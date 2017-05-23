08:13 23 мая

Опытный десантируемый «титановый» танк «Объект 685». Инфографика

Объект 685 — советский опытный десантируемый лёгкий плавающий танк. Разработка курганского «СКБМ». Серийно не производился. Опытный лёгкий плавающий танк, разработан в 1975 году в Курганском конструкторском бюро под руководством Благонравова А. А.. На вооружение не принят и серийно не производился. Все наработки по этому танку были впоследствии использованы при проектировании «Объекта 688» (БМП-3). Корпус и башня изготавливались из листов лёгкого броневого титанового сплава. Лобовая броня танка выдерживала 23-мм снаряды.


Первоисточник: https://inforeactor.ru/


0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня