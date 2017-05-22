19:51 22 мая

Хомс освобожденный: боевики сбежали из города

Третий по величине сирийский город Хомс освобожден от боевиков полностью - там закончились боевые действия. Подробности - в программе Евгения Поддубного "Война".




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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