19:51 22 мая

В МИД России удивились реакции США на поставки ПЗРК Венесуэле

Российская сторона подчеркивает, что никаких ограничений на поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Венесуэле нет, искусственный ажиотаж со стороны США по этому вопросу вызывает недоумение, заявил "Интерфаксу" в понедельник директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

В МИД России удивились реакции США на поставки ПЗРК Венесуэле


Ажиотаж вокруг этой темы вызывает недоумение, и есть впечатление, что он создается искусственным путем
- сказал М.Ульянов -
Никаких ограничений на наличие или поставки ПЗРК кем бы то ни было и куда бы то ни было нет, за исключением тех случаев, когда в отношении той или иной страны действует оружейное эмбарго. В данном случае никаких ограничений нет, и озабоченность именно в отношении Венесуэлы совершенно непонятна
- подчеркнул М.Ульянов.


Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Венесуэла располагает 5 тыс. единиц ПЗРК. В мае директор ЦРУ Майк Помпео выразил озабоченность в связи с политической нестабильностью в Венесуэле, где "существует реальный и серьезный риск" попадания этих вооружений в руки различных незаконных вооруженных формирований.

Использованы фотографии: http://argumentua.com/
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Комментарии 24

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  1. oleg-gr Сегодня, 19:12
    Истерика для создания "мутной водички", в которой америкосы будут ловить свою золотую рыбку.
    oleg-gr
    1. kapitan92 Сегодня, 19:17
      И они ее поймают гораздо быстрее , чем мы думаем! hi hi
      kapitan92
    2. poquello Сегодня, 19:21
      директор ЦРУ Майк Помпео выразил озабоченность в связи с политической нестабильностью в Венесуэле

      Чей туфля?
      poquello
    3. сибиралт Сегодня, 19:22
      Боятся США, что ПЗРК начнут расползаться по всей Латинтской Америке.
      сибиралт
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 19:22
      США явно готовятся к бомбардировкам Венесуэлы, беспорядки там идут полным ходом! ПЗРК наши не спасут конечно страну,но может и успеем что то по серьезней поставить! Уго Чавеса завалили, а без него трудно будет страну удержать ..Не потянем мы Венесуэлу! hi
      ОТДЕЛ
      1. kapitan92 Сегодня, 19:33
        Цитата: ОТДЕЛ
        США явно готовятся к бомбардировкам Венесуэлы

        Из области фантастики.
        Цитата: ОТДЕЛ
        беспорядки там идут полным ходом!

        А что делать, когда нет работы, нет денег содержать семью, нет жратвы - интернационал петь?
        Цитата: ОТДЕЛ
        но может и успеем что то по серьезней поставить!

        Конечно успеем! С 400 в кредит. wassat
        Цитата: ОТДЕЛ
        .Не потянем мы Венесуэлу!

        Ох не потянем! А может попробуем? Все таки венесуэльские "братья", социализм строят. hi
        kapitan92
      2. svp67 Сегодня, 19:39
        Цитата: ОТДЕЛ
        США явно готовятся к бомбардировкам Венесуэлы, беспорядки там идут полным ходом!

        Скорей к высадке вертолетных десантов и действиям боевых вертолетов...А тут эти ПЗРК будут очень не приятным сюрпризом...
        svp67
  2. Владимир 38 Сегодня, 19:16
    Лесом полосатых посылать и внимание не обращать .. Пусть ноют, испытываю особое удовольствие, когда протесты оные высказывают. Даешь Венесуэле калибры и бастионы!
    Владимир 38
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 19:31
      Почему американцы не против поставок в Турцию с-400? Правильно, потому что им выгодно будет изучить нашу новую разработку, а вот когда вражеской стране поставляют, штаты резко против.
      DIVAN SOLDIER
      1. Владимир 38 Сегодня, 19:37
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Почему американцы не против поставок в Турцию с-400? Правильно, потому что им выгодно будет изучить нашу новую разработку, а вот когда вражеской стране поставляют, штаты резко против.

        Думаю, когда Турки получат с400 он уже устаревший будет. Да и на экспорт наверняка идут комплексы "урезанные"
        Владимир 38
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 19:41
          Ну фиг его знает, у нас у самих их считанные единицы, основная масса с-300. Опять же нет уверенности, что наши не до думаются с500 "друзьям и дорогим партнёрам" потом толкнуть .
          DIVAN SOLDIER
          1. Владимир 38 Сегодня, 19:43
            Цитата: DIVAN SOLDIER
            Ну фиг его знает, у нас у самих их считанные единицы, основная масса с-300. Опять же нет уверенности, что наши не до думаются с500 "друзьям и дорогим партнёрам" потом толкнуть .

            Вот по поводу "дорогих партнеров" опасение действительно есть, но все же думаю военное руководство у нас не полные . Хотя если политическое руководство надавит..
            Владимир 38
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:18
    Нужно просто сша объяснить что в Венесуэлу мы постовляем исключительно мирные и демократические пзрк lol
    Изгоняющий либероидов
    1. рич Сегодня, 19:34
      Правильно,Сергей Витальевич. Нормально, по хорошему объяснить, что эти ПЗРК исключительно для защиты от Ирана и КНДР
      рич
  4. vadivm59 Сегодня, 19:22
    а сами "духам"стингеры поставляли.забыли су...и.
    vadivm59
    1. андрей юрьевич Сегодня, 19:32
      ПЗРК-оборонительное оружие...не летайте и не поймаете...
      андрей юрьевич
  5. aiden Сегодня, 19:28
    В Сирии погибли два российских военных советника. Об этом сообщило региональное отделение «Боевого братства» в Еврейской автономной области. По данным организации, 32-летний капитан Вооруженных сил России Евгений Константинов погиб в начале мая, спасая из-под огня 37-летнего майора Александра Складана.
    Источник: https://m.gazeta.ru/army/2017/05/22/10686227.shtm
    l
    aiden
  6. Tusv Сегодня, 19:29
    Я удивляюсь, что злобные Мореманы нас нетрогали. А тут всего лишь умный болт на хитрую резьбу
    Tusv
  7. Толстоевский Сегодня, 19:30
    нужно успокоить американов, объяснив им, что ПЗРК не против американовых самолётов, а против дирижаблей колумбийской наркомафии
    Толстоевский
  8. pjastolov Сегодня, 19:33
    где "существует реальный и серьезный риск" попадания этих вооружений в руки различных незаконных вооруженных формирований.
    незаконных для матрасов? а что это они там делать собрались, или хотят опять цветную устроить? angry
    pjastolov
  9. faterdom Сегодня, 19:34
    Это же ж супротив медельинскаго картелю! Чо опасаться - ведь не направлено против США?
    faterdom
  10. afrikanez Сегодня, 19:34
    Уберите, весь НАТО за лужу, тогда мы посмотрим, поставлять или нет Венесуэле ПЗРК. lol
    afrikanez
  11. pvv113 Сегодня, 19:37
    В МИД России удивились реакции США на поставки ПЗРК Венесуэле

    Похоже, это в планы матрасников не входило. Видать что-то затевали.
    Но необходимо им объяснить, что ПЗРК поставляется сугубо в мирных целях для защиты джунглей бассейна Ориноко от летающих вредителей
    pvv113
  12. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:45
    Если США захотят "цветную революцию" в Венесуэле устроить, то все ПЗРК "неожиданно" могут оказаться либо у "мексиканских негодяев" или у колумбийской наркомафии, пускай США, теперь думают, оно им надо или оставить "сирот" в покое....
    DOCTOR ZLO
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