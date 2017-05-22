23:41 22 мая

Москва и Пекин обеспокоены военной активностью США

Москва и Пекин серьезно озабочены действиями властей КНДР и непропорциональной военной активностью США вокруг Корейского полуострова, передает "Взгляд" заявление МИД России.

Заявление сделано по итогам встречи замминистра иностранных дел России Игоря Моргулова и помощника главы МИД КНР Кун Сюанью. Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг Корейского полуострова, сообщается на сайте МИДа.




Выражена взаимная озабоченность в связи с серьезной деградацией ситуации в регионе, провоцируемой продолжающейся реализацией Пхеньяном ракетно-ядерных программ, а также непропорциональной военной активностью США и их союзников
– отмечается в сообщении.

Речь идет в том числе о размещении комплексов ПРО THAAD США в Южной Корее.

Моргулов и Кун Сюанью подчеркнули, что нужно принимать меры для деэскалации напряженности и урегулирования проблем в регионе.

Ранее в понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ракетные пуски КНДР не способствуют решению задачи денуклеаризации, но в то же время призвал Вашингтон к проявлению сдержанности.

Напомним, в воскресенье Северная Корея снова испытала баллистическую ракету средней дальности, а руководил этим испытанием лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Он приказал поставить новую ракету на вооружение.

Использованы фотографии: http://mosppror.ru/
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Комментарии 48

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:01
    США нужна новая маленькая победоносная войнушка! И ВСЕ...
    Война ,двигатель их экономики! И смазка для печатного станка зеленной бумаги...
    Вспомните , кем США были до начало второй мировой войны..?
    ОТДЕЛ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:06
      Отдел -Витася, может быть срочно проведем импичмент и тебя поставим на место Трампа? recourse Ты как ,опровдаешь доверие сайта, потянешь такую должность? good Сознавайся! !! angry
      Изгоняющий либероидов
      1. Ин100грамм Сегодня, 20:39
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        проведем импичмент и тебя поставим на место Трампа?

        Там уже назначили следующего преза. Уважаемый Отдел не при делах
        Ин100грамм
        1. cniza Сегодня, 20:44
          Это кого ? Путина что ли ? laughing
          cniza
          1. Ин100грамм Сегодня, 21:13
            Цитата: cniza
            Это кого ? Путина что ли ?

            Майкл Ричард «Майк» Пенс. Именно он станет за президента, после "если чё". Должность такая hi
            Ин100грамм
            1. vorobey Сегодня, 21:54
              Цитата: Ин100грамм
              Пенс


              Хреново как то звучит.. feel
              vorobey
              1. Ин100грамм Сегодня, 22:26
                Цитата: vorobey
                Хреново как то звучит.

                одну букву пропустили feel
                Ин100грамм
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:45
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Отдел -Витася, может быть срочно проведем импичмент и тебя поставим на место Трампа? recourse Ты как ,опровдаешь доверие сайта, потянешь такую должность? good Сознавайся! !! angry

        Я не витася, За языком следи! Или уже писать не о чем ? Отдыхай пока гонщик negative
        ОТДЕЛ
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:08
          Отдел fool -за такие фентеля поедешь премьером в Израиль с заданием построить там коммунизм за три года lol
          Изгоняющий либероидов
          1. vorobey Сегодня, 21:18
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Отдел fool -за такие фентеля поедешь премьером в Израиль с заданием построить там коммунизм за три года lol


            народ Израилев.. Миссия.. Миссиия .. Да не Моисей.. не прячтесь, нихт пустыня , Миссия.. wassat
            vorobey
      3. vorobey Сегодня, 20:56
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Отдел -Витася, может быть срочно проведем импичмент и тебя поставим на место Трампа? recourse Ты как ,опровдаешь доверие сайта, потянешь такую должность? good Сознавайся! !! angry


        .. штаты взвоют... а мы вообще уржемся.. laughing мне другое интересно.. что более выражает тревогу на дипломатическом языке.. обеспокоен, встревожен или озабочен.. ну не понимаю я их русского.. Вот.. Д,Б, это понятно было а остальное что говорят чего хотят к чему пришли и чего достигли... Энигма голову поломает расшифровывать
        vorobey
      4. NIKNN Сегодня, 23:00
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        потянешь такую должность? Сознавайся! !!

        Не потянет, п..здеть не мешки ворочать... good laughing drinks
        NIKNN
        1. vorobey Сегодня, 23:06
          Цитата: NIKNN
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          потянешь такую должность? Сознавайся! !!

          Не потянет, п..здеть не мешки ворочать... good laughing drinks


          да хрен с ним если не потянет.. главное задолбет.. laughing
          vorobey
          1. NIKNN Сегодня, 23:09
            Цитата: vorobey
            да хрен с ним если не потянет.. главное задолбет..

            Ну не надо так строго...мусль то унего есть.... И иногда не такая уж и бессмысленнная мысль laughing
            NIKNN
    2. seregatara1969 Сегодня, 20:10
      кажжный ихний вождь побеждал какую то страну с нефтью -этому тоже придётся утереться
      seregatara1969
    3. Pirogov Сегодня, 20:28
      Цитата: ОТДЕЛ
      США нужна новая маленькая победоносная войнушка! И ВСЕ...
      Война ,двигатель их экономики! И смазка для печатного станка зеленной бумаги...
      Вспомните , кем США были до начало второй мировой войны..?

      Сша мировой вампир и зубы ему может выбить только союз Китая и России.
      Pirogov
      1. cniza Сегодня, 20:45
        Можно и по отдельности , только что бы не мешали друг другу.
        cniza
        1. vorobey Сегодня, 20:58
          Цитата: cniza
          Можно и по отдельности , только что бы не мешали друг другу.


          у меня вообще предложение еще с 12 года... подарить северную америку Китаю... кроме аляски.. жирно будет
          vorobey
          1. Ин100грамм Сегодня, 21:32
            Цитата: vorobey
            подарить северную америку Китаю... кроме аляски

            Я им всегда предлагаю поменять белого медведя на их панду. Не соглашается никто feel
            Ин100грамм
            1. vorobey Сегодня, 21:50
              Цитата: Ин100грамм
              Цитата: vorobey
              подарить северную америку Китаю... кроме аляски

              Я им всегда предлагаю поменять белого медведя на их панду. Не соглашается никто feel


              не.. нахрена нам их плюшевая панда.. пусть вон с Гризли скрещиваются.. laughing у нас же все четко.. есть бурый и есть белый.. все цвета выдержаны в соответствии с уставом .. soldier
              vorobey
          2. Подрезчик Сегодня, 21:33
            А союзников по Нато пополам? Хорошая мысль!
            Подрезчик
      2. рич Сегодня, 21:35
        Pirogov: Сша мировой вампир и зубы ему может выбить только союз Китая и России.

        Ну выбьют, и чего. США вставит себе металлокерамику. В Израиле. Там говорят лучшие стоматологи)))
        рич
        1. vorobey Сегодня, 22:03
          Цитата: рич
          Pirogov: Сша мировой вампир и зубы ему может выбить только союз Китая и России.

          Ну выбьют, и чего. США вставит себе металлокерамику. В Израиле. Там говорят лучшие стоматологи)))


          стоматологам попутно руки поломать.. в чем проблема то.. обычно просто предупреждение понимают.. feel
          vorobey
    4. Tusv Сегодня, 21:12
      Цитата: ОТДЕЛ
      США нужна новая маленькая победоносная войнушка! И ВСЕ...

      Пусть утонут, не доходя до бухты Золотого Рога. Мне ы в наших водах не нужны. Пусть уматывают
      Tusv
    5. Venceremos Сегодня, 21:14
      Цитата: ОТДЕЛ
      Вспомните , кем США были до начало второй мировой войны..?

      А Первой Мировой ? Прослеживается прогрессивно-последовательное движение...
      Вопрос,в интересах ли заинтересованных сторон(Россия-Китай) рецидив ???
      Venceremos
    6. keeper03 Сегодня, 21:59
      Перевожу с дипломатического языка: если США решит пойти войной на КНДР, то РФ с КНР объединятся в борьбе против исключительных !!! bully
      keeper03
      1. vorobey Сегодня, 22:07
        Цитата: keeper03
        Перевожу с дипломатического языка: если США решит пойти войной на КНДР, то РФ с КНР объединятся в борьбе против исключительных !!! bully


        отсюда вывод...

        вся эта возня будет выглядеть примерно так...только основные участники КНДР и США а свист и вопли за кадром это болельщики- Россия и Китай
        vorobey
  2. pjastolov Сегодня, 20:01
    А что 100 дней уже прошли, или матрасы ширанулись и дни попутали? recourse
    pjastolov
    1. Venceremos Сегодня, 21:16
      Цитата: pjastolov
      А что 100 дней уже прошли

      До приказа,что-ли wassat ?
      Venceremos
      1. pjastolov Сегодня, 21:21
        Новый китайский вождь Си Цзиньпинь, вроде ж типа выпросил у трампункта 100 дней на разборку с Ким Чен Ыном? или это фейк был recourse
        pjastolov
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:02
    Нужен ответ действиям сша, но такой, какой супостат не в состоянии просчитать сейчас, а в будущем он должен нанести сша огромный вред и убытки. А еще надо в сша вести работу в плане развала америки на кучу мелких квазигосударств.
    Изгоняющий либероидов
    1. LostCoast Сегодня, 20:44
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Нужен ответ действиям сша, но такой, какой супостат не в состоянии просчитать сейчас, а в будущем он должен нанести сша огромный вред и убытки.

      Для этого нам нужна структура типа цру и планирование лет на 50 вперёд,что всегда у нас хромает.
      LostCoast
  4. seregatara1969 Сегодня, 20:08
    всё правительство - все министры и все-все депутаты ну шибко обеспокоены военной активностью ов так как ни к чему хорошему это не приведёт
    seregatara1969
  5. _Ugene_ Сегодня, 20:11
    мы то КНР поддакиваем когда им нужно, а вот от КНР я что-то не слышал поддержки России озабоченностью размещения ПРО в восточной европе
    _Ugene_
  6. Смог Сегодня, 20:12
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    А еще надо в сша вести работу в плане развала америки на кучу мелких квазигосударств.
    Ну тут Вы даже Виталия- Отдела перещеголяли! чес слово! hi laughing
    Смог
    1. Vita VKO Сегодня, 20:37
      ерьезно озабочены действиями властей КНДР и непропорциональной военной активностью США вокруг Корейского полуострова


      Достаточно СБ ООН предоставить гарантии безопасности КНДР, запретить военным судам находится вблизи этого государства в обмен на отказ от ядерной программы. Тем более, что прецедент с Ираном уже был и почти все довольны.
      Vita VKO
  7. Владимир 38 Сегодня, 20:16
    А не пора уже совместный пендель амерам дать, а не озабоченности выражать..
    Владимир 38
    1. pvv113 Сегодня, 20:38
      Сначала нужно озаботиться, так принято hi
      pvv113
  8. APASUS Сегодня, 20:33
    Не логичность действий американцев зашкаливает.Самое интересное что они не имеют какой то структурированности ,похожи на метания бешеной лошади,может лягнуть кого угодно.
    Я честно говоря думаю что война все же будет.Для американцев это громадный плюс,думаю одномоментно они конечно проиграют,но в общем останутся в выигрыше.
    APASUS
    1. fif21 Сегодня, 20:47
      Цитата: APASUS
      Я честно говоря думаю что война все же будет.
      Еще нужно2-3 года мира . Переоснащение армии 55-60 % . После 20 шансы США резко понизятся. Украина , Сирия, КНДР - мир на грани грандиозного шухера. hi
      fif21
      1. Владимир 38 Сегодня, 21:12
        Цитата: fif21
        Цитата: APASUS
        Я честно говоря думаю что война все же будет.
        Еще нужно2-3 года мира . Переоснащение армии 55-60 % . После 20 шансы США резко понизятся. Украина , Сирия, КНДР - мир на грани грандиозного шухера. hi

        Уже 80 лет мир на грани... Но ядерная дубина спасает от глобальной войны.
        Владимир 38
        1. fif21 Сегодня, 21:29
          Цитата: Владимир 38
          Уже 80 лет мир на грани... Но ядерная дубина спасает
          Иллюзии "партнеров" в эффективности ПРО , в военном превосходстве , в возможности выжить в ядерной войне, ставят под сомнение Ваш тезис о спасительной " ядерной дубине" hi
          fif21
          1. Владимир 38 Сегодня, 21:35
            Цитата: fif21
            Цитата: Владимир 38
            Уже 80 лет мир на грани... Но ядерная дубина спасает
            Иллюзии "партнеров" в эффективности ПРО , в военном превосходстве , в возможности выжить в ядерной войне, ставят под сомнение Ваш тезис о спасительной " ядерной дубине" hi

            Согласен , еще нужно добавить полную не адекватность элиту полосатых. Но 80 лет именно дубина не дала развязать третью мировую войну.
            Владимир 38
  9. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:38
    Я думаю НОАК и ВС РФ созрели для полномасштабных учений у берегов КНР и КНДР. Цель учений "Срыв морской десантной операции на свое побережье и отработка усиления НОАК ВКС РФ".
    DOCTOR ZLO
  10. Lancer Сегодня, 22:10
    Опять диванные воены саблями размахались.
    Lancer
    1. vorobey Сегодня, 22:21
      Цитата: Lancer
      Опять диванные воены саблями размахались.


      а вот и стоматологи.. wassat
      vorobey
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 23:17
      Цитата: Lancer
      Опять диванные воены саблями размахались.

      Вас то каким боком это волнует? Забытые Богом...
      DOCTOR ZLO
  11. Ferdinant Сегодня, 22:20
    Зачем вмешиваться , у России своих проблем множество,пусть выясняют меж собой,а нерешают их за счет России.
    Ferdinant
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