Насколько критично технологическое отставание России в дальней авиации?

Президент РФ Владимир Путин поставил очередные задачи перед российским ОПК, направленные на переоснащение Вооруженных сил страны. Что касается Воздушно-космических сил (ВКС), по информации прозвучавшей из его уст, к концу текущего года доля современных образцов вооружения в них должна составить 68%.В мире лишь две страны обладают стратегической авиацией, это Россия и Соединенные Штаты, и именно самолетам «стратегам» в последнее время военные ведомства обеих стран уделяют значительное внимание, но пока только на словах, возможно из-за того, что на их долю в ядерном арсенале России приходится всего 3%, и в США – 5,5%. В этом сегменте вооружений обеих стран наблюдается некоторый застой, который вроде бы планируется преодолеть в ближайшее десятилетие.«Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения», – заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в прямом эфире, в программе «Вести в субботу» 20 мая. При этом он уточнил, что «модернизация – это такое же нормальное явление, как создание новых образцов, но модернизации не должно быть бесконечное множество, иначе это останавливает создание новой программы вооружения». В его коротком интервью лейтмотивом прозвучала информации о развитии военной авиации в России. В частности, он говорил о стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту160 и о запланированном начале работ по созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.В январе 2017 года на Казанском авиационном заводе началась сборка базового самолета Ту-160М2В(новейшая модификация Ту-160). Поднять его в воздух, по словам генерального директора ПАО «Туполев» Александра Конюхова, планируется в 2019 году, а серийное производство новой модификации стратегического ракетоносца начнется в 2021. К началу сборки удалось восстановить технологию сварки массивной титановой балки для этого самолета, то есть пока предприятие, наряду с модернизацией в какой-то мере просто наверстывает упущенное.В ходе недавно прошедшего на площадке «Независимой газеты» круглого стола эксперты обратили внимание на тот факт, что Россия лишь приближается к шестому технологическому укладу, тогда как в США на него уже приходится около 5% разработок. Что касается пятого техноуклада, в нашем отечестве доля инноваций соответствующих его уровню приближается к 10%, против американских 60%. Похоже, что в области развития дальней военной авиации это отставание по ряду причин не является критичным.Прежде всего, потому что именно в дальней авиации между нашими странами наблюдается относительный возрастной паритет (речь не идет о сравнении количества самолетов). На вооружении и там и там подавляющее большинство бортов – откровенное старье.Дело в том, что после развала СССР и его Вооруженных сил, Москва потеряла стимул и саму возможность развивать дальнюю авиацию, а американцы потеряли к этому развитию интерес. Сейчас на вооружении ВКС РФ по разным данным от 50 до 55 бортов Ту-95МС (принят на вооружение в 1956 году), одиннадцать Ту-160 (принят на вооружение в 1987 году) и пять Ту-160М1 и это, на сегодня, самый быстрый «стратег» в мире. Новая модификация Ту-160М2 сохранит прежний планер, но получит новейшую авионику. По информации производителя его эффективность увеличится не менее чем в 2,5 раза. Всего соберут от 30 до 50 бортов. Кстати, на нем апробируют элементы авионики для ПАК ДА (дата старта этого проекта пока не определена). К «стратегам» с некоторой натяжкой можно присовокупить и сверхзвуковой Ту-22М3 (принят на вооружение в варианте ракетоносца, оснащенного аэробаллистическими ракетами, в 1989 году), его относительно небольшой радиус действия с лихвой компенсируют: возможность дозаправки в воздухе и крылатые ракеты Х-32, которые он способен нести. На вооружении ВКС и ВМФ по разным данным состоят от 93 до 150 Ту-22М различных модификаций. До 2020 года планируется модернизировать 30 бортов до версии Ту-22М3М. Все перечисленные типы самолетов способны нести ядерное оружие, то же касается и американских «стратегов».ВВС США насчитывают 76 единиц дозвуковых стратегических бомбардировщиков В-52Н (принят на вооружение в 1961 году), 52 сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В (принят на вооружение в 1985 году) и шестнадцать дальних бомбардировщиков В-2А (исполнен по технологии stealth, принят на вооружение в декабре 1993). Америка также планируют создание перспективных авиационных комплексов.Несмотря на то, что Москва и Вашингтон как бы в унисон, заявляют о намерениях развивать стратегическую авиацию, и та, и другая сторона на деле относится к перспективным разработкам в этом сегменте с ощутимой прохладцей. Возможно, что они видят одинаково границы ее применения, — использование в локальных войнах, для воздушных ударов по противнику, не обладающему современными средствами ПВО, а также для патрулирования мирового воздушного пространства. И обе стороны, похоже, пока сомневаются, смогут ли они использовать «стратегов» в вооруженном конфликте против друг-друга, если таковой все же возникнет.