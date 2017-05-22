Комбинезонам танкистов вернули чёрный цвет
Танкистам вернули черные комбинезоны для повседневной работы, цифровая окраска осталась у прочных огнеупорных комбинезонов, предназначенных для ведения боевых действий, сообщает Российская газета .
В субботу в 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии представили современную экипировку. Ветераны сразу обратили внимание и обрадовались тому, что увидели танкистов, облаченных в черные комбинезоны.
«За четверть века бесконечного реформирования Вооруженных сил не оставили в стороне и танковые войска. Кому-то показалось, что черный цвет не отвечает эпохам перемен, лучше подходит зеленый камуфляж. И танкисты стали похожими на обычных мотострелков. Только не учли, что танк – это боевая машина, в которой не полевые цветочки благоухают, а горюче-смазочные материалы. Солярка, керосин и различные масла имеют обыкновение быстро превращать камуфляж во что-то замызганное», – говорится в материале.
Сегодня, похоже, здравый смысл вернулся. Теперь для повседневной работы танкисты будут иметь легкие, практичные и удобные комбинезоны черного цвета. Если работа в парке – на голове черные береты, для выездов на полигон – классические шлемофоны.
На случай же боевых действий предусмотрены специальные плотные комбинезоны пятнистой (цифровой) окраски. Они отличаются огнестойкостью и способны защитить от мелких осколков. Если машина будет выведена из строя и экипажу придется ее покинуть, то специальная расцветка уменьшит видимость бойцов в системах технического зрения противника. На голове не обычный шлемофон, а прочная каска из композитных материалов.
«Так что форма современных танкистов стала элегантной и практичной, как в мирной жизни, так и на войне», – заключает издание.
В субботу в 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии представили современную экипировку. Ветераны сразу обратили внимание и обрадовались тому, что увидели танкистов, облаченных в черные комбинезоны.
«За четверть века бесконечного реформирования Вооруженных сил не оставили в стороне и танковые войска. Кому-то показалось, что черный цвет не отвечает эпохам перемен, лучше подходит зеленый камуфляж. И танкисты стали похожими на обычных мотострелков. Только не учли, что танк – это боевая машина, в которой не полевые цветочки благоухают, а горюче-смазочные материалы. Солярка, керосин и различные масла имеют обыкновение быстро превращать камуфляж во что-то замызганное», – говорится в материале.
Сегодня, похоже, здравый смысл вернулся. Теперь для повседневной работы танкисты будут иметь легкие, практичные и удобные комбинезоны черного цвета. Если работа в парке – на голове черные береты, для выездов на полигон – классические шлемофоны.
На случай же боевых действий предусмотрены специальные плотные комбинезоны пятнистой (цифровой) окраски. Они отличаются огнестойкостью и способны защитить от мелких осколков. Если машина будет выведена из строя и экипажу придется ее покинуть, то специальная расцветка уменьшит видимость бойцов в системах технического зрения противника. На голове не обычный шлемофон, а прочная каска из композитных материалов.
«Так что форма современных танкистов стала элегантной и практичной, как в мирной жизни, так и на войне», – заключает издание.
Использованы фотографии: Сергей Птичкин / rg.ru
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