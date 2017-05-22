19:52 22 мая

«Пакет» русских услуг: стреляем, взрываем, топим

Правда ли, что Россия безнадёжно отстала от Запада в области торпедного и антиторпедного оружия?




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