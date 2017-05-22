Наконец-то Россия показывает своё истинное лицо

В этом выпуске продолжаем показывать как и чем живёт настоящая Россия сегодня: новые комбинаты и фабрики, программа возвращения соотечественников, фантастические технологии 3D-печати, новинки тульских оружейников, рекорды производителя «Калашникова» и одна история нашего выдающегося соотечественника, которая вдохновит многих.