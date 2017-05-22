Хомс освобожденный: боевики сбежали из города Сегодня, 18:35 Третий по величине сирийский город Хомс освобожден от боевиков полностью - там закончились боевые действия. Подробности - в программе Евгения Поддубного "Война". 1 Алеппо освобожден. Репортаж Евгения Поддубного Боевики наступают на Алеппо. Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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