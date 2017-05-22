В МИД России удивились реакции США на поставки ПЗРК Венесуэле

Ажиотаж вокруг этой темы вызывает недоумение, и есть впечатление, что он создается искусственным путем

Никаких ограничений на наличие или поставки ПЗРК кем бы то ни было и куда бы то ни было нет, за исключением тех случаев, когда в отношении той или иной страны действует оружейное эмбарго. В данном случае никаких ограничений нет, и озабоченность именно в отношении Венесуэлы совершенно непонятна