08:18 23 мая

Заплечных дел комиссары. Кто вёл дело Тухачевского?

В этом году исполняется восемьдесят лет с того дня, когда был приговорен к смертной казни и расстрелян видный советский военачальник Михаил Тухачевский. На протяжении первых двадцати лет советской власти он считался одним из ключевых красных военных командиров, входил в высший слой советской военной иерархии. О Михаиле Тухачевском написано много, но до сих пор не прекращаются споры о том, действительно ли он готовил заговор с целью свержения Иосифа Сталина, или был незаконно репрессирован? Да и если готовил заговор, то столь ли этот заговор был опасен для страны, ведь она могла бы и выиграть от прихода к власти военных? А могла бы и не выиграть. Вопросов больше, чем ответов.

Для красного маршала у Михаила Тухачевского была не совсем подходящая биография. Мало того, что выходец из дворянской семьи, так еще и кадровый офицер царской армии. Образование он получал в кадетском корпусе, затем в Александровском военном училище, где демонстрировал большие успехи в учебе. Не успел молодой подпоручик Тухачевский получить назначение младшим офицером в лейб-гвардии Семеновский полк, как началась Первая мировая война. Подпоручик Тухачевский успел получить пять орденов, но в феврале 1915 года попал в плен, где провел два с половиной года. В сентябре 1917 года ему удалось бежать, а в октябре он объявился в России. Империя уже пала, и Тухачевскому предстояло определяться, с кем быть в разворачивавшемся политическом противостоянии. Вчерашний царский офицер выбрал красных. Так началась его карьера красного полководца, которая была быстрой, головокружительной и в течение буквально года — двух привела Михаила Тухачевского на вершину советского военного олимпа. При этом, Тухачевский был еще очень молодым человеком. Командармом он стал в 1918 году в возрасте 25 лет.

Заплечных дел комиссары. Кто вёл дело Тухачевского?



Как известно, Михаил Тухачевский имел собственное мнение о развитии РККА, весьма отличное от мнения большинства других представителей советской военной элиты того времени. Еще в 1920-е гг. стали появляться первые сведения об оппозиционных настроениях советского военачальника, которые докладывались руководству партии и государства. Однако авторитет Тухачевского в войсках был весьма высок и партийные лидеры до определенной поры не решались связываться с героем Гражданской войны. Тем не менее, с 1929 года советскому руководству начинают регулярно поступать донесения различных агентов о развитии у части командного состава РККА во главе с Михаилом Тухачевским оппозиционных настроений. В духе того времени они рассматривались как «троцкистские». Известно, что главным оппонентом Тухачевского в армии был маршал Климент Ворошилов. Он пользовался доверием Сталина, но вряд ли именно происки Ворошилова могли бы повлиять на Сталина настолько сильно, что он бы принял решение репрессировать одного из известнейших на тот период советских военачальников. Тем не менее, 10 мая 1937 года Михаил Тухачевский был освобожден от должности первого заместителя народного комиссара обороны СССР и переведен на существенно низшую должность — назначен командующим Приволжским военным округом. Однако покомандовать им Тухачевскому не удалось. Всего лишь через двенадцать дней после нового назначения, 22 мая 1937 года маршал Михаил Тухачевский был арестован в Куйбышеве и через два дня доставлен в Москву.

Обстоятельства дела Тухачевского хорошо известны, но мало кто обращал внимание на фигуры следователей, которые занимались разработкой маршала и ведением его дела. Казалось бы, результативность их работы впечатляет — серьезнейшее дело против одного из важнейших советских военачальников длилось меньше месяца. 22 мая Тухачевский был арестован, а 12 июня 1937 года — расстрелян. Двадцать дней понадобилось, чтобы доказать его вину, судить, признать виновным и казнить. Что же это за гении следствия, способные в течение кратчайшего времени раскрыть сложнейшее дело?

Если взглянуть на фигуры следователей по делу Тухачевского более пристально, то можно усомниться в правдивости инкриминируемых маршалу деяний. Тем более, что большинство следователей уже через год последовали за самим Тухачевским. Общее руководство следственными действиями в отношении красного маршала осуществлял Израиль Леплевский. Сын рабочего Моисея Леплевского из Брест-Литовска, Израиль Моисеевич родился в 1896 году — он был практически ровесником Тухачевского, на три года младше. Только когда Тухачевский учился в кадетском корпусе и военном училище, Леплевский уже занимался политической деятельностью. В четырнадцать лет он вступил в еврейскую партию «Бунд», а в 1917 году перешел к большевикам.

С 1918 года Израиль Леплевский служил в советских органах безопасности, быстро выдвинувшись на руководящие должности. К середине 1930-х годов Израиль Леплевский уже занимал очень важные должности в системе НКВД СССР. С декабря 1934 по ноябрь 1936 гг. он был народным комиссаром внутренних дел Белоруссии. В 1935 году он получил звание комиссара государственной безопасности 2 ранга, аналогичное армейскому званию командарма 2 ранга (приблизительно соответствовало более позднему званию генерал-лейтенанта). Возможно, что продвижению Израиля способствовала и «звездная» карьера его старшего брата Гирша Леплевского. Он прошел тот же политический путь — из бундовцев в большевики, затем служил в НКВД, а во второй половине 1930-х гг. занимал пост заместителя генерального прокурора Советского Союза. Однако не исключено, что это и Израиль мог продвигать Гирша — кто ж поймет всю запутанность карьерных перипетий старых большевиков.

Израиль Леплевский, как старый и умелый чекист, достаточно быстро «сваял» дело Тухачевского. Тем более, что Леплевскому было не в первой руководить аналогичными расследованиями. Еще в 1930-1931 гг. Леплевский с подачи Ягоды руководил следствием по знаменитому делу «Весна». В результате расследования этого дела были арестованы свыше 3000 человек, большинство которых составили военнослужащие РККА, прежде служившие офицерами в царской армии. Советская власть им до конца не доверяла, а предприимчивые чекисты использовали возможности репрессий против бывших царских офицеров для укрепления собственных позиций. Кстати, тогда, в 1930-1931 гг. репрессии еще не достигли такого масштаба, как в 1937-1938 гг., поэтому значительная часть арестованных была позже освобождена. Среди освобожденных был, например, и Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич — генерал-майор царской армии, брат самого Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича — ближайшего помощника и секретаря Владимира Ильича Ленина. Ему повезло — больше не трогали, предоставили возможность спокойно работать, а уже в 1944 году даже присвоили звание генерал-лейтенанта.

Тем не менее, хотя далеко не все арестованные по делу «Весны» были осуждены, Израиля Леплевского можно было считать после проведения этого дела серьезным специалистом по организации репрессий против бывших и действующих военнослужащих. Позже Леплевский участвовал в непосредственной организации процессов над Зиновьевым, Каменевым, позже — над Мартемьяном Рютиным. То есть, Израиль Моисеевич уже имел и опыт проведения следственных действий в отношении знаковых персон коммунистической партии — старых и авторитетных революционеров ленинской гвардии. «Расколоть» Тухачевского такому специалисту было вполне по силам. Особенно с учетом того, что непосредственное проведение допросов было поручено не менее опытным чекистам.

Прямое руководство следственными действиями по делу Тухачевского осуществлял Зиновий Ушаков-Ушимирский. Он тоже был примерным ровесником и своего шефа Израиля Леплевского, и подследственного Тухачевского. Зиновий Ушаков родился в 1895 году в местечке Хабное, что в Киевской губернии. Его отец Марк работал плотником. Казалось бы, Зиновия Марковича тоже ждала судьба обычного местечкового еврейского ремесленника. В 1905-1909 гг. подросток учился в хедере — местной еврейской школе, а в 1909 году, в четырнадцатилетнем возрасте, поступил работать в мануфактурную лавку. Позже Зиновий пошел по стопам отца — стал плотником, а в 1916 году, по достижению 21-летнего возраста, был призван в царскую армию. Но добросовестный солдат из Зиновия не вышел. Юноша дезертировал, был пойман и заключен в Радомысльскую тюрьму. Оттуда Зиновий Ушаков благополучно сбежал через пятьдесят суток. Впрочем, судя по всему, не желал Ушаков служить только в царской армии.

В марте 1918 года он добровольно ушел в Красную армию. Там Зиновий прослужил более двух лет, а в декабре 1920 года поступил на службу в ВЧК. Оперативная деятельность Зиновия Ушакова проходила в Киевской, Волынской, Житомирской, Донецкой и Одесской губернских чрезвычайных комиссиях. Во время службы в ВЧК-ОГПУ и произошло знакомство Зиновия Ушакова с Израилем Леплевским. Когда последний в 1934 году стал народным комиссаром внутренних дел Белорусской ССР, Зиновий Ушаков получил должность заместителя начальника особого отдела НКВД БССР. Потом его перевели в Москву — на должность помощника начальника 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. Зиновий Маркович получил специальное звание капитана государственной безопасности (до 1940 г. это звание соответствовало званию полковника РККА).

Судя по всему, Зиновий Маркович Ушаков был не просто жестким следователем, а натуральным садистом. Без физического воздействия, принимавшего характер не только избиений, но и изуверских пыток, Зиновий Маркович обойтись не мог. Даже многие коллеги удивлялись методам работы этого «следователя». Жертвами кровавых допросов капитана госбезопасности Ушакова становились многие видные советские военачальники. Очевидно, что его специально ставили на это сложное направление — допрашивать красных командиров, людей смелых и решительных, к которым требовались «особые методы следственного воздействия». Список подследственных Зиновия Марковича впечатляет — это маршал Александр Егоров и командарм 2 ранга Павел Дыбенко, член Политбюро Станислав Косиор и командарм 2-го ранга Яков Алкснис, комкор Борис Фельдман и кандидат в члены Политбюро Павел Постышев. И это только самые «именитые».

У Зиновия Ушакова самые отважные герои Революции и Гражданской войны раскалывались как миленькие. Можно себе представить, что вытворял этот «следователь» со своими подследственными. Имеются воспоминания, что одним из любимых «приемов дознания» у Зиновия Марковича было сажание подследственного голым задом на перевернутую табуретку. Комментарии излишни. Как и вопросы о том, почему же столь быстро прославленные советские военачальники, прошедшие Первую мировую и Гражданскую войны, имевшие ранения, подписывали признательные показания. Этой пытке, например, подвергся известный комкор Роберт Эйдеман.

Именно с капитаном государственной безопасности Зиновием Марковичем Ушаковым и предстояло встретиться маршалу Михаилу Тухачевскому. Это обстоятельство само по себе становится ответом на вопрос, почему крупный советский военачальник в течение нескольких дней после ареста дал признательные показания и сообщил, что участвовал в военно-политическом заговоре против Сталина.

Вместе с маршалом Михаилом Тухачевским по делу проходили в качестве подследственных командующий Киевским военным округом командарм 1 ранга Иона Якир, командующий Белорусским военным округом командарм 1 ранга Иероним Уборевич, начальник Военной академии им. Фрунзе командарм 2 ранга Август Корк, заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа комкор Виталий Примаков, начальник Политуправления РККА и первый заместитель наркома обороны армейский комиссар 1 ранга Ян Гамарник, начальник Управления по командному и начальствующему составу РККА комкор Борис Фельдман, председатель Центрального совета Осоавиахима комкор Роберт Эйдеман и военный атташе СССР в Великобритании комкор Витовт Путна.

9 июня 1937 г. обвинительное заключение признало всех обвиняемых членами антисоветской троцкистской организации, а также указало на сотрудничество военачальников с Генеральным штабом германского вермахта. Единственным, кому удалось избежать ареста и казни был Ян Гамарник, застрелившийся незадолго до того, как за ним должны были «прийти». 11 июня 1937 года Специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР приговорило всех подсудимых к расстрелу. В ночь на 12 июня 1937 года приговор был приведен в исполнение. Так закончили свои жизни маршал Михаил Тухачевский и другие видные советские военачальники первых двух десятилетий советской власти.

Примечательно, что судьба следователей, ведших дело Тухачевского, сложилась вполне предсказуемо. Израиля Леплевского сначала, казалось, ждала блестящая карьера. Прямо после приговора Тухачевскому он был назначен народным комиссаром внутренних дел Украинской ССР, где развернул масштабные репрессии. Но уже в апреле 1938 года, менее чем через год после ареста Тухачевского, комиссар госбезопасности 2 ранга Леплевский был уволен из органов НКВД СССР. 28 апреля 1938 года его арестовали, а 28 июля 1938 года расстреляли на полигоне «Коммунарка». Майор госбезопасности Зиновий Маркович Ушаков ненамного пережил своего шефа. Он продолжал служить помощником начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР до сентября 1938 года. Новый нарком внутренних дел Лаврентий Берия принял решение арестовать Ушакова. Полтора года он находился в заключении, а 21 января 1940 года был приговорен к смертной казни и 26 января 1940 года расстрелян.
Автор: Илья Полонский


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Комментарии 32

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  1. Никкола Мак Сегодня, 05:38
    Что опять характерно - никаких реальных документов, всё на уровне слухов и домыслов!
    Пытки, избиения, наветы, необоснованные репрессии и т.д. и т.п. - стиль Солженицына, которым уже все облопались.
    Может пора бы уже открыть архивы - 70 лет прошло?
    Сейчас такие же же "неопровержимые доказательства" рассказывают про Ким Чен Ына - этого из миномёта? расстрелял, этого из зенитки, а того спалил из огнемёта!
    Никкола Мак
    1. karish Сегодня, 05:55
      Цитата: Никкола Мак
      Пытки, избиения, наветы, необоснованные репрессии и т.д. и т.п. - стиль Солженицына, которым уже все облопались.

      Вы сомневаетесь насчёт репрессий ?
      Вы сомневаетесь насчёт тысячь и тысячь незаконно осуждённых , расстрелянных , сосланных ?
      Солженицын единственный описавший это ?
      У Вас в семье не было репрессированных родственников , у ваших знакомых ?
      Неужели можно быть настолько слепым , что бы пытаться оспаривать неопровержимые факты. request
      karish
      1. Никкола Мак Сегодня, 06:14
        Неужели можно быть настолько слепым , что бы пытаться оспаривать неопровержимые факты.

        Это был сложный и очень многоплановый процесс - в котором надо чётко разбираться на основании реальных документов и фактов, а не бредней "разоблачителей 90-хх".
        А Вы сейчас занимаетесь тем же самым - "это же всем известно и не требует доказательств".
        В 90-хх очень много народу искали факты про репрессированных родственников и нередки были такие результаты:
        " Владимир Старцев, старший помощник прокурора Ленинградской области:
        Цитата:
        «В последние годы пошёл вал обращений от детей репрессированных граждан. Они просят признать своих родителей реабилитированными,так как могут получить социальное пособие — порядка 800 рублей ежемесячной выплаты.

        Мы поднимаем дела из архивов и во многих случаях сталкиваемся с тем, что репрессированные в советское время были расстреляны или сидели в лагерях не просто так — кто-то получил срок за грабёж и воровство, кто-то служил старостой при немцах… Дети узнают о прошлом своих родителей впервые! Для некоторых это настоящий шок.
        Я в свое время помогал 4-м знакомым у которых тоже в роду были «кто-то репрессированные» разыскать информацию о них. Люди угрохали кучу времени на обращения в различные архивы, да и денег порядочно.
        В итоге выяснилось, что у одного бабка села не за то, что «была дочерью царского офицера», а за то, что она будучи бухгалтером на заводе взяла из заводской кассы деньги и купила себе шубу.
        У другого дед сел не «за анекдот про Сталина», а за участие в груповом изнасиловании.
        У третьего дед оказался не «раскулаченым ни за что крестьянином», а рецидивистом, получившим вышку за убийство целой семьи (отца, матери и двоих детей подростков).
        Только у одного дед оказался действительно политически репрессированным, но опять же не "за анекдот про Сталина», а за то, что во время войны был полицаем и работал на немцев".
        Никкола Мак
        1. karish Сегодня, 06:57
          Цитата: Никкола Мак
          Это был сложный и очень многоплановый процесс

          теперь это так называется ?
          Цитата: Никкола Мак
          А Вы сейчас занимаетесь тем же самым - "это же всем известно и не требует доказательств".

          Да , у меня перед глзами фото моего прадеда . сапожника из торжка , оказавшимся английским шпионом , получившим 10 лет лагерей , отсидевшим 1.5 года . актированный 9 по потере здоровья 0 и умерший дома через 3 месяца после возвращения.
          Какие он там донесения писал ( Чемберлену ) - из своей сапожной будки -- знают только следаки.
          Умер и оставил в (1939) моих деда и тётю - без отца , детьми врага народа.
          Что откликалась им аж до 1954 года. Не смотря на то . что дед вернулся с войны инвалидом второй группы .
          Цитата: Никкола Мак
          В 90-хх очень много народу искали факты про репрессированных родственников и нередки были такие результаты:

          Не надо натягивать сову на глобус , я не говорю что все посаженные были посажены не справедливо -- но десятки тысячь арестованных и расстрелянных по ложным наветам - это фактю
          Целые народы выселенные с места жительства - это факт и подавляющее большинство были безвинны.
          Судопроизводство тройками - это что ?
          О чем Вы вообще говорите ?
          karish
          1. silberwolf88 Сегодня, 07:57
            А можно подробнее о безвинно выселенных народах ... это о ком???
            О крымских татарах и 200 тысяч каждый десятый (т. е. все мужчины призывного возраста) активно служили немцам) ... или вы о чеченцах и ингушах ... но там та же картина ... может Кого имеем ввиду???
            Немцы поволжья попали под раздачу как фольксдойче ... их просто переселили далее в тыл ...
            silberwolf88
          2. avt Сегодня, 08:00
            Цитата: karish
            Судопроизводство тройками - это что ?

            Это трибунал . Такое можете увидеть даже в нынешних голливудских фильмах о благословенной USA.
            Цитата: karish
            я не говорю что все посаженные были посажены не справедливо

            Цитата: karish
            Вы сомневаетесь насчёт репрессий ?
            Вы сомневаетесь насчёт тысячь и тысячь незаконно осуждённых , расстрелянных , сосланных ?

            Вот я - ни разу .
            Цитата: karish
            Солженицын единственный описавший это ?

            Но в бредни от Солженицина , который при жизни не побывал в рассекреченном архиве ГУЛаГа , поскольку не оставил НИ ОДНОГО автографа в формулярах тамошних дел в 90-х, как собственно все сванидземлечины .Да и потому что
            Цитата: karish
            У Вас в семье не было репрессированных родственников , у ваших знакомых ?

            были .
            avt
        2. nizhegorodec Сегодня, 07:37
          в деле могли написать что угодно, появлялись же у нас "агенты шести разведок", причём, в невообразимых сочетаниях, как "английско-немецко-японский шпион" или каких-нибудь экзотических стран.
          Цитата: Никкола Мак
          Только у одного дед оказался действительно политически репрессированным, но опять же не "за анекдот про Сталина», а за то, что во время войны был полицаем и работал на немцев".
          Интересуясь темой лишённых звания героя СССР, встретил случай лишения звания "героя" одного персонажа, который, что бы его получить, оболгал человека, служившего бургомистром по заданию партизан. Генералов ведь тоже сажали под благовидным предлогом, один кавалеристов в степи заморозил, другой - лётчиков послал в непогоду и они погибли. Конечно, многие и по 58-й шли, но там тоже без пристрастия следаков не обошлось
          nizhegorodec
        3. heruv1me Сегодня, 08:17
          Как у меня всё кепит после вашего поста "Никкола Мак". Я уже не в первый раз вижу ссылку на эту цитату при затрагивании темы репрессий. По цитате: что за много народу(это сколько)? можно ли верить этому прокурору? Где подтверждающие его выводы документы?. Обосную свою позицию, в моей семье есть репрессированные и я точно знаю что они репрессированные по статье 58 в 38 году. Что я этим хочу сказать, а то что если у кого то есть осужденные по 58 статье родственники и осужденные до ВОВ, то тут ни каких немцев не пришьешь. А по воспоминаниям выжевшего деда, в лагере таких былого ого-го сколько, и людей начали забирать ещё с конца 20-х, много людей и мало кто из них вернулся. А вот за такие выражения как "сложный и очень многоплановый процесс" я бы не стерепел при личной встрече. Вы сейчас пытаетесь оправдать действия кровавого режима, именно "кровавого" и именно "режима" которым по мнению многих людей нашей страны не может быть НИ КАКОГО оправдания, столько людей сгубили своими действиями мрази....
          heruv1me
      2. avia12005 Сегодня, 06:30
        У меня не было. У знакомых тоже. Может, это все были палачи и садисты?
        avia12005
        1. василий50 Сегодня, 06:48
          Для автора и прочих ревнителей *истины* неплохо бы прочитать показания Тухачевского, которые были написаны СОБСТВЕННОРУЧНО.
          Ссылки на якобы обнаруженную кровь на допросных листах явная глупость, так как СОБСТВЕННОРУЧНЫХ показаний, написанных чернилами, был один экземпляр, а вот перепечаток было несколько.
          Утверждать что после собственноручно написанных показаний его пытали-избивали для выбивания подписи на перепечатках?
          Показания которые давал Тухачевский были секретны и до тех пор пока он САМ их не *осветил* следователь о них знать просто не мог.
          василий50
          1. nizhegorodec Сегодня, 07:39
            Цитата: василий50
            пока он САМ их не *осветил* следователь о них знать просто не мог.

            ага, конечно! По воспоминаниям выживших, обычно следак уже приносил заготовленный текст, осталось только подписать, ну, или под диктовку писали.
            nizhegorodec
      3. Maegrom Сегодня, 06:59
        Дело не в доказываемых тезисах, а в подходе. Иначе плохо подготовленная работа, в глазах чуть более искушенного читателя, достигает обратного результата.
        Maegrom
    2. avt Сегодня, 07:52
      Цитата: Никкола Мак
      Что опять характерно - никаких реальных документов, всё на уровне слухов и домыслов!

      Ну ещё скажите что
      Подпоручик Тухачевский успел получить пять орденов, но в феврале 1915 года попал в плен, где провел два с половиной года.
      Это вообще то со слов самого маршала Миши . wassat ПЯТЬ орденов в наградной системе Империи и ...подпоручик ?? Это ж чудо-богатырь какой ! Это ЧТО он сотворил за такое время , что ему столько отвесили !?? Может плакальщики о судьбе ,,невинно убиенного" расскажут , подняв газеты тех времён из архива , какие таки подвиги он совершил ? Да по сравнению с ним лубочный казак Крючков - мелкий хулиган из подворотни ! Слава о таком подпоручике должна была по Руси матушки в устных былинах сказываться . bully Кстати ! Мужчина он конечно авантюрного склада был и не , да и не трус -это факт . Но вот рыцаря из него лепить не надо - бежал то из плена , а поручителей его расстреляли.
      Как известно, Михаил Тухачевский имел собственное мнение о развитии РККА, весьма отличное от мнения большинства других представителей советской военной элиты того времени.
      Известно , как и известно во что встало стране его это мнение . От пушек курчевского и танкеток Карден Ллойда, когда чуть Гиндзбурга Миша не законопатил на зону , до ,,лучей смерти" , за экспертное мнение о которых законопатили Акселя Берга . Правда Сталин в этом случае ошибку исправил и как мог, извинился .Ну а про то что били и признания выбивали - было . Но вот про то что судившего маршала Мишу Блюхера прессовали не жестоко -знаю . А вот КОНКРЕТНО про маршала Мишу реально
      Цитата: Никкола Мак
      Пытки, избиения, наветы, необоснованные репрессии и т.д. и т.п. - стиль Солженицына, которым уже все облопались.

      Реально только версии выстраивает в отношении конкретного персоналия.
      avt
      1. avt Сегодня, 08:05
        Цитата: avt
        Но вот про то что судившего маршала Мишу Блюхера прессовали не жестоко -знаю . А вот КОНКРЕТНО про маршала Мишу реально

        Поторопился и ошибся сильно ! recourse Блюхера как раз реально даже не били -уродовали вусмерть.
        avt
    3. baudolino Сегодня, 08:06
      Цитата: Никкола Мак
      Может пора бы уже открыть архивы - 70 лет прошло?

      В архивах нужно работать. А интернет даёт прекрасную возможность составлять статьи, не выходя из дома.)
      baudolino
    4. Ольгович Сегодня, 08:07
      Цитата: Никкола Мак
      Что опять характерно - никаких реальных документов, всё на уровне слухов и домыслов!


      А у Вас ГДЕ документы, опровергающие "слухи и домыслы"? Что есть у Вас, кроме слепой убежденности в "правоте" тогдашних т.н. "судов"? НИЧЕГО!

      Есть действительные сегодня решения Верховного Суда СССР: :
      приговор Специального судебного присутствия Верховного суда СССР от 11 июня 1937 года в отношении Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Примакова, Путны и Фельдмана отменить и дело за отсутствием в их действиях состава преступления производством прекратить


      Из этого и исходим.

      "Дело" такого масштаба -о свержении власти и заговоре -расследовалось.... 20 (!) дней и немедленно после "приговора" , все "участники" были расстреляны. Нормально, да? ТАК расследуются такие дела-уничтожением все знавших "руководителей" "заговора"?

      Как фабриковались дела и что происходило в те годы-читайте Istmat, там протоколы допросов Фриновского, Иегуды, Ежова, Берии и т.д.. Мало документов? Читайте ТОМА архивов Госархива о репрессиях, изданы специально для вас: http://statearchive.ru/459&searched=%F0%E5%EF
      %F0%E5%F1%F1%E8%E8&highlight=ajaxSearch_highl
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      Или проще врать об отсутствии документов, чем читать? да, там не один день (неделю читать надо).

      Тухачевского и иже с ним, прочих израилей леплевских и марков- мне ничуть не жаль-они получили то, что САМИ устанавливали, сожрали друг друга-и поделом! Кстати, была уничтоженв или репрессирована ВСЯ семья Тухачевского-жена, братья, сестры, жены братьев, мужья сестер, мать и т.д.

      Жаль миллионы НОРМАЛЬНЫХ людей, попавших в эти жернова.....
      Ольгович
  2. igordok Сегодня, 06:16
    В этом году исполняется восемьдесят лет, как был приговорен к смертной казни и расстрелян видный советский военачальник Михаил Тухачевский.

    То что он был на виду - согласен. Но под термином "видный" обычно подразумевают - полезный, а вот с этим не согласен. Полезности для РККА от Тухачевского ни на йоту.
    igordok
    1. bober1982 Сегодня, 07:24
      Полезности для РККА от Тухачевского ни на йоту
      Тухачевский был настоящим профессиональным военным - умный и образованный,хорошо разбирался в вопросах тактики и стратегии,обладал большими организаторскими способностями.Он играл главную роль в РККА.
      Что любопытно,со школьных лет был атеистом,отсюда и увлечение марксизмом,что его и сгубило,но это на мой взгляд.
      bober1982
      1. silberwolf88 Сегодня, 08:00
        Человек даже профессионально образованный был командиром роты! ... на этом уровне и остался ... увы побед и ясного видения развития армии за ним не числилось
        silberwolf88
        1. bober1982 Сегодня, 08:07
          Он был чужим для всех - для красных командиров,и для своих бывших товарищей по царской армии,и поэтому был обречен.Как военачальник он был выдающийся.
          bober1982
          1. Ниточкин Сегодня, 08:16
            Как палач и душегуб своего народа он был выдающийся. Живодер.
            Ниточкин
  3. Alone wolf Сегодня, 06:29
    А что тут удивительного?ЧК,ОГПУ,НКВД так действовали с первого дня и до последнего.Дутые "дела",показания,
    полученные под пытками,провокации,все это было в порядке вещей.Для того эти органы и были созданы...
    А архивы не откроют,не надейтесь!Всплыли бы миллионы доносов,ведь доносили все на всех:деятели культуры на коллег,ученые,конструкторы,военные тоже не отставали...Ну и просто "бдительные граждане" бдели..."Раздувай
    коллективные грудь-меха!"Так что "все путем" было.
    Alone wolf
  4. Monster_Fat Сегодня, 07:14
    "Евреи, евреи, кругом одни евреи..." (слова из песни Высотского, если кто не знает)...
    Monster_Fat
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:26
      пардон- Высоцкого winked
      Monster_Fat
    2. nizhegorodec Сегодня, 07:43
      Цитата: Monster_Fat
      кругом одни евреи..

      причём, что следаки, что подследственные, ну очень русские ))))
      nizhegorodec
      1. Monster_Fat Сегодня, 08:08
        Г. Климов "Красная Каббала"-пожирали друг-друга, а потом наблюдавший за этим процессом Сталин-додавил оставшихся, что вызвало ненависть остальных евреев СССР и позволило обвинять его в антисемитизме.
        Monster_Fat
  5. мичман Сегодня, 07:37
    В нашей семье осталась память об этом маршале.
    Во первых мама мне рассказывала, что его в стране очень любили в 30-х годах . Он появлялся перед народом в короткой модной шинеле.
    Во вторых дядя моей жены Ягунов И.А. Командовал артиллерией у Тухачевского на Дальнем Востоке . Сохранилась в семье фотография этого дяди, его провожала на фронт жена Анфиса Николаевна. На фото у Ягунова А.И. висит сумка с надписью "убей колчака". Ягунов был расстрелян как враг народа в 1937 году. В это время он был директором Кронштадского морского завода.
    Не сложилась жизнь у красного маршала. Честь имею.
    мичман
  6. Ниточкин Сегодня, 07:40
    Тухачевского карма настигла еще при жизни.
    Ниточкин
  7. parusnik Сегодня, 08:09
    Дело темное..Тот же Н.И.Ежов согласно материалам делам оказался главарем антисоветского заговора, путч готовил..сменивший его Л.П.Берия, был объявлен годы спустя, но уже при другом советском руководителе, английским шпионом..Где вымыслы переплелись с реальностью сложно сказать...
    parusnik
  8. Rock_n_Roll Сегодня, 08:12
    Цитата: karish
    у меня перед глзами фото моего прадеда . сапожника из торжка , оказавшимся английским шпионом , получившим 10 лет лагерей , отсидевшим 1.5 года .

    ФИО деда, пожалуйста, год и место рождения. Ну что б все убедились, что вы не "дочь офицера". Солженицину верю, он воевал , сидел и своей жизнью заслужил говорить и писать то, что думает. Вам нет.
    Rock_n_Roll
  9. rJIiOK Сегодня, 08:14
    Ну, Тухачевский заслужил такой конец, наверное.
    Если бы Сталин перед войной не почистил армию от людей с "оппозиционными настроениями", то возможно, покушением на Верховного отметились бы не немецкие генералы, а наши.
    Да и тема предательства генералов начала войны, ставшая одним из факторов наших первых военных катастроф, тоже не освещается широко. Возможно, недочистили армию даже.

    А так - палачи плохо закончили, спасибо товарищу Берия.
    rJIiOK
  10. silberwolf88 Сегодня, 08:15
    Понять прошлое без контекста не просто ... по поводу репрессий тема сложная ... здесь тема а ля ... БАБУШКА РАССКАЗАЛА не проходит от слова совсем ...
    На ВО были серьёзные статьи про Тухачевского (с его фронтовыми делами пленом и побегом очень всё не красиво) ... там же про то ... что армия и её командиры сформированы Троцким заговор и даже попытка переворота (ещё одна из статей ВО) на 7 ноября были ... остальное всё следствия ... В быту жил как барин причём иногда в своём родовом имении ...
    По поводу перегибов и прочего ... с Ягодой ... Ежовым разобрались при Берии ... аппарат почистили и людей выпустили ...
    По поводу стукачества/доносов ... 4 миллиона это факт ... часть из них откровенная чушь ... ну дак и не на все власть реагировала ...
    Про некоторых видных конструкторов ... ну например Туполева и его КБ ... посадили за шкурничество ... во время пребывания в Америке больше думали о товарах и шмотках ... а лицензию и документацию на производство на DС 3 (будущий ЛИ-2) купили в дюймовых размерах (японцам в то же время в метрических единицах всё продали) ... и целое КБ пахало год переводя всё в нормальные единицы для нашего производства ...
    silberwolf88
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