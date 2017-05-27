10:11 27 мая

Насколько критично технологическое отставание России в дальней авиации?

Президент РФ Владимир Путин поставил очередные задачи перед российским ОПК, направленные на переоснащение Вооруженных сил страны. Что касается Воздушно-космических сил (ВКС), по информации прозвучавшей из его уст, к концу текущего года доля современных образцов вооружения в них должна составить 68%.

Насколько критично технологическое отставание России в дальней авиации?


В мире лишь две страны обладают стратегической авиацией, это Россия и Соединенные Штаты, и именно самолетам «стратегам» в последнее время военные ведомства обеих стран уделяют значительное внимание, но пока только на словах, возможно из-за того, что на их долю в ядерном арсенале России приходится всего 3%, и в США – 5,5%. В этом сегменте вооружений обеих стран наблюдается некоторый застой, который вроде бы планируется преодолеть в ближайшее десятилетие.


«Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения», – заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в прямом эфире, в программе «Вести в субботу» 20 мая. При этом он уточнил, что «модернизация – это такое же нормальное явление, как создание новых образцов, но модернизации не должно быть бесконечное множество, иначе это останавливает создание новой программы вооружения». В его коротком интервью лейтмотивом прозвучала информации о развитии военной авиации в России. В частности, он говорил о стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту160 и о запланированном начале работ по созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.

В январе 2017 года на Казанском авиационном заводе началась сборка базового самолета Ту-160М2В(новейшая модификация Ту-160). Поднять его в воздух, по словам генерального директора ПАО «Туполев» Александра Конюхова, планируется в 2019 году, а серийное производство новой модификации стратегического ракетоносца начнется в 2021. К началу сборки удалось восстановить технологию сварки массивной титановой балки для этого самолета, то есть пока предприятие, наряду с модернизацией в какой-то мере просто наверстывает упущенное.

В ходе недавно прошедшего на площадке «Независимой газеты» круглого стола эксперты обратили внимание на тот факт, что Россия лишь приближается к шестому технологическому укладу, тогда как в США на него уже приходится около 5% разработок. Что касается пятого техноуклада, в нашем отечестве доля инноваций соответствующих его уровню приближается к 10%, против американских 60%. Похоже, что в области развития дальней военной авиации это отставание по ряду причин не является критичным.

Прежде всего, потому что именно в дальней авиации между нашими странами наблюдается относительный возрастной паритет (речь не идет о сравнении количества самолетов). На вооружении и там и там подавляющее большинство бортов – откровенное старье.


Фото с сайтов министерств обороны РФ и США

Дело в том, что после развала СССР и его Вооруженных сил, Москва потеряла стимул и саму возможность развивать дальнюю авиацию, а американцы потеряли к этому развитию интерес. Сейчас на вооружении ВКС РФ по разным данным от 50 до 55 бортов Ту-95МС (принят на вооружение в 1956 году), одиннадцать Ту-160 (принят на вооружение в 1987 году) и пять Ту-160М1 и это, на сегодня, самый быстрый «стратег» в мире. Новая модификация Ту-160М2 сохранит прежний планер, но получит новейшую авионику. По информации производителя его эффективность увеличится не менее чем в 2,5 раза. Всего соберут от 30 до 50 бортов. Кстати, на нем апробируют элементы авионики для ПАК ДА (дата старта этого проекта пока не определена). К «стратегам» с некоторой натяжкой можно присовокупить и сверхзвуковой Ту-22М3 (принят на вооружение в варианте ракетоносца, оснащенного аэробаллистическими ракетами, в 1989 году), его относительно небольшой радиус действия с лихвой компенсируют: возможность дозаправки в воздухе и крылатые ракеты Х-32, которые он способен нести. На вооружении ВКС и ВМФ по разным данным состоят от 93 до 150 Ту-22М различных модификаций. До 2020 года планируется модернизировать 30 бортов до версии Ту-22М3М. Все перечисленные типы самолетов способны нести ядерное оружие, то же касается и американских «стратегов».

ВВС США насчитывают 76 единиц дозвуковых стратегических бомбардировщиков В-52Н (принят на вооружение в 1961 году), 52 сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В (принят на вооружение в 1985 году) и шестнадцать дальних бомбардировщиков В-2А (исполнен по технологии stealth, принят на вооружение в декабре 1993). Америка также планируют создание перспективных авиационных комплексов.

Несмотря на то, что Москва и Вашингтон как бы в унисон, заявляют о намерениях развивать стратегическую авиацию, и та, и другая сторона на деле относится к перспективным разработкам в этом сегменте с ощутимой прохладцей. Возможно, что они видят одинаково границы ее применения, — использование в локальных войнах, для воздушных ударов по противнику, не обладающему современными средствами ПВО, а также для патрулирования мирового воздушного пространства. И обе стороны, похоже, пока сомневаются, смогут ли они использовать «стратегов» в вооруженном конфликте против друг-друга, если таковой все же возникнет.
Автор: Александр Шарковский
Первоисточник: http://www.ng.ru/armies/2017-05-21/100_bombers.html


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Комментарии 26

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:17
    Насколько критично технологическое отставание России в дальней авиации?
    что за чушь? а кого ещё есть такая авиация? у штатов- и всё...так и у них,не шибко "свежая"... request
    андрей юрьевич
  2. Астарт Сегодня, 06:49
    Раз собираются восстановить серийное производство Ту 160 (респект) Можно сделать вывод что ПАК ДА отложен очень далеко, Тут конечно основную роль играет финансирование. Российские оружейники запустили, в последнее время столько проектов, что надо где то ужаться.
    Астарт
    1. lwxx Сегодня, 08:53
      Не отложен, просто ПАК ДА только в разработке, то есть до выхода реальной машины 8-10 лет. современная машина нужна сейчас. ТУ160 М2 это компромисс - и новая машина и налаживание утраченных технологий.
      lwxx
  3. Dart2027 Сегодня, 07:01
    Если в ВОВ стратегическая авиация (АДД) совершала рейды по глубоким тылам противника, что требовало постоянного и быстрого развития самолётов, то в наше время стратеги по сути летающие установки для пуска ракет на тысячи километров. А раз они в принципе не должны вступать в непосредственный контакт с противником, то зачем возиться с изобретением чего-то принципиально нового? Усовершенствовать электронику, движки, наведение, и все. Вполне логичный подход.
    Dart2027
  4. Iline Сегодня, 07:03
    Возможно, что они видят одинаково границы ее применения, — использование в локальных войнах, для воздушных ударов по противнику, не обладающему современными средствами ПВО, а также для патрулирования мирового воздушного пространства.

    Что-то мне подсказывает шестое чувство, что после последних разработок Х-101(Х-102) и анонсирование разработки КР ещё большей дальности, по крайней мере наша страна, не рассматривает такой вариант применения ДА.
    Iline
  5. BlackMokona Сегодня, 07:04
    В мире лишь две страны обладают стратегической авиацией, это Россия и Соединенные Штаты

    Бедные Китайцы, совсем про них забыли
    BlackMokona
    1. faiver Сегодня, 07:28
      а чего там есть у китайцев? ту-16, ну так стратегом его не назовешь он на одном уровне с ту-22
      faiver
      1. BlackMokona Сегодня, 07:57
        На 6000 км летает, ядерное оружие носит. Что ещё нужно для стратега?
        BlackMokona
        1. saturn.mmm Сегодня, 09:15
          Цитата: BlackMokona
          На 6000 км

          Это перегоночная дальность а боевой радиус около трех, он считается дальним а не стратегическим.
          saturn.mmm
          1. BlackMokona Сегодня, 09:23
            Чтобы выпустить стратегические ядерные ракеты хватит
            BlackMokona
        2. НЕКСУС Сегодня, 09:31
          Цитата: BlackMokona
          На 6000 км летает, ядерное оружие носит. Что ещё нужно для стратега?

          Нужен арсенал. Именно поэтому с восстановлением производства ТУ-160-ых ,содают и новые средства поражения. Уже сейчас в арсенале наших стратегов есть КР Х-101/102, и ее уже модернизируют ,создавая еще более дальнобойную КР. Именно арсенал изменит тактику применения стратегической авиации.
          НЕКСУС
          1. BlackMokona Сегодня, 09:33
            Можно сразу как побывали США делать МБР воздушного старта. , но зачем?
            BlackMokona
            1. НЕКСУС Сегодня, 09:37
              Цитата: BlackMokona
              Можно сразу как побывали США делать МБР воздушного старта. , но зачем?

              А зачем делают МБР и КР морского базирования? Стратегическая авиация-это один из углов ядерной триады. Чем совершеннее будет в ее распоряжении арсенал,тем эффективнее она будет.
              НЕКСУС
              1. BlackMokona Сегодня, 09:42
                АПЛ найти труднее , чем шахту, и поразить труднее чем ПГРК. И плавают АПЛ в полной готовности.
                А вот стратегическая авиация без ядерных ракет летает в мирное время. Поэтому в случае чего, умрёт на аэродромах.
                BlackMokona
                1. НЕКСУС Сегодня, 09:46
                  Цитата: BlackMokona
                  А вот стратегическая авиация без ядерных ракет летает в мирное время. Поэтому в случае чего, умрёт на аэродромах.

                  С какого перепугу? Или матрассовские КР летают со скоростью света,-выпустил и тут же поразил? Ничего там не умрет ,тк есть подлетное время ракет супостата,есть средства противодействия и перехвата. А тем КР противника еще надо будет пройти эшелонированную ПРО,чтоб добраться до аэродромов наших.
                  НЕКСУС
                  1. BlackMokona Сегодня, 09:48
                    Поражать с помощью КР? Зафиг, отлично для этого подходят МБР и БРПЛ. 5-10 минут и всё.
                    BlackMokona
                    1. НЕКСУС Сегодня, 09:54
                      Цитата: BlackMokona
                      Зафиг, отлично для этого подходят МБР и БРПЛ. 5-10 минут и всё.

                      В том то и дело,что матрассам ядерный конфликт ,в классическом виде,с нами не нужен,поэтому они и разрабатывают КОНЦЕПЦИЮ МОЛНИЕНОСНОГО ОБЕЗОРУЖИВАЮЩЕГО УДАРА. А если просто пульнут МБР,то в ответ получат залп наших МБР,что для США не приемлемо. А посему,речь идет именно о использовании против наших СЯС именно КР.
                      НЕКСУС
                      1. BlackMokona Сегодня, 09:58
                        БГУ, подразумевает использование МБР и БРПЛ, вы что-то путаете.
                        BlackMokona
  6. Rokossovsky Сегодня, 07:25
    Очередной шизофреник. На этот раз Шарковский... fool
    , его относительно небольшой радиус действия с лихвой компенсируют: возможность дозаправки в воздухе

    Дооооо,конечно!
    На вооружении ВКС и ВМФ по разным данным состоят от 93 до 150 Ту-22М различных модификаций.

    Да что уж мелочиться! От 93 до 150 тысяч и полмиллиона на хранении!
    В общем,дальше читать не стал! Бред в стиле Даманцева.
    Rokossovsky
  7. Fil743 Сегодня, 08:15
    не буду обсуждать количественные характеристики боевого состава ДА, на ВО уже достаточно много говорилось о нераспространении сведений не предназначенных для открытой печати, однако у автора и без того наблюдаются проблемы с освоением излагаемого материала. То у него Ту-95МС принят на вооружение аж в 1956 году (в реале - в первой половине 80-х), то у Ту-22М3 внезапно появилась возможность дозаправки в воздухе. Откровенно слабо, минус!
    Fil743
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:31
      то у Ту-22М3 внезапно появилась возможность дозаправки в воздухе[i][/i]Было.Когда-то.У Ту-22М2.Бабло матрасное пофигачило отличную машину.Сейчас летают только на собственных баках.
      ВЕРЕСК
  8. eleronn Сегодня, 08:23
    Ту-22М3 не способен дозаправляться в воздухе, это уходящий на пенсию, выробатывающий свой последний ресурс самолёт. Двигателей для него нет, ремонт НК-32 не налажен, идёт банальное продление ресурса по состоянию.Весь (оставшийся) парк Ту-22М3 жив благодаря "поеданию" своих собратьев ставших на прикол и и выведеных из состава действующей авиации.
    eleronn
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:37
      По поводу НК-32.Недавно новость проскочила.Модэрнить и новые стряпать будут.Если мы лишимся Ту-22М3-мы лишимся практически всего в дальней авиации.Ту-160 не заточены на программы Ту-22М3. Модернят машины.Гефест-это что-то!Хоть и ,типа-обычный ПНК.Без 22-х наша авиация загнётся.
      ВЕРЕСК
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:29
    Нужно честно признать, что если сейчас серьезно не заняться этим вопросом, то отстанем уже навсегда.
    Изгоняющий либероидов
  10. kugelblitz Сегодня, 08:43
    Какая то пустая статья, ни попыток анализа конструкций, ни сфер применения.
    kugelblitz
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 09:27
    У нас стратегическая авиация по боевой мощи практически не уступает потенциальным.Но есть дикое отставание в тех-же самолётах ДРЛО.У нас не хватает танкеров для дозаправки самолётов.В этой стезе нам ещё пахать и пахать.
    ВЕРЕСК
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