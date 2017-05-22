19:50 22 мая

Наконец-то Россия показывает своё истинное лицо

В этом выпуске продолжаем показывать как и чем живёт настоящая Россия сегодня: новые комбинаты и фабрики, программа возвращения соотечественников, фантастические технологии 3D-печати, новинки тульских оружейников, рекорды производителя «Калашникова» и одна история нашего выдающегося соотечественника, которая вдохновит многих.




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Комментарии 4

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  1. НЕКСУС Сегодня, 19:16
    Про 3Д металло-принтер порадовало,равно как и с помощью парафина...таких принтеров нам надо много,дабы ускорить и удешевить производство сложных конструкций и деталей во многих областях промышленности.
    НЕКСУС
    1. андрей юрьевич Сегодня, 19:39
      смотрю на эти видео "время вперёд",и понимаю, что живу в другой стране,или в другой реальности... request почему у нас ничего не делается? город умирает. чего не хватает? ЖД и АВТО сообщение есть,с логистикой никаких проблем...последний завод закрылся и распродаётся....
      андрей юрьевич
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:42
        Цитата: андрей юрьевич
        смотрю на эти видео "время вперёд",и понимаю, что живу в другой стране,или в другой реальности... request почему у нас ничего не делается? город умирает. чего не хватает? ЖД и АВТО сообщение есть,с логистикой никаких проблем...последний завод закрылся и распродаётся....

        Тезка,не все сразу...а страна то у нас циклопических размеров. Да еще Сибирь с Уралом то тоже обживать и развивать надо. А чтоб люди ехали к черту на рога в Сибирь,Урал,Камчатку снимаясь с насиженных теплых обжитых мест,им надо дать хорошую оплачиваемую работу,жилье в короткий срок и тд...понимаешь о чем я?
        НЕКСУС
  2. ИмПерц Сегодня, 19:49
    Нет, нет...
    Это всё киселёвское телевидение и путинская пропаганда.
    ИмПерц
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