Состояние и перспективы зенитного ракетного вооружения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Проанализировано современное состояние зенитного ракетного вооружения (ЗРВ) Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Даны рекомендации по обеспечению нужного уровня его боеготового состояния в среднесрочной перспективе и обоснованы основные направления развития. Приведены основные мероприятия, которые необходимо осуществить для обеспечения дальнейшего развития ЗРО на период до 2025 года.Расширение номенклатуры средств воздушного нападения (СВН), постоянно растущие возможности, количественный состав и развитие способов их применения [1] обусловливают быстрый рост требований к средствам противовоздушной обороны. Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних десятилетий свидетельствует о том, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) являются основными средствами противовоздушной обороны, которые в значительной степени определяют исход боевых действий по прикрытию важных государственных объектов и войск [1-3].Тактико-технические характеристики (ТТХ) существующего ЗРВ не в полной мере удовлетворяют современным требованиям по дальности поражения воздушных целей, маневренности и надежности. Наиболее острой проблемой является физическое и моральное старение парка ЗРВ, что ставит под угрозу способность Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины обеспечить надежную противовоздушную оборону.Целью этой статьи является анализ современного состояния зенитного ракетного вооружения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, формулировка предложений по обеспечению нужного уровня боеготового состояния ЗРВ в среднесрочной перспективе и основных направлений его развития в долгосрочной перспективе.В настоящее время в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины эксплуатируется ЗРВ следующих типов:- автоматизированные системы управления (АСУ) «Байкал-1» ( «Байкал»), «Сенеж М» и «Поляна-Д4»;- зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПТ, С-300ПС и ЗРК «Бук-М1».Все эти образцы ЗРВ эксплуатируются в планово-предупредительной системе эксплуатации. Календарная продолжительность эксплуатации образцов составляет от 25 до 31 лет. В настоящее время средним ремонтом отремонтированы около 65% ЗРК С-300П, 20% ЗРК «Бук-М1» и отдельные изделия из состава этих ЗРК.Зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 5В55К (Р) к ЗРК С-300П, которые стоят на вооружении Воздушных Сил, изготовлены в 1985-1997 годах. У значительной части парка этих изделий закончились назначенные сроки службы. В настоящее время на изделиях 5В55К (Р) завершаются работы по продлению назначенных показателей до 30 лет. Для обеспечения нужного количества боеготовых изделий 5В55К (Р) необходимо проведение работ по продлению назначенных показателей изделий 5В55К (Р) на срок более 30 лет, начиная с 2018 года, и освоение их заводских ремонтов.ЗУР 9М38М1 (9М38) для ЗРК «Бук-М1», которые стоят на вооружении Воздушных Сил, изготовлены в 1982-1991 годах, значительная часть из них исчерпала назначенные сроки службы. В 2017 году Министром обороны Украины принято решение о проведении работ по продлению назначенных показателей ЗУР 9М38М1 (9М38) ЗРК «Бук-М1». В соответствии с этим решением разработано и утверждено техническое задание на проведение работ, разрабатывается программа работ по продлению назначенных показателей.Планируется, что по результатам выполнения работ по продлению назначенный срок хранения изделий 9М38М1 (9М38) в контейнере будет установлен 35 лет.Другим проблемным вопросом является обеспечение эксплуатации и ремонта ЗРВ необходимым количеством запасных частей, особенно таких, которые не производились предприятиями Украины.Разработка и производство остродефицитных комплектующих изделий в качестве запасных частей для обеспечения эксплуатации ЗРК предприятиями Украины [4] находится на начальной стадии.В настоящее время для поддержания в боеготовом состоянии боевых средств ЗРК С-300ПС (ПТ) проведены работы по замене ряда сверхвысокочастотных приборов, элементной базы запоминающих устройств и других комплектующих изделий ЗРК С-300ПС (ПТ) и «Бук-М1».При этом следует учесть, что цикл разработки и постановки на серийное производство нужной производительности для отдельных комплектующих изделий может составить 2-3 года. Это приводит к тому, что значительная часть ЗРК находятся в ограниченно боеготовом состоянии из-за отсутствия необходимых запасных частей в комплектах ЗИП-1, 2 для обеспечения эксплуатации, в частности текущего ремонта, а также ЗИП-Р для обеспечения заводских ремонтов.Исходя из указанного, в ближайшей перспективе ремонт и дальнейшая эксплуатация ЗРК С-300ПC (ПТ) и «Бук-М1» возможны только в случае своевременного выполнения работ по разработке и постановке на производство комплектующих изделий отечественного производства.Таким образом, для поддержания ЗРВ в боеготовом состоянии в первую очередь необходима разработка и постановка на производство предприятиями промышленности Украины остродефицитных запасных частей и комплектующих изделий [4-6].Для обеспечения дальнейшей эксплуатации отремонтированных ЗРК с минимальными затратами целесообразен перевод наземных боевых средств ЗРК на эксплуатацию по техническому состоянию (ЭТС) с использованием сервисного метода технического обслуживания и ремонта (ТО и Р ) [5; 6]. Это позволит эксплуатировать ЗРК до достижения им предельного срока службы без проведения заводских ремонтов в случае соответствующего обеспечения такой эксплуатации необходимыми ЗИП.Наиболее рациональными вариантами решения задачи восстановления и поддержания боеготового состояния парка ЗРК является [5; 6]:для С-300П - проведение заводского среднего ремонта с производительностью ремонтного производства 3 и более ЗРК в год с последующим переводом их на ЭТС и освоением сервисных методов ТО и Р,для ЗРК «Бук-М1» - проведение заводского среднего ремонта с производительностью ремонтного производства 2 и более ЗРК в год с последующим переводом их на ЭТС и освоением сервисных методов ТО и Р.Реализация предоставленных рекомендаций позволит обеспечить нужный уровень боеготового состояния основных образцов ЗРК (ЗРС) парка ЗРВ Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и в среднесрочной перспективе [5; 6].Изменения геополитической обстановки в мире, усиление реальных и потенциальных угроз национальной безопасности требует решительных шагов государственных структур по созданию условий для разработки и производства в Украине собственных образцов ЗРВ, способных вести борьбу с перспективными СВН в всем диапазоне высот и скоростей их боевого применения в условиях интенсивной радиоэлектронно-огневого противодействия противника.Прогнозная оценка изменения количественного состава ЗРВ Воздушных Сил ВС Украины (даже с учетом проведения ремонтов) свидетельствует, что в долгосрочной перспективе из-за достижения предельного срока службы большей частью ЗРК С-300ПС (ПТ) и «Бук-М1» количество их в боевом составе будет сокращаться, начиная с 2025 года.Для обновления ЗРВ в долгосрочной перспективе необходимо доукомплектование парка ЗРК современными образцами отечественной разработки и производства или закупка современных зарубежных ЗРК [5-11].Следует отметить, что закупка определенного количества ЗРВ за границей не позволит кардинально решить проблему перевооружения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, поскольку зарубежные ЗРК имеют высокую стоимость, а рынок ЗРВ слишком фрагментирован по политическому признаку. Поэтому основным путем перевооружения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины современным ЗРВ на длительную перспективу следует считать разработку и производство перспективных ЗРК (ЗРС) предприятиями «Укроборонпрома» с привлечением, при необходимости, зарубежных партнеров Украины [7-11].Развитие ВВТ ЗРВ обеспечивается путем системного и поэтапного решения следующих основных задач [8-10]:- определение роли и места существующих и перспективных зенитных ракетных комплексов (систем) в решении задач противовоздушной обороны в прогнозируемых условиях ведения боевых действий;- оценка вклада конкретного комплекса (системы) ВВТ зенитных ракетных войск или отдельной группы комплексов (систем) в эффективность общей системы ВВТ зенитных ракетных войск;- обоснование вида и оперативно тактических требований (ОТТ) к перспективной системы ЗРВ Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, ее огневой, информационно-разведывательной и командно-управляющей подсистем;- создание научно-технического задела, основанного на последних достижениях научно-технического прогресса и направленного на модернизацию существующих и разработку перспективных образцов (комплексов, систем) ЗРВ.В настоящее время проводятся мероприятия по:- выполнению и внедрению научно-исследовательских работ (НИР), опытно-конструкторских работ (ОКР), направленных на создание научно-технического задела в области технологий ракетостроения, радиолокации, информатики, вычислительной техники и других технологий;- мониторингу зарубежного рынка ЗРК с целью закупки ограниченного количества современных ЗРК дальнего действия;- оснащению командных пунктов частей зенитных ракетных войск мобильной АСУ «Ореанда-ЗРВ» с заменой существующих каналов передачи данных и связи на современные оптико-волоконные каналы передачи данных;- выполнению ОКР по сопряжению ЗРК С-300ПС и командного пункта системы С-300ПС с РЛС 80К6 отечественного производства;- созданию кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса, научных коллективов, технологической и экспериментальной базы, которая обеспечит модернизацию, разработку и производство отечественных образцов зенитного ракетного вооружения;- модернизацию существующего парка ЗРК с целью повышения ТТХ и боевых возможностей ЗРК путем совершенствования и замены на новые отдельных функциональных систем, составных частей, боевых и технических средств, произведенных с использованием новых технологий и достигнутых уровней научных разработок, выполненных в рамках НИР (ОКР).Для обеспечения дальнейшего развития ВВТ зенитных ракетных войск на период до 2025 года в программе развития ВВТ зенитных ракетных войск предлагается предусмотреть выполнение таких работ [7-11]:- уточнение концепции развития системы ЗРВ Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на основе опыта гибридных войн современности и тенденций развития СВН в передовых странах мира;- выполнение НИР по направлениям:обоснование требований и разработка предложения по закупке, прием на вооружение и боевого применения в существующей системе управления и технической эксплуатации ЗРК иностранного производства;обоснование рациональных способов борьбы с малоразмерными беспилотными воздушными целями;- выполнение ОКР по направлениям:разработка мобильной многофункциональной РЛС обнаружения и сопровождения целей и ракет на базе активной фазированной антенной решетки (ФАР),разработка ЗРК малой дальности для поражения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, средств высокоточного оружия, самолетов тактической авиации и вертолетов на дальностях до 20 км и на высотах до 10 км;- прием на вооружение, поставку в войска и ввод в эксплуатацию современных многоканальных мобильных ЗРК средней (большой) дальности с постепенным выводом из боевого состава Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ЗРК С-300ПТ и «Бук-М1», достигших предельных сроков службы.Для реализации этих мероприятий необходимо:- в срочном порядке создать специализированные конструкторские бюро по разработке ЗРК малой, средней и большой дальности, ЗУР к ним, командно-управляющих средств, специализированных многофункциональных РЛС на базе пассивных и активных ФАР и других составных частей и элементов, развернуть работы по созданию необходимых технологий, опытных производств и испытательной базы;- восстановить или развернуть необходимые производственные мощности в сфере высокотехнологичной электроники, приборов сверхвысокой частоты, новых порохов, ракетных топлив и взрывчатых веществ, специальных материалов для ракет и пусковых установок;- обеспечить эффективное использование и наращивание научно-технического задела в области «прорывных» технологий для ускорения разработки перспективных образцов ЗРВ, позволяющие создать но в материальную базу для дальнейшего перевооружения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;- обеспечить создание испытательного полигонного комплекса, оснащенного современными средствами измерений и испытаний;- обеспечить дальнейшее развитие системы военного ремонту, эксплуатации и восстановления ЗРО с привлечением предприятий промышленности;- обеспечить прозрачность распределения и расходования материальных и финансовых ресурсов по годам планируемого периода на поддержание в боеготовом состоянии и модернизацию существующего ЗРВ, разработку и производство перспективных образцов ЗРВ и их составляющих частей.В работе проведен анализ современного состояния зенитного ракетного вооружения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Обсуждены рекомендации по обеспечению нужного уровня боеготового состояния в среднесрочной перспективе и обоснованы основные направления его развития.Обеспечить нужный уровень боеготового состояния парка зенитного ракетного вооружения до 2025 года и на долгосрочную перспективу возможно через реализацию следующих мероприятий по:- замене остродефицитных комплектующих изделий современными аналогами отечественного производства;- проведению ремонтов и перевода ЗРК на эксплуатацию по техническому состоянию с внедрением сервисных методов технического обслуживания и ремонта, проведению работ по продлению назначенных показателей зенитных управляемых ракет с заводскими ремонтами при необходимости;- дооснащение современными образцами ЗРВ отечественного или зарубежного производства.Высокая эффективность реализации этих мер возможна лишь при условии их научно-технического сопровождения.