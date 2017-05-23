После первой и второй - перерывчик небольшой: третье ДТП на учениях НАТО в Эстонии

В рамках проходящих международных учений НАТО «Весенний шторм» за прошедшую неделю произошло три ЧП, в результате которых пострадало 6 военнослужащих.Напомним, с 8 по 26 мая в северо-восточной части Эстонии проходят крупномасштабные маневры, в которых принимает участие 9000 представителей из 14 стран-членов альянса и государств-партнеров. Несмотря на то что до завершения проверки осталось несколько дней, можно констатировать, что ожидаемый эффект – демонстрация силы и боевой готовности войск – Организацией Североатлантического договора не был достигнут, о чем свидетельствует ряд инцидентов, возникших в ходе оперативно-тактических мероприятий.Так, в пятницу водитель одного из бронетранспортеров не справился с управлением и вылетел в кювет, увечья получили двое британских военнослужащих. Двумя сутками ранее автомобиль Сил обороны Эстонии задел радиоантенной высоковольтные провода. По информации местных СМИ, пострадало три солдата-срочника, один из них находится в больнице с тяжелыми травмами. 16 мая грузовая машина эстонского минобороны, двигаясь задним ходом, наехала на резервиста, отражавшего под прикрытием транспорта атаки условного противника. Анализируя факты, вспоминается выражение: «один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность».Парадоксально, что главным виновником, сорвавшим планируемый успех натовского мероприятия, стала страна-хозяйка. В двух их трех случаев пострадавшими в ДТП стали эстонские военнослужащие, неоднократно репетировавшие на местности сценарий проводимых учений. Интернет-пользователи пришли к выводу, что таким образом Таллин отрабатывал задачи вытеснения врага с территории по методу «бей своих, чтобы чужие боялись». Необходимо добавить, сомнительный метод в этом месяце был использован бойцами Эстонии по меньшей мере еще один раз: 4 мая во время учебных стрельб на центральном полигоне в волости Куусалу начался обширный ландшафтный пожар, к ликвидации которого пришлось привлекать самолет.Резюмируя, достигнутые за последние три недели эстонскими силовиками «успехи» дают основания сравнить их военное мастерство с вооруженными силами Украины, четвертый год безрезультатно воюющими с собственным населением.Справедливости ради стоит отметить, в отличие от официального Киева эстонское военное руководство изначально адекватно оценило свои навыки, и заранее предупреждает граждан о возможном нанесении ущерба их имуществу во время проверки боеготовности войск. В этом году пока прецедентов не было, однако через две недели в Польше и странах Балтии начнутся новые международные учения НАТО – «Saber Strike 17» (Удар саблей), поэтому расслабляться местным жителям, учитывая уровень подготовки военнослужащих, явно не стоит.