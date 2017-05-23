16:22 23 мая
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МВФ рекомендует оставить часть россиян без средств к жизни

МВФ рекомендует оставить часть россиян без средств к жизни


Наднациональные структуры не оставляют попытку спровоцировать в России социальный взрыв

«Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы, как отмечено выше, защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс», — приводит РИА Новости фрагмент заключительного заявления МВФ по завершении традиционного визита представителей фонда в Россию.


Утверждение, что законодательное повышение возраста выхода на пенсию способствовало бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, может вызвать сомнение в компетентности аналитических служб МВФ, готовящих такие рекомендации, и в понимании ими российских реалий.

Ведь «ранний», с точки зрения фонда, выход на пенсию россиян в действительности не слишком влияет на рынок труда. Ведь российские пенсии сегодня таковы, что абсолютное большинство тех пенсионеров, которым удается найти работу, и позволяет состояние здоровья, продолжают трудиться, чтобы свести концы с концами, а так же помочь своим родственникам, продолжают работать.

Официальная статистика говорит, что в 2016 году из 42 729 000 российских пенсионеров, состоящих на учете в ПФР, продолжали работать 15 259 000 человек, то есть больше трети. Однако, по мнению специалистов, в действительности эта цифра значительно больше, поскольку многие работают без официального оформления, и реально работающих пенсионеров может быть больше 50 процентов от их общего числа. Что говорит о том, что практически все, кто имеет такую возможность, продолжают работать.

И это при том, что в России не развит рынок труда для пенсионеров. К тому же, многие работодатели стремятся избавиться от работников пенсионного возраста, и их конкурентные возможности на рынке труда невелики.
Между прочим, работающие пенсионеры являются весьма ценным и продуктивным ресурсом, не только в силу опыта и высокой квалификации.

Наличие у них пенсии, позволяет им замещать должности, не предполагающие высокой оплаты труда, но и не требующие напряженной и тяжелой работы. Более молодые люди идут на них крайне неохотно. Эти должности часто могут иметь большое социальное значение. Например, руководители детско-юношеских военно-патриотических клубов, спортивных секций или групп эстетического развития.
Как мы видим, увеличение пенсионного возраста радикально не улучшит ситуацию на рынке труда. Поскольку практически все, кто может сегодня работать, работают. Улучшить ситуацию можно не сокращая количество пенсионеров (к чему призывает МВФ и Кудрин), а создавая и увеличивая рынок труда для них.

Можно не сомневаться, что повышение пенсионного возраста, если власти все же пойдут на эту меру, серьезно осложнит социальную, и, соответственно, политическую ситуацию в стране.

Не секрет, что сегодня трудно найти работу не только пенсионерам, но и людям предпенсионного возраста. Непросто найти работу уже пятидесятилетнему мужчине, для женщин «критический» возраст трудоустройства еще ниже. То есть повышение пенсионного возраста приведет к тому, что в российском обществе возникнет большая группа людей, лишенных средств к существованию. То есть, пенсию им еще не платят, а на работу уже не берут. И эти люди, обладающие значительным жизненным опытом и поставленные в безвыходное положение, когда им «терять нечего» практически неизбежно станут горючим материалом для социального взрыва и любой революции.

Можно не сомневаться, что чиновники МВФ, пытаясь навязать российским властям антинародные инициативы, преследуют, в первую очередь, именно такую цель. Дело не в некомпетентности, а в стремлении дестабилизировать российское общество через откровенно антисоциальную политику.

Как известно, в правительстве нашей страны немало сторонников подобного рода «оптимизаций», всеми силами стремящихся разрушить все остатки социального государства, которым согласно Конституции, должна быть Российская Федерации.

И МВФ, «надавливая авторитетом», пытается поддержать этих либералов и монетаристов в российской власти, которые всей своей деятельностью готовят новую революцию и гибель российского государства.

Между тем, проблема старения нации и сокращения трудоспособного населения действительно налицо. Однако решить ее без стимуляции рождаемости невозможно. И в этом смысле наличие дееспособных пенсионеров, то есть дедушек и бабушек, способных взять на себя заботу о внуках и помощь родителям, один из факторов, способствующих увеличению воспроизводства населения.
Автор: Борис Джерелиевский
Первоисточник: http://kolokolrussia.ru/ekonomika/mvf-rekomenduet-ostavit-chast-rossiyan-bez-sredstv-k-jizni


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. eleronn Сегодня, 15:18
    Следует писать правильно: "МВФ* (*мошенническая организация, запрещена в России )".
    eleronn
  2. 1536 Сегодня, 15:21
    Правительство самоустранилось ото всего! Если всё время поджигать спички около бочонка с порохом, то рано или поздно порох взорвется. Но впечатление такое, что никто не понимает, что в бочке порох, а не дерьмо.
    А предписания МВФ надо выполнять, он своего добьется так или иначе, потому что Россия зависит от его решений. Это результат деятельности правительства, которое, кстати, никто в России не выбирал.
    1536
    1. Искандер Ш Сегодня, 15:40
      Цитата: 1536
      А предписания МВФ надо выполнять,



      Вы страной ошиблись.
      Искандер Ш
    2. 210окв Сегодня, 15:55
      Дело в том,что к сожалению вопрос о повышении пенсионного возраста уже практически решен...Нас насчет этого не спросят,да и возмущения не будет.А предписания МВФ для нашей страны необязательны,просто в правительстве не только самоустранились,но еще и в рот смотрят этим "советчикам"
      Цитата: 1536
      Правительство самоустранилось ото всего! Если всё время поджигать спички около бочонка с порохом, то рано или поздно порох взорвется. Но впечатление такое, что никто не понимает, что в бочке порох, а не дерьмо.
      А предписания МВФ надо выполнять, он своего добьется так или иначе, потому что Россия зависит от его решений. Это результат деятельности правительства, которое, кстати, никто в России не выбирал.
      210окв
  3. alekc73 Сегодня, 15:21
    До пенсии должны доживать отдельные счастливцы- основная масса простых россиян нет.Лучший вариант для системы- смерть человека в день выхода на пенсию.причем он должен всю жизнь платит налоги в пенсиооный фонд,чтоб чиновникам жилось хорошо сейчас
    alekc73
    1. lis-ik Сегодня, 15:52
      Цитата: alekc73
      До пенсии должны доживать отдельные счастливцы- основная масса простых россиян нет.Лучший вариант для системы- смерть человека в день выхода на пенсию.причем он должен всю жизнь платит налоги в пенсиооный фонд,чтоб чиновникам жилось хорошо сейчас

      Золотые слова! Именно этим я и руководствуюсь борясь всеми силами с ПФР, но сейчас это приравняли к налогам и похоже эту битву я проиграю, отдам свои деньги неизвестно зачем и кому, хотя всю жизнь планировал так что бы содержать себя сам.
      lis-ik
  4. sw6513 Сегодня, 15:43
    Очень правильная статья-автору респект, ибо лучше не написать об ситуации в стране.Мне немного за 50-работы не найти,если только убирать во дворе за 5 тысяч..Можно устроится на большую зарплату,но здоровья не хватает(молодые там погибают за 20-ку грязными.
    sw6513
    1. xoma58 Сегодня, 16:09
      Зато у сечина лямов 10 в день выходит. Ну и у остальных приближённых чуть поменьше. А "электорат" пусть поскорее сдохнет, такова политика едрисни и правительства, которое никто не выбирал.
      xoma58
  5. костя андреев Сегодня, 16:21
    давайте посчитаем. (приблизительно с допусками)
    население России 146 млн. человек. вычитаем пенсионеров 42 млн.вычитаем детей, около 30 млн. вычитаем МВД, ВС., МЧСФСБ и прочее около 6 млн.депутатов около 2 млн. всякие чиновники пенсионных и прочих фондов около 2млн.священники 500 тысяч.
    остаётся около 60 млн, это мы ещё не посчитали, заключённых. всяких студентов, государственные НИИ, учителей , врачей, всяких музейных работников, рабочих оборонки, безработные домохозяйки тд. и тд, и тд. Внимание вопрос откуда берутся деньги на содержание всех вышеназванных категорий людей? ответ:деньги берутся из продажи углеводородов!( можете считать это народной рентой, о которой грезят комментаторы!), также оттуда идут деньги на оружие и прочие вещи например мосты дороги, субсидировани с/х и прочее.
    Из оставшегося количества остаются бизнесмены разного уровня (презрительно именуемые на ВО барыги), их сотрудники, люди которые официально нигде не работают, соответственно не платят ни каких налогов и прочие категории непонятно на что и как живущие.
    Вопрос, где брать деньги, что бы всех накормить? Конечно у комментаторов будет предложение отобрать у богатых деньги (критерии богатости будут они устанавливать сами) но это капли в море, тех сумм которые необходимы! вывод проводить реформу пенсионного обеспечения (для начала). так что от МФВ мало что зависит!!!!
    Но я знаю от кого зависит больше чем от МФВ и прочих институтов. для этого, комментаторам нужно подойти к зеркалу, и задать вопрос почему он не поднимает производство, а только грезит мечтой, что кто то за него все сделает, Союз ушел. все помахаем ему ручкой. Никто не будет за Вас что то делать!!!
    дарю бизнес идею, сейчас выпускной наши девочки, одевают красивые школьные платья, советского периода. Так они шьются в КНР, что мешает комментаторам, (которые доки в вопросах управления экономикой и дают советы Путину и Кудрину, и менеджерам), открыть производство этих платьев! нанять сотрудников. платить им зарплату достойную, отчислять налоги?
    ЧТО МЕШАЕТ? КТО НИ ДАЁТ?
    Я отвечу и на эти вопросы: МВФ, США, Израиль, банкиры, богатеи, евреи! Власть, Медведев, дума. губернатор, и прочие!
    костя андреев
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