие производственные мощности работают с большой отдачей и строят необходимые корабли прямо сейчас. Новые корабли и подлодки, будучи введенными в строй в обозримом будущем, будут оставаться актуальными в течение всего периода, рассматриваемого при составлении планов. Кроме того, промышленность способна строить большее число кораблей, однако для этого заказчику и подрядчикам необходимо найти соответствующие ресурсы.В своем докладе The Future Navy Дж. Ричардсон утверждает, что простое увеличение финансирования позволит заметно увеличить темпы производства. Так, используя имеющиеся производственные мощности, в течение семь следующих лет судостроение может дать военному флоту до 29 кораблей разных классов в дополнение к уже заказанным и запланированным. Тем не менее, для этого требуется определенное финансирование, что становится дополнительной сложностью для всей программы.Адмирал был вынужден признать, что наращивание темпов строительства кораблей приведет к понятным результатам финансового характера. Для реализации всего имеющегося потенциала промышленности понадобятся крупнейшие затраты – больше, чем когда-либо выделялось на развитие флота. Естественно, законодатели могут раскритиковать подобную программу, не одобрить ее и не дать необходимое финансирование.В то же время, как утверждает адмирал Ричардсон, даже в этом случае имеется возможность получить некоторую экономию. Суть этого метода заключается в закупке увеличенного числа боевых кораблей и самолетов для морской авиации. Приобретение крупных серий техники позволит заметно уменьшить стоимость отдельного образца. По имеющимся подсчетам, на одном только строительстве перспективных авианосцев типа Gerald R. Ford можно сэкономить несколько миллиардов. Для этого требуется заказывать подобные корабли не раз в пять лет, как это оговаривается нынешними планами, но через каждые три или четыре года.Вместе с кораблями, по мнению Дж.М. Ричардсона, военно-морские силы должны получать другую технику. В частности, важнейшим элементом модернизации флота должны стать беспилотные аппараты всех типов. Корабли должны нести и использовать летательные аппараты, а также надводные и подводные системы с дистанционным управлением или автономными средствами контроля. Вся эта техника должна иметь самое современное вооружение, в том числе использующее т.н. направленную энергию. Также беспилотники нуждаются в развитых информационно-управляющих системах, в том числе обеспечивающих их совместное применение в составе крупных групп.Наращивание численности и обеспечение кораблей разнообразным вспомогательным оснащением или современным вооружением должны дать военно-морским силам наиболее высокий потенциал при работе в разных условиях и решении всех возникающих задач. Дж. Ричардсон напоминает, что модернизированный флот должен иметь возможность полноценно работать в открытом море на большом удалении от берега, где возможны столкновения только с вражескими кораблями; на меньшем расстоянии от берега, где к угрозе в виде вражеских кораблей добавляются сухопутные ракетные комплексы; а также в прибрежной зоне с характерными для нее рисками и плотностью вражеского огня.Для работы в каждой из этих зон военно-морские силы должны иметь достаточное количество разнообразных вооружений, средств защиты, систем обнаружения и т.д. Корабли должны быть защищены от надводных и подводных сил противника, а также от электронных сфер. Только при выполнении таких требований ВМС США смогут быть не только крупными, но и максимально боеспособными.Адмирал Ричардсон упомянул, что он и другие высокопоставленные командиры военно-морских сил уже обсуждали тему развития перспективных систем, необходимых для дальнейшего развития флота. Рассматривались нынешняя ситуация и перспективы в области беспилотных летательных аппаратов, новых видов вооружения, информационно-управляющих систем и т.д. При этом было признано, что далеко не все преимущества, связанные с использованием разработок в этих сферах, могут быть реализованы в следующем десятилетии и максимально быстро дать желаемый результат.В своем докладе руководитель военно-морскими операциями назвал беспилотные системы неотъемлемой частью будущего облика ВМС Соединенных Штатов. Преимущества подобной техники будут еще больше, если она получит возможность автономной работы и самостоятельного обучения. При этом флоту необходимы сравнительно дешевые комплексы, которые могут быть закуплены в больших количествах. Наличие множества беспилотников позволит создать крупные группировки, контролируемые едиными системами управления.В дополнение к достаточно высоким техническим характеристикам беспилотные комплексы должны иметь соответствующее вооружение. Нужны улучшенные ракеты, кибер-инструменты, т.н. системы направленной энергии и т.д. Все эти средства позволят не только решать поставленные боевые задачи, но и сократят возможности противника в деле отслеживания или атаки американских кораблей. Кроме того, все новое вооружение станет хорошим ответом на перспективные средства поражения противника.Докладом The Future Navy также рассматривается необходимость кардинальной модернизации систем связи и управления. Все эти средства должны сохранить имеющиеся возможности по объединению кораблей, подлодок и самолетов в общую сеть, обеспечивающую передачу различных данных. Кроме того, необходима разработка и внедрение некоторых пока отсутствующих функций. К примеру, нужны инструменты с элементами искусственного интеллекта. Задачей подобных систем станет анализ обстановки и возникающих угроз. За счет автоматизации этих процессов предлагается ускорять и упрощать работу командиров. Другим положительным последствием использования искусственного интеллекта станет обеспечение преимущества перед вероятным противником в скорости реакции на возникающие угрозы.По мнению адмирала Джона М. Ричардсона, в средней перспективе Соединенные Штаты должны получить более крупные и более мощные военно-морские силы. Планируется обеспечить возможность ускоренной разработки и закупки перспективных систем разного рода. Выполнение таких задач возможно только за счет эффективного и правильного сотрудничества командования ВМС, руководства Пентагона, различных предприятий оборонной промышленности и законодателей. Вряд ли удастся быстро и правильно наладить требуемое взаимодействие, но командование ВМС желает работать в этом направлении и решать имеющиеся задачи.Дж. Ричардсон смотрит в будущее с трудно скрываемым оптимизмом и не скромничает в оценках. По его мнению, военно-морские силы приближаются к существенным изменениям качественного характера. Грядущие изменения адмирал сравнил с переходом от паруса к пару, от дерева к броне и с освоением атомных энергетических установок. Результаты новых программ будут столь же революционными для американского флота.Новейший доклад Руководителя военно-морскими операциями раскрывает определенные подробности дальнейшего развития флота США, подразумевающего значительное наращивание численности кораблей и подлодок. Среди прочего, в докладе The Future Navy предлагаются некоторые способы сокращения общей стоимости программы строительства, что, по известным причинам, представляет большой интерес как для командования, так и для Конгресса. При этом некоторые финансовые особенности планируемого перевооружения уже известны.В конце апреля текущего года Бюджетное управление Конгресса США опубликовало доклад Costs of Building a 355-Ship Navy («Стоимость строительства флота из 355 кораблей»), посвященный финансовым аспектам планируемой модернизации. На данный момент остается в силе программа, подразумевающая доведение численности боевых кораблей до 308 единиц. Для этого ежегодно приходится тратить в среднем 21,6 миллиарда долларов. Чтобы дать флоту около полусотни дополнительных кораблей, ежегодное финансирование кораблестроительной программы должно быть увеличено до 26,6 миллиарда в ценах 2017 финансового года. Это примерно на 40% больше соответствующих затрат за прошлый год и на 60% больше средних ежегодных ассигнований в течение последних 30 лет. Однако и в этом случае на реализацию всех имеющихся планов уйдет 18 лет.Эксплуатация увеличенного флота приведет к дополнительным тратам. Так, при принятии в строй 308 кораблей каждый год на эксплуатацию придется тратить на 23 млрд долларов больше, чем сейчас. Флот в 355 кораблей потребует тратить на 38 миллиардов больше.Также необходимо увеличить численность личного состава и гражданского персонала. Согласно действующему плану, подразумевающему флот из 308 кораблей, необходимо нарастить личный состав на 6 тыс. военнослужащих, а также принять на работу 14 тыс. гражданских специалистов. Готовящийся план, в свою очередь, потребует найти 19 тысяч матросов и офицеров, а также 48 тысяч гражданских.Для выполнения новых заказов судостроительным предприятиям, уже занятым заказами военного ведомства, в течение 5-10 лет понадобится на 40% увеличить число своих сотрудников. Кроме того, необходимо вложить около 4 млдр долларов в модернизацию производственных мощностей.Новая администрация президента Дональда Трампа поставила перед Пентагоном весьма сложную задачу. Для сохранения и наращивания боевого потенциала – в первую очередь, путем увеличения численности кораблей и подводных лодок – необходимо принять целый ряд мер различного характера. Главным и самым очевидным способом увеличения флота является рост финансирования строительства. Кроме того, необходимы дополнительные траты на эксплуатацию техники. Одновременно с этим необходимо учитывать вызовы будущего и проводить модернизацию кораблей, в том числе при помощи перспективных вооружений, беспилотных систем и т.д.По существующим оценкам, выполнение указаний президента Д. Трампа приведет к большим финансовым затратам. Кроме того, на будущую программу уйдет немало времени. Командование ВМС хотело бы завершить модернизацию в кратчайшие сроки, но в данном случае возникают известные проблемы, поскольку темпы строительства прямо связаны с объемами финансирования. Какая точка зрения в итоге возьмет верх и что станет приоритетом программы – пока говорить рано. Окончательно новая программа строительства кораблей будет сформирована в обозримом будущем, и только после этого станут известны реальные планы. Тогда же можно будет сказать, какое влияние на программу в целом оказали недавние доклады Дж.М. Ричардсона и Бюджетного управления Конгресса.