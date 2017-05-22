19:50 22 мая

Комбинезонам танкистов вернули чёрный цвет

Танкистам вернули черные комбинезоны для повседневной работы, цифровая окраска осталась у прочных огнеупорных комбинезонов, предназначенных для ведения боевых действий, сообщает Российская газета .

Комбинезонам танкистов вернули чёрный цвет


В субботу в 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии представили современную экипировку. Ветераны сразу обратили внимание и обрадовались тому, что увидели танкистов, облаченных в черные комбинезоны.


«За четверть века бесконечного реформирования Вооруженных сил не оставили в стороне и танковые войска. Кому-то показалось, что черный цвет не отвечает эпохам перемен, лучше подходит зеленый камуфляж. И танкисты стали похожими на обычных мотострелков. Только не учли, что танк – это боевая машина, в которой не полевые цветочки благоухают, а горюче-смазочные материалы. Солярка, керосин и различные масла имеют обыкновение быстро превращать камуфляж во что-то замызганное», – говорится в материале.

Сегодня, похоже, здравый смысл вернулся. Теперь для повседневной работы танкисты будут иметь легкие, практичные и удобные комбинезоны черного цвета. Если работа в парке – на голове черные береты, для выездов на полигон – классические шлемофоны.

На случай же боевых действий предусмотрены специальные плотные комбинезоны пятнистой (цифровой) окраски. Они отличаются огнестойкостью и способны защитить от мелких осколков. Если машина будет выведена из строя и экипажу придется ее покинуть, то специальная расцветка уменьшит видимость бойцов в системах технического зрения противника. На голове не обычный шлемофон, а прочная каска из композитных материалов.

«Так что форма современных танкистов стала элегантной и практичной, как в мирной жизни, так и на войне», – заключает издание.

Использованы фотографии: Сергей Птичкин / rg.ru
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Комментарии 44

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  1. oleg-gr Сегодня, 17:43
    Классика жанра. Все возвращается на круги свои.
    oleg-gr
    1. Zibelew Сегодня, 17:44
      Цитата: oleg-gr
      Классика жанра

      А вот на Украине не любят классику. Только вот в форме украинского танкиста нельзя будет по улице пройти - примут за покемона и кинутся ловить.
      Zibelew
      1. Trevis Сегодня, 17:53
        А вот на Украине не любят классику.
        просто это танкист-космонавт wassat
        Trevis
        1. seregatara1969 Сегодня, 18:00
          космический танкист
          seregatara1969
        2. alexmach Сегодня, 18:10
          Та наверно для того же - огнеупорная ткань закрывает шею.
          alexmach
        3. DMB_95 Сегодня, 18:23
          Цитата: Trevis
          просто это танкист-космонавт wassat

          Видимо , так и есть . Такого "танкиста" инопланетяне примут за своего . И не съедят .. laughing
          DMB_95
      2. pjastolov Сегодня, 18:03
        То-то танкист стоит такой испуганный - боится что словят laughing
        pjastolov
        1. svp67 Сегодня, 18:37
          Цитата: pjastolov
          То-то танкист стоит такой испуганный - боится что словят

          Ага, а попробуй ка ОТЫЩИ...
          svp67
          1. Zibelew Сегодня, 18:43
            В сравнении с тем что было, новая форма укровермахта прогрессивнее.
            Zibelew
            1. Trevis Сегодня, 18:47
              Шапка то походу та же. Только нейлоном каким то обтянули и ультра комбез добавили.
              Trevis
      3. opus Сегодня, 18:29
        Цитата: Zibelew
        примут за покемона и кинутся ловить.


        wink
        Полный вариант

        В принципе,если б не ухи( и несколько специфическое выражение лица носителя одёжи) -нормальная форма,говорят ,что ноги в обуви потеют сильно
        opus
      4. Бензорез Сегодня, 18:44
        Аццкий сцотона!
        Бензорез
      5. kapitan92 Сегодня, 19:14
        Танкист, в таком окраинском комбезе на презерватив похож, а яйки в нем слипнутся на 100%. laughing
        kapitan92
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:47
      Цитата: oleg-gr
      Классика жанра. Все возвращается на круги свои.

      Все проверено временем и боями, вот только на фото мне они не очень нравятся ,слишком франтовато выглядят soldier
      ОТДЕЛ
      1. alexmach Сегодня, 18:14
        Я вот что-то не понимаю. Отдельный комбенизон для парка это понятоно. Но как это они тренируются на полигоне в одной форме а воюют в другой? Какой в этом смысл? Форму раньше времени не запачать что ли?
        Нет, бронижилет это понятно, надо, защита от осколков тоже надо, защитные цвета и каска - тоже могут пригодиться (тьфу-тьфу, не дай бог конечно). Понятно, что в повседневной жизни все это барахло мешает и в шлемофоне и комбенизоне наверное удобней... но блин, а при ведении боевых действий оно мешать не будет? Тем более с непривычки?
        alexmach
        1. svp67 Сегодня, 18:41
          Цитата: alexmach
          Форму раньше времени не запачать что ли?

          Боевая имеет специальную пропитку, делающую её огнеупорной, её берегут...
          svp67
      2. svp67 Сегодня, 18:39
        Цитата: ОТДЕЛ
        Все проверено временем и боями, вот только на фото мне они не очень нравятся ,слишком франтовато выглядят

        да, пижоны... уж лучше так
        svp67
    3. svp67 Сегодня, 18:16
      Цитата: oleg-gr
      Классика жанра. Все возвращается на круги свои.

      Да...Все новое - хорошо забытое старое...
      svp67
    4. рич Сегодня, 18:18
      Надеюсь это с учетом пожелания самих танкистов?
      рич
      1. svp67 Сегодня, 18:28
        Цитата: рич
        Надеюсь это с учетом пожелания самих танкистов?

        А как же, у нас все делается только по пожеланиям и по просьбам людей...
        svp67
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:46
          Цитата: svp67
          Цитата: рич
          Надеюсь это с учетом пожелания самих танкистов?

          А как же, у нас все делается только по пожеланиям и по просьбам людей...

          Спасибо Сергей за фото , я вот тоже за такую форму good А то напридумают ( как в комеди клаб в обтяжку..) тьфу блин.. negative
          ОТДЕЛ
  2. svp67 Сегодня, 17:43
    Если работа в парке – на голове черные береты, для выездов на полигон – классические шлемофоны.
    Черный цвет это хорошо...А еще бы было бы лучше, что бы была введена дополнительная "нагрузка" для этой "формы мирного времени", что бы член экипажа привыкал работать в подобии того, в чем воевать будет...
    Они отличаются огнестойкостью и способны защитить от мелких осколков. Если машина будет выведена из строя и экипажу придется ее покинуть, то специальная расцветка уменьшит видимость бойцов в системах технического зрения противника
    Это все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, но я сколько не смотрел, так и не заметил на этой форме приспособлений, позволяющих облегчить эвакуацию раненного и находящегося без сознания танкиста из танка, что снова лямками пользоваться?
    svp67
    1. Лопатов Сегодня, 18:23
      Цитата: svp67
      Черный цвет это хорошо...

      Ничего хорошего. Можно ещё и полотенца чёрными сделать, чтобы не стирать, потому как грязь не видна 8)))
      Вообще они какой-то ерундой занимаются в последнее время.
      Лопатов
      1. svp67 Сегодня, 18:29
        Цитата: Лопатов
        Вообще они какой-то ерундой занимаются в последнее время.

        На счет цвета, не соглашусь... Как бы не старался, но комбезы иного цвета ОЧЕНЬ быстро превращаются в .... не пойми что, в плане раскраски.
        svp67
        1. Лопатов Сегодня, 18:33
          Цитата: svp67
          к бы не старался, но комбезы иного цвета ОЧЕНЬ быстро превращаются в

          Всё просто до потери пульса. Постоянно в полевой, на занятия в комбезах, обслуживание техники в рабочей. У нас в дивизионе вообще синяя была. Только её в парке одевали.
          Каков смысл в этой чёрной- неизвестно. Наверное, чтобы обеспечить танкистам хорошие фурункулы на шее.
          Лопатов
          1. svp67 Сегодня, 19:09
            Цитата: Лопатов
            на занятия в комбезах, обслуживание техники в рабочей.

            Ну раньше то все общение с техникой и на полигонах и в парке - в комбезе...
            Цитата: Лопатов
            Каков смысл в этой чёрной- неизвестно. Наверное, чтобы обеспечить танкистам хорошие фурункулы на шее.

            Ну Вам то объяснять, для чего форма подшивалась...
            svp67
      2. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 18:37
        Странно , лопатов вроде адекватный посетитель ВО , а занимается сейчас огульным критиканством--- мне лично очень нравится наличие каски и бронежилета у танкистов, да ещё и ткань огнеупорная---- да наконец то позаботились о жизни тех , кто воюйкает в этих железяках-- слава богу и и слава тем кто решение принял. А то что боевой комбез маскировочный , а не черный --- тоже замечательно, больше шансов выжить когда танкист вывалится из подбитой железяки- тоже хорошо.
        За Родину , мать вашу ))
        1. Лопатов Сегодня, 18:41
          Цитата: За Родину , мать вашу ))
          Странно , лопатов вроде адекватный посетитель ВО , а занимается сейчас огульным критиканством--- мне лично очень нравится наличие каски и бронежилета у танкистов, да ещё и ткань огнеупорная---- да наконец то позаботились о жизни тех , кто воюйкает в этих железяках

          Вы невнимательно прочитали.
          Всего перечисленного Вами танкистов собираются лишить. Дескать "ещё испортите, пусть на складах полежит". Пока не сгниёт (у волокон- всего 5 лет гарантии)

          А вам, танкисты, дешёвые чёрные комбезы. Как у дедов, отцы в зелёных ходили. Гордитесь, блин...
          Лопатов
    2. Комментарий был удален.
  3. Подрезчик Сегодня, 17:44
    Практичность возвращается в армию! Вот на счет мелких осколков сомнение берет...
    Подрезчик
    1. svp67 Сегодня, 17:48
      Цитата: Подрезчик
      Вот на счет мелких осколков сомнение берет...

      защищается только торс, бронежилетом и голова, шлемом из кевлара, лицо руки, ноги...открыты
      svp67
      1. Стройбат запаса Сегодня, 18:23
        Приветствую! Насколько я помню, теперь весь комбез противоосколочный, защищает вроде как от осколков со скоростью до 350м/с. А БЖ и шлем уже дают защиту от пуль.
        Стройбат запаса
  4. слава1974 Сегодня, 17:44
    Сегодня, похоже, здравый смысл вернулся. Теперь для повседневной работы танкисты будут иметь легкие, практичные и удобные комбинезоны черного цвета.

    На случай же боевых действий предусмотрены специальные плотные комбинезоны пятнистой (цифровой) окраски

    Ну, наконец-то определились. Главное чтоб на долго и танкистам нравилось.
    слава1974
  5. samarin1969 Сегодня, 17:44
    Ура! У "мазуты" праздник!...Даёшь классные "комбезы". wink
    samarin1969
  6. Сергей уи Сегодня, 17:47
    Не могли что ли для фотосессии солдату посередине форму по размеру подобрать
    Сергей уи
  7. roskot Сегодня, 17:53
    Все. Контракт с Юдашкиным закончился. Возвращаемся к проверенным практикой образцам. И правильно.
    roskot
  8. faterdom Сегодня, 18:01
    Вот не покидает ощущение, что большинство реформ проводится только для того, чтобы на собственном лбу убедиться, что предки не дурнее были, однозначно!
    faterdom
    1. Лопатов Сегодня, 18:17
      Танковые комбинезоны стали зелёными ещё при СССР. Были сделаны из хорошей ткани, от которой масла и прочее вполне отстирывалось Пол в умывальнике, щётка от ДК, хоз. мыло, и всё прекраснейше приводится в порядок.
      Тогда же появились камуфлированные, видел, но не носил.
      Лопатов
      1. svp67 Сегодня, 18:32
        Цитата: Лопатов
        Были сделаны из хорошей ткани, от которой масла и прочее вполне отстирывалось Пол в умывальнике, щётка от ДК, хоз. мыло, и всё прекраснейше приводится в порядок.

        Не знаю, с какими маслами вы имели дело, но далеко не все отстирывалось, а вот цвет у комбеза быстро терялся, становился все белее и белее, а не выводимые пятна на нем, все четче и четче.
        svp67
        1. Лопатов Сегодня, 18:35
          Цитата: svp67
          Не знаю, с какими маслами вы имели дело, но далеко не все отстирывалось,

          Всё там прекрасно отстирывалось. Тем более, что особой замасленности лично я ни разу не наблюдал.
          Лопатов
      2. kirgiz58 Сегодня, 18:41
        Цитата: Лопатов
        Танковые комбинезоны стали зелёными ещё при СССР. Были сделаны из хорошей ткани,

        Вы не носили старый добрый офицерский комбез. Вот у него действительно ткань была высочайшего качества и не рвалась при любом зацепе, как у тех что вы хвалите. Зеленые (хаки) комбезы были все го..но, после пары месяцев он становился белым и расползался по швам, а даже легкий зацеп за нитку троса его разрывал, как папиросную бумагу. Даже простой черный комбез (тот что на бойце в центре) гораздо лучше по всем параметрам чем зелень.
        kirgiz58
        1. Лопатов Сегодня, 18:47
          Цитата: kirgiz58
          Вы не носили старый добрый офицерский комбез. Вот у него действительно ткань была высочайшего качества и не рвалась при любом зацепе, как у тех что вы хвалите.

          Я носил точно такой же, как и мои бойцы. Никаких "офицерских" не существовало. Были советские, по слухам из египетского хлопка, неубиваемые. Были советские рабочие. зелёные или синие, из поганенькой ткани, куртка навыпуск.
          И были российские зелёные танковые. Из поганой ткани.
          Вот где-то так...

          Цитата: kirgiz58
          Даже простой черный комбез (тот что на бойце в центре) гораздо лучше по всем параметрам чем

          Чем огнезащитный, который, судя по всему, сочли слишком дорогим?
          Лопатов
  9. sounddoc Сегодня, 18:03
    Мазуууутааааа......класс))))))))
    sounddoc
  10. Слон Сегодня, 18:05
    Черный бронежилет это анахронизм. Современные конфликты могут развиваться молниеносно и танкисты даже не успеют переодеться...
    Слон
    1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 18:40
      Настолько молниеносно, что даже комбинезон не успеют надеть? laughing
      За Родину , мать вашу ))
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