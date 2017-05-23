08:11 23 мая
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После первой и второй - перерывчик небольшой: третье ДТП на учениях НАТО в Эстонии

После первой и второй - перерывчик небольшой: третье ДТП на учениях НАТО в Эстонии


В рамках проходящих международных учений НАТО «Весенний шторм» за прошедшую неделю произошло три ЧП, в результате которых пострадало 6 военнослужащих.

Напомним, с 8 по 26 мая в северо-восточной части Эстонии проходят крупномасштабные маневры, в которых принимает участие 9000 представителей из 14 стран-членов альянса и государств-партнеров. Несмотря на то что до завершения проверки осталось несколько дней, можно констатировать, что ожидаемый эффект – демонстрация силы и боевой готовности войск – Организацией Североатлантического договора не был достигнут, о чем свидетельствует ряд инцидентов, возникших в ходе оперативно-тактических мероприятий.


Так, в пятницу водитель одного из бронетранспортеров не справился с управлением и вылетел в кювет, увечья получили двое британских военнослужащих. Двумя сутками ранее автомобиль Сил обороны Эстонии задел радиоантенной высоковольтные провода. По информации местных СМИ, пострадало три солдата-срочника, один из них находится в больнице с тяжелыми травмами. 16 мая грузовая машина эстонского минобороны, двигаясь задним ходом, наехала на резервиста, отражавшего под прикрытием транспорта атаки условного противника. Анализируя факты, вспоминается выражение: «один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность».

Парадоксально, что главным виновником, сорвавшим планируемый успех натовского мероприятия, стала страна-хозяйка. В двух их трех случаев пострадавшими в ДТП стали эстонские военнослужащие, неоднократно репетировавшие на местности сценарий проводимых учений. Интернет-пользователи пришли к выводу, что таким образом Таллин отрабатывал задачи вытеснения врага с территории по методу «бей своих, чтобы чужие боялись». Необходимо добавить, сомнительный метод в этом месяце был использован бойцами Эстонии по меньшей мере еще один раз: 4 мая во время учебных стрельб на центральном полигоне в волости Куусалу начался обширный ландшафтный пожар, к ликвидации которого пришлось привлекать самолет.

Резюмируя, достигнутые за последние три недели эстонскими силовиками «успехи» дают основания сравнить их военное мастерство с вооруженными силами Украины, четвертый год безрезультатно воюющими с собственным населением.

Справедливости ради стоит отметить, в отличие от официального Киева эстонское военное руководство изначально адекватно оценило свои навыки, и заранее предупреждает граждан о возможном нанесении ущерба их имуществу во время проверки боеготовности войск. В этом году пока прецедентов не было, однако через две недели в Польше и странах Балтии начнутся новые международные учения НАТО – «Saber Strike 17» (Удар саблей), поэтому расслабляться местным жителям, учитывая уровень подготовки военнослужащих, явно не стоит.
Автор: Владимир Сергеев


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Комментарии 6

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 05:58
    ряд инцидентовПрава на вождение можно получить и в 14 лет.Но за руль-только в совершеннолетие.А они его недостигли.Поэтому и такие нюансы.Чем их больше,тем смешнее.заранее предупреждает граждан о возможном нанесении ущерба их имуществу во время проверки боеготовности войскМамка-млеко,яйки!
    ВЕРЕСК
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:13
    Так, в пятницу водитель одного из бронетранспортеров не справился с управлением и вылетел в кювет, увечья получили двое британских военнослужащих.

    ... по их СМИ, вроде как отделались синяками... а по сути статьи, то в любом военном учении закладывается процент пострадавших, и чем больше людей и средств задействовано, тем выше процент... как-то так... статье +
    a.s.zzz888
  3. inkass_98 Сегодня, 06:33
    Справедливости ради: в прошлую пятницу два "Тайфуна-К" улетели в кювет под Краснодаром, один задымился, второй просто на бок опрокинулся. У нас об этом была тишина (случайно в новостях обнаружил), зато на "Цензоре" ликований было столько, что создалось впечатление о великой перемоге. Как будто хохлоДРГ этот подвиг совершила.
    Так что всякое бывает.
    inkass_98
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:45
      Справедливости ради: в прошлую пятницу два "Тайфуна-К" улетели в кювет под Краснодаром Хотелось-бы подробностей.Но-думаю не будет.Это-ж как надо за рулём нажраться,чтоб пару Тайфунов опрокинуть!Или там вообще понятие-"ДИСЦИПЛИНА"-напрочь отсутствует?
      ВЕРЕСК
      1. inkass_98 Сегодня, 06:58
        Подробностей и не было, но ссылку на инфу дам: http://военное.рф/2017/259803/
        Правда, в тексте говорится о "Тайфун-У", однако в кювете лежит именно "К".
        inkass_98
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:07
          Спасибо за ссылку.Посмотрел.Если честно-я в шоке.Крындец полный!На ровной дороге.Вот вам и "мощь Армии России".Блин!
          ВЕРЕСК
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