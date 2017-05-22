В МИД России удивились реакции США на поставки ПЗРК Венесуэле
Российская сторона подчеркивает, что никаких ограничений на поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Венесуэле нет, искусственный ажиотаж со стороны США по этому вопросу вызывает недоумение, заявил "Интерфаксу" в понедельник директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Венесуэла располагает 5 тыс. единиц ПЗРК. В мае директор ЦРУ Майк Помпео выразил озабоченность в связи с политической нестабильностью в Венесуэле, где "существует реальный и серьезный риск" попадания этих вооружений в руки различных незаконных вооруженных формирований.
Ажиотаж вокруг этой темы вызывает недоумение, и есть впечатление, что он создается искусственным путем- сказал М.Ульянов -
Никаких ограничений на наличие или поставки ПЗРК кем бы то ни было и куда бы то ни было нет, за исключением тех случаев, когда в отношении той или иной страны действует оружейное эмбарго. В данном случае никаких ограничений нет, и озабоченность именно в отношении Венесуэлы совершенно непонятна- подчеркнул М.Ульянов.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Венесуэла располагает 5 тыс. единиц ПЗРК. В мае директор ЦРУ Майк Помпео выразил озабоченность в связи с политической нестабильностью в Венесуэле, где "существует реальный и серьезный риск" попадания этих вооружений в руки различных незаконных вооруженных формирований.
Использованы фотографии: http://argumentua.com/
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