19:50 22 мая

Британские СМИ: «невидимые танки» Путина приведены в боеготовность

«В армии Владимира Путина имеется секретное оружие – "невидимые" танки», которые он распорядился «привести в боевую готовность», пишет журналист британского таблоида The Sun Джон Локкетт. Статью приводит ИноTV .

Британские СМИ: «невидимые танки» Путина приведены в боеготовность


Автор отмечает, что «ультрасовременные танки Т-14 используют особую маскировку от радаров противника, ультрафиолетовые детекторы мгновенно предупреждают о приближении снарядов, а 125-миллиметровая гладкоствольная пушка совершает до 100 выстрелов в минуту».


По его данным, танк способен уничтожить противника на расстоянии более пяти миль. «Машина обладает полностью автономной башней, вращающейся на 360° на высокой скорости. Танки также оснащены решётчатой броней, защищающей от высокоточных противотанковых орудий и оружия ближнего боя, такого как противотанковые гранатометы», говорится в статье.

Особая система маскировки под названием "Мантия" была разработана специально для Т-14.Она «поглощает радарные волны, отражает и одновременно рассеивает их, тем самым эффективно сокращая возможность обнаружения, а заметность двигателей в тепловом диапазоне сокращается до уровня шума», пишет Локкетт.

По его мнению, танк, таким образом, становится невидимым для такого оружия, как американские боеголовки Javelin, использующие тепловое обнаружение. Соглашаясь с российским военным экспертом Виктором Мураховским, автор утверждает, что «простое наращивание брони или технологий маскировки сегодня неэффективно».

Современная система защиты, пишет Локкетт, включает в себя несколько элементов: «от защитной брони, включая решётчатую, до электронных систем и особых технологий невидимости».

По оценке военных специалистов, Т-14 на сегодняшний день превосходит американский танк «Абрамс», немецкий «Леопард» и французский «Леклерк» на 25-30 процентов. «Еще одна особенность танка – автоматическая башня, которая управляется командой из изолированной бронированной кабины», заключает автор.

Использованы фотографии: Reuters
28

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 83

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  1. cniza Сегодня, 17:00
    Британские СМИ: «невидимые танки» Путина приведены в боеготовность


    Они невидимые , потому что их пока нет , к сожалению.
    cniza
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 17:03
      Походу ещё долго у нас будут на т72б3 кататься, арматы как и т50 будут дорабатываться до бесконечности.
      DIVAN SOLDIER
    2. Pete Mitchell Сегодня, 17:03
      Проблема в том "что продавцы страха" их увидели и успешно 'погнали волну'. Грустно, но ведь кто то поверит fool
      Pete Mitchell
      1. 210окв Сегодня, 17:08
        На это и расчитано..Пиплз схавает..
        Цитата: Pete Mitchell
        Проблема в том "что продавцы страха" их увидели и успешно 'погнали волну'. Грустно, но ведь кто то поверит fool
        210окв
      2. антивирус Сегодня, 17:32
        это как авианосец -ужас уже посеян, а реальных вылетов еще нет
        Гл - втянуть Швецию и Финляндию в НАТО+ Сербия и Македония-- будет замкнутый контур в Зап и Цент Европе
        антивирус
    3. Pirogov Сегодня, 17:03
      Цитата: cniza
      Они невидимые , потому что их пока нет , к сожалению.

      Танка в войсках нет ,но это не мешает западу его боятся.А что будет когда он массово пойдёт в войска ?
      Pirogov
      1. cniza Сегодня, 17:10
        Страшно представить , повсеместная диарея.
        cniza
        1. пацак Сегодня, 17:26
          Да фигня, фармацевты на имодиуме поднимуться.
          пацак
      2. рич Сегодня, 18:24
        Боюсь прежде чем он пойдет в войска, его выставят на продажу. У нас последнее время это все чаще практикуется
        рич
    4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:05
      А расстрелянные под Донецком из прг гробиками или педиками всу десятки "армат "не в счет??? lol
      Изгоняющий либероидов
    5. Самаритянин Сегодня, 17:10
      Хоспади ну кто статью писал... пару таких переводов и скоро "Армата" сможет в космос летать...
      Самаритянин
      1. Подрезчик Сегодня, 17:23
        И до острова Великобритания легко доплывать невидимыми!
        Подрезчик
      2. Paranoid50 Сегодня, 17:28
        Цитата: Самаритянин
        пару таких переводов и скоро "Армата" сможет в космос летать...

        Да,после "ста выстрелов в минуту" как-то захотелось взглянуть на оригинал статьи.
        Paranoid50
        1. DMB_95 Сегодня, 18:12
          Цитата: Paranoid50

          Да,после "ста выстрелов в минуту" как-то захотелось взглянуть на оригинал статьи.

          Ещё бы глянуть на вагон со снарядами , который должен ездить за танком при такой скорострельности . laughing
          DMB_95
          1. Альф Сегодня, 18:33
            от высокоточных противотанковых орудий

            У англоавтора есть данные о низкоточных противотанковых орудиях. Вот это новое слово в артиллерийской науке !
            Альф
          2. sir_obs Сегодня, 19:48
            Не, просто башня отделяется и летит на склад, а другая прилетает и становится на ее место
            sir_obs
      3. KAV Сегодня, 17:38
        Цитата: Самаритянин
        Хоспади ну кто статью писал...

        Очевидно, для британских СМИ данную статью писали британские ученые.
        KAV
      4. Летунъ Сегодня, 17:50
        Цитата: Самаритянин
        пару таких переводов и скоро "Армата" сможет в космос летать...

        Ага, про 100 выстрелов в минуту тоже поржал в голосину wassat
        Летунъ
      5. Злодей Сегодня, 19:35
        Цитата: Самаритянин
        и скоро "Армата" сможет в космос летать...

        До этого автору, по ходу, всего пары - тройки стаканов не хватило wassat
        Злодей
    6. svp67 Сегодня, 17:13
      Цитата: cniza
      Они невидимые , потому что их пока нет , к сожалению.
      Да, почему же есть, но мало. всего батальон. А невидимым его прозвали после того, как один "умник" решил сфотографировать его в ИК-диапазоне...а там оказался "сУприз"...
      svp67
    7. пацак Сегодня, 17:24
      А в статье британского журналиста они есть. А ведь западные журналисты, особенно британские оперируют только проверенными фактами, из достовернейших источников и никогда не врут, а говорят только правду и ничего кроме правды. И молчать, если хотите с ними разговаривать!
      пацак
    8. ОТДЕЛ Сегодня, 17:25
      Нет "Меркавы " лучше...! Врут британцы.. bully
      ОТДЕЛ
    9. INVESTOR Сегодня, 17:47
      Что желтой прессой пахнет, совсем публиковать нечего?
      INVESTOR
    10. Александр романов Сегодня, 17:52
      Кто нибудь,вызовите врача,автор Джон Локкетт нуждается в срочной госпитализации в псих диспансер.
      Александр романов
      1. Альф Сегодня, 18:34
        Цитата: Александр романов
        Кто нибудь,вызовите врача,автор Джон Локкетт нуждается в срочной госпитализации в псих диспансер.

        Чем отличается врач в психушке от пациента ? Тем, что находится по другую сторону решетки.
        Альф
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:01
    Танки уж настолько невидимы, что экипажи в них буквально живут из за опасения покинув танк-неведимку потом не найти его crying
    Изгоняющий либероидов
  3. vch Сегодня, 17:02
    Особенно веселит, что все Т-14 "приведены в полную боевую готовность")))))))
    vch
  4. новичок Сегодня, 17:02
    какой то винегрет: то т14, то т11. больше всего мне понравилось: 125мм пушка делающая 100 выстрелов в минуту. воистину, у страха глаза велики.
    новичок
  5. opus Сегодня, 17:06
    Цитата: cniza
    По оценке военных специалистов, Т-11 на сегодняшний день превосходит американский танк «Абрамс», немецкий «Леопард» и французский «Леклерк» на 25-30 процентов.

    прошу заметить: ПРЕВОСХОДИТ американский танк «Абрамс», немецкий «Леопард» и французский «Леклерк» ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ (3*1) на 25-30 процентов
    opus
    1. cniza Сегодня, 17:13
      А что на это скажут наши эксперты ? Грудь то колесом , а какова реальность и мы понимаем , что ещё нужно время для окончательной доработки.
      cniza
      1. Подрезчик Сегодня, 17:26
        Теперь уже нет выхода у экспертов, возможности заявлены, надо делать!
        Подрезчик
        1. Альф Сегодня, 18:35
          Цитата: Подрезчик
          надо делать!

          Твою маман, опять в субботу выходить.
          Альф
          1. Васян1971 Сегодня, 18:47
            Цитата: Альф
            Цитата: Подрезчик
            надо делать!

            Твою маман, опять в субботу выходить.

            А воскресенье вообще - День повышенной дОбычи!
            Васян1971
    2. AlStorm Сегодня, 17:39
      Да какие там вместе взятые. Со скорострельностью 125 мм пушки в 100 выстрелов в минуту, Армата просто уничтожит всё, что движется. А что не движется, подвинет и уничтожит. )))
      Вы только представьте эту мощь! )))
      AlStorm
      1. bk316 Сегодня, 17:47
        обидно только что при такой скорострельности ресурса хватит на 5 минут
        bk316
        1. Альф Сегодня, 18:36
          Цитата: bk316
          обидно только что при такой скорострельности ресурса хватит на 5 минут

          Какого ресурса ? Наличия танков НАТО ? laughing
          Альф
  6. svp67 Сегодня, 17:07
    Автор отмечает, что «ультрасовременные танки Т-14 ...., а 125-миллиметровая гладкоствольная пушка совершает до 100 выстрелов в минуту».
    belay belay belay Ну вообщем правильно, пусть боятся....
    svp67
  7. universe1 Сегодня, 17:07
    А ещё они могут летать, плавать и выходить в ближний космос.
    universe1
  8. parusnik Сегодня, 17:08
    Ты видишь Т-14? И я нет, а он есть.
    parusnik
  9. Velizariy Сегодня, 17:13
    ...ультрафиолетовые детекторы мгновенно предупреждают о приближении снарядов, а 125-миллиметровая гладкоствольная пушка совершает до 100 выстрелов в минуту....
    В Британии разрешены сильнодействующие наркотики???
    Velizariy
    1. Pete Mitchell Сегодня, 17:17
      Да вроде нет, но вот сосед мой в кафе кажется выстрелы считает.., я наверное не вижу ничего lol
      Pete Mitchell
      1. svp67 Сегодня, 17:37
        Цитата: Pete Mitchell
        Да вроде нет, но вот сосед мой в кафе кажется выстрелы считает.., я наверное не вижу ничего

        Тут еще одна "невидимка" "нарисовалась"....Вот уж точно не думал, что она еще жива...
        svp67
        1. активатор Сегодня, 17:47
          Цитата: svp67
          Тут еще одна "невидимка" "нарисовалась"....Вот уж точно не думал, что она еще жива...

          А,что это за танчег? уж больно пуха и башня интересные.
          активатор
          1. svp67 Сегодня, 17:50
            Цитата: активатор
            уж больно пуха и башня интересные.

            Еще бы...об.292 со 152-мм танковой пушкой, да на ходу, да еще и в 2016 году... Трепещи Европа...
            svp67
            1. активатор Сегодня, 18:15
              Цитата: svp67
              Еще бы...об.292 со 152-мм

              Почитал немножко о нем ,интересно то ,что разработчики хотели остановиться на нарезной пушке и отказаться от подкалиберных снарядов.А вот на счет вышибных панелей не понял ниша не большая бк туда весь не влезет или там только выстрелы находились а болванки и фугасы внутри корпуса?
              активатор
              1. svp67 Сегодня, 18:19
                Цитата: активатор
                А вот на счет вышибных панелей не понял ниша не большая бк туда весь не влезет или там только выстрелы находились а болванки и фугасы внутри корпуса?

                в забашенном МЗ распологались удлинненые БОПСы, а остальные в обычном МЗ.
                svp67
                1. активатор Сегодня, 18:30
                  Цитата: svp67
                  в забашенном МЗ распологались удлинненые БОПСы, а остальные в обычном МЗ.

                  what А смысл тогда в вышибных панелях? даже если они сработают то танкистов в любом случае придется соскребать, может хотя бы танк уцелеет хотя если рванут фугасы 152.4мм то полюбому танкисты отправятся в человеческий рай ,а танк в танковый. А задумка интересная любой т 80 можно превратить в разрушительного монстра.
                  активатор
                  1. Постороннний Сегодня, 19:35
                    Тип боекукладки списан с абрамса. Типа наш ответ...
                    На абрамсе помогает только если боекомплект - одни бронебойные. Осколочно-фугасные в боекомплекте - башни отрывает с весёлым свистом. Вышибная плита сверху тонкая. Их в городских условиях снимают на раз, чуть не с калаша.
                    Постороннний
        2. Meliodous Сегодня, 18:04
          Опа, вот это видос! Значит объект 292 еще жив, здоров и катается)
          Meliodous
          1. svp67 Сегодня, 18:09
            Цитата: Meliodous
            Значит объект 292 еще жив, здоров и катается)

            И что то мне подсказывает, что НЕ ТОЛЬКО.... А значить появление полноценной 152-мм ТП точно не за горами...
            svp67
    2. igordok Сегодня, 17:30
      Цитата: Velizariy
      В Британии разрешены сильнодействующие наркотики???

      Вы забыли про легендарных британских ученых. Похоже этот опус их творение.
      igordok
  10. tank64rus Сегодня, 17:21
    Пока либералы в правительстве не видать нам Арматы. Они вдруг "полюбили" сирых и убогих особенно Кудрин.
    tank64rus
  11. maiman61 Сегодня, 17:22
    Ну звезданули! 100 выстрелов в минуту!
    maiman61
    1. svp67 Сегодня, 17:29
      Цитата: maiman61
      Ну звезданули! 100 выстрелов в минуту!

      Что МАЛО? Ну тогда 200...
      svp67
  12. НЕКСУС Сегодня, 17:24
    Автор отмечает, что «ультрасовременные танки Т-14 используют особую маскировку от радаров противника, ультрафиолетовые детекторы мгновенно предупреждают о приближении снарядов, а 125-миллиметровая гладкоствольная пушка совершает до 100 выстрелов в минуту».

    Товарищч чего курит то? Это же чего надо принимать,чтоб такое увидеть! fool wassat Как говорится-Дайте мне две! laughing
    НЕКСУС
  13. andrewkor Сегодня, 17:27
    127-130мм корабельные одноствольные системы дают 80-90 выстрелов в минуту!!!Какой же АЗ британские "учёные" аналитики рассмотрели в парадной Армате,дающий 100 выстр. в мин. !!??Кто их внутрь впустил!!??
    andrewkor
    1. Альф Сегодня, 18:39
      Цитата: andrewkor
      ?Кто их внутрь впустил!!??

      Глаз-алмаз.
      Альф
  14. cariperpaint Сегодня, 17:29
    до 100? так и 1 выстрл тауда же впишется... а вообще после такого заявления хочется попросить столько не пить...
    cariperpaint
  15. Дамир Сегодня, 17:31
    а 125-миллиметровая гладкоствольная пушка совершает до 100 выстрелов в минуту

    а исчо они летают!!!!!!!! над букингемским дворцом по ночам!!!! точно-точно!!!! ежели выпить литр вискаря их становиться видно!!!! а если литр вискаря потреблять каждый день то через два-три года возможно установить связь с экипажем танка!!!!!
    Дамир
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:57
      Цитата: Дамир
      а исчо они летают!!!!!!!!

      Летають,только низко низко... wassat
      НЕКСУС
      1. Дамир Сегодня, 18:11
        Добрый день!!! ну дак после двух-трех пинт эля... высоко не получается.... всё как-то к приземленному тянет....
        Дамир
  16. cariperpaint Сегодня, 17:31
    а вообще все это пугает... это на сколько же они уже запугали людей там? меня вот не этот бред пугает а реакция... совсем мозгами поехали...
    cariperpaint
  17. Сергей уи Сегодня, 17:32
    Я больше скажу, 1000 армат, уже по проливом Ла-Манш!!!
    Сергей уи
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:58
      Цитата: Сергей уи
      Я больше скажу, 1000 армат, уже по проливом Ла-Манш!!!

      Плывут брасом... laughing А сверху косяк напильников пролетает...и тишина,только мертвые с косами стоят! laughing
      НЕКСУС
      1. Tusv Сегодня, 18:16
        Цитата: НЕКСУС
        А сверху косяк напильников пролетает.

        Снял, как то Федор Иваныч, мягко сказать женщину с низким социальным развитием. Он её ласкает, ласкает. Она кричит - Ниже,Ниже.
        Ну как то так родился бас всех времен и народов. Хотя в пьесе Чехова это фсё опровергается: В Трех сестрах."Браво" - на две октавы ниже
        Tusv
  18. san4es Сегодня, 17:33
    Стрельба в режиме СТЕЛС smile
    раскрывает позицию танка fellow
    san4es
  19. pjastolov Сегодня, 17:38
    НУ все - журналисту The Sun Джон Локкетт пора не дембель bully
    pjastolov
  20. roskot Сегодня, 17:39
    Ну если ''невидимые'', да еще и в боеготовности, то пора англичанам сдаваться. А то хуже будет. Ведь они же невидимые.
    roskot
  21. Pacifist Сегодня, 17:46
    Сто раз уже озвучивал, нужно настоятельно рекомендовать этим журналюгам сменить диллера или переходить на легкие наркотики, от этих их что-то совсем круто прёт.
    Pacifist
  22. oldzek Сегодня, 17:56
    ну что вы накинулись на несчастного!он просто переиграл в РЕД АЛЕРТ и перепутал действительность с виртуалом.
    oldzek
  23. faterdom Сегодня, 17:59
    Хочется вспомнить, что один из старейших известных нам британских разведчиков был Джонатан Свифт. Он вполне достоверно описал об обнаружении агентом Гулливером страны лилипутов, великанов а также людей с лошадиными головами.
    Хочется отметить, что написано интересно, и уже более 200 лет пользуется популярностью.
    faterdom
  24. Приговор Сегодня, 18:01
    Кудахтанье многочисленных западных "эксперДов" реально начинает надоедать. Хотя, есть вариант что они тупо выполняют заказ своих министерств обороны. Понятно, что господа генералы тоже хотят учавствовать в распилах бюджетного бабла... Отсюда и многочисленные страшилки для толстозадых поедателей гамбургеров.
    Приговор
  25. Tusv Сегодня, 18:07
    Достали уже.Гитлер капут. Навоз от какающих золдат еще не вывезли и вон он сюдава
    Tusv
  26. А1845 Сегодня, 18:08
    а 125-миллиметровая гладкоствольная пушка совершает до 100 выстрелов в минуту»
    нет, в миллисекунду
    Танки также оснащены решётчатой броней
    с мелкой ячейкой, чтобы ловить птурсы
    танк способен уничтожить противника на расстоянии более пяти миль
    у него есть загоризонтная РЛС
    а заметность двигателей в тепловом диапазоне сокращается до уровня шума»
    теперь главное - сильно не шуметь
    А1845
  27. танк66 Сегодня, 18:18
    А ещё танки оборудованы невидимыми бакшишными ящиками ,имеющими вместимость по 10-15 тн трофейных айфонов,айпадов и зубного рыжья.
    танк66
  28. Altona Сегодня, 18:29
    пишет журналист британского таблоида The Sun Джон Локкетт.
    --------------------------
    Он наверное своей бабе столько комплиментов не сказал, сколько нашим танкам в своей статье.
    Altona
  29. Altona Сегодня, 18:32
    Цитата: faterdom
    Хочется вспомнить, что один из старейших известных нам британских разведчиков был Джонатан Свифт.

    -------------------------------
    Многие британские писатели были разведчиками - Грэм Грин(Убийство в Восточном экспрессе), Йан Флеминг(романы о Джеймсе Бонде).
    Altona
  30. Васян1971 Сегодня, 18:41
    «В армии Владимира Путина имеется секретное оружие – "невидимые" танки».
    Одна надежда! "Невидимые" Фэ-35!
    Васян1971
  31. saturn.mmm Сегодня, 18:44
    Человек удачно сходи по грибы
    saturn.mmm
  32. Тень тьмы Сегодня, 18:51
    Эк как их колбасит! А если бы они узнали что Т-14 имеет вертикальный взлёт и летает выше скорости звука, а вместо 125 мм пушки планируется поставить орудие с зомболучём, то давно бы уже ввели в повседневную привычку носить на голове кастрюлю, как это делают наши незалэжные соседи! wassat
    Тень тьмы
  33. санчо Сегодня, 18:53
    братья гримм нервно курят в сторонке! ещё бы крылья ...
    санчо
  34. 1536 Сегодня, 19:34
    Пора во Франции заказывать корабли-танконосцы для переправы через Ла-Манш и захвата Британии молниеносным невидимым танковым ударом. Наверняка этот вопрос будет обсуждаться на встречи Путина с Макроном. А Б. Джонсон ехать в Москву не хотел. Выходит, прогадал.
    1536
  35. Николай Болотников_2 Сегодня, 19:50
    Сделали для парада 6 штук, вот их и показывают каждый год.
    Николай Болотников_2
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