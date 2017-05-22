ВВС Казахстана получили первые учебные самолеты Zlin 242L
Минобороны Казахстана передало первую партию полученных из Чехии учебно-тренировочных самолетов Zlin-242L Военному институту Сил воздушной обороны РК, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается в релизе, глава казахстанского военного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков совершил рабочую поездку в Актюбинский гарнизон, где посетил два учебных заведения.
Одним из них стал Западно-казахстанский государственный университет имени М. Оспанова, где министр «проверил учебно-материальную базу и организацию обучения курсантов военно-медицинского факультета», другим – Военный институт Сил воздушной обороны республики.
Жасузаков поставил руководству вуза «ряд конкретных задач по дальнейшей качественной организации работы и развитию инфраструктуры института».
В ходе посещения учебного заведения министру «были представлены двухместные, однодвигательные самолеты Zlin-242L, предназначенные для учебных полетов, выполнения фигур высшего пилотажа и буксировки планеров».
Как отмечается в релизе, глава казахстанского военного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков совершил рабочую поездку в Актюбинский гарнизон, где посетил два учебных заведения.
Одним из них стал Западно-казахстанский государственный университет имени М. Оспанова, где министр «проверил учебно-материальную базу и организацию обучения курсантов военно-медицинского факультета», другим – Военный институт Сил воздушной обороны республики.
Жасузаков поставил руководству вуза «ряд конкретных задач по дальнейшей качественной организации работы и развитию инфраструктуры института».
В ходе посещения учебного заведения министру «были представлены двухместные, однодвигательные самолеты Zlin-242L, предназначенные для учебных полетов, выполнения фигур высшего пилотажа и буксировки планеров».
Использованы фотографии: Минобороны Казахстана
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