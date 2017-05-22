Британские СМИ: «невидимые танки» Путина приведены в боеготовность
«В армии Владимира Путина имеется секретное оружие – "невидимые" танки», которые он распорядился «привести в боевую готовность», пишет журналист британского таблоида The Sun Джон Локкетт. Статью приводит ИноTV .
Автор отмечает, что «ультрасовременные танки Т-14 используют особую маскировку от радаров противника, ультрафиолетовые детекторы мгновенно предупреждают о приближении снарядов, а 125-миллиметровая гладкоствольная пушка совершает до 100 выстрелов в минуту».
По его данным, танк способен уничтожить противника на расстоянии более пяти миль. «Машина обладает полностью автономной башней, вращающейся на 360° на высокой скорости. Танки также оснащены решётчатой броней, защищающей от высокоточных противотанковых орудий и оружия ближнего боя, такого как противотанковые гранатометы», говорится в статье.
Особая система маскировки под названием "Мантия" была разработана специально для Т-14.Она «поглощает радарные волны, отражает и одновременно рассеивает их, тем самым эффективно сокращая возможность обнаружения, а заметность двигателей в тепловом диапазоне сокращается до уровня шума», пишет Локкетт.
По его мнению, танк, таким образом, становится невидимым для такого оружия, как американские боеголовки Javelin, использующие тепловое обнаружение. Соглашаясь с российским военным экспертом Виктором Мураховским, автор утверждает, что «простое наращивание брони или технологий маскировки сегодня неэффективно».
Современная система защиты, пишет Локкетт, включает в себя несколько элементов: «от защитной брони, включая решётчатую, до электронных систем и особых технологий невидимости».
По оценке военных специалистов, Т-14 на сегодняшний день превосходит американский танк «Абрамс», немецкий «Леопард» и французский «Леклерк» на 25-30 процентов. «Еще одна особенность танка – автоматическая башня, которая управляется командой из изолированной бронированной кабины», заключает автор.
Автор отмечает, что «ультрасовременные танки Т-14 используют особую маскировку от радаров противника, ультрафиолетовые детекторы мгновенно предупреждают о приближении снарядов, а 125-миллиметровая гладкоствольная пушка совершает до 100 выстрелов в минуту».
По его данным, танк способен уничтожить противника на расстоянии более пяти миль. «Машина обладает полностью автономной башней, вращающейся на 360° на высокой скорости. Танки также оснащены решётчатой броней, защищающей от высокоточных противотанковых орудий и оружия ближнего боя, такого как противотанковые гранатометы», говорится в статье.
Особая система маскировки под названием "Мантия" была разработана специально для Т-14.Она «поглощает радарные волны, отражает и одновременно рассеивает их, тем самым эффективно сокращая возможность обнаружения, а заметность двигателей в тепловом диапазоне сокращается до уровня шума», пишет Локкетт.
По его мнению, танк, таким образом, становится невидимым для такого оружия, как американские боеголовки Javelin, использующие тепловое обнаружение. Соглашаясь с российским военным экспертом Виктором Мураховским, автор утверждает, что «простое наращивание брони или технологий маскировки сегодня неэффективно».
Современная система защиты, пишет Локкетт, включает в себя несколько элементов: «от защитной брони, включая решётчатую, до электронных систем и особых технологий невидимости».
По оценке военных специалистов, Т-14 на сегодняшний день превосходит американский танк «Абрамс», немецкий «Леопард» и французский «Леклерк» на 25-30 процентов. «Еще одна особенность танка – автоматическая башня, которая управляется командой из изолированной бронированной кабины», заключает автор.
Использованы фотографии: Reuters
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