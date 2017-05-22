Москва и Пекин обеспокоены военной активностью США

Выражена взаимная озабоченность в связи с серьезной деградацией ситуации в регионе, провоцируемой продолжающейся реализацией Пхеньяном ракетно-ядерных программ, а также непропорциональной военной активностью США и их союзников

Москва и Пекин серьезно озабочены действиями властей КНДР и непропорциональной военной активностью США вокруг Корейского полуострова, передает "Взгляд" заявление МИД России.Заявление сделано по итогам встречи замминистра иностранных дел России Игоря Моргулова и помощника главы МИД КНР Кун Сюанью. Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг Корейского полуострова, сообщается на сайте МИДа.– отмечается в сообщении.Речь идет в том числе о размещении комплексов ПРО THAAD США в Южной Корее.Моргулов и Кун Сюанью подчеркнули, что нужно принимать меры для деэскалации напряженности и урегулирования проблем в регионе.Ранее в понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ракетные пуски КНДР не способствуют решению задачи денуклеаризации, но в то же время призвал Вашингтон к проявлению сдержанности.Напомним, в воскресенье Северная Корея снова испытала баллистическую ракету средней дальности, а руководил этим испытанием лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Он приказал поставить новую ракету на вооружение.