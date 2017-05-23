Самоходная артиллерийская установка AFGM / Aselsan KMO (Турция)

По материалам сайтов:

http://janes.com/

http://armyrecognition.com/

http://kabarituini.blogspot.fr/

http://bmpd.livejournal.com/\

Турция продолжает попытки создания собственных вооружений и военной техники, при помощи которых планируется обновлять арсеналы и парки вооруженных сил. Традиционно площадкой для первой демонстрации перспективных образцов становится стамбульская выставка IDEF. В этом году на собственной выставке впервые представили несколько перспективных самоходных артиллерийских установок. Одним из этих образцов стала колесная боевая машина Aselsan KMO.В последние годы турецкая армия проявляет большой интерес к перспективным самоходным артиллерийским установкам. При этом в требованиях к новым проектам основное место занимает мобильность. Военные желают получать боевые машины с максимально высокой подвижностью и возможностью быстрой переброски к местам боевой работы. Прямым ответом на подобные требования заказчика стало появление нескольких новых проектов. С целью повышения стратегической и тактической мобильности предлагается использовать самоходные шасси на базе существующих колесных автомобилей.Один из новейших проектов турецкой колесной самоходки, впервые представленный на выставке IDEF 2017, стал результатом совместной работы нескольких организаций. Головным разработчиком проекта стало Главное управление военного производства сухопутных войск Askeri Fabrikalar Genel Mudurlugu (AFGM). Кроме того, значительный вклад в создание машины внесла компания Aselsan, известная своими разработками в области артиллерийских вооружений. В качестве субподрядчиков, поставляющих отдельные узлы и агрегаты, к проекту были привлечены несколько других организаций, в том числе объединение MKEK, выпускающее артиллерийские системы.Новый проект получил достаточно простое обозначение, полностью отражающее его суть. Самоходку назвали KMO – Kamyona Monteli Obius («Гаубица на самоходном шасси»). Иные обозначения отсутствуют.Представленная несколько недель назад турецкая самоходка с точки зрения общего облика является очередным вариантом реализации достаточно популярной в последние годы концепции. Фактически проект KMO подразумевает доработку существующего серийного автомобиля и монтаж орудийной установки с системой крупного калибра. Вместе с орудием шасси получает набор дополнительных устройств для перевозки боекомплекта, стабилизации при стрельбе и т.д.Требуемая мобильность самоходки AFGM / Aselsan KMO достигается при помощи автомобильного шасси. Все агрегаты смонтированы на трехосной полноприводной машине бескапотной компоновки, выпускаемой турецкой компанией BMC. Характеристики такого шасси не уточняются, но есть основания полагать, что оно имеет определенные преимущества перед используемыми в составе САУ гусеничными машинами. Кроме того, колесный автомобиль должен иметь очевидные преимущества при перемещении по дорогам и переброске на большие расстояния. В результате машина с боевой массой 26 т получает достаточно высокую мобильность при всех требуемых боевых качествах.Вся грузовая площадка имеющегося шасси отдается под размещение специального оборудования разного назначения. Значительная часть рамы автомобиля служит опорой для крупного корпуса, вмещающего часть нужных агрегатов. Корпус имеет поперечное сечение, близкое к прямоугольному. Его передняя часть выполнена в виде полностью закрытого объема с крышей. Позади этого агрегата располагаются только вертикальные бортовые листы, крыша отсутствует. Задняя часть бортов имеет скосы, необходимые для правильного взаимодействия с орудийной установкой. Последний фактор также привел к тому, что значительная часть внутренних объемов корпуса-кузова остается свободной.По некоторым данным, дополнительный корпус боевой машины выполняется из брони небольшой толщины. За счет этого расчет, боекомплект и часть бортовых агрегатов защищаются от стрелкового оружия и легких осколков.Передний закрытый объем дополнительного корпуса предназначается для размещения части расчета. Для доступа внутрь на левом борту располагается дверь с собственным окном. Передняя часть открытого «кузова» вмещает крупную коробчатую укладку боеприпасов. Внутри защищенного прямоугольного корпуса располагается большое число трубчатых ячеек для перевозки снарядов и гильз с метательным зарядом. Доступ к укладке осуществляется при помощи двух крупных люков в бортах корпуса. Каждый такой люк имеет две крышки, одна при открытии уходит вверх, другая – вниз.Позади защищенного корпуса на шасси располагается короткая широкая платформа с креплениями для орудийной установки и средств стабилизации. В связи со сравнительно мощной отдачей под орудием помещается усиленная платформа, оснащенная откидным сошником. Последний выполнен в виде массивной Н-образной металлической детали, закрепленной на паре шарниров и имеющей два упора. При помощи гидравлических цилиндров сошник может опускаться в рабочее положение или подниматься в транспортное. За счет своей формы сошник в транспортном положении не сталкивается с орудием, а также обеспечивает некоторую его защиту. Будучи опущенным в рабочее положение, сошник поднимает корму боевой машины и вывешивает над грунтом две задние оси.Задняя платформа шасси служит основанием для монтажа орудийной установки. Пушка монтируется при помощи опорно-поворотной детали U-образной формы. Это устройство может вращаться вокруг вертикальной оси в пределах некоторого сектора. Углы горизонтальной наводки ограничены в связи со спецификой использованного шасси и конструкцией сошника. На верхней части основания установки закрепляется качающаяся артиллерийская часть. В связи с габаритами последней цапфы орудия сдвинуты назад, а опора имеет соответствующую форму. На левой части опоры помещаются кресло и пульт наводчика. Там же имеется прицельное оборудование.Орудийная установка комплектуется развитыми противооткатными устройствами и механическими средствами досылания боеприпаса в ствол. Интересной особенностью САУ KMO является наличие крупного кожуха орудийной установки. Кожух отличается достаточно сложной формой, образованной набором из нескольких прямолинейных панелей. По-видимому, кожух предназначен для защиты артиллерийской части от внешних воздействий и обстрела. Наведение орудия в двух плоскостях осуществляется при помощи электрических приводов.Самоходка нового типа получила орудие, представляющее собой незначительно доработанную гаубицу FH-2000 сингапурской разработки. Это орудие было разработано в начале девяностых годов и вскоре заинтересовало турецкую армию. Впоследствии базовая гаубица претерпела некоторые изменения, получила название Panter и пошла в серию в буксируемом варианте с колесным ходом. Как следует из последних новостей, не так давно изделие Panter было доработано и использовано в новом проекте.Орудие Panter оснащается 155-мм нарезным стволом длиной 52 калибра. Ствол комплектуется крупным дульным тормозом двухкамерной конструкции. Орудийная установка оснащается развитыми гидравлическими противооткатными устройствами и эквилибраторами, размещаемыми рядом с цапфами. Орудие не имеет автоматики заряжания, хотя используется механизм досылания. Гаубица может использовать все существующие боеприпасы калибра 155 мм, соответствующие стандартам НАТО. Подача выстрелов раздельного заряжания из укладок к орудию осуществляется вручную. В связи с этим скорострельность не может превышать 5-6 выстрелов в минуту с заметным снижением при длительной стрельбе.За счет сравнительно длинного ствола орудие САУ KMO может отправлять стандартные снаряды на дальность до 24-30 км. Турецкая компания MKEK разработала перспективный боеприпас Mod 274, отличающийся улучшенной аэродинамикой и наличием газогенератора. При помощи такого снаряда дальность стрельбы может быть увеличена до 40 км. В боекомплект машины входит 21 выстрел; снаряды и гильзы транспортируются отдельно. Для продолжительной стрельбы самоходка KMO нуждается в помощи подвозчика боеприпасов.Самоходка AFGM KMO оснащена новой системой управления огнем, разработанным компанией Aselsan. В состав этого оборудования входит инерциальная навигационная система, средства расчета углов наведения и органы управления приводами. Несмотря на отсутствие определенных устройств, проект, в целом, отличается максимальной автоматизацией процессов развертывания, подготовки к выстрелу и т.д. Все основные операции осуществляются при помощи дистанционно управляемых систем. Если основные элементы конструкции и приводы заимствовались у орудия Panter, то новая самоходка может наводить гаубицу в пределах горизонтального сектора шириной 40° при углах возвышения до +60°.Расчет самоходки состоит из пяти человек. На марше они должны располагаться внутри передней кабины. После прибытия на огневую позицию члены расчета занимают свои места в задней кабине, возле орудия и возле укладок. По данным производителя, на развертывание и подготовку к первому выстрелу уходит около одной минуты. На свертывание и убытие с позиции требуется вдвое большее время.К настоящему времени программа Kamyona Monteli Obius прошла только стадии проектирования и строительства опытного образца. В соответствии с подготовленной конструкторской документацией был построен первый прототип, не так давно представленный широкой общественности в рамках выставки IDEF 2017. Кроме того, опытная самоходка уже успела пройти некоторые испытания. Боевая машина перемещалась по различным трассам и преодолевала препятствия. Также проверялась работа автоматизированных систем, в том числе приводов наведения.В самое ближайшее время, как утверждается, САУ AFGM / Aselsan KMO должна отправиться на полигон для проверки огневых характеристик. Этот этап испытаний продлится несколько месяцев. По его результатам, по-видимому, будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе проекта. При получении положительных результатов боевая машина может быть принята на вооружение и поставлена в серийное производство. На данный момент, однако, дальнейшая судьба нового турецкого проекта остается неизвестной.В контексте дальнейшего развития самоходной артиллерии сухопутных войск Турции новейший проект Kamyona Monteli Obius представляет достаточно большой интерес. В настоящее время на вооружении турецкой армии состоит только одна самоходка с орудием калибра 155 мм – T-155 Fırtına. В начале прошлого десятилетия было заказано 350 подобных машин, их строительство продолжается до сих пор. Таким образом, армия может испытывать серьезную нужду в другой технике подобного класса.Серийная САУ типа T-155 строится на основе гусеничного бронированного шасси и, как следствие, имеет традиционный для подобной техники облик. Бронемашина может перемещаться по пересеченной местности и уничтожать цели на дальностях до 30-35 км. В то же время, наличие гусеничной ходовой части может в известной мере затруднять эксплуатацию и переброску техники. Как следствие, в последние годы армия проявляет больший интерес к бронемашинам на иных шасси.Известно, что сухопутные войска Турции, изучив имеющуюся ситуацию и существующие возможности, пришли к выводу о необходимости разработки и строительства перспективных САУ на базе грузовых автомобилей. Проект AFGM / Aselsan KMO, соответственно, оказывается ответом именно на такой запрос. По утверждениям разработчиком, при создании этой самоходки удалось объединить в одной машине шасси с высокими характеристиками и вооружение, отличающееся большой огневой мощью.Нельзя не отметить, что проект Kamyona Monteli Obius основывается преимущественно на существующих узлах и агрегатах. Основой боевой машины стал серийный грузовик, а артиллерийская часть почти полностью заимствуется из существующего проекта. С нуля пришлось разработать только новый броневой корпус, средства транспортировки боеприпасов, дополнительную кабину и некоторые другие агрегаты. Средства управления тоже могли частично заимствоваться. При этом система управления огнем была разработана специально для перспективной САУ. Таким образом, боевая машина KMO не должна отличаться неприемлемой дороговизной производства и эксплуатации.Как сообщается, к настоящему времени опытный образец САУ KMO успел пройти некоторые полигонные испытания, а кроме того, были проведены проверки орудийной установки без стрельбы. Главные характеристики и боевые качества перспективной машины будут проверены чуть позже, после чего военные смогут изучить результаты испытаний и сделать выводы о необходимости закупки подобной техники.Заявленные характеристики и возможности позволяют предполагать, что новейшая самоходка турецкой разработки действительно имеет большие шансы попасть в сухопутные войска и в определенной мере повысить их потенциал. Тем не менее, не только управление AFGM и компания Aselsan желают получить контракт на производство серийных самоходных артиллерийских установок на колесном шасси. На недавней выставке IDEF 2017 был представлен еще один образец подобной техники, созданный несколькими турецкими компаниями при общем руководстве специалистов объединения MKEK. Имея схожие характеристики, второй вариант САУ с орудием калибра 155 мм тоже имеет все шансы заинтересовать военных и поступить на вооружение.