Опытный десантируемый «титановый» танк «Объект 685». Инфографика

Объект 685 — советский опытный десантируемый лёгкий плавающий танк. Разработка курганского «СКБМ». Серийно не производился. Опытный лёгкий плавающий танк, разработан в 1975 году в Курганском конструкторском бюро под руководством Благонравова А. А.. На вооружение не принят и серийно не производился. Все наработки по этому танку были впоследствии использованы при проектировании «Объекта 688» (БМП-3). Корпус и башня изготавливались из листов лёгкого броневого титанового сплава. Лобовая броня танка выдерживала 23-мм снаряды.