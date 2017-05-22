19:49 22 мая

В Финляндии начались крупнейшие учения ВВС НАТО

В Финляндии в Лапландии в понедельник стартовали одни из крупнейших в этом году в Европе учений ВВС Arctic Challenge Exercise (АСЕ).
Учения ACE проходят уже третий раз, но Финляндия впервые отвечает за их организацию и проведение при поддержке Швеции и Норвегии и с участием ВВС ряда государств НАТО, сообщила пресс-служба Оборонительных сил Финляндии.

Штабы учений находятся в Финляндии, Норвегии и Швеции.





Всего в учениях, которые продлятся две недели, задействованы более 100 самолетов, в том числе из США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии и Канады. Кроме истребителей в маневрах задействованы самолеты-заправщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, спасательные вертолеты. Вылеты самолетов будут осуществляться с понедельника по пятницу и полеты будут совершаться в северных регионах Финляндии, Швеции и Норвегии.

Одновременно с маневрами АСЕ в Лапландии стартуют учения сухопутных сил Army North 17 с участием 6 тыс. 150 человек и 1 тыс. единиц транспортных средств.

Портал телерадиовещания Yle сообщил, что в понедельник в первой половине дня возле финляндской авиабазы в Рованиеми (Rovaniemi) прошел пикет противников проведения учений. В нем приняли участие около 30 человек с плакатами U.S. Army go home и Peace.

Одновременно с авиационными и сухопутными учениями на севере Европы, проходят крупнейшие в новейшей истории Эстонии учения Сухопутных войск с участием 9 тыс. человек, в том числе 2 тыс. человек из государств-членов и партнеров НАТО и привлечением большого количества танков и боевых машин пехоты.

Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru/
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Комментарии 26

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:52
    Окружают Россию опять в кольцо...Эх фины, как бы вам не пожалеть !
    ОТДЕЛ
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 18:07
      Пожалеть можно нас в Сирии, а в НАТО знают своё дело "кольца анаконды" сжимаются.
      DIVAN SOLDIER
    2. cniza Сегодня, 18:08
      Интересно , а F - 35 они туда притащили , что бы его можно было "пощупать".
      cniza
      1. рич Сегодня, 18:13
        А финнам с их статусом зачем эти ученья. Подталкивают Финляндию к членству в НАТО?
        рич
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 18:15
          Да они и так в случае чего будут на стороне НАТО.
          DIVAN SOLDIER
          1. yuriy55 Сегодня, 18:38
            Цитата: DIVAN SOLDIER
            Да они и так в случае чего будут на стороне НАТО.

            Вы за финнов не решайте. Они сами знают, что им важнее: безвиз с РФ или полигон для "Искандеров"... what
            yuriy55
  2. svp67 Сегодня, 17:53
    Да... уж. Не зря на параде "арктические" ЗРК показали, ой не зря...
    svp67
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 18:08
      Какой смысл их демонстрировать, если мы их все равно не применим.
      DIVAN SOLDIER
  3. новичок Сегодня, 17:53
    а не провести ли нам учения вмф и авиации на Кубе?
    новичок
    1. grm Сегодня, 18:07
      Цитата: новичок
      а не провести ли нам учения вмф и авиации на Кубе?


      Учитывая, что Путин простил им долг 30 миллиардов долларов- можно..
      Правда там параллельно какая-никакая нормализация отношений идёт между Кубой и США. Какая-то она кривая эта нормализация, но видимо Кубе выгодная раз на неё пошли.
      grm
      1. новичок Сегодня, 18:10
        да вся это “нормализация“ прекрасно известна и нам и кубинцам. так что, было б желание, кубинцы всегда за.
        новичок
    2. МПК105 Сегодня, 18:07
      ВМФ-с Большой Буквы пишется..... hi
      МПК105
      1. новичок Сегодня, 18:12
        пордон, коллега, видимо цокнул мимо зпглавной. щас исправим.
        новичок
        1. новичок Сегодня, 18:41
          ну ё. это что, адмтны так чудят!? уже минут десять пытаюсь исправить коммент, не могу войти именно в “исправить“.
          новичок
  4. капрал Сегодня, 17:53
    Наши РТР им в помощь. Аминь.
    капрал
  5. Соломон Кейн Сегодня, 17:58
    Привет от дядюшки Карла-Густава(Маннергейма)!
    Фины забылись, это не 40-й год, никто сейчас с шашками на амбразуру не полезет.

    Сейчас это будет гораздо больнее.
    Соломон Кейн
  6. roskot Сегодня, 18:03
    Зачем финнам это нужно. Накликают геморрой на одно место. Штаты далеко, а Россия под боком.
    roskot
    1. новичок Сегодня, 18:06
      так финнам это и не надо. хозяин приказал.
      новичок
  7. pjastolov Сегодня, 18:08
    Одновременно с маневрами АСЕ в Лапландии стартуют учения сухопутных сил Army North 17 с участием 6 тыс. 150 человек и 1 тыс. единиц транспортных средств.
    учения "северная армия" - а че не зимой? recourse
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 18:09
      Зимой холодно.
      cniza
    2. Соломон Кейн Сегодня, 18:12
      А зимой - все мёрзнут. Тут американский спецназ в условиях Арктики показывали -" Дед Кондратий постучался в дверь." laughing
      Соломон Кейн
  8. san4es Сегодня, 18:36
    ...Финики за хоккей обиделись crying
    san4es
  9. Холуай Сегодня, 18:37
    Финляндия всё делает для того что бы наши ракеты были нацелены на её...
    Холуай
  10. yuriy55 Сегодня, 18:45
    Развернуть ПВО и РЭБ и создать им благодушный приём, в случае "непроизвольного пожалования в гости"... belay
    yuriy55
  11. Комментарий был удален.
  12. ОТДЕЛ Сегодня, 19:14
    Вот интересно почему Сталин не тронул Финляндию, после 45-го ? Ведь они воевали на стороне Германии...Да и вообще входили в состав Российской Империи! Что им не живется то спокойно, опять злят русского медведя?
    ОТДЕЛ
  13. afrikanez Сегодня, 19:38
    "Санта Клауса" разбудите, Вам ( нато) несдобровать тогда! Не любит он когда "шумят" над головой. laughing
    afrikanez
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