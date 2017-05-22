19:45 22 мая

ВВС Казахстана получили первые учебные самолеты Zlin 242L

Минобороны Казахстана передало первую партию полученных из Чехии учебно-тренировочных самолетов Zlin-242L Военному институту Сил воздушной обороны РК, сообщает пресс-служба ведомства.



Как отмечается в релизе, глава казахстанского военного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков совершил рабочую поездку в Актюбинский гарнизон, где посетил два учебных заведения.


Одним из них стал Западно-казахстанский государственный университет имени М. Оспанова, где министр «проверил учебно-материальную базу и организацию обучения курсантов военно-медицинского факультета», другим – Военный институт Сил воздушной обороны республики.



Жасузаков поставил руководству вуза «ряд конкретных задач по дальнейшей качественной организации работы и развитию инфраструктуры института».

В ходе посещения учебного заведения министру «были представлены двухместные, однодвигательные самолеты Zlin-242L, предназначенные для учебных полетов, выполнения фигур высшего пилотажа и буксировки планеров».


Использованы фотографии: Минобороны Казахстана
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Комментарии 25

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  1. tiredwithall Сегодня, 16:15
    Чешский кукурузник и только. Над степью летать - самое то: везде сядет. У любого ларька.
    tiredwithall
    1. рич Сегодня, 16:25
      Чешский кукурузник и только.

      Да и цена соответственно, в районе 150000руб. Для примера цены на б/у Zlin-242L в России
      рич
  2. 210окв Сегодня, 16:17
    Хорошо,на этом самолетике можно первоначальное обучение курсантов проводить.А дальше,на чем?..Кстати,курсанты судя по фото-казахи сплошь.Тоже национальный ценз?
    210окв
    1. tiredwithall Сегодня, 16:21
      Так сколько же лет выдавливали русскоязычное население.
      tiredwithall
      1. 210окв Сегодня, 16:22
        Разговаривал с одним русским переселенцем из Алма Аты..Жалеет что уехал.Странно как то..
        Цитата: tiredwithall
        Так сколько же лет выдавливали русскоязычное население.
        210окв
        1. tiredwithall Сегодня, 16:27
          В разных местах было по разному. Через всплеск выдавливания в той или иной степени прошли все бывшие республики союза кроме России и Беларуси (об Армении ничего не знаю).
          tiredwithall
          1. Подрезчик Сегодня, 16:29
            А чего не ЯК-130? Летуны знакомые говорили, машина хорошая!
            Подрезчик
            1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:33
              Ну як130 это уже почти боевой самолёт, чайников на него сажать опасно.
              DIVAN SOLDIER
            2. новичок Сегодня, 16:36
              точнее, им бы вместо злина як152, а потом можно и на як130.
              новичок
          2. 210окв Сегодня, 16:39
            Армения кстати в данный момент мононациональная республика.Наверное единственная в своем роде на просторах бывшего СССР.Отсюда и вывод..
            210окв
            1. новичок Сегодня, 16:42
              и каков ваш вывод?
              новичок
              1. 210окв Сегодня, 16:43
                То что 100% (русские специалисты и семьи) оттуда уехали..
                Цитата: новичок
                и каков ваш вывод?
                210окв
                1. новичок Сегодня, 16:49
                  вот именно_ уехали. к вашему сведению Армянская ССР, РА, всегда была почти мононациональной. а уехали военные и спецы, потому как не видели перспектив в Армении, надеялись, что в России продолжат службу. многие мои одноклассники из русских и смешанных семей уехали, хотя не особо того желали.
                  новичок
                  1. Pirogov Сегодня, 17:18
                    Цитата: новичок
                    вот именно_ уехали. к вашему сведению Армянская ССР, РА, всегда была почти мононациональной. а уехали военные и спецы, потому как не видели перспектив в Армении, надеялись, что в России продолжат службу. многие мои одноклассники из русских и смешанных семей уехали, хотя не особо того желали.

                    Не особо желали и уехали .железная логика. А мне говорили ,что просто пришли и ,,,предложили,,, уехать по хорошему ,а жильё там оставили практически все уехавшие так ка жильё не кто специально не покупал.
                    Pirogov
                    1. новичок Сегодня, 17:33
                      по моему я чётко написал, почему они уехали. за жильё, конкретно могу сказать, что цены на квартиры обвалили сами уезжающие. поскольку сильно быстро хотели продать и уехать. да и практически все, кого я знал, жили в военных городках. не знаю зачем вы нагнетаете вопрос, но могу сказать железобетонно: практически никто из города не хотел покупать квартиры в военных городках. я не знаю зачем постоянно поднимается сей вопрос. я родом из города Артик Арм.ССР. военные, особенно спецы прекрасно знают мой город. никаких ущемлений не видел, не слышал. наоборот, когда выводили части, в городе был траур.
                      новичок
                2. Касым Сегодня, 16:53
                  К вашему сведению. Около 30% населения РК славяне на данный момент(русских более 25%), перед развалом было около 45%. Из-за многонациональности (130народов в РК) русский язык - язык межнац. общения, прописан в Конституции, обязателен для обучения в любой школе (50% школ в РК русские). Съехало в процентном отношении больше католиков. Из почти миллиона немцев осталось меньше ста тыс.. Поляки, греки, много вайнахов (ингуши-чеченцы).
                  Подобный самолет можно отнести, как к первому для курсантов. Як-130 - это уже серьезнее. Стоит вопрос на "изучении" по поводу его покупки(Як-130). hi
                  Касым
        2. Pete Mitchell Сегодня, 17:09
          Цитата: 210окв
          Разговаривал с одним русским переселенцем из Алма Аты..Жалеет что уехал.Странно как то..

          Ничего странного, в России тех лет переселенцев никто не ждал по большому счету, свои проблемы решать не успевали. А переселенцев было под 15 миллионов человек. Об этом в далеком '94 Департамент Миграции написал открытое письмо в МИД РФ, в названиях могу ошибаться. recourse
          Pete Mitchell
    2. семург Сегодня, 18:54
      Цитата: 210окв
      Хорошо,на этом самолетике можно первоначальное обучение курсантов проводить.А дальше,на чем?..Кстати,курсанты судя по фото-казахи сплошь.Тоже национальный ценз?

      Не знание казахского языка видимо ставит крест русскоязычным в армии Казахстана в ближайшем будущем. Разительные изменения произошли в ВВС Казахстана , лет десять назад почти все пилоты были с русскими фамилиями во время парадов , а на последнем параде 2017г сплошь казахские фамилии . Хорошо ли это или плохо не берусь судить , но факт на лицо.
      семург
      1. Zalym Сегодня, 19:16
        По-моему 10 лет назад было 50 на 50 примерно.
        Zalym
  3. Altona Сегодня, 16:44
    Цитата: tiredwithall
    Так сколько же лет выдавливали русскоязычное население.

    --------------------
    Немцев, казахдойчей так называемых. Выдавили немцев, чтобы покупать у чехов, работающих в немецких холдингах, самолеты.
    Altona
  4. Naiman Сегодня, 17:10
    Первоначальное обучение на нем, скорее всего. Дальше на Л-39 «Альбатрос». В 2014 подумывали купить ЯК 130, но на Альбатросах к тому времени провели капитальный ремонт. Поэтому лет 10 еще обучение будет на них.
    Naiman
  5. 113262а Сегодня, 17:47
    Загубили когда то ЯК-20,вот уж летающая парта была! Дешево и сердито!
    113262а
  6. roskot Сегодня, 17:47
    Ну держитесь суслики. Казашские авиаторы степь осваивать будут. Покоя вам не будет.
    roskot
    1. семург Сегодня, 18:59
      Цитата: roskot
      Ну держитесь суслики. Казашские авиаторы степь осваивать будут. Покоя вам не будет.

      Казахские курсанты будут осваивать небо на чешских самолетах сначала на этих винтовых а потом на реактивных. Сусликам как то бари бир кто и на чем над ними пролетает.
      семург
  7. болот Сегодня, 19:34
    Чешские Злины 242 не впервые в Казахстане,до этого они были в Астане в центре подготовки гражданских летчиков,даже засветились на парадах и военных выставках проводимые в столице.Да же пилотажная группа есть.
    Что в Актобе появились это хорошо а то старые ЯК-18Т практически выработали отведенный ресурс.
    болот
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