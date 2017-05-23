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МВФ рекомендует оставить часть россиян без средств к жизни
Наднациональные структуры не оставляют попытку спровоцировать в России социальный взрыв
«Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы, как отмечено выше, защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс», — приводит РИА Новости фрагмент заключительного заявления МВФ по завершении традиционного визита представителей фонда в Россию.
Утверждение, что законодательное повышение возраста выхода на пенсию способствовало бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, может вызвать сомнение в компетентности аналитических служб МВФ, готовящих такие рекомендации, и в понимании ими российских реалий.
Ведь «ранний», с точки зрения фонда, выход на пенсию россиян в действительности не слишком влияет на рынок труда. Ведь российские пенсии сегодня таковы, что абсолютное большинство тех пенсионеров, которым удается найти работу, и позволяет состояние здоровья, продолжают трудиться, чтобы свести концы с концами, а так же помочь своим родственникам, продолжают работать.
Официальная статистика говорит, что в 2016 году из 42 729 000 российских пенсионеров, состоящих на учете в ПФР, продолжали работать 15 259 000 человек, то есть больше трети. Однако, по мнению специалистов, в действительности эта цифра значительно больше, поскольку многие работают без официального оформления, и реально работающих пенсионеров может быть больше 50 процентов от их общего числа. Что говорит о том, что практически все, кто имеет такую возможность, продолжают работать.
И это при том, что в России не развит рынок труда для пенсионеров. К тому же, многие работодатели стремятся избавиться от работников пенсионного возраста, и их конкурентные возможности на рынке труда невелики.
Между прочим, работающие пенсионеры являются весьма ценным и продуктивным ресурсом, не только в силу опыта и высокой квалификации.
Наличие у них пенсии, позволяет им замещать должности, не предполагающие высокой оплаты труда, но и не требующие напряженной и тяжелой работы. Более молодые люди идут на них крайне неохотно. Эти должности часто могут иметь большое социальное значение. Например, руководители детско-юношеских военно-патриотических клубов, спортивных секций или групп эстетического развития.
Как мы видим, увеличение пенсионного возраста радикально не улучшит ситуацию на рынке труда. Поскольку практически все, кто может сегодня работать, работают. Улучшить ситуацию можно не сокращая количество пенсионеров (к чему призывает МВФ и Кудрин), а создавая и увеличивая рынок труда для них.
Можно не сомневаться, что повышение пенсионного возраста, если власти все же пойдут на эту меру, серьезно осложнит социальную, и, соответственно, политическую ситуацию в стране.
Не секрет, что сегодня трудно найти работу не только пенсионерам, но и людям предпенсионного возраста. Непросто найти работу уже пятидесятилетнему мужчине, для женщин «критический» возраст трудоустройства еще ниже. То есть повышение пенсионного возраста приведет к тому, что в российском обществе возникнет большая группа людей, лишенных средств к существованию. То есть, пенсию им еще не платят, а на работу уже не берут. И эти люди, обладающие значительным жизненным опытом и поставленные в безвыходное положение, когда им «терять нечего» практически неизбежно станут горючим материалом для социального взрыва и любой революции.
Можно не сомневаться, что чиновники МВФ, пытаясь навязать российским властям антинародные инициативы, преследуют, в первую очередь, именно такую цель. Дело не в некомпетентности, а в стремлении дестабилизировать российское общество через откровенно антисоциальную политику.
Как известно, в правительстве нашей страны немало сторонников подобного рода «оптимизаций», всеми силами стремящихся разрушить все остатки социального государства, которым согласно Конституции, должна быть Российская Федерации.
И МВФ, «надавливая авторитетом», пытается поддержать этих либералов и монетаристов в российской власти, которые всей своей деятельностью готовят новую революцию и гибель российского государства.
Между тем, проблема старения нации и сокращения трудоспособного населения действительно налицо. Однако решить ее без стимуляции рождаемости невозможно. И в этом смысле наличие дееспособных пенсионеров, то есть дедушек и бабушек, способных взять на себя заботу о внуках и помощь родителям, один из факторов, способствующих увеличению воспроизводства населения.
Автор: Борис Джерелиевский
Первоисточник: http://kolokolrussia.ru/ekonomika/mvf-rekomenduet-ostavit-chast-rossiyan-bez-sredstv-k-jizni
Наднациональные структуры не оставляют попытку спровоцировать в России социальный взрыв
«Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы, как отмечено выше, защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс», — приводит РИА Новости фрагмент заключительного заявления МВФ по завершении традиционного визита представителей фонда в Россию.
Утверждение, что законодательное повышение возраста выхода на пенсию способствовало бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, может вызвать сомнение в компетентности аналитических служб МВФ, готовящих такие рекомендации, и в понимании ими российских реалий.
Ведь «ранний», с точки зрения фонда, выход на пенсию россиян в действительности не слишком влияет на рынок труда. Ведь российские пенсии сегодня таковы, что абсолютное большинство тех пенсионеров, которым удается найти работу, и позволяет состояние здоровья, продолжают трудиться, чтобы свести концы с концами, а так же помочь своим родственникам, продолжают работать.
Официальная статистика говорит, что в 2016 году из 42 729 000 российских пенсионеров, состоящих на учете в ПФР, продолжали работать 15 259 000 человек, то есть больше трети. Однако, по мнению специалистов, в действительности эта цифра значительно больше, поскольку многие работают без официального оформления, и реально работающих пенсионеров может быть больше 50 процентов от их общего числа. Что говорит о том, что практически все, кто имеет такую возможность, продолжают работать.
И это при том, что в России не развит рынок труда для пенсионеров. К тому же, многие работодатели стремятся избавиться от работников пенсионного возраста, и их конкурентные возможности на рынке труда невелики.
Между прочим, работающие пенсионеры являются весьма ценным и продуктивным ресурсом, не только в силу опыта и высокой квалификации.
Наличие у них пенсии, позволяет им замещать должности, не предполагающие высокой оплаты труда, но и не требующие напряженной и тяжелой работы. Более молодые люди идут на них крайне неохотно. Эти должности часто могут иметь большое социальное значение. Например, руководители детско-юношеских военно-патриотических клубов, спортивных секций или групп эстетического развития.
Как мы видим, увеличение пенсионного возраста радикально не улучшит ситуацию на рынке труда. Поскольку практически все, кто может сегодня работать, работают. Улучшить ситуацию можно не сокращая количество пенсионеров (к чему призывает МВФ и Кудрин), а создавая и увеличивая рынок труда для них.
Можно не сомневаться, что повышение пенсионного возраста, если власти все же пойдут на эту меру, серьезно осложнит социальную, и, соответственно, политическую ситуацию в стране.
Не секрет, что сегодня трудно найти работу не только пенсионерам, но и людям предпенсионного возраста. Непросто найти работу уже пятидесятилетнему мужчине, для женщин «критический» возраст трудоустройства еще ниже. То есть повышение пенсионного возраста приведет к тому, что в российском обществе возникнет большая группа людей, лишенных средств к существованию. То есть, пенсию им еще не платят, а на работу уже не берут. И эти люди, обладающие значительным жизненным опытом и поставленные в безвыходное положение, когда им «терять нечего» практически неизбежно станут горючим материалом для социального взрыва и любой революции.
Можно не сомневаться, что чиновники МВФ, пытаясь навязать российским властям антинародные инициативы, преследуют, в первую очередь, именно такую цель. Дело не в некомпетентности, а в стремлении дестабилизировать российское общество через откровенно антисоциальную политику.
Как известно, в правительстве нашей страны немало сторонников подобного рода «оптимизаций», всеми силами стремящихся разрушить все остатки социального государства, которым согласно Конституции, должна быть Российская Федерации.
И МВФ, «надавливая авторитетом», пытается поддержать этих либералов и монетаристов в российской власти, которые всей своей деятельностью готовят новую революцию и гибель российского государства.
Между тем, проблема старения нации и сокращения трудоспособного населения действительно налицо. Однако решить ее без стимуляции рождаемости невозможно. И в этом смысле наличие дееспособных пенсионеров, то есть дедушек и бабушек, способных взять на себя заботу о внуках и помощь родителям, один из факторов, способствующих увеличению воспроизводства населения.
Автор: Борис ДжерелиевскийПервоисточник: http://kolokolrussia.ru/ekonomika/mvf-rekomenduet-ostavit-chast-rossiyan-bez-sredstv-k-jizni
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