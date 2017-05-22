«Пакет» русских услуг: стреляем, взрываем, топим Сегодня, 18:47 Правда ли, что Россия безнадёжно отстала от Запада в области торпедного и антиторпедного оружия? 0 Геофизическое оружие Кремля: вам засохнуть, утонуть или замерзнуть? Топим каркасную AR-15 за 2000 баксов Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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