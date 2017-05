«Точки» над Ü

Попробуем максимально детально описать каждый случай применения комплекса "Точка"/"Точка-У" опираясь на фото и видео свидетельства. И, конечно же, поскольку мне выпала честь быть на LostArmour заведующим по карте, важным источником будут космоснимки by DigitalGlobe.Некие грантоеды с "той" стороны уже пытались свести воедино все пуски, но мы попробуем сделать это более основательно. В особенности в том, что касается привязки к местности, оценки боевой эффективности и причиненного ущерба.О матчастиЛикбез.Оперативно тактический ракетный комплекс "Точка"/"Точка-У" (далее - комплекс) имеет обозначение 9К79/9К79-1, ракеты его обозначаются 9М79М/9М79-1 и имеют дальность (от 15 до 70)/(от 20 до 120) км.Различаются эти модификации не только дальностью полета, но и компоновкой - стабилизаторы в ракете "Точки-У" располагаются ближе к приборному отсеку:Да, ракета структурно состоит из отдельных отсеков:Из всех отсеков лишь боевой содержит в себе взрывчатые вещества (ВВ). Остальные отсеки служат цели доставки боевой части и не должны/не могут взрываться. Именно поэтому мы и можем наблюдать их в изобилии на полях Донбасса. Поэтому, например, нет оснований говорить о том, что ракета сработала нештатно и вообще "старыйхлам", показывая пальцем на движки и рули ракеты (как это часто делается не самыми грамотными "интернет-бойцами").Дабы не было путаницы, считаю нужным внести ясность по поводу индексов.Ракеты комплекса имеют обозначение 9М79М или 9М79-1 - большой номер на боку корпуса. А вот просто 9М79 (без "М" в конце) - это обозначение двигательного отсека ракеты 9М79М.Аналогичной методикой обозначаются, например, снаряды к "Урагану":Но на более современной 9М79-1 оно уже нормальное, развернутое.Еще, почему-то, такая же маркировка - 9М79 - есть на решетчатых рулях как ракет типа 9М79М, так и типа 9М79-1.С товарищами военными не заскучаешь.Ракеты, применяемые в комплексе, могут нести несколько типов головных частей (ГЧ).Какие могут быть на складах ВСУ и какие применялись на практике? Сразу отметаем химические, ядерные (дякую тобi Аллах, что отметаем), а также ГЧ с противорадиолокационной головкой самонаведения (как неактуальные). Остаются два типа: осколочно-фугасная (индекс ГРАУ 9Н123Ф) и кассетная (9Н123К).Ракета с ГЧ 9Н123Ф, при подлёте к цели, на высоте 20 метров, совершает доворот, затем происходит подрыв основного заряда. Сделано это для наиболее эффективного использования энергии взрыва ГЧ.9Н123К же несет в себе 50 суббоеприпасов (субы, для краткости) 9Н24 (316 осколков в каждом, общее количество осколков — 15,8 тыс). На высоте 2250 м происходит подрыв центрального заряда и вскрытие ГЧ для эффективного рассеивания боевых элементов. Подрыв инициируется радиолокационным датчиком высоты 9Э326, разработанным в новосибирском НИИЭП (как тесен мир, однако). После чего, суббоеприпасы свободно падают и подрываются при встрече с землей контактным датчиком.Примечание. И в ГЧ 9Н123К, и в 9Н123Ф (не смотря на то, что она имеет обозначение "Ф", т.е. фугасная), основным фактором поражения цели выступают именно осколки (специализированные поражающие элементы). Сделано это для того, чтобы увеличить площадь поражения, т.к. комплекс не относится к классу высокоточных, бортовая инерциальная система самонаведения ракет, разработанная в 70-х годах, а также система топопривязки, не в состоянии обеспечить круговое отклонение менее 50 метров. Соответственно, и смысла в чисто фугасной (т.е. просто набитой взрывчатым веществом) ГЧ нет. Потому что те 150-200 кг ВВ что она могла бы нести, скорее всего не попадут туда куда нужно и не нанесут требуемого ущерба.По этой же причине, кстати, самый часто используемый боеприпас к РСЗО БМ-30 «Смерч» (на Донбассе так точно) - это ракета 9М55К с кассетной ГЧ; для компенсации большого отклонения из-за удаленности поражаемой цели от ПУ и покрытия максимальной площади.Это я к чему? Да к тому, что когда нам показывают вот такие:или даже такие:картинки, говоря, что это, де, воронка от "Точки-У", то это не соответствует действительности. Здесь, в первом случае, имел место прилет арт.снаряда большого калибра, установленного на фугасное действие, во втором - детонация целого склада взрывчатых веществ, которая могла быть вызвана, строго говоря, чем угодно.А 9К79/9К79-1 - это легкие осколки по большой площади. Соответственно, предназначение комплекса - поражение небронированных целей и неокопанного л/с на большой площади. Запомним это.В вооруженных силах Украины комплекс состоит на вооружении единственного подразделения: 19 РБр (ракетная бригада), в/ч А4239, г.Хмельницкий. На вооружении до 12 ПУ (пусковых установок), разделенных ни то на три, ни то на четыре ракетных дивизиона. Точное количество "живых", боеготовых ракет неизвестно, хотя бы потому, что все они уже просрочены минимум на 10 лет, а заводское продление ресурса недоступно для Украины. Полагаю, что даже сами украинские генералы не знают точного количества и предпочитают использовать изделия с наименьшим возрастом. По некоторым данным, на 2014 год, общее количество было около 300 ед.Достоверно известно о двух районах стартовых огневых позиций (ОП) комплекса: Краматорский аэродром, Логвиново-Калиновка (туда они выдвигались в конце августа - начале сентября 2014г. для того чтобы "доставать" до Иловайска и окрестностей).Кратко пересказав Википедию(зачеркнуто) Получив всю информацию, можем уже наконец рассмотреть каждый случай применения в отдельности. Тщательно, с лупой в руках.Позволю себе проявить некоторый методологический волюнтаризм и не стану следовать строгой хронологии запусков (тем более, что по большей части это и невозможно сделать), а для начала сфокусируюсь на важных для анализа пусках.Части ракеты, породившей одну из самых меметичных картинок, связанных с войной на ДонбассеБлагодаря сознательным гражданам определить место падения не составит проблемы (подпись на картинке: "Белояровка").Попобуем привязать используя ориентиры на местности. Подробно "привязывать" привязку (т.е. показывать в какой части области/региона это находится, где север-юг, какие ближайшие города/поселки) я не буду - ниже в каждом случае будут даны координаты мест падения, все желающие могут убедиться в корректности привязок, или напротив, покритиковать их.Изи. Рассмотрим двигательный отсек [на самом деле тут двигательный плюс рулевой отсеки, иногда сохраняется еще и приборный, но для краткости буду называть все эти остатки в дальнейшем "двигательный отсек"] поближе на более контрастном фоне:Ничего особенного. Палочка, мимо которой пролетишь и не заметишь, сочтя за шум (да, непросто будет их искать в Google Earth...).Но самая пикантная деталь состоит вот в чем. Как известно, кассетная ГЧ ракеты комплекса несет в себе ровно 50 суббоеприпасов 9Н24.И всех их можно наблюдать:Какая красота! Чистое поле, идеально для подсчета и оценки. На нем обнаруживается 45+ воронок от этих самых боевых элементов (некоторый процент несработавших суббоеприпасов - обычное дело для любого кассетного оружия, тем более для овер 20-летнего, как в данном случае). Они распределены в окружности диаметром примерно 300 м.Заметим, что двигательный отсек, отделившись на высоте 2.2 км упал в 400 метрах западнее центра области поражения. Притом что ракета летела с севера на юг. Т.е. отсек ушел вправо по направлению стрельбы. Произошло ли это под действием случайных факторов или это характерное для всех ракет отклонение? Вопрос повис в воздухе.Тут может возникнуть справедливый вопрос, "а с чего ты взял, что это "точка" оставила? да это просто воронки от Града!". Справедливо. Взглянем на следы поближе.Характерной их особенностью является форма - правильный круг. В отличии от снаряда ствольной (и большинства реактивной тоже) артиллерии, суббоеприпасы 9Н24, за счет матерчатого стабилизирующего устройства, приземляются вертикально. И область поражения осколками равнонаправлена во все стороны, в результате чего можно наблюдать след в виде правильной окружности. Тогда как летящие под углом осколочные снаряды артиллерийских систем оставляют характерный веер.Эти особенности пригодится для верификации остальных пусков комплекса.Да, кстати, на пруфе выше воронки взяты с соседнего поля. Ибо вглядевшись в него, можно видеть ту же самую картину - кружкИ, вписанные в окружность диаметром ~300 метров. Тут, правда, точно подсчитать количество боевых элементов не получится (мешают кусты и река Крынка), но плотность распределения аналогичная.Точно также в ~400 м на запад находится некий объект длиной пару метров, на контрастном фоне выглядящий как палочка (хотя тут можно и поспорить).Короче говоря, я думаю, что это следы еще одной "Точки". Оно и логично, на видео пусков комплекса обычно можно наблюдать работу именно пары ПУ:Учитывая это допущение, картина складывается вот такая:Ну и что тут можно сказать о боевой эффективности примененных средств?Думаю, не слукавлю, если скажу, что она даже не стремиться, а просто-напросто РАВНА нулю. В молоко запустили, как говорятся. Никакого ущерба не нанесено, даже по домам гражданских не попали (что ВСУ умеет делать лучше всего), а с точки зрения пропаганды, польза явно отрицательная.Тип ракет: 9М79М, н.д.б/н: Ш89466, н.д.Тип ГЧ: обе кассетныеДата пуска: между 15 и 26 августа 2014г. (по снимкам DigitalGlobe)н.п.: БелояровкаКоординаты: 47.7989949, 38.571732; 47.8027531, 38.5639268Эффективность: днищеИдем дальше.Еще один важный для понимания общей картины пуск датирован 4 сентября 2014г. Место - г.Харцизск.Фото-видео по нему предостаточно, приведу некоторые:Кстати вот суб, упавший не на мягкую почву, а на асфальт. Разлет осколков приобрел направление. Странно.Обозначения типа ракеты (кассетная 9М79К):Тряпки, лежащие в воронках - это стабилизаторы суббоеприпасов 9Н24.На деле воронки оказываются совсем небольшими, не больше пары ладошек (притом измеритель расстояния в Google Earth сообщает о 2-2.5 м), все остальное - это раскинутая взрывом земля.Окошко системы прицеливания 9Ш129 на боку приборного отсека.Части (двигательный, прибрный и хвостовой отсеки) упали возле стадиона (подробный пруф делать не буду, все очевидно). Суббоеприпасы разлетелись по всему парку. Всех их подсчитать, конечно, невозможно из-за кустарника и деревьев (зеленка вообще главный враг картопруфера, я вам доложу).Зато тут можно убедиться в правильности предположений касательно предыдущего рассмотренного пуска (по части, например, размеров воронок от субов, и того, как они выглядят на спутниковых снимках). Но вот отклонение блока отличается от предыдущего. Если там оно составило 400 м, то тут двигатель упал бок о бок с субами.Про эффективность. По кому они вообще тут хотели попасть? No idea. Никаких рембаз с техникой ДНР ни по близости, ни поодаль тут нет, блокпостов и прочего также не наблюдается. Хотя стадион наверное тоже вполне себе цель. "Спортсмены, бегающие по нему, благодаря своей физической форме являются потенциальными бойцами сепаратистских формирований"! После ударов баллистических ракет так уж точно.Кстати, где неполживцы из Информнапалма и Беллингкэта? Не хотят они с их цветными прямоугольничками сделать какой-нибудь анализ, разоблачающий #CynicalBanderaWar? Или им на это гранты не выделяют?Тип ракет: 9М79-1б/н: Ш915622Тип ГЧ: кассетнаяДата пуска: 4 сентября 2014 г.н.п.: ХарцызскКоординаты: 48.0487135, 38.1514084Эффективность: "баллистической ракетой по парку"Следующая - Донецк. Упала 26 августа.То, что это ракета комплекса, можно понять по рулевому узлу (а также по цвету и радиусу кривизны остатков корпуса). Интересна тем, что имеет полностью разрушенный корпус.В этой связи, я предполагаю что она имела фугасную головную часть. Взрыв 162 кг ВВ должен сделать с носителем как раз нечто подобное, как мне кажется.Помимо этого, следов субов в ближайшей округе не обнаруживается.Тип ракеты: н.д.б/н: н.д.Тип ГЧ: фугасная(?)Дата пуска: 26 августа 2014г.н.п.: ДонецкКоординаты: 47.949191, 37.7071086Эффективность: упоминаний о жертвах среди гражданских не обнаружено, рембаз/блокпостов в том районе Донецка нет. Делаем вывод - эффективность низкаяОдним из основных районов применения комплекса в 2014г. был курган Саур-Могила. Непосредственно на кургане, на западном склоне, можно увидеть три двигательных отсека (появляются, согласно снимкам, между 4 и 15 августа).Еще фото первых двух:В отличие от них, третью фотографы обделили своим вниманием.Можно только установить ее тип. Расположение стабилизаторов говорит о том, что это 9М79М.Номер так же ловко определить не получится, извините)Подсчитать воронки тут совершенно нереально. Не только из-за того, что высота перепахана артиллерией на любой вкус и калибр, но и оттого, что на фоне остальных снарядов, субы 9Н24 не оставляют каких-нибудь заметных следов на каменистом грунте кургана.Эффективность этих ударов, я думаю, была невелика. Хотя оборудование инженерных сооружений и было затруднено из-за характера грунта, на Саур-Могиле ополченцев было совсем немного, и укрывались они в подвале более-менее капитального здания кафе (и каких-никаких окопах). Думаю, большое количество мелких осколков ракеты комплекса не причинили существенного ущерба личному составу. Но, с другой стороны, тут могут возразить, что "Точки" применялись между 4 и 15 августа. А "Востоковцы" отошли с позиций на кургане 11 августа. Следовательно, отошли из-за ударов "точек". Тоже возможно.Короче говоря, ничего определенного сказать нельзя.Тип ракет: 9М79М, 9М79М, 9М79Мб/н: Ш89680, н.д., н.д.Тип ГЧ: первая – кассетная; остальные, видимо, тожеДата пусков: между 4 и 15 августа 2014г.Место: кург. Саур-МогилаКоординаты: первая и вторая 47.9212314, 38.7363768, третья 47.9188156, 38.7380397Эффективность: спорнаяУ подножия сильно позже были обнаружены части еще одной ракеты.Появляются они между 15 августа и 5 сентября. Т.е. уже после отступления ВСУ от высоты и прилегающих сел.Точное позиционирование отсека:Можно попробовать сравнить воронки между снимками за 15.08 и 05.09.Выделяется область с плотно уложенными ~45 воронками в круге диаметром метров 300. Находится она в... 400 метрах севернее. Совпадения? Не думаю.Для наглядности гифка, на которой сравниваются снимки от 15.08 и от 05.09. Воронки, имеющие все признаки субов отмечены красным (веерообразые, т.е. явно ствольной артиллерии, не отмечены):Делаем вывод - оно.Общий вид:Тип ракеты: 9М79Мб/н: н.д. (тот серийник, что можно видеть на верхней крышке, является серийным номером топливного отсека, а не ракеты)Тип ГЧ: кассетнаяДата пусков: между 15 августа и 5 сентября 2014 г.Место: кург. Саур-МогилаКоординаты: 47.927702, 38.7497771Эффективность: нулеваяСкорее всего, это далеко не все ракеты, упавшие на Саур-Могилу и ее окрестности. Наверняка их запустили сильно больше. Это только то, что попало в объективы.Чтобы два раза не вставать. Инфа от комрада kloch4, единственная фотография, двигательный отсек 9М79М. Больше ничего по ней нет. Тут получится только определить место.Это неподалеку от Тореза, на выезде с села Мануйловка.Сравните фон у картинок.Пяти десятков воронок в данном случае тоже не обнаружилось. Скорее всего все они взорвались в зеленке (в полях их нет), не оставив видимых следов на снимках.Позиций ополчения рядом нет.Тип ракеты: 9М79Мб/н: н.д.Тип ГЧ: н.д.Дата пуска: между 15 августа и 5 сентября 2014г.н.п.: МануйловкаКоординаты: 47.9741367, 38.6730552Эффективность: видимо никакаяПомимо Саур-Могилы, в том же районе ракеты активно летели в г.Снежное.Первая упала туда 23 августа 2014г на выезде из города в сторону российской границы. Была сфотографирована со всех сторон 1000 и 1 раз. Не буду подробно останавливаться на ней.Кстати 50-ти кратеров почему-то тоже нигде в округе нет. Это странно. Наверное, все они где-нибудь в частном секторе неподалеку, где их, опять-таки, не обнаружить с помощью Google Earth.И в очередной раз, куда ею пытались попасть? По блокпосту на выезде из Снежного? Но это же глупо. Или подловить колонну военторга? Загадка.Тип ракет: 9М79Мб/н: Ш89390Тип ГЧ: неизвестноДата пуска: 23 августа 2014 г.н.п.: СнежноеКоординаты: 48.0153627, 38.7943554Эффективность: нет данных для анализаТакже пара ракет упала на северную часть города. Высказывались предположения, что этими ударами ВСУ пытались поразить рембазу снежнянского гарнизона, распологавшуюся не то в Химмаше, не то в Снежнянском машиностроительном заводе. Если это так, то не лучший они выбрали инструмент для этих целей. Как бы там ни было, в итоге, попали по домам и огородам местных жителей.Одна датирована 29.08.14, тоже весьма популярна среди фотографов.Номер, правда, так никто и не сфотографировал. Кроме номера рулевого отсека.Видео с последствиями. С помощью него можно отметить воронки и примерно прикинуть область поражения.Видео со второй ракетой датировано вторым сентября. Упала она, как утверждается, в паре сотне метрах от первой. Тут поверим на слово, т.к. сделать привязку в этих узеньких огородах я, честно признаться, не сумел.Номерок.Фото/видео последствий нет.Тип ракет: 9М79М, 9М79-1б/н: н.д., ВГ910840Тип ГЧ: кассетная, неизвестноДата пуска: 29 августа 2014, 02 сентября 2014г.н.п.: СнежноеКоординаты: 48.0584847, 38.7611282; 48.0593452, 38.7588108 (условно)Эффективность: первая - мимо, вторая - неизвестноДалее рассмотрим Луганское направлениеПервое известное применение комплекса произошло 16 августа в Луганске.Запустили прямо по городу, части упали, как сообщалось, на территории бывшего тренировочного полигона МЧС.По последнему фото (утащил с форума militarizm-a) можно привязаться.И опять же, каких-либо сообщений о больших потерях ополченцев ЛНР, значительных повреждений инфраструктуры или гибели мирных жителей именно от данного вида оружия не поступало. Позволю себе сделать предположение, что дело тут не в военной цензуре, а в банальной низкой эффективности. Луганск нещадно обстреливали со всех калибров (от 82-х минометов до 152-х "Геноцидов", от "Градов" до "Смерчей") с конца июня. Счет жертв гражданских лиц шел на сотни (например, только 18 июля в Луганске погибло не меньше 20 человек). К середине августа все кто хотел жить прятались в подвалах. На фоне этого ада, прилет такой «мелочи» как 16 тыс. мелких осколков (если ГЧ была кассетной), не оставив разрушений сильнее чем посеченные заборы и стены, скорее всего, просто остался незамеченным.Кольцо от головной части. К сожалению, гравировку типа ГЧ репортеры не засняли.Что вкупе с необнаруженными мною на снимках воронками от субов, не позволяет достоверно говорить о типе ГЧ.Тип ракет: 9М79Мб/н: Ш89455Тип ГЧ: н.д.Дата пуска: 16 августа 2014н.п.: ЛуганскКоординаты: 48.5333381, 39.2834026Эффективность: н.д.После провала операции по блокаде Луганска, а именно, потери располагавшихся на трассе "Краснодон-Луганск" сел Новосветловка и Хрящеватое, командование ВСУ применило комплекс по с.Новосветловка.По нескольким источникам можно определить номер. Ш89816Позиционирование двигательного отсека.В несколько сотнях метрах юго-восточнее (там, где на картинке выше находится лого «Google Earth») наблюдается поле со следами разорвавшихся субов 9Н24.Я утверждаю, что это именно они, поскольку:Очевидно, что это воронки, а не просто какой-либо шум изображения (следов нет на предыдущих до 31 августа снимках, после они появляются и никуда не исчезают на дальнейших).Субы 9Н24 несут в себе относительно небольшой заряд ВВ (по сравнению с обычными арт.снарядами), не оставляющий глубоких следов в грунте, однако имеют равнонаправленную диаграмму поражения осколками. Именно подобное можно видеть ("шлепки" и раскиданная земля) при сравнении этих следов с воронками от артиллерии, оставленными ранее.Наконец, и количество (как всегда, 45+), и плотность распределения (вписаны в окружность диаметром 350 м), и удаление от частей ракеты (400 м от центра окружности) говорят о том, что это именно суббоеприпасы комплекса.Учитывая это, можно представить общую картину.Но это еще не все.В полукилометре на юг, все так же в поле, зияют еще полсотни точно таких же воронок, недвусмысленно намекая, что была еще одна ракета. Тут уж без вариантов, "наш клиент".Двигательный блок этого экземпляра на камеры не попал.Общий план применения комплекса по н.п. Новосветловка.Тип ракет: 9М79-1, н.д.б/н: Ш89816, н.д.Тип ГЧ: кассетныеДата пуска: до 31 августа 2014г.н.п.: НовосветловкаКоординаты: 48.4840429, 39.524627Эффективность: все поражающие элементы в полях, следов поражения техники/позиций нетОтступив затем и из луганского аэропорта, ВСУ применили тот же самый прием - запустили как минимум одну ракету комплекса по занятому силами ВСН объекту.Точную привязку можно произвести по специальному аэродромному тягачу:Определить область поражения и оценить эффективность нет никакой возможности - нет подходящих спутниковых снимковТип ракет: 9М79-1б/н: ВГ890343Тип ГЧ: н.д.Дата пуска: 1(2) сентября 2014Место: Лугансккий аэропортКоординаты: 48.4222732,39.3772209Эффективность: н.д.В противовес скупой информации по применению комплекса по Луганску, удар по Ровенькам 22 августа масштабно освещен и заснят.Удар пришелся по частному сектору и АЗС на западной окраине города. Погибли трое местных жителей (в том числе шестилетный мальчик, вместе с семьей ехавший в автомобиле). Погибли оттого, что находились на открытом месте. Еще один мужчина погиб от полученных ранений (всего раненых было 9 человек).Поражающие элементыТут без комментариев, момент разрывов субов.Подробнейший видеообзор последствий.На карте отмечены все заснятые на камеру воронки и место падения двигательного отсека. Он упал восточнее.Суб, упавший на асфальт. Осколки его попали в машину с ребенком.В отличие от случая в Харцызске, разлет осколков равный во все стороны.Один из тех, что упал рядом с АЗС.Общее удаление поражаемой области, ее диаметр, разлет, характер воронок, словом, все характерные черты аналогичны предыдущим рассмотренным случаям.Тип ракеты: 9М79-1б/н: ВГ810820Тип ГЧ: кассетнаяДата пуска: 22 августа 2014н.п.: РовенькиКоординаты: 48.0724715, 39.3484837Эффективность: образцовый карательный ударАлчевск.Тут ситуация аналогична Луганской. Каких-то объектов НМ ЛНР в нескольких ближайших километрах нет. По кому пустили? Пойди их разбери.Тип ракет: 9М79-1б/н: Ш91565Тип ГЧ: н.д.Дата пуска: 2 февраля 2015н.п.: АлчевскКоординаты: 48.465068, 38.7719965Эффективность: н.д.Крайние по ЛНР, это Логвиново и окрестности.Одна ракета упала 13.02.15 в р-н высоты 238 (в паре километров юго-западнее Логвиново).Скорее всего, этим пуском пытались подавить артиллерию ДНР.В самом Логвиново ракет целых три. Лишь по одной можно сказать что-то конкретное о дате применения (судя по репортажу Пегова, до 15 февраля). По остальным, будем считать, просто "февраль 2015".Первая.Вторая.Третья.Ни обозначить области поражения, ни, как следствие, оценить ущерб, тут, разумеется, невозможно. Думаю, все понимают, почему?Тип ракет: все 9М79-1б/н: 238 высота - Ш91566; Логвиново - н.д., ВГ910833, н.д.Тип ГЧ: н.д.Дата пуска: 238 высота - 13.02.15; Логвиново - 15.02.2015, 02.2015, 02.2015н.п.: ЛогвиновоКоординаты: 48.3816693, 38.3388358; 48.381769, 38.3467644; 48.3789846, 38.349908Эффективность: н.д. Но судя по тому, что Логвиново было удержано во время контратак ВСУ и до сих пор находится под контролем ВСН, то...Еще более активно комплекс применялся во время Иловайского окружения.Двигательный блок, упавший в лесочке между Нвокатериновкой и Осыково.Привязка блока.Поиск воронок проходит все так же играючи (и почему я первый, кто этим занимается?). В 400 метрах севернее, в поле следы сразу двух "точек".Явно веерообразные (минометные, наверное) не выделял:Ближайшие позиции ВСН находились в селе Новокатериновка, примерно в километре. Там с 24 августа там окопались бойцы ДНР вместе с бойцами... будем говорить, севера. Вернее, формально-то они зашли с юга... Ну, с юга-севера =)А обе ракеты, естественно, промазали. Не зачет.Тип ракет: 9М79-1, н.д.б/н: Ш89828, н.д.Тип ГЧ: кассетныеДата пуска: между 29 и 31 августа 2014 гн.п.: НовокатериновкаКоординаты: 47.7385585, 38.1181061Эффективность: удар по полюБлиже к селу есть еще один экземпляр.Этой "папиросы" нет на снимках за 31 августа. Зато есть на более поздних (октябрьских).Получается, применили его в первых числах сентября, когда ветра подули обратно.Воронки.Здесь они выглядят немного нехарактерно. Думаю, это связано с тем, что на снимках прошло полтора месяца с момента их появления. За это время пыль улеглась, оставив видимыми только маленькие дырочки на месте взрыва субов.Тип ракет: 9М79-1б/н: н.д.Тип ГЧ: кассетнаяДата пуска: первые числа сентября 2014 г.н.п.: НовокатериновкаКоординаты: 47.7292897, 38.1087506Эффективность: меньшая часть в скалу, большая - в огороды. Ничего по позициям. КлассикаСледующая.Газогенератор и рулевая машинка (одни из четырех):РулиЭто Многополье. Благодаря сгоревшему полю ее хорошо видно:Большая часть субов ушла в посадку:Появляется между 26 и 31 августа.Результаты пускаТип ракет: 9М79-1б/н: н.д.Тип ГЧ: кассетнаяДата пуска: 29-31 августа 2014 г.н.п.: МногопольеКоординаты: 47.8486214, 38.2374001Эффективность: никакаяРазбавим повествование минуткой юмораВыходят, значит, украинские разведчики из окружения из под Иловайска. Идут по полям. Глядь, а там русские десантники стоят, с артиллерии стреляют. Быстро в кусты спрятались. Разведчик Тарас достал телефон, набрал в штаб.-Вызываю удар "Точкой-У"!-Вас понял, стреляем! А ты смотри в бинокль и корректируй.Тарас биноклем ракеты откорректировал, ракеты упали, все пожгли, русские в панике. Перемога.Тарас из кустов вышел, посмотрел, "Як гарно! Мыкола, а ты чего сидишь, вылезай з кустов!"Ему в ответ "Та я бы с радостью, но... У тебя бумаги случаем нет?" "Экий ты жадный! Да пошто оно тебе, хай лежит себе в кустах!""Ну у тебя и истооориии", скажет читатель.Ну, я всего лишь пересказал содержание одной весьма переможной статьи с одного поцреотического сайта. Статья описывает славные перемоги украинских "Точкарей". Линк (читать желательно с гiмном на устах). Вот так и написано, позвонили мол, вызвали точку и всех перемогли:Дальше.Но дело в том, что это не шутка (кроме, разве что, истории про бумагу).Возле села Павловское находилась две северных 6-орудийных батареи гаубиц Д-30 (вариант, что батарея была одна, а это основные и запасные ОП). Очевидно, десантников.И уже через пару дней появляются следы, однозначно идентифицируемые по вышеописанным характерным признакам как удар от двух "Точек".А именно, два кружка по 300 метров диаметром с 45+ воронками в каждом.Одна ракета прошла мимо.Вот возможный двигательный отсек поближе.Но вторая попала куда нужно, поразив цель,подавив батарею и уничтожив как минимум одну единицу техники.Видны окопы, возможно были потери и в л/с.Тут нужно сказать важное. Благодаря отличной боевой подготовке артиллеристов севера, а также благодаря полной профнепригодности украинского командования, ВСЯ украинская артиллерия во время иловайских и околоиловайских событий (с 24 августа) молчала. Во-первых, потому что когда драпаешь тяжело вести огонь из САУ, а во-вторых, этих самых САУ (да не только САУ, любых тяжелых огневых средств) было откровенно недостаточно. Поэтому никаких воронок на позициях северян найти не удастся - любой желающий со стороны ВСУ блеснуть своими контрбатарейными навыками тут же получал бодрящую дозу 122/152 мм. Да и желающих было немного (только одни, по правде говоря - две батареи 55 ОАБр, в полном составе доставшиеся ополчению).А позиции под Павловским - единственные, на которых есть ответка. И "этой ответкой был Эйншт...Точка-У ".Вот таке. И кто бы мог подумать? Ну, раз в год и палка стреляет, як то кажуть.Тип ракет: -, -б/н: -, -Тип ГЧ: кассетныеДата пуска: 27 августа 2014 (согласно переможной статье)н.п.: ПавловскоеКоординаты: 47.707697, 38.326864Эффективность: смогли в кои-то веки - батарея подавлена, уничтожена минимум одна единица техники. Потери л/с неизвестны.Далее будут рассмотрены случаи с неизвестными местами падения двигательного блока.Упала в болото.Все это скриншоты с единственного видео.Вот зачем давать такие названия видео? Как насчет написать населенный пункт? Дату. Даже номер не сняли. Креаторы, вы слышите меня? Не надо так.Какая-то заболоченная ложбинка с ручейком (обычно такое возникает перед ставком).Таких мест на Донбассе сотни. Найти нереально.Но я нашел (не спрашивайте как).Это все тот же Иловайский котел, недалеко от села Чумаки. Как и в случае с Новокатериновкой, на снимках от 31 августа ее нет (значит, прилетела в первых числах сентября).Целились по полевому лагерю ВСН. Промахнулись на полкилометра.Тип ракет: 9М79-1б/н: н.д.Тип ГЧ: кассетнаяДата пуска: первые числа сентября 2014 г.н.п.: ЧумакиКоординаты: 47.7801417, 38.0967611Эффективность: промахУже после опубликования статьи, один источник (называть я его конечно не буду) указал на еще одно возможное место падения ракеты комплекса.Речь идет о местечке между с.Чумаки и г.Новый Свет. Удар нанесен между 26 и 29 августа 2014 г.Воронки, доступные для подсчета (для лучшего контраста добавил и более поздний снимок):Похоже? Весьма. Хоть и отклонение отсека достаточно нетипичное.Если это так, то вот последствия этого удара.Обратите внимание на сильно посеченный осколками микроавтобус и передний щиток "Рапиры".Хоть и фото-видео блока (как и следов суббоеприпасов, матерчатых стабилизаторов и пр.) не появлялось, я, все же, склонен согласится с тем, что это был именно удар "точкой".Выходит, что удар по Павловскому не был одиноким в своем успехе.Тип ракет: 9М79-1б/н: н.д.Тип ГЧ: кассетнаяДата пуска: между 26 и 29 августа 2014 г.н.п.: ЧумакиКоординаты: 47.7912757, 38.0853778Эффективность: хорошая. Попали куда нужно, несколько единиц автомобильной и инженерной техники уничтожено.Заканчивая о применении комплексов со стороны ВСУ в р-не Иловайска, я бы выдвинул небольшую гипотезу. С большой вероятностью можно говорить о попытках севера подавить стартовые позиции комплексов. Судите сами.Еще 26 августа поля под Логвиново-Калиновкой (собственно ОП комплексов) были совершенно "чистыми" - ни одной ответки по ним не прилетело.А 13 сентября (т.е. когда вся иловайская эпопея отгремела, а добрый десяток ракет улетел) на этих полях вдруг оказывается большое количество (сотни) разрывов кассетных же суббоеприпасов.Откуда им там быть и кто их мог оставить? Я думаю, это был БМ-30 "Смерч" (догадайтесь сами, чей). Коего, в р-не КПП Мариновка, в тот самый период (4-5 сентября - период активной работы комплексов), и можно увидеть.Размер отверстий в земле, направление выхлопа от ракет и дальность (хоть и на пределе, 68-70 км), в целом, не противоречат этой версии. Во всяком случае, я противоречий не вижу.Вот как-то так это могло выглядеть:Повторюсь, это чистая "субъективщива" и попытка натягивания совы на глобус Украины. Но иных объяснений тому, что делал северный "Смерч" в первых числах сентября в р-не КПП Мариновка у меня нетНаименования "Точка-У" и "Иловайск" вновь стали актуальными в феврале 2015 г.В ночь на 14 февраля был нанесен удар ракетой с кассетной БЧ по южной части города.Удар пришелся по объекту электроснабжения железной дороги.Сравнение снимков за дакабрь 2014 г. и конец февраля 2015 г. позволяет выявить места разрывов некоторых суббоеприпасов:Двигательный блок упал восточнее на территории больницы.Результаты пускаТип ракет: 9М79-1б/н: н.д.Тип ГЧ: кассетнаяДата пуска: 14.02.2015 г.н.п.: ИловайскКоординаты: 47.9126747, 38.1982398Эффективность: удар по объекту инфраструктуры.Напоследок нужно осветить действительно непонятные (не найденные мною и просто "мутные") экземплярыПодпись к ней гласила: "У границы". Весьма туманно.Подпись - Иловайск, ЛЭП.Кропотливый поиск результатов, увы, не дал.Еще одна. Несмотря на детальные указания по местоположению этого блока (Новозарьевка), в указанном месте ни его, ни области с 50 воронками не нашлось. Как и в ближайшей округе.Фото с пресс-релиза 02.02.15Утверждается, что попала в тротиловый склад ДКЗХИ, оттого так плохо и выглядит.У меня лично это вызывает сомнение. Для каких целей могло понадобиться уничтожение склада промышленной взрывчатки, которое априори не могло нанести большого ущерба (благо расположены они вдали от жилых кварталов и к тому же неоднократно до этого подрывались, что, разумеется, исключало возможность того, что там могло находиться военное имущество и л/с ДНР)? Да еще и "точкой" (склады находятся практически на линии соприкосновения и доступны для обстрела любой артиллерией).Помимо всех выше обозначенных случаев, известно как минимум об одном случае неудачного запуска ракеты.Разумеется, я говорю об известном видео (с названием в лучших традициях Геббельса - чем наглее врешь, тем охотнее кастрюли верят).Произошло это 24 (или 23) августа 2014 г. на ОП под Логвиново. Детальное описание этого случая само по себе тянет на небольшую статью.Поля между Логвиново и Калиновкой 26 августа 2014 года оказались на редкость богаты на артиллерию великой потужностi.Тут вам и 2 батареи Мста-СКстати это наши старые знакомые - 1 ГСАДН 26 АБр, отличившиеся под Славянском. В Славянске, между прочим, в батареях, вместо положенных 6-и, было по 5 и 6 САУ; затем, в конце июля, обе батареи уже 5-орудийные. А текущему моменту одна из батарей признала дотационной еще одну САУ. Т.е. за 2.5 месяца от интенсивного использования три САУ вышли из строя.Также рядом батарея 27 РЕАПа на БМ-27 с полным табиром ТЗМ-ок:И даже батарея "Смерчей" (15 РЕАП), оставляющая какие-то феерические следы на месте пуска (5-метровая дыра и раскиданная на 50 метров вокруг земля)А еще батарея Мста-Б 55 ОАБр ближе к Дебальцево:Но суть не в этом.Внимание привлекла какая-то нехарактерная "ответная" воронка на позициях САУшек:"И что теперь, каждую дырку в земле будем с лупой рассматривать?"Вы вообще-то на сайте ЛостАрмор находитесь, товагищ. Привыкайте.А вот фото оттуда (то, что это именно то место, можно понять по направлению теней, по характерной раскиданной земле, а также по тому, что фотографии эти я утянул со странички артиллериста с этой самой батареи Мста-С :P)Гм. "Точка"? На календаре, напомню, 26 августа, т.е. два дня как дуют ветра. Это что же получается, север давил украинскую артиллерию "Точкой-У"? Кремлевский карлик поднял свою ядерную дубину на мирноДемонстрантов-онижедетей из 26 отдельной артбригады? #ДляГааги?Не спеши с выводами, шановний патриот, тут не все так однозначно.Дело в том, что при внимательном изучении можно видеть, что топливный отсек находится в земле задом наперед (направление стабилизаторов). К тому же, отсеки в землю не втыкаются (как они выглядят на земле, мы-то с вами знаем хорошо - читай простыню выше). Да и с самим отсеком явно что-то "не то":А ларчик просто открывается, достаточно отмотать спутниковый снимок на один день назад:Это есть не что иное, как пусковая установка 9П129. Приунывшая, с известного видеоВъедливый читатель может сам сравнить характерные ориентиры.Обратите внимание на частицы неестественно-кислотного цвета на поле - следы алюминия, окисленного перхлоратом аммония (сгоревшее ракетное топливо).Да, хлеб теперь с этих полей лучше не употреблять. Хотя, какой уж там хлеб, как раз тут в данный момент проходит линия соприкосновения.И вовсе это не воронка оказалась, а перекопанная лопатами земля.В общем, это те самые стартовые позиции комплекса, упомянутые в начале статьи.Военнослужащий 19 РБр, непосредственно наблюдавший взрыв, подтвердил как эти догадки, так и то, что пусковая была потеряна (не была починена и ушла на запчасти):Итого в полях можно наблюдать: 152мм - 15 ед. (целый дивизион! плюс еще 6 ед. в этот момент находились под Попасной, что неподалеку); 220мм РСЗО - 6 ед.; 300мм РСЗО - 5 ед.;Радиусы поражения всего этого хозяйства:Я хочу подчеркнуть, это далеко не вся артиллерия, что была в этом секторе (сектор "Цэ"). Однако, вышеописанные силы, в отличие от бригадных АДНов, ГСАДНов и РЕАДНов, напрямую подчинялись штабу сектора (достаточно сказать, что целеуказание они получали непосредственно из штаба). На то они и отдельные арт.бригады и полки. Т.е. это те силы, которыми командование ВСУ могло распоряжаться и оперативно маневрировать ими - в отличие от арт.групп бригад, втянутых в бои.И если насчет «Точек» и «Смерчей» все ясно, то глядя на все остальное, назревает вопрос. Через полтора дня пойдет "жара" с выходом из Иловайского окружения, а командование т.н. АТО держит какие-то беспрецедентные силы на ЯВНО второстепенном направлении.Что это вообще такое? Беспримерная тупизна украинских генералов, не понимающих, где эти силы в данный момент более необходимы? Импотентность разведки, не сумевшей "засечь" пару-тройку вражеских БТГ, перешедших ленточку, и, как следствие, неверное понимание оперативной обстановки? Желание пустить на фарш безмозглых патриотов-нацистов из разнообразных добробатов, посылая их на суицидальный выход с боем без должной огневой поддержки? Безудержное желание обстреливать жилые кварталы Горловки, не отвлекаясь на какие-то там вторгнення? А может быть, самая обыкновенная, классическая, ее величество зрада?Скорее всего, все вместе сразу.Ведь, как гласит одно из следствий теоремы Мерфи для Украины, даже если зрады взаимно исключают друг друга, то все равно произойдут они все.Тип ракеты: 9М79Мб/н: н.д.Тип ГЧ: н.д.Дата пуска: 24(23) августа 2014н.п.: КалиновкаКоординаты: 48.3743114, 38.3019876Эффективность: ПОТРАЧЕНОВсе вышеперечисленные части ракет вместе с областями поражения (те, что удалось найти, понятное дело), а также предполагаемыми частями, объединены в гугло-карту :Сводная табличка (отсортировано по условным датам):По таблице можно видеть, что если в начале использовались в основном ракеты 9М79М, то с какого-то момента большинство пусков – это более "свежие" 9М79-1. Связано ли это со взрывом при пуске 24.08 ракеты 9М79М? Очень может быть.Итого:Подавляющее большинство ракет найдено на карте.Найдены (аналитически вычислены) следы неизвестных ранее ударов.Выявлены топографические закономерности оставляемых комплексом ударов (в варианте кассетной ГЧ ракетный блок падает в 400-х метрах от центра области поражения, область поражения имеет диаметр 300-350 метров, имеет характерные воронки).Факты показывают, что боевая эффективность комплекса в руках ВСУ низкая. Отдельные случи (случай) успешного применения на общую картину не влияют.Неумелая хуторянская пропаганда раздула это оружие в глазах кастрюль до масштабов вундерваффе, способного, в случае чего, "дать по зубам агрессору" и прочий бред. Однако это тот самый вид оружия, эффективность которого прямо пропорциональна уровню боевой подготовке экипажа (конечно, это присуще любому виду вооружения, но здесь это проявляется особенно остро). Но, поскольку у Украины нет возможности ни производить, ни капиталить ракеты комплекса (и в ближайшем будущем не предвидится), то и возможности повышения качества боевой подготовки при помощи учебных стрельб будут крайне ограничены (если не сведены к нулю, для экономии дефицитных ракет). А это значит, что при очередном серьезном обострении, ракетчики из 19 РБр опять возьмутся за старое и ничего иного, кроме запуска ракет по жилым секторам городов, скорее всего, выдать не смогут.Если, конечно, к тому времени эта проблема не отпадет сама собой из-за появления у вооруженных сил ДНР/ЛНР способных справляться с этими ракетами зенитно-ракетных комплексов. Шахтного базирования ;)Ну а пока СК РФ процессуально закрепляет улики по применению комплекса (надеюсь, материалы, или их часть, будут выложены в публичный доступ, т.к. там упомянуты интересные детали), можно сказать о том, что не получилось сделать:Не удалось найти четких классифицирующих признаков, позволяющих распознавать применение ракет с фугасной головной частью. На данный момент нельзя даже точно сказать, использовались ли вообще фугасные ГЧ. Т.е. попытка определения типа ГЧ по обломкам ракет и спутниковым снимкам оказалась неудачной. Надежно определяется лишь кассетная ГЧ, когда на снимках явно наблюдается 45-50 воронок.Не найдено четкой логики направления отклонения блока и субов в процессе падения (неявно доминирует отклонение блока направо от области относительно направления полета ракеты). Наверное, это все же случайный процесс и ее не должно быть.Ну и задача-максимум не выполнена. "Темные пятна" в применении комплекса пока остаются (хоть их и стало на порядок меньше).Поэтому я призываю всех честных и порядочных людей, демократических журналистов, геев и подписчиков паблика "Тиск" скидывать в комментарии на сайте LostArmour.info фото-видео инфу, которая могла бы помочь в систематизации применения комплекса "Точка"/"Точка-У" на Донбассе. В особенности это касается плохо освещенных случаев применения (не найденных на карте в данном обзоре, с малым количеством фото, etc.) и фото номеров ракет.