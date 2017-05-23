40 лет назад в небо поднялся прототип многоцелевого истребителя Су-27

Т-10-1 в экспозиции Центрального музея ВВС России в Монино

Три проекции прототипа Т-10-1

Источники информации:

https://ria.ru/defense_safety/20170520/1494687755.html

http://www.sukhoi.org/news/company/?id=5921

http://tass.ru/armiya-i-opk/4265893

Материалы из открытых источников

20 мая 1977 года летчик-испытатель Владимир Ильюшин впервые поднял в небо новую экспериментальную боевую машину Т-10-1. Это был первый полет прототипа многоцелевого всепогодного истребителя четвертого поколения Су-27. К разработке нового истребителя ОКБ Сухого приступило еще в 1969 году, в 1975 году завершился этап эскизного проектирования, а в 1976 году началась постройка первого опытного самолета. Первый серийный истребитель Су-27 совершил полет в июне 1982 года.Экспериментальный прототип Т-10-1 отличался от будущего серийного истребителя. На данной модели проводились испытания на общую работоспособность, на управляемость и устойчивость самолета в воздухе. Всего прототип Т-10-1 совершил 38 полетов, подвергаясь незначительным доработкам. В частности, на законцовках консолей и килях были смонтированы противофлаттерные грузы в виде штырей. Система вооружения на экспериментальном прототипе Т-10-1 не устанавливалась. Удивительно, что данный экземпляр самолета сохранился до наших дней, что редко происходит с опытными машинами. Сегодня первую версию будущего истребителя Су-27 можно увидеть в экспозиции Центрального музея военно-воздушных сил России в Монино.С появлением истребителя Су-27 в строевых частях резко выросли боевые возможности отечественной истребительной авиации. Летчики ВВС и ПВО Советского Союза впервые получили на вооружение самолет, который мог на равных противостоять лучшим зарубежным истребителям своего времени, отмечает официальный сайт ПАО «Компания «Сухой». Виктор Пугачев шеф-пилот ОКБ Сухого в конце 1980-х годов установил на истребителе Су-27 восемь мировых рекордов скороподъемности, которые остаются непревзойденными и сегодня. Именно на этом истребителе Пугачевым были выполнены уникальные перелеты над Северным Ледовитым океаном с дозаправкой в воздухе и посадкой на ледовый аэродром, расположенный на острова Грэм-Белл (Земля Франца Иосифа). Именем этого летчика-испытателя была названа одна из фигур высшего пилотажа — «Кобра Пугачева», впервые продемонстрированная широкой публике в 1989 году в рамках работы авиасалона Ле Бурже во Франции.Необычный боевой самолет с хищными, «птичьими» обводами фюзеляжа впервые поднялся в небо с аэродрома, расположенного в подмосковном Жуковском спустя 5 лет после того, как состоялся дебют его основного конкурента — тяжелого истребителя F-15 Eagle американского производства. Несмотря на эпоху «разрядки», холодная война продолжала идти полным ходом. И в США, и в Советском Союзе понимали, что решающее преимущество в современном конфликте будет достигнуто той стороной, которая сможет завоевать себе превосходство в воздухе. Именно по этой причине две сверхдержавы бросили свои силы и ресурсы на разработку универсального небесного бойца. Несмотря на отставание от заокеанских коллег по срокам разработки истребителя 4-го поколения, советская авиаконструкторская школа находилась в более выгодном положении. Отечественные конструкторы уже знали приблизительные характеристики и возможности американского истребителя F-15, а также технологические решения, которые были в нем реализованы. Перед ними стояла задача создать самолет, как минимум сопоставимый по своим возможностям с американским аналогом.К работам по созданию перспективного истребителя в СССР в конце 1960-х годов были привлечены три главных конструкторских бюро страны: Сухого, Микояна и Яковлева. В 1972 году, после двух проведенных научно-технических конференций с участием отечественных авиастроителей, было принято окончательное решение — сконцентрироваться на двух параллельных проектах. Один проект предполагал постройку легкого истребителя, им занимались конструкторы КБ «МиГ» (впоследствии самолет был принят на вооружение под обозначением МиГ-29), второй проект предполагал создание тяжелого истребителя, им занимались специалисты ОКБ «Сухого».Результатом работы конструкторов ОКБ «Сухого» стал лишенный недостатков своих предшественников боевой самолет Т-10С, также известен как Т-10С-1 (первый серийный), который поднялся в небо 20 апреля 1981 года, а спустя еще четыре года истребитель был принят в эксплуатацию под обозначением Су-27. Официально самолет приняли на вооружение ВВС СССР 23 августа 1990 года. К тому моменту новый советский истребитель 4-го поколения уже успел стать настоящей «звездой» и мировым рекордсменом по скороподъемности. 27 октября 1986 года летчик-испытатель Виктор Пугачев сумел подняться на высоту три тысячи метров всего за 25,4 секунды, такое не удавалось до этого ни одному реактивному самолету в мире.Необходимо заметить, что в процессе проектирования истребитель претерпел значительные изменения, практически все узлы были созданы «с нуля». Так на Т-10 корневые наплывы и законцовки крыла были скругленными (как на истребителе МиГ-29), а на Т-10С использовалось крыло полностью трапециевидной формы с отклоняемыми носками, флаперонами вместо закрылков и элеронов и остроугольными наплывами. Роль противофлаттерных грузов на консолях стали играть пусковые устройства управляемых ракет класса «воздух-воздух». Количество узлов подвески вооружения было увеличено с 8 до 10. Если на Т-10 кили располагались над двигателями, то теперь двигатели АЛ-31Ф были расположены по бокам, как на американском истребителе F-15 и имели верхнее расположение агрегатов.На модели Т-10С носовая стойка шасси была отодвинута на три метра назад, для того чтобы брызги с колеса не попадали в воздухозаборники двигателей. До этого тормозные щитки располагались в нижней части фюзеляжа, однако при их выпускании на истребителе начиналась тряска. На модели Т-10С тормозной щиток был размещен за кабиной летчика, фонарь кабины не сдвигался назад, а открывался вверх-назад, как на истребителе F-15. Также конструкторами были изменены обводы носовой части истребителя.Высокоманевренный одноместный многоцелевой истребитель Су-27 был предназначен для поражения как воздушных, так и наземных целей в простых и сложных метеоусловиях, в дневное и ночное время, с применением неуправляемых и управляемых средств поражения при ведении групповых и автономных действий в интересах завоевания господства в воздухе и осуществления воздушной разведки как на континентальных, так и на морских театрах воздушных боевых действий.Многоцелевой истребитель Су-27 был выполнен по интегральной аэродинамической схеме, крыло боевого самолета плавно сопрягается с фюзеляжем, образуя, таким образом, единый несущий корпус. Вертикальное оперение самолета двухкилевое, горизонтальное — из цельноповоротных консолей (на некоторых модификациях истребителя было также установлено переднее горизонтальное оперение). Два турбореактивных двухконтурных двигателя АЛ-31Ф, оснащенных форсажными камерами, были размещены в мотогондолах, расположенных под хвостовой частью фюзеляжа истребителя. Шасси Су-27 — трехопорное убираемое. Самолет может использовать различные типы ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», размещенные на 10 или 12 точках подвески. Помимо этого в правом наплыве крыла истребителя была установлена 30-мм автоматическая авиационная пушка ГШ-30-1 (скорострельность 1500 выстрелов в минуту, боезапас — 150 снарядов).Важно отметить, что Су-27 стал первым отечественным истребителем, получившим электродистанционную систему управления (ЭДСУ). Длительное время управление боевыми самолетами осуществлялось по механическому принципу, при котором усилия от педалей и штурвала передавались к рулям с помощью тросовой проводки. При использовании ЭДСУ стальные тросы уступили место электрическим сигналам. Внедрение новой системы управления позволило конструкторам сделать истребитель Су-27 необычайно маневренным и одновременно с тем очень устойчивым в полете, а военные летчики получили возможность выполнять в небе сложные фигуры высшего пилотажа, в том числе на больших скоростях и малых высотах полета.На авиасалоне Ле-Бурже во Франции в июне 1989 года советский летчик-испытатель Виктор Пугачев на истребителе Су-27 продемонстрировал зрителям и представителям прессы новую фигуру высшего пилотажа — «кобру» (динамическое торможение), которую журналисты очень быстро назвали в его честь «коброй Пугачева». Справедливости ради стоит отметить, что впервые «кобру» при выполнении испытательных полетов продемонстрировал летчик-испытатель Игорь Волк. Данную фигуру высшего пилотажа можно описать следующим образом: в полете истребитель, не изменяя направления своего движения, энергично задирает нос, доводя угол атаки до 120 градусов; некоторое время самолет летит хвостом вперед, после чего достаточно быстро возвращается в горизонтальное положение. Само название данного элемента — «кобра» — было придумано Михаилом Симоновым, который занимал пост генерального конструктора ОКБ имени Сухого. Таким образом, он сравнил поведение многоцелевого истребителя в воздухе со стойкой кобры, которую змея принимает перед совершением атаки. Еще одним подтверждением уникальных маневренных характеристик самолета стало то, что с 1991 года по октябрь 2016 года на одноместных Су-27П (модификация для сил ПВО страны) и Су-27УБ совершала полеты знаменитая авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». В настоящее время группа совершает полеты на новых истребителях Су-30СМ.На момент своего создания истребитель Су-27 получил самое совершенное навигационное оборудование, два мощных авиационных двигателя АЛ-31Ф, оптико-электронную систему прицеливания и новый радар. Также боевая машина могла использовать целое семейство управляемых ракет класса «воздух-воздух» Р-27 и Р-73, созданных специально для этих истребителей. Данные ракеты могли обеспечить поражение воздушных целей вероятного противника на дальности до 110 километров. В ближнем бою летчик также мог воспользоваться услугами скорострельной авиапушки ГШ-30-1. Дальнейшие модификации истребителя, в частности Су-27СМ, получили возможность эффективно поражать наземные объекты с использованием высокоточных ракет Х-29, Х-31 и Х-59. Несмотря на это основной задачей для самолета продолжило оставаться завоевание превосходства в воздухе.В преимуществах многоцелевого истребителя Су-27 над самолетами западных конкурентов американские и советские летчики смогли убедиться в августе 1992 года. Когда офицеры Липецкого центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС России по приглашению Пентагона посетили авиабазу Лэнгли, на которой были организованы учебные бои между самолетами Су-27УБ и F-15D (оба в учебно-боевом варианте, двухместные). Советские асы смогли разгромить американских летчиков с сухим счетом, они раз за разом пристраивались в хвост самолета противника и легко уходили от преследования. Тогда же было установлено, что истребитель Су-27 существенно превосходит F-15 по маневренности на дозвуковых скоростях, а это может стать решающим козырем в условиях ведения ближнего воздушного боя.Согласно информации Международного института стратегических исследований, на 2017 год в составе ВКС России имеется 50 истребителей Су-27, 10 — Су-27УБ, 47 — Су-27СМ (оснащенных новой системой управления огнем и усовершенствованным бортовым радиоэлектронным оборудованием), а также 14 самолетов Су-27СМ3 (получивших более мощные двигатели АЛ-31Ф-М1, дополнительные точки подвески вооружений и усиленную конструкцию планера). Помимо этого 18 Су-27 находится на вооружении морской авиации ВМФ России. А единственный отечественный авианосец «Адмирал Кузнецов» имеет на вооружении 17 палубных истребителей Су-33, основным отличием которых от обычных Су-27, являются складываемые консоли крыла.Истребитель Су-27 по праву считается одним из главных символов отечественной оборонной промышленности второй половины XX века, наравне с основным боевым танком Т-72 и автоматом Калашникова. В этом боевом самолете были реализованы все наиболее передовые разработки советской школы авиастроения, благодаря которым истребитель получил почти безграничный потенциал для модернизации. В настоящее время десятки современных модификаций данного многоцелевого истребителя, а также самолет, которые были созданы на его базе, охраняют небо более 20 государств. Несмотря на прошедшие десятилетия, жизненный цикл самолета Су-27 все еще далек от завершения. Этот самолет устареет морально и физически еще очень нескоро.Авторитетный международный журнал Flight International признавал многоцелевой истребитель Су-27 одним из лучших боевых самолетов XX века. А американское издание National Interest несколько раз включало этот истребитель в пятерку лучших боевых самолетов ВВС России и самого «убойного» российского оружия.